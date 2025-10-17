Γάζα: Οι IDF θα τοποθετήσουν σήματα στην «Κίτρινη Γραμμή» – Απαγορεύεται να την περνούν οι Παλαιστίνιοι
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ έδωσε τη συγκεκριμένη εντολή στις IDF - Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα κάνει έκκληση να επιτραπεί η είσοδος περισσότερων τροφίμων στη Γάζα
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ έδωσε εντολή στις IDF να τοποθετήσουν σήματα στη λεγόμενη «αρχική γραμμή απόσυρσης» των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα έτσι ώστε να προειδοποιούν τους Παλαιστίνιους ότι απαγορεύεται να τη διασχίσουν.
Το Ισραήλ συνεχίζει να ελέγχει το 53% της Λωρίδας της Γάζας
Στο σχέδιο Τραμπ και όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω χάρτη η «αρχική γραμμή απόσυρσης» ονομάζεται «Κίτρινη Γραμμή».
Το Ισραήλ συνεχίζει να ελέγχει το 53% της Λωρίδας της Γάζας και μετά τη συμφωνία για εκεχειρία.
Η «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα:
Αυτά είναι τα σήματα που αναμένεται να τοποθετήσει ο ισραηλινός στρατός:
Ο Κατζ δήλωσε ότι τα σήματα θα αποτελούν προειδοποίηση για «τους τρομοκράτες της Χαμάς και τους κατοίκους της Γάζας και κάθε παραβίαση ή απόπειρα να περάσουν τη γραμμή θα αντιμετωπιστεί με πυρά.
Οι IDF έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 23 Παλαιστίνιους παρά την εκεχειρία, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι από αυτούς επιχείρησαν να περάσουν την «Κίτρινη Γραμμή».
Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα ζητά να εισέλθουν περισσότερα τρόφιμα στη Λωρίδα
Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ ζητά να τηρηθεί η εκεχειρία και να εισέλθουν περισσότερα τρόφιμα στη Γάζα.
Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών σημειώνει ότι έχει αρκετά τρόφιμα για να ταΐσει τον πληθυσμό της Λωρίδας για τρεις μήνες.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
WFP is scaling up food assistance in #Gaza. We have the food, the teams and the networks to feed all of Gaza for 3 months.
To keep going — and reach everyone — we need lasting access and a stable operating environment.
The ceasefire must hold. We cannot go back.
— World Food Programme (@WFP) October 17, 2025
