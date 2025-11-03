Το Ισραήλ δεν επιτρέπει σε μαχητές της Χαμάς που έχουν παγιδευτεί σε τούνελ, στην πλευρά της «Κίτρινης Γραμμής» που ελέγχει ο ισραηλινός στρατός, να αποχωρήσουν προς τα εδάφη της Γάζας από όπου έχει αποχωρήσει.

Μάλιστα, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, όπως τη Maariv, οι IDF ξεκίνησαν να τσιμεντώνουν το τούνελ που βρίσκεται στη Ράφα, στη νότια Γάζα.

Η είδηση αναμεταδίδεται από άλλα μέσα και από λογαριασμούς στα social media.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Maariv newspaper:

The Israeli army has begun pumping cement into a tunnel in the city of Rafah, where approximately 150 Hamas fighters are trapped. pic.twitter.com/c2XLivRZ00 — Sprinter Press News (@SprinterPress) November 3, 2025

Το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua γράφει ότι το Ισραήλ απέρριψε το αίτημα των μεσολαβητών να επιτρέψει στους περίπου 200 μαχητές (άλλα μέσα κάνουν λόγο για 150) να αποχωρήσουν από το σημείο όπου βρίσκονται.

Τι λέει αξιωματούχος της Χαμάς

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς Μοχάμεντ Ναζάλ είπε στο Al Jazeera ότι η επιχείρηση του Ισραήλ να τσιμεντώσει το τούνελ αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας.

Τόνισε ότι θα πρέπει να επιτραπεί στους μαχητές να το εκκενώσουν ή να μετεγκατασταθούν αλλού.

Ο Ναζάλ επισήμανε ότι ο αφοπλισμός είναι θέμα που αφορά τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας και είναι μια συζήτηση στην οποία συμμετέχουν όλες οι παλαιστινιακές οργανώσεις, όχι μόνο η Χαμάς.