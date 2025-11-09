newspaper
09.11.2025 | 14:30
Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών
Λωρίδα της Γάζας: Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της που κρύβονται στη Ράφα δεν θα παραδοθούν
Κόσμος 09 Νοεμβρίου 2025 | 15:20

Λωρίδα της Γάζας: Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της που κρύβονται στη Ράφα δεν θα παραδοθούν

Η σημερινή ανακοίνωση από τις Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ θεωρεί υπεύθυνο το Ισραήλ για την εμπλοκή με τους μαχητές της Χαμάς

Σύνταξη
A
A
Οι μαχητές της Χαμάς που κρύβονται στην περιοχή της πόλης Ράφα, που τελεί υπό τον έλεγχο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, δεν θα παραδοθούν στις ισραηλινές δυνάμεις.

Το παραπάνω ανακοίνωσε σήμερα η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης, παροτρύνοντας τους μεσολαβητές των διαπραγματεύσεων να βρουν μία λύση, σε μία κρίση που απειλεί την εκεχειρία που εφαρμόζεται εδώ κι ένα μήνα.

Οι μαχητές της Χαμάς… αμύνονται

Πηγές που βρίσκονται κοντά στις προσπάθειες διαπραγματευτικής μεσολάβησης είχαν δηλώσει την Πέμπτη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ότι οι μαχητές θα μπορούσαν να παραδώσουν τα όπλα τους σε αντάλλαγμα για το πέρασμά τους σε άλλες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο μιας πρότασης που είχε στόχο την επίλυση του αδιεξόδου.

Επρόκειτο για μία πρόταση των Αιγυπτίων μεσολαβητών, σε αντάλλαγμα για ένα ασφαλές πέρασμα, ώστε οι μαχητές που βρίσκονται ακόμη στη Ράφα να παραδώσουν τα όπλα τους στην Αίγυπτο και να δώσουν λεπτομέρειες για τις θέσεις των τούνελ, ώστε αυτά να καταστραφούν, δήλωσε μία από τις πηγές, ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η σημερινή ανακοίνωση από τις Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ θεωρεί υπεύθυνο το Ισραήλ για την εμπλοκή με τους μαχητές, για τους οποίους υποστηρίζει ότι αμύνονται.

Headlines:
Stream newspaper
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα – Γέφυρα δοκιμάζεται από τους ισχυρούς ανέμους
Κόσμος 09.11.25

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα – Γέφυρα δοκιμάζεται από τους ισχυρούς ανέμους

Τουλάχιστον δύο νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ από τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών
Κόσμος 09.11.25

Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών

Το τσουνάμι έφτασε στη Μιγιάκο, στον νομό Ιουατέ, στις 17:37 τοπική ώρα αλλά ήταν τόσο μικρό που η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει το μέγεθός του.

Σύνταξη
Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη
AI 09.11.25

Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον και από μία αεροπορική εταιρεία που έχει ως στόχο να περιορίσει τις αναταράξεις και ως εκ τούτου και τα ατυχήματα

Σύνταξη
AfD καλεί Τραμπ – Η γερμανική Ακροδεξιά «χτίζει» MAGA δεσμούς με τον Λευκό Οίκο
Πολιτικά χαρακώματα 09.11.25

AfD καλεί Τραμπ – Η γερμανική Ακροδεξιά «χτίζει» MAGA δεσμούς με τον Λευκό Οίκο

Γιατί στελέχη του ακροδεξιού κόμματος AfD της Γερμανίας πυκνώνουν τα ταξίδια στην Ουάσιγκτον και τις συναντήσεις με MAGA Ρεπουμπλικάνους και αξιωματούχους των ΗΠΑ;

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ
Κόσμος 09.11.25

Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ

Ανησυχία επικρατεί στις Φιλιππίνες λόγω του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ που πλησιάζει απειλητικά και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «πραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;
Go Fun 09.11.25

Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «πραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;

Στην εποχή των social media, το κίνημα των «tradwives» φέρνει ξανά στο προσκήνιο την εικόνα της παραδοσιακής νοικοκυρά, προβάλλοντας έναν τρόπο ζωής που φαντάζει ιδανικός και γαλήνιος

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Surprise: Υπήρχε και η εποχή που στον Άδωνι δεν άρεσαν τα όπλα. Άραγε ποια εκδοχή να κρατήσουμε;
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Surprise: Υπήρχε και η εποχή που στον Άδωνι δεν άρεσαν τα όπλα. Άραγε ποια εκδοχή να κρατήσουμε;

Με φόντο την αιματοχυσία στα Βορίζια, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης, τάχθηκε υπέρ της οπολοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ. 18 χρόνια πριν ωστόσο, ως βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ, ο κ. Γεωργιάδης, σε πάνελ για τα Ζωνιανά θεωρούσε τα όπλα επικίνδυνα. Η μεταστροφή αυτή, είναι και χαρακτηριστική της ευκολίας με την οποία, κάποιοι, αλλάζουν το αφήγημα, ανάλογα με το ποιο ακροατήριο θέλουν να χαϊδέψουν.

Σύνταξη
Σαμαράς: Σφυροκόπημα Μητσοτάκη- Χωρίς ηθος και ψυχή ο χειρισμός στα Τέμπη, οι διεφθαρμένοι του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25 Upd: 16:44

Σαμαράς: Σφυροκόπημα Μητσοτάκη- Χωρίς ηθος και ψυχή ο χειρισμός στα Τέμπη, οι διεφθαρμένοι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη, ο Αντώνης Σαμαράς, ανοίγει τα χαρτιά του για όλους και για όλα. Μετωπική σύγκρουση με Μητσοτάκη για την κυβερνητική πολιτική, τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον
Premier League 09.11.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Βόλος: Κακουργηματική δίωξη στον Λιμενικό που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκων – Την Τρίτη η απολογία του
Βόλος 09.11.25

Κακουργηματική δίωξη στον Λιμενικό που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκων - Την Τρίτη η απολογία του

Όταν συνελήφθη, ο Λιμενικός φέρεται να δήλωνε άγνοια, όμως στην πορεία ζητούσε να μην το μάθει η οικογένειά του - Σοκ στον Βόλο με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς
Premier League 09.11.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά – Ολυμπιακός: Tο γκολ του Μουζακίτη που ακυρώθηκε από το VAR (vid)
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Κηφισιά – Ολυμπιακός: Tο γκολ του Μουζακίτη που ακυρώθηκε από το VAR (vid)

Ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Χρήστο Μουζακίτη στη Νεάπολη στο 19ο λεπτό, όμως ο Ιωάννης Παπαδόπουλος από το VAR το ακύρωσε, καθώς θεωρήθηκε ότι η μπάλα έχει βγει πριν σουτάρει ο Έλληνας μέσος.

Σύνταξη
Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»
Ουρά με ιστορία 09.11.25

Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»

Το πολιτικό τοπίο της Βρετανίας έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά ο Λάρι, ο γάτος, παραμένει (καθησυχαστικά) μια σταθερή αξία στη σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όσα έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό (vids)
Μπάσκετ 09.11.25

Όσα έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό (vids)

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τους τραυματισμούς του. - Δείτε βίντεο από την επιστροφή του στα παρκέ.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που αξιοποιούν εγκληματικές δραστηριότητες
Για τις αναφορές στην Κρήτη 09.11.25

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που αξιοποιούν εγκληματικές δραστηριότητες

«Οι κυβερνήσεις και το αστικό πολιτικό σύστημα δείχνουν ανοχή και κάλυψη σε τέτοια φαινόμενα με τον κ. Μητσοτάκη να φτάνει στο σημείο να μην τα κατονομάζει καν, όπως έκανε σήμερα», τονίζει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις αναφορές του πρωθυπουργού στην Κρήτη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση πρωθυπουργού: Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

«Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν» - Αιχμηρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για την ανάρτηση πρωθυπουργού:

«Η απόσταση μεταξύ της πραγματικότητας και της επικοινωνιακής προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη μεγαλώνει και καθημερινά όλο και περισσότεροι το συνειδητοποιούν», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για οικειοποίηση έργων και «κλείσιμο του ματιού» στην παραβατικότητα, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά με κατηγορίες για λαϊκισμό και το ερώτημα «πού θα βρείτε τα λεφτά;» για τη χρηματοδότηση αυτών που έχετε τάξει

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων κατά της κυβέρνησης για Βορίζια – Πώς σχολιάστηκαν οι δηλώσεις Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Πυρά κομμάτων κατά της κυβέρνησης για Βορίζια – Πώς σχολιάστηκαν οι δηλώσεις Σαμαρά

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ) και Καλπάκης (ΣΥΡΙΖΑ) επέκριναν την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ζητώντας αντίστοιχα «πιο αυστηρά μέτρα» και «εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας» για την οπλοκατοχή. Τις κυβερνητικές εξαγγελίες υπερασπίστηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, σοβαρό προοδευτικό πρόγραμμα και πολιτικό ήθος
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Ανδρουλάκης: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, σοβαρό προοδευτικό πρόγραμμα και πολιτικό ήθος

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με αφορμή τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια και την πολιτική διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων. Κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για επιχειρησιακή αδράνεια, πελατειακές λογικές και αναποτελεσματική στρατηγική, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Αστέρας Τρίπολης
Super League 09.11.25

LIVE: Άρης – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Άρης – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Αστέρας Τρίπολης για τη 10η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Ολυμπιακός
Super League 09.11.25

LIVE: Κηφισιά – Ολυμπιακός

LIVE: Κηφισιά – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Ολυμπιακός για τη 10η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Θριαμβολογίες για την ενεργειακή συμφωνία – Επικοινωνιακό μασάζ για τα Βορίζια
Ανάρτηση 09.11.25

Θριαμβολογίες Μητσοτάκη για την ενεργειακή συμφωνία - Επικοινωνιακό μασάζ για τα Βορίζια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, απαριθμεί τα μέτρα για την οπλοκατοχή, επιχειρώντας να αποσυνδέσει την κυβέρνηση και τις ευθύνες της για όσα συμβαίνουν στην Κρήτη, κάνοντας λόγο για «παραχάραξη, στρέβλωση και προσβολή της παράδοσής μας»

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα – Γέφυρα δοκιμάζεται από τους ισχυρούς ανέμους
Κόσμος 09.11.25

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα – Γέφυρα δοκιμάζεται από τους ισχυρούς ανέμους

Τουλάχιστον δύο νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ από τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών
Κόσμος 09.11.25

Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών

Το τσουνάμι έφτασε στη Μιγιάκο, στον νομό Ιουατέ, στις 17:37 τοπική ώρα αλλά ήταν τόσο μικρό που η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει το μέγεθός του.

Σύνταξη
Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
