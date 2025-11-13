Γάζα: Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ παραδίδουν σήμερα τη σορό Ισραηλινού ομήρου
Στη Γάζα θα συνεχίσουν να κρατούνται οι σοροί τριών ομήρων, αν και εφόσον πραγματοποιηθεί σήμερα αυτή η παράδοση.
Οι ένοπλες πτέρυγες των παλαιστινιακών οργανώσεων Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ δήλωσαν σήμερα Πέμπτη ότι θα παραδώσουν τη σορό Ισραηλινού ομήρου στις 8 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).
Εάν ολοκληρωθεί η μεταφορά, τότε στη Γάζα θα συνεχίσουν να κρατούνται οι σοροί τριών ομήρων.
Ανταλλαγές μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς
Ο Ισλαμικός Τζιχάντ, που είναι σύμμαχος της Χαμάς και που επίσης απήγαγε ομήρους στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, δήλωσε ότι η σορός ανακτήθηκε στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.
Με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας του Οκτωβρίου, η Χαμάς απελευθέρωσε και τους 20 ομήρους που βρίσκονται εν ζωή και κρατούνταν στη Γάζα με αντάλλαγμα σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους φυλακισμένους και κρατουμένους του πολέμου που κρατούνται από το Ισραήλ.
Η συμφωνία προέβλεπε επίσης την επιστροφή των σορών 28 ομήρων με αντάλλαγμα τα λείψανα 360 μαχητών.
