Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου
Κόσμος 17 Οκτωβρίου 2025 | 22:48

Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανέκτησαν τη σορό ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου στη Γάζα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση. Ωστόσο δεν έδωσε πληροφορίες ποιος είναι ο νεκρός.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου στον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα, ανέφερε ένα στέλεχός της στο πρακτορείο Reuters.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανέκτησαν τη σορό ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου στη Γάζα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση. Ωστόσο δεν έδωσε πληροφορίες ποιος είναι ο νεκρός.

Πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός θα παραλάβει τον νεκρό στις 00.30 (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας) και στη συνέχεια θα τον μεταφέρει στο Ισραήλ.

Απομένουν να επιστραφούν οι σοροί 20 Ισραηλινών, καθώς έχει έχουν ήδη επιστραφεί στο Ισραήλ τέσσερις και τρεις σοροί σε διαφορετικές παραδόσεις. Χθες, Πέμπτη παραδόθηκαν επίσης δύο.

Η δυσκολία ανάσυρσης των σορών

Τόσο η Χαμάς όσο και οι υπόλοιπες παλαιστινιακές οργανώσεις έχουν επισημάνει ότι είναι πολύ δύσκολη η παράδοση των σορών των ισραηλινών αιχμαλώτων καθώς η Γάζα έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Όμηροι βρίσκονταν τόσο στα τούνελ, όσο και σε κατοικίες στη Γάζα.

Δεκάδες τούνελ και κατοικίες έχουν ανατιναχτεί από επίγειες ομάδες του ισραηλινού στρατού, ενώ δεκάδες χιλιάδες κατοικίες έχουν βομβαρδιστεί από την ισραηλινή αεροπορία, την ώρα που οι μπουλντόζες D9 τοποθετούσαν τα ερείπια των κτιρίων στην άκρη. Θεωρείται πρακτικά αδύνατον να βρεθούν όλες οι σοροί. Αυτό έχουν υπογραμμίσει οι παλαιστινιακές οργανώσεις, ήδη από τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την εκεχειρία.

Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει
Κόσμος 17.10.25

Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει

Η Γάζα, βυθισμένη στη φρίκη του πολέμου και της καταστροφής, βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης μιας κοινωνίας που παλεύει να επιβιώσει και να ελπίσει ξανά

ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»
Παράνομα πλήγματα 17.10.25

ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»

Ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έχει στοχεύσει ανθρώπους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, οδηγούσαν τα αυτοκίνητά τους ή χειρίζονταν εκσκαφείς.

Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;
Νέος ηθικός πανικός 17.10.25

Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;

Όπως οι βικτωριανές νόρμες επιδίωκαν να διατηρήσουν μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, οι σημερινοί περιορισμοί των social media κινδυνεύουν να επιβάλουν μια στενή οπτική για το πώς πρέπει να είναι η ψηφιακή ζωή

ΗΠΑ: Το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα της χώρας κινδυνεύει με απόλυση
Κόσμος 17.10.25

Το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ κινδυνεύει με απόλυση

Με προσωπικό ασφαλείας απειλεί να μείνει η Διοίκηση για την Πυρηνική Ασφάλεια των ΗΠΑ, απολύοντας το 80% των εργαζομένων της, εξαιτίας της διαφωνίας στον προϋπολογισμό της αμερικανικής κυβέρνησης

Τραμπ σε Ζελένσκι: «Οι Τόμαχοκ ίσως κλιμακώσουν τον πόλεμο» – Ζελένσκι: «Είμαι έτοιμος να μιλήσω με Πούτιν»
Στο επίκεντρο οι Tomahawk 17.10.25 Upd: 22:55

Τραμπ σε Ζελένσκι: «Οι Τόμαχοκ ίσως κλιμακώσουν τον πόλεμο» - Ζελένσκι: «Είμαι έτοιμος να μιλήσω με Πούτιν»

Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει επίμονα από τις ΗΠΑ να παρέχουν στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk - «Είναι κλιμάκωση, αλλά θα το συζητήσουμε», απάντησε μετά από ερώτηση δημοσιογράφου ο Τραμπ

Βρετανία: 55 χρόνια μυστήριο – Η οικογένεια μιας εξαφανισμένης 3χρονης αντιμετωπίζει τον ύποπτο δολοφόνο
Βρετανία 17.10.25

Μετά από 55 χρόνια, η οικογένεια μιας μικρής που χάθηκε στην παραλία αντιμετωπίζει τον φερόμενο δολοφόνο

Ένας άνδρας, γνωστός ως «Μέρκιουρι», είχε κατηγορηθεί το 2017 μετά από ομολογία που είχε δώσει ως έφηβος, αλλά η δίκη του κατέρρευσε το 2019 επειδή η ομολογία θεωρήθηκε ακατάλληλη ως αποδεικτικό στοιχείο για τη δολοφονία.

Ουκρανία: Πώς ο Τραμπ θα πιέσει τον Πούτιν να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας – Μπορεί να το καταφέρει;
Ο ρόλος των Tomahawk 17.10.25

Πώς ο Τραμπ θα πιέσει τον Πούτιν να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία - Μπορεί να το καταφέρει;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία έχουν βαλτώσει - Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι νόμιζε πως είχαν συμφωνήσει με τον Πούτιν, τι δείχνουν οι τελευταίες δηλώσεις του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014
Ένα κιλό εκρηκτικών 17.10.25

Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που κατέστρεψε και το αυτοκίνητο της κόρης του. Ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι έχει ενοχλήσει με ρεπορτάζ τη μαφία, αλλά και πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Έχει δεχθεί απειλές.

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας
Κόσμος 17.10.25

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας

Η Χαμάς συνεχίζει την αναζήτηση ισραηλινών σορών στη Γάζα, καλώντας παράλληλα για την εφαρμογή των επόμενων σημείων της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός

ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
«Το όνειρο ζει» 17.10.25

ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι ούρησε και στην συνέχεια ποδοπάτησε την αιώνια φλόγα, η οποία συμβολίζει το όραμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για δικαιοσύνη.

Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…

Ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από τον Γιαζιτσί. Ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να κάνει τα πάντα. Το είπε στον Μεντιλίμπαρ και παλεύει να του το δείξει στο Ρέντη. Ο Βάσκος δεν αγαπάει τα λόγια, αλλά την εικόνα του γηπέδου. Και έχει θέσει άπαντες σε επιφυλακή, προετοιμάζοντάς τους για χρόνο και... «ευθύνες».

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν – Σοκ με Παπαγιάννη
Μπάσκετ 17.10.25

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν

Με τον Οσμάν να κάνει ρεκόρ πόντων (29) και τον Γιουρτσεβέν να προσθέτει 15, ο Παναθηναϊκός νίκησε εμφατικά στην Πόλη με 95-81. Σοκαριστικός τραυματισμός για Παπαγιάννη, τραυματίστηκε και ο Οσμάνι.

Μυστήριο με τον 44χρονο που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων – «Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»
Ελλάδα 17.10.25

Μυστήριο με τον 44χρονο που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων – «Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»

Ο 44χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού και η σύζυγός του είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί του - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα που οδήγησαν τον άτυχο άνδρα στο απονενοημένο διάβημα

Γιώργος Καπουτζίδης: Γράφει ιστορία με την ίντερσεξ θεία Σταματίνα – «Ι.Κ.Τ.Ο.Λ.Α. όπως ενσυναίσθηση!»
Μπράβο! 17.10.25

Γιώργος Καπουτζίδης: Γράφει ιστορία με την ίντερσεξ θεία Σταματίνα – «Ι.Κ.Τ.Ο.Λ.Α. όπως ενσυναίσθηση!»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε πάλι αυτό που ξέρει καλά, να εργαλειοποιεί την τηλεόραση για να διδάξει αξίες, ενσυναίσθηση, συμπερίληψη και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για μικρά και κυρίως μεγάλα (κάπως φοβικά;) παιδιά

Εφές – Παναθηναϊκός: Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας! (vid)
Μπάσκετ 17.10.25

Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας!

Ο Γιώργος Παπαγιάννης πάτησε άσχημα στο παρκέ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο, όπως όλα δείχνουν σοβαρά. Αποχώρησε για τα αποδυτήρια πάνω σε ειδικό καροτσάκι, κλαίγοντας...

Άρης: Πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει ο Βοριαζίδης, θα υποβληθεί σε επέμβαση
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Άρης: Πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει ο Βοριαζίδης, θα υποβληθεί σε επέμβαση

Στο χειρουργείο οδηγείται ο νεαρός μέσος καθώς στις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε διαπιστώθηκε εξεργασία στα γεννητικά του όργανα. Στο πλευρό του η ΠΑΕ Άρης: «Θα βγει νικητής στη μάχη που θα δώσει»

«Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν αίτημα στη Euroleague προκειμένου να παίζουν στο Ισραήλ»
Μπάσκετ 17.10.25

«Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν αίτημα στη Euroleague προκειμένου να παίζουν στο Ισραήλ»

Όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα από την Ισπανία, Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν καταθέσει γραπτό αίτημα στη Euroleague προκειμένου να δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους στο Ισραήλ.

Τζόναθαν Άντιτς: Ποιος είναι ο φερόμενος πατροκτόνος του μεγιστάνα της Mango – Μπέκαμ, αμύθητη περιουσία, κακή σχέση
Θρίλερ 17.10.25

Τζόναθαν Άντιτς: Ποιος είναι ο φερόμενος πατροκτόνος του μεγιστάνα της Mango – Μπέκαμ, αμύθητη περιουσία, κακή σχέση

Η τραγική πτώση του ιδρυτή του κολοσσού της μόδας Mango, Ισακ Άντιτς, από ύψος περίπου 150 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην Ισπανία τον περασμένο Δεκέμβριο, πήρε μια συγκλονιστική και σκοτεινή τροπή με τον γιο του να φέρεται να είναι ο κύριος ύποπτος

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 17.10.25

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του
Europa League 17.10.25

Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του

Ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε τον κανονισμό της UEFA για μία αλλαγή στη λίστα της και αντικατέστησε τον Σίριλ Ντέσερς με τον Μίλος Πάντοβιτς. Πιο σοβαρός ο τραυματισμός του Νιγηριανού.

