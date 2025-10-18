Η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε την επανέναρξη της εκπαίδευσης στη Γάζα μετά από διακοπή δύο ετών λόγω του συνεχιζόμενου ισραηλινού πολέμου.

Περίπου 300.000 μαθητές θα επωφεληθούν, με 10.000 να παρακολουθούν μαθήματα δια ζώσης σε κέντρα φιλοξενίας και τους υπόλοιπους να μαθαίνουν διαδικτυακά με περισσότερους από 8.000 δασκάλους.

In #Gaza, over 8,000 UNRWA teachers stand ready to help children go back to learning and resume their education. UNRWA is the largest humanitarian organisation in Gaza and must be allowed to do its work unimpeded. Children in Gaza have been out of school for far too long.… pic.twitter.com/7P9632Lr1o — UNRWA (@UNRWA) October 18, 2025

Τα σχολεία ήταν κλειστά από τις 7 Οκτωβρίου 2023, καθώς πολλά από αυτά μετατράπηκαν σε καταφύγια εκτοπισμένων, βομβαρδίστηκαν, υπέστησαν ζημιές, ανατινάχτηκαν ή καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ο πόλεμος προκάλεσε το θάνατο 17.711 μαθητών και τον τραυματισμό 25.897, ενώ 763 εκπαιδευτικοί σκοτώθηκαν και πάνω από 3.000 τραυματίστηκαν.

Η UNRWA προειδοποίησε ότι οι ισραηλινοί περιορισμοί στην ανθρωπιστική βοήθεια περιορίζουν την πρόσβαση σε βασικά εκπαιδευτικά είδη, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την εκπαιδευτική και ανθρωπιστική κατάσταση, ειδικά με την προσέγγιση του χειμώνα.

Η Γάζα ξεκινά με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και 10.000 παιδιά να παρακολουθούν διά ζώσης

Ο οργανισμός έχει «θέσει σε εφαρμογή σχέδια για την επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας για 300.000 Παλαιστίνιους μαθητές στην UNRWA και ο αριθμός αυτός είναι πιθανό να αυξηθεί», δήλωσε ο Αντνάν Αμπού Χάσνα, σύμβουλος μέσων ενημέρωσης της UNRWA, σε τηλεοπτικές δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν μέσω της αμερικανικής εταιρείας κοινωνικών μέσων X.

In #Gaza, children are out of school for a third year in a row. For nearly 660,000 girls and boys, returning to learning is not only about education, it’s about starting to heal from deep trauma. As the largest humanitarian organisation in Gaza, UNRWA stands ready to support… pic.twitter.com/qGt46eEsI5 — UNRWA (@UNRWA) October 16, 2025

Ανέφερε ότι περίπου 10.000 μαθητές θα παρακολουθήσουν μαθήματα με φυσική παρουσία σε σχολεία και καταφύγια, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία θα λάβει εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διότι «είναι απολύτως αδύνατο να περάσουν δύο χρόνια χωρίς σχολική εκπαίδευση, μετά από δύο χρόνια κορονοϊού». Ο Αμπού Χάσνα ανέφερε ότι 8.000 εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Η εκπαιδευτική διαδικασία στη Γάζα έχει ανασταλεί από τις 8 Οκτωβρίου 2023, αμέσως μετά την έναρξη των βομβαρδισμών. Τα περισσότερα σχολεία της UNRWA και της κυβέρνησης μετατράπηκαν σε καταφύγια για εκτοπισμένες οικογένειες, ενώ πολλά άλλα καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Τα στοιχεία δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής

Σύμφωνα με στοιχεία του Παλαιστινιακού υπουργείου Παιδείας, μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου, το Ισραήλ είχε καταστρέψει 172 κρατικά σχολεία, βομβάρδισε ή προκάλεσε ζημιές σε 118 άλλα και χτύπησε περισσότερα από 100 σχολεία που διαχειρίζεται η UNRWA.

Το υπουργείο ανέφερε ότι 17.711 μαθητές όλων των βαθμίδων έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη των βομβαρδισμών και 25.897 έχουν τραυματιστεί. Επίσης, ανέφερε τον θάνατο 763 υπαλλήλων του τομέα της εκπαίδευσης και τον τραυματισμό 3.189 άλλων.

«Έχουμε επίσης ένα σχέδιο στον τομέα της υγείας για την αναζωογόνηση 22 κεντρικών κλινικών στη Λωρίδα της Γάζας», είπε. «Διαθέτουμε δεκάδες σημεία διανομής τροφίμων και χιλιάδες υπαλλήλους με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εφοδιαστικής (logistics)». Πρόσθεσε ότι η UNRWA είχε ήδη αγοράσει προμήθειες αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες παραμένουν εγκλωβισμένες έξω από τη Γάζα.

Ο Αμπού Χασνά καταδίκασε την παρεμπόδιση των προσπαθειών παροχής βοήθειας από το Ισραήλ, λέγοντας: «Πολλά βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως υλικά για καταλύματα, κουβέρτες, χειμερινά ρούχα και φάρμακα, δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη Γάζα από την ισραηλινή πλευρά, επιδεινώνοντας την ανθρωπιστική κατάσταση».

Επείγει η ανθρωπιστική βοήθεια πριν τον χειμώνα

Προειδοποίησε ότι το 95% του πληθυσμού της Γάζας εξαρτάται πλέον από την ανθρωπιστική βοήθεια, αφού έχασε τις πηγές εισοδήματός του, και ότι οι συνθήκες επιδεινώνονται ραγδαία.

«Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι ζουν στο ύπαιθρο μετά την επιστροφή τους στην πόλη της Γάζας, μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου», είπε. «Η παροχή βοήθειας έχει καταστεί επείγουσα ανάγκη πριν από τον χειμώνα».