Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου στον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα, ανέφερε ένα στέλεχός της στο πρακτορείο Reuters.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανέκτησαν τη σορό ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου στη Γάζα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση. Ωστόσο δεν έδωσε πληροφορίες ποιος είναι ο νεκρός.

Πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός θα παραλάβει τον νεκρό στις 00.30 (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας) και στη συνέχεια θα τον μεταφέρει στο Ισραήλ.

Απομένουν να επιστραφούν οι σοροί 20 Ισραηλινών, καθώς έχει έχουν ήδη επιστραφεί στο Ισραήλ τέσσερις και τρεις σοροί σε διαφορετικές παραδόσεις. Χθες, Πέμπτη παραδόθηκαν επίσης δύο.

Η δυσκολία ανάσυρσης των σορών

Τόσο η Χαμάς όσο και οι υπόλοιπες παλαιστινιακές οργανώσεις έχουν επισημάνει ότι είναι πολύ δύσκολη η παράδοση των σορών των ισραηλινών αιχμαλώτων καθώς η Γάζα έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Όμηροι βρίσκονταν τόσο στα τούνελ, όσο και σε κατοικίες στη Γάζα.

Δεκάδες τούνελ και κατοικίες έχουν ανατιναχτεί από επίγειες ομάδες του ισραηλινού στρατού, ενώ δεκάδες χιλιάδες κατοικίες έχουν βομβαρδιστεί από την ισραηλινή αεροπορία, την ώρα που οι μπουλντόζες D9 τοποθετούσαν τα ερείπια των κτιρίων στην άκρη. Θεωρείται πρακτικά αδύνατον να βρεθούν όλες οι σοροί. Αυτό έχουν υπογραμμίσει οι παλαιστινιακές οργανώσεις, ήδη από τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την εκεχειρία.