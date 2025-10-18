newspaper
Σημαντική είδηση:
18.10.2025 | 23:46
Η Χαμάς παρέδωσε άλλες δυο σορούς Ισραηλινών ομήρων
Γάζα: «Χτύπησε το κουδούνι» χωρίς σχολεία – 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA
Κόσμος 18 Οκτωβρίου 2025 | 23:56

Γάζα: «Χτύπησε το κουδούνι» χωρίς σχολεία – 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA

Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια μακριά από την εκπαίδευση, τα σχολεία στη Γάζα ξεκίνησαν ψηφιακά με 8.000 εκπαιδευτικούς. Δέκα χιλιάδες παιδιά θα παρακολουθήσουν μαθήματα διά ζώσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε την επανέναρξη της εκπαίδευσης στη Γάζα μετά από διακοπή δύο ετών λόγω του συνεχιζόμενου ισραηλινού πολέμου.

Περίπου 300.000 μαθητές θα επωφεληθούν, με 10.000 να παρακολουθούν μαθήματα δια ζώσης σε κέντρα φιλοξενίας και τους υπόλοιπους να μαθαίνουν διαδικτυακά με περισσότερους από 8.000 δασκάλους.

Τα σχολεία ήταν κλειστά από τις 7 Οκτωβρίου 2023, καθώς πολλά από αυτά μετατράπηκαν σε καταφύγια εκτοπισμένων, βομβαρδίστηκαν, υπέστησαν ζημιές, ανατινάχτηκαν ή καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ο πόλεμος προκάλεσε το θάνατο 17.711 μαθητών και τον τραυματισμό 25.897, ενώ 763 εκπαιδευτικοί σκοτώθηκαν και πάνω από 3.000 τραυματίστηκαν.

Η UNRWA προειδοποίησε ότι οι ισραηλινοί περιορισμοί στην ανθρωπιστική βοήθεια περιορίζουν την πρόσβαση σε βασικά εκπαιδευτικά είδη, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την εκπαιδευτική και ανθρωπιστική κατάσταση, ειδικά με την προσέγγιση του χειμώνα.

Η Γάζα ξεκινά με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και 10.000 παιδιά να παρακολουθούν διά ζώσης

Ο οργανισμός έχει «θέσει σε εφαρμογή σχέδια για την επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας για 300.000 Παλαιστίνιους μαθητές στην UNRWA και ο αριθμός αυτός είναι πιθανό να αυξηθεί», δήλωσε ο Αντνάν Αμπού Χάσνα, σύμβουλος μέσων ενημέρωσης της UNRWA, σε τηλεοπτικές δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν μέσω της αμερικανικής εταιρείας κοινωνικών μέσων X.

Ανέφερε ότι περίπου 10.000 μαθητές θα παρακολουθήσουν μαθήματα με φυσική παρουσία σε σχολεία και καταφύγια, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία θα λάβει εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διότι «είναι απολύτως αδύνατο να περάσουν δύο χρόνια χωρίς σχολική εκπαίδευση, μετά από δύο χρόνια κορονοϊού». Ο Αμπού Χάσνα ανέφερε ότι 8.000 εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Η εκπαιδευτική διαδικασία στη Γάζα έχει ανασταλεί από τις 8 Οκτωβρίου 2023, αμέσως μετά την έναρξη των βομβαρδισμών. Τα περισσότερα σχολεία της UNRWA και της κυβέρνησης μετατράπηκαν σε καταφύγια για εκτοπισμένες οικογένειες, ενώ πολλά άλλα καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Τα στοιχεία δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής

Σύμφωνα με στοιχεία του Παλαιστινιακού υπουργείου Παιδείας, μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου, το Ισραήλ είχε καταστρέψει 172 κρατικά σχολεία, βομβάρδισε ή προκάλεσε ζημιές σε 118 άλλα και χτύπησε περισσότερα από 100 σχολεία που διαχειρίζεται η UNRWA.

Το υπουργείο ανέφερε ότι 17.711 μαθητές όλων των βαθμίδων έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη των βομβαρδισμών και 25.897 έχουν τραυματιστεί. Επίσης, ανέφερε τον θάνατο 763 υπαλλήλων του τομέα της εκπαίδευσης και τον τραυματισμό 3.189 άλλων.

«Έχουμε επίσης ένα σχέδιο στον τομέα της υγείας για την αναζωογόνηση 22 κεντρικών κλινικών στη Λωρίδα της Γάζας», είπε. «Διαθέτουμε δεκάδες σημεία διανομής τροφίμων και χιλιάδες υπαλλήλους με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εφοδιαστικής (logistics)». Πρόσθεσε ότι η UNRWA είχε ήδη αγοράσει προμήθειες αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες παραμένουν εγκλωβισμένες έξω από τη Γάζα.

Ο Αμπού Χασνά καταδίκασε την παρεμπόδιση των προσπαθειών παροχής βοήθειας από το Ισραήλ, λέγοντας: «Πολλά βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως υλικά για καταλύματα, κουβέρτες, χειμερινά ρούχα και φάρμακα, δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη Γάζα από την ισραηλινή πλευρά, επιδεινώνοντας την ανθρωπιστική κατάσταση».

Επείγει η ανθρωπιστική βοήθεια πριν τον χειμώνα

Προειδοποίησε ότι το 95% του πληθυσμού της Γάζας εξαρτάται πλέον από την ανθρωπιστική βοήθεια, αφού έχασε τις πηγές εισοδήματός του, και ότι οι συνθήκες επιδεινώνονται ραγδαία.

«Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι ζουν στο ύπαιθρο μετά την επιστροφή τους στην πόλη της Γάζας, μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου», είπε. «Η παροχή βοήθειας έχει καταστεί επείγουσα ανάγκη πριν από τον χειμώνα».

World
Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

ΗΠΑ: To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»
Κόσμος 19.10.25

To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί τη Χαμάς πως έχει σχεδιάσει επιθέσεις κατά Παλαιστινίων φωτογραφίζοντας τις συμμορίες που εξοπλίζει το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ
Κόσμος 19.10.25

Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ

Ο άνδρας σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, κατονόμασε τον Φάρατζ και δείχνοντας ένα τατουάζ AK-47 χειρονομούσε σαν να πυροβολούσε. Καταδικάστηκε και σε 8 μηνές για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων
Σύνολο 12 18.10.25

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων

Οι σοροί παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Mε τη σειρά του θα τις δώσει στον ισραηλινό στρατό. Η Χαμάς προειδοποιεί ότι το κλείσιμο του περάσματος στη Ράφα θα εμποδίσει την ανάσυρση περισσότερων νεκρών.

Σύνταξη
Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους
Κόσμος 18.10.25

Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους

Ο ύποπτος ποδοσφαιριστής θα οδηγηθεί στο δικαστήριο για να εκδοθεί διατάγματος για την προφυλάκισή του - Ο δολοφονηθείς Σταύρος Δημοσθένους ήταν και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας,

Σύνταξη
Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση – Χειραποσκευή πήρε φωτιά [Βίντεο]
Αναγκαστική προσγείωση 18.10.25

Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση - Χειραποσκευή πήρε φωτιά

Βίντεο δείχνουν τη φωτιά στον αποθηκευτικό χώρο και τους επιβάτες πανικόβλητους. Μπαταρία λιθίου αναφλέχθηκε στη χειραποσκευή ενός επιβάτη η οποία ήταν αποθηκευμένη στο ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τι είναι το κίνημα «No Kings» που τάσσεται ενάντια στον Τραμπ – Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους
Μαζική συμμετοχή 18.10.25

Τι είναι το κίνημα «No Kings» που τάσσεται ενάντια στον Τραμπ - Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους

Εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να συμμετάσχουν στις σημερινές διαμαρτυρίες σε όλες τις ΗΠΑ, ενάντια στην αυταρχικότητα του Ντόναλντ Τραμπ

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Χαμάς στοχεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα – Δεν μπορεί να δεσμευτεί για αφοπλισμό
«Θέλουμε ελπίδα» 18.10.25

Η Χαμάς στοχεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα – Δεν μπορεί να δεσμευτεί για αφοπλισμό

Ο Μοχάμεντ Ναζάλ, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, υποστηρίζει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα. Επισημαίνει ότι είναι έτοιμη για εκεχειρία πέντε ετών

Σύνταξη
Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν 20ετή κάθειρξη σε επικεφαλής εταιρείας ασφαλείας που φέρεται να τον κατασκόπευε
Τι υποστηρίζεται 18.10.25

Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν 20ετή κάθειρξη σε επικεφαλής εταιρείας ασφαλείας που φέρεται να τον κατασκόπευε

Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν από την ισπανική δικαιοσύνη να καταδικάσει τον επικεφαλής μιας εταιρείας ασφαλείας που κατηγορείται ότι τον κατασκόπευε για χάρη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Δημοτικές εκλογές την Κυριακή – Ο αλβανόφωνος πληθυσμός και η εσωστρέφεια στην αντιπολίτευση
Το διακύβευμα 18.10.25

Δημοτικές εκλογές την Κυριακή στη Βόρεια Μακεδονία - Ο αλβανόφωνος πληθυσμός και η εσωστρέφεια στην αντιπολίτευση

Οι δημοτικές εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία αναμένεται να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία του δεξιού κυβερνώντος κόμματος. Το διακύβευμα στους δήμους που κυριαρχεί ο αλβανόφωνος πληθυσμός

Σύνταξη
Ιράν: Έληξε η συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά – Η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται πλέον για το πρόγραμμά της
Τι λέει η Τεχεράνη 18.10.25

Έληξε η συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά - Το Ιράν δεν δεσμεύεται πλέον για το πρόγραμμά του

Η συμφωνία, γνωστή ως κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ή ΚΟΣΔ, υπέγραψαν το 2015 το Ιράν με τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα

Σύνταξη
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
