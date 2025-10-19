Νετανιάχου: «Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν αφοπλισθεί η Χαμάς και αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος με τη Χαμάς θα τελειώσει όταν θα ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ στη Γάζα, φάση που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, όπως ανέφερε το ΑΠΕ.

Η δεύτερη φάση «περιλαμβάνει επίσης τον αφοπλισμό της Χαμάς, ή ακριβέστερα, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και πριν από αυτό την κατάσχεση των όπλων της Χαμάς, δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός στο Channel 14.

«Οταν αυτό θα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς – ελπίζω με τον απλό τρόπο, αν όχι, με τον σκληρό – τότε ο πόλεμος θα λάβει τέλος», πρόσθεσε. Ο Νετανιάχου, υπόδικος, κατηγορούμενος για διαφθορά, ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει νέα πρωθυπουργική θητεία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Στην ερώτηση «αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο να είστε υποψήφιος για πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές;», ο Νετανιάχου απάντησε καταφατικά.

Επικεφαλής του κόμματος Λικούντ της ισραηλινής δεξιάς, ο Νετανιάχου κατέχει το ρεκόρ παραμονής στην πρωθυπουργία του Ισραήλ (συνολικά 18 χρόνια, με διακοπές, από το 1996).

Κλειστό θα παραμείνει το πέρασμα της Ράφα σύμφωνα με τον Νετανιάχου

Το συνοριακό πέρασμα Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου το Σάββατο, προσθέτοντας ότι η επαναλειτουργία του θα εξαρτηθεί από την παράδοση των πτωμάτων των νεκρών ομήρων από τη Χαμάς, όπως ανέφερε το Reuters.

Η δήλωση του Νετανιάχου ήρθε λίγο μετά την ανακοίνωση της Παλαιστινιακής πρεσβείας στην Αίγυπτο ότι το πέρασμα Ράφα, η κύρια πύλη για την έξοδο και την είσοδο των κατοίκων της Γάζας, θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα για την είσοδο στη Γάζα.

Η Χαμάς ανακοίνωσε αργότερα το Σάββατο ότι θα παραδώσει δύο ακόμη πτώματα ομήρων στις 10 μ.μ. τοπική ώρα, πράγμα που σημαίνει ότι 12 από τα 28 πτώματα θα έχουν παραδοθεί στο Ισραήλ στο πλαίσιο της εκεχειρίας που μεσολάβησε η ΗΠΑ και της συμφωνίας για τους ομήρους που συνήφθη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς την περασμένη εβδομάδα.