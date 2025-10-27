Χαμάς: Δήλωσε στους μεσολαβητές ότι εργάζεται για να ανακτήσει επτά με εννέα σορούς ομήρων στη Γάζα
Τι ζήτησε η Χαμάς - Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχασε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, οι μεσολαβητές επιτρέπουν την αντιμετώπιση άμεσων απειλών
- Το Ισραήλ δεν θα δεχθεί τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα, λέει ο υπουργός Εξωτερικών
Η Χαμάς ενημέρωσε τις μεσολαβήτριες χώρες ότι εργάζεται για να ανακτήσει τις σορούς επτά με εννέα ομήρων από το Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με το σαουδαραβικό κανάλι Asharq TV και όπως αναμεταδίδει η ισραηλινή Haaretz.
Η Χαμάς συνεχίζει τις έρευνες για τις σορούς των ομήρων που έχουν καταπλακωθεί από ερείπια κτιρίων
Σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, η παλαιστινιακή οργάνωση έχει επιβεβαιώσει τις θέσεις των πτωμάτων σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας.
Η πηγή ανέφερε επίσης ότι η Χαμάς ζήτησε μέσω των μεσολαβητών την αποχώρηση του IDF από ορισμένες περιοχές στην ισραηλινή πλευρά της «Κίτρινης Γραμμής», προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έρευνες.
Ρούμπιο: Το Ισραήλ δεν έχασε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η ισραηλινή επίθεση του Σαββάτου στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας δεν αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα.
«Το Ισραήλ δεν παραιτήθηκε από το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Προφανώς, η κατάπαυση του πυρός βασίζεται σε υποχρεώσεις και των δύο πλευρών», πρόσθεσε.
Το Ισραήλ δήλωσε ότι η επίθεσή του είχε ως στόχο έναν «τρομοκράτη της Ισλαμικής Τζιχάντ» ο οποίος, σύμφωνα με τις IDF, σχεδίαζε να πραγματοποιήσει «επικείμενη επίθεση» εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.
Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, «έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αν υπάρχει επικείμενη απειλή για το Ισραήλ, και όλοι οι μεσολαβητές συμφωνούν με αυτό».
.@SecRubio on the Israeli strike targeting a Palestinian Islamic Jihad militant:
«Israel didn’t surrender its right to self-defense. Obviously, the ceasefire is based on obligations on both sides… They have a right if there’s an imminent threat to Israel, and all the mediators… pic.twitter.com/7Nv26J3omR
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 27, 2025
