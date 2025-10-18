magazin
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
18.10.2025 | 22:50
Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο – Διασωληνωμένος 13χρονος
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία
Culture Live 18 Οκτωβρίου 2025 | 21:45

Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία

«Είναι αλήθεια ότι ο ουρανός έχει γίνει πιο ήσυχος, αλλά κάτω από αυτή την ηρεμία κρύβονται πληγωμένες ψυχές και πόλεις που έχουν γίνει ερείπια», λέει η Λίνα Ματζέντ Γιασίν, απόφοιτη αρχαιολογίας του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Γάζας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Spotlight

Έπειτα από μήνες ανελέητων βομβαρδισμών και εκτοπισμών, η εκεχειρία που τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ δίνει μια «ανάσα» στη Γάζα. Χιλιάδες οικογένειες ζουν ακόμα σε σκηνές, χωρίς ρεύμα και καθαρό νερό, αλλά για πρώτη φορά εδώ και καιρό ο ουρανός είναι ήσυχος.

«Είναι αλήθεια ότι ο ουρανός έχει γίνει πιο ήσυχος, αλλά κάτω από αυτή την ηρεμία κρύβονται πληγωμένες ψυχές και πόλεις μειωμένες σε ερείπια», λέει η Λίνα Ματζέντ Γιασίν, 24 ετών, απόφοιτη αρχαιολογίας μιλώντας στην Τhe Art Newspaper. Από μια σκηνή εκτοπισμένων μιλά για τη ζωή που προσπαθεί να ξαναχτίσει: «Ελπίζω πραγματικά αυτή η εκεχειρία να κρατήσει, γιατί έχουμε εξαντληθεί να ξεκινάμε τη ζωή μας από το μηδέν κάθε φορά. Αλλά παραμένω ρεαλίστρια».

Στην πρώτη φάση της ανακωχής, τη Δευτέρα, η Χαμάς απελευθέρωσε και τους 20 εν ζωή Ισραηλινούς ομήρους που κρατούσε στη Γάζα, ενώ το Ισραήλ απελευθέρωσε σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Ωστόσο, το Ισραήλ εξακολουθεί να ελέγχει πάνω από το ήμισυ της Λωρίδας και μεγάλες περιοχές παραμένουν απροσπέλαστες για τους κατοίκους.

Ακόμη κι αν οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας και χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα πλήρους αποχώρησης του ισραηλινού στρατού, η Γιασίν είναι μία από τους πολλούς Παλαιστίνιους που αρχίζουν να σκέφτονται το τεράστιο έργο της ανασυγκρότησης της ζωής τους. Ανάμεσα στα ερείπια, την αβεβαιότητα και το χάος, αρχίζει να αναδύεται μια συγκρατημένη ελπίδα.

«Η μόρφωση δεν είναι προνόμιο, είναι το μέσο για να επιβιώσεις. Θέλω να δείξω στον κόσμο τη Γάζα που ανασαίνει, που επιμένει να ζει»

YouTube thumbnail

Μια γενιά που σπουδάζει μέσα στα χαλάσματα

Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, η Λίνα βρισκόταν στο τελευταίο έτος των σπουδών της στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Γάζας. Οι εκρήξεις κατέστρεψαν το σπίτι της, το πανεπιστήμιο και μεγάλο μέρος της γειτονιάς της.

Έναν χρόνο αργότερα, οι σπουδές ξανάρχισαν διαδικτυακά — με ασταθές ίντερνετ και μέσα στον συνεχή φόβο. Παρ’ όλα αυτά, η Λίνα κατάφερε να ολοκληρώσει το πτυχίο της.

Σήμερα ονειρεύεται να συνεχίσει μεταπτυχιακές σπουδές, ίσως στο εξωτερικό, για να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας της.

«Η μόρφωση δεν είναι προνόμιο, είναι το μέσο για να επιβιώσεις», λέει. «Θέλω να δείξω στον κόσμο τη Γάζα που ανασαίνει, που επιμένει να ζει».

YouTube thumbnail

«Προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου, ύστερα από δύο χρόνια πολέμου, ότι όντως τελείωσε»

Στη Ντέιρ αλ-Μπάλα, ο Μάτζεντ Σάλα, εικαστικός και ιδρυτής του καλλιτεχνικού χώρου Shababeek, ζει και εκείνος σε σκηνή μαζί με την οικογένειά του. Το στούντιο, το αρχείο και τα έργα μιας ζωής καταστράφηκαν ολοσχερώς το 2024.

Αν και κοιμάται καλύτερα τώρα που σταμάτησαν οι βομβαρδισμοί, ο ύπνος του παραμένει ανήσυχος. «Υπάρχει ένας παράξενος, άγνωστος φόβος. Προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου, ύστερα από δύο χρόνια πολέμου, ότι όντως τελείωσε», λέει.

Ο βετεράνος καλλιτέχνης τονίζει πως η ανοικοδόμηση όλων των τομέων πρέπει να είναι ύψιστη προτεραιότητα, ώστε οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να ανακτήσουν μια αίσθηση κανονικότητας. «Οι άνθρωποι αγαπούν τις γειτονιές τους γιατί τις γνωρίζουν, κι η ανοικοδόμηση είναι αναγκαία για να ξαναρχίσει η καθημερινή ζωή — για να πάνε τα παιδιά σχολείο, να ανοίξουν ξανά τα νοσοκομεία και τα πανεπιστήμια», σημειώνει.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο Σάλα συνέχισε να οργανώνει καλλιτεχνικά εργαστήρια για παιδιά, αλλά αμφιβάλλει αν το Shababeek θα μπορέσει να ξαναχτιστεί σύντομα. «Απαιτείται πολύ μεγάλο ποσό, κι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο, αφού η χώρα πρέπει πρώτα να επουλώσει τις πληγές της», λέει.

«Όταν μιλώ για ανασυγκρότηση, δεν εννοώ μόνο πέτρα και τσιμέντο· εννοώ την αναδόμηση του ανθρώπου. Γιατί αυτό που έχει καταστραφεί μέσα στους ανθρώπους μπορεί να είναι δυσκολότερο να αποκατασταθεί από τους τοίχους που έπεσαν.»

YouTube thumbnail

Η πολιτιστική κληρονομιά σε κίνδυνο

Σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, πάνω από το 55% των μνημείων και χώρων πολιτιστικής σημασίας της Γάζας έχει υποστεί καταστροφή. Το συνολικό κόστος αποκατάστασης εκτιμάται στα 192 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων σχεδόν το ένα τέταρτο αφορά επείγουσες ανάγκες.

Ο Τζιχάντ Γιασίν, γενικός διευθυντής ανασκαφών και μουσείων στο Παλαιστινιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, δήλωσε ότι έχει ήδη καταρτιστεί σχέδιο για την αποκατάσταση των μνημείων. «Έχουμε εκπονήσει σχέδιο και θέσει προτεραιότητες. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το έργο», είπε. Όπως πρόσθεσε, ο σχεδιασμός ξεκίνησε πριν από λίγες εβδομάδες, ώστε να υπάρξει άμεση αντίδραση όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Πρώτο μέλημα είναι η προστασία του Μοναστηριού του Αγίου Ιλαρίωνα, ενός από τα αρχαιότερα μοναστηριακά συγκροτήματα της Μέσης Ανατολής, που εντάχθηκε το 2024 στη Λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίνδυνο της UNESCO.

YouTube thumbnail

«Ελπίζουμε αυτή η εκεχειρία να είναι πραγματική και όχι σαν τις προηγούμενες», λέει ο Γιασίν.

Ο Σάλα συμμερίζεται την ελπίδα του. «Έχουμε υποφέρει όλοι πάρα πολύ», λέει. «Η ζωή πρέπει να ξαναγίνει κανονική, αλλά αυτό θα απαιτήσει χρόνο, τεράστια προσπάθεια και τη βοήθεια όλου του κόσμου, ώστε να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε».

Για την αισιόδοξη αρχαιολόγο, η Γιασίν, η ανοικοδόμηση της Γάζας υπερβαίνει τα υλικά όρια. Όπως λέει: «Όταν μιλώ για ανασυγκρότηση, δεν εννοώ μόνο πέτρα και τσιμέντο· εννοώ την αναδόμηση του ανθρώπου. Γιατί αυτό που έχει καταστραφεί μέσα στους ανθρώπους μπορεί να είναι δυσκολότερο να αποκατασταθεί από τους τοίχους που έπεσαν.»

*Κεντρική Φωτογραφία: Τα ερείπια του Μεγάλου Τεμένους, Γάζα, Παλαιστίνη, 1919. Πηγή: Wikimedia 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο
Νεαρούλης 18.10.25

JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο

Το βιβλίο του Scott Badler με τίτλο «Becoming JFK: John F. Kennedy's Early Path to Leadership» (JFK: Η πρώιμη πορεία του John F. Kennedy προς την ηγεσία) αφηγείται την περίοδο πριν από την προεδρία του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»
Κακή κριτική 18.10.25

Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»

«Ο Ιρλανδός ηθοποιός, Κόλιν Φάρελ, προσπαθεί να σώσει αυτή την κενή προσαρμογή του μυθιστορήματος του Λόρενς Όσμπορν για τον τζόγο, στο οποίο πρωταγωνιστεί και η Τίλντα Σουίντον, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην πλοκή» γράφει ο Kevin Maher στους Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
«Το όνειρο ζει» 17.10.25

ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι ούρησε και στην συνέχεια ποδοπάτησε την αιώνια φλόγα, η οποία συμβολίζει το όραμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για δικαιοσύνη.

Σύνταξη
Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές – «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»
Έρωτας κι αντίσταση 17.10.25

Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές - «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»

Ο «οιονεί γάμος» του Γάλλου, αλγερινής καταγωγής, λογοτέχνη Αλμπέρ Καμύ και της Γαλλίδας, ισπανικής καταγωγής, ηθοποιού, Μαρία Καζαρές ήταν μια «σύμπραξη ίσων» λένε όσοι ξέρουν -ωστόσο, ο Καμύ ήταν ήδη παντρεμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το παιχνίδι ηλικίας, το σεξ και τα λεφτά του Επστάιν: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζούφρι καίνε τον πρίγκιπα Άντριου
Μάρτιος 2001 17.10.25

Το παιχνίδι ηλικίας, το σεξ και τα λεφτά του Επστάιν: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζούφρι καίνε τον πρίγκιπα Άντριου

Λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της, τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζούφρι είναι έτοιμα να κυκλοφορήσουν και ένα πρώτο δείγμα, καίει τον πρίγκιπα Άντριου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου
Έρευνα 17.10.25

«Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου

Οι βραχογραφίες «μαρτυρούν την απαρχή της ανθρώπινης φαντασίας μέσα σε ένα από τα πιο αφιλόξενα τοπία της Γης», σημειώνουν οι ερευνητές που τις εντόπισαν

Σύνταξη
Μετά την Paramount, και η Warner Bros Discovery απορρίπτει το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
Culture Live 17.10.25

Μετά την Paramount, και η Warner Bros Discovery απορρίπτει το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ

Η Warner Bros Discovery γίνεται η δεύτερη μεγάλη εταιρεία ψυχαγωγίας που απορρίπτει τη δέσμευση μποϊκοτάζ κατά ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, προκαλώντας αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Σύνταξη
Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη
Σύγχρονος Προμηθέας 17.10.25

Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη

Δύο αιώνες μετά τη γέννηση του Φρανκενστάιν, το αριστούργημα της Μέρι Σέλεϊ επιστρέφει μέσα από τη νέα ταινία του Γκιγέρμο ντελ Τόρο και μας θυμίζει πως το αληθινό τέρας δεν ήταν ποτέ το πλάσμα

Σύνταξη
Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά
Κρίση αρρενωπότητας 16.10.25

Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά

Ο Στίβεν Γκράχαμ φέρνει το Adolescence από τη μυθοπλασία στην πραγματικότητα με μια πρωτοβουλία που θέλει να πολεμήσει την τοξική αρρενωπότητα στο γήπεδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ζωντανή Καρυάτιδα, αιώνια τραγωδός: Η Ειρήνη Παπά και το πάθος της φωτίζουν την Ταινιοθήκη
Μούσα 16.10.25

Ζωντανή Καρυάτιδα, αιώνια τραγωδός: Η Ειρήνη Παπά και το πάθος της φωτίζουν την Ταινιοθήκη

Η Ειρήνη Παππά, η ηθοποιός που έγινε συνώνυμο της Ελλάδας του φωτός αποτελεί ένα ανεκτίμητο κεφάλαιο του πολιτισμού και της κοινής μας μνήμης και ως τέτοιο τιμάτει σε ένα πλούσιο αφιέρωμα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο
Θρύλος 16.10.25

Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο

«Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα λάβει το βραβείο Stella della Mole, ως φόρο τιμής στην ανεπανάληπτη καριέρα της, η οποία σφύζει από έντονους, πολύπλοκους και αξέχαστους ρόλους», αναφέρεται σε δήλωση του Φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα
#Cancel 16.10.25

Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα

Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία πέφτει στις 2 τα ξημερώματα. Όταν η Αθήνα σβήνει τα φώτα της, το θέατρο Αθηνών ανοίγει τους προβολείς του. Είμασταν εκεί στην πρεμιέρα!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους
Κόσμος 18.10.25

Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους

Ο ύποπτος ποδοσφαιριστής θα οδηγηθεί στο δικαστήριο για να εκδοθεί διατάγματος για την προφυλάκισή του - Ο δολοφονηθείς Σταύρος Δημοσθένους ήταν και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας,

Σύνταξη
«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους
«Σε ταξίδι, σε πρεμιέρα» 18.10.25

«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους

«Είχες τόσους ρόλους — ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, πατέρας. Μερικές φορές ένιωθα ότι ο τελευταίος αυτός ρόλος ερχόταν τελευταίος», δήλωσε ο 20χρονος Κουίν αναφερόμενος στον πατέρα του Μπεν Στίλερ

Σύνταξη
Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων
Ελλάδα 18.10.25

Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων

Οι δύο 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχασαν το πρώτο σετ, όμως με εννιά μπλοκ και επτά άσους επικράτησαν τελικά με 3-1 σετ επί της ομάδας της Βούλας.

Σύνταξη
Gen Z: Μπορεί και θέλει αυτή η γενιά να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;
Διεθνής Οικονομία 18.10.25

Μπορεί και θέλει η Gen Z να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;

Μια διευθύνουσα σύμβουλος περιγράφει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Gen Z στον εργασιακό χώρο: Χρειάζονται δουλειά, όμως θέλουν ρουτίνα και κατανόηση των αξιών τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση – Χειραποσκευή πήρε φωτιά [Βίντεο]
Αναγκαστική προσγείωση 18.10.25

Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση - Χειραποσκευή πήρε φωτιά

Βίντεο δείχνουν τη φωτιά στον αποθηκευτικό χώρο και τους επιβάτες πανικόβλητους. Μπαταρία λιθίου αναφλέχθηκε στη χειραποσκευή ενός επιβάτη η οποία ήταν αποθηκευμένη στο ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα.

Σύνταξη
Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)
Μπάσκετ 18.10.25

Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)

Ο Άρης Betsson επέστρεψε από το -16 με το οποίο έχανε στα τέλη της 3ης περιόδου, όμως το Μαρούσι είχε σε εξαιρετική μέρα τους Κινγκ και Μέικον κι έτσι επικράτησε με 108-103 μετά από δύο παρατάσεις!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται
Οικονομία 18.10.25

Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται

Από την ευημερία των αριθμών με την οικονομία να «ανθίζει», μέχρι την ευημερία των καθημερινών ανθρώπων, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς ειδικά για τις γυναίκες, τους «εργαζόμενους φτωχούς» και τους νέους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρήκτη που «ξάφριζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι
Ελλάδα 18.10.25

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρήκτη που «ξάφριζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι

Ο 54χρονος, από τον περασμένο Μάιο, είχε διαπράξει σειρά διαρρήξεων σε εμπορικά καταστήματα στο Κολωνάκι αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ρόμα – Ίντερ

LIVE: Ρόμα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ίντερ για την 7η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο