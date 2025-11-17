Οι παλαιστινιακές οργανώσεις, ανάμεσά τους και η Χαμάς, καλούν την Αλγερία – μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών – να απορρίψει το πλάνο για την ανάπτυξη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Γάζα, όπως προβλέπει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα προχωρήσει σε ψηφοφορία τη Δευτέρα για το «διορθωμένο» σχέδιο του Τραμπ που θα επιτρέπει σε περίπου 20.000 ξένους στρατιώτες – με δικαιοδοσία να χρησιμοποιούν βία – να ασφαλίζουν τα σύνορα της Γάζας, να εκπαιδεύουν την παλαιστινιακή αστυνομία και να αποστρατιωτικοποιήσουν την αστυνομία, όπως γράφει το Al Jazeera.

Palestinian Resistance factions in Gaza told #AlMayadeen that they appeal to Algeria to continue its firm rejection of any projects targeting Gaza’s identity.#Algeria‘s position represents the true hope for the Palestinian people in confronting the project that seeks to impose… pic.twitter.com/QL3XirMXqC — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) November 16, 2025

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Χαμάς και των άλλων οργανώσεων

Στην ανακοίνωσή τους, οι παλαιστινιακές οργανώσεις χαρακτήρισαν τις προσπάθειες αυτές «νέα απόπειρα επιβολής μιας άλλης μορφής κατοχής στη γη και τον λαό μας, και νομιμοποίησης της ξένης κηδεμονίας».

«Απευθύνουμε μια ειλικρινή και αδελφική έκκληση στην Αλγερική Δημοκρατία, την κυβέρνηση και τον λαό της, να συνεχίσουν να τηρούν τις αρχικές τους θέσεις υποστήριξης της Παλαιστίνης και την αταλάντευτη απόρριψή τους οποιουδήποτε σχεδίου που στοχεύει στην ταυτότητα της Γάζας και στο δικαίωμα του λαού μας στην αυτοδιάθεση», προσθέτουν οι παλαιστινιακές οργανώσεις.

Ο ηγέτης του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Μαχέρ αλ-Τάχερ δήλωσε ότι ο κίνδυνος του παρόντος σχεδίου «έγκειται στη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε περιοχή εκτός παλαιστινιακής διακυβέρνησης» με μια μεταβατική φάση που «μπορεί να διαρκέσει χρόνια, γεγονός που ενέχει σημαντικό κίνδυνο και διατηρεί τη Λωρίδα της Γάζας υπό νέα κατοχή».