Η επίθεση του Ισραήλ στο σχολείο – καταφύγιο Μούσα μπιν Νουσαΐρ στη Γάζα που κόστισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους είναι η τελευταία από μια σειρά πληγμάτων του ισραηλινού στρατού σε αντίστοιχους χώρους.

Οργανισμοί βοήθειας λένε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προκαλέσει ζημιές ή έχουν καταστρέψει το 95% των σχολείων της περιοχής από τον Οκτώβριο του 2023 όταν και ξεκίνησε ο πόλεμος.

Δείτε βίντεο από την τελευταία επίθεση:

The sounds of displaced Palestinians burning to death following an Israeli air strike on the Musa bin Nusair School in the Al-Daraj neighborhood of Gaza City.

12 charred bodies were recovered from the school. Death toll in Gaza on Monday has surpassed 126. pic.twitter.com/dp7gsjlYhd

— Drop Site (@DropSiteNews) May 20, 2025