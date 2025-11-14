Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή (και όχι μόνο), Στιβ Γουίτκοφ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, σύμφωνα με τους New York Times.

Γουίτκοφ και αλ-Χάγια είχαν συναντηθεί ξανά στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την εκεχειρία στη Γάζα

Η αμερικάνικη εφημερίδα επικαλείται δύο πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια του απεσταλμένου του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Αν η συνάντηση γίνει, θα πρόκειται για το δεύτερο τετ-α-τετ του Γουίτκοφ με τον αλ-Χάγια, μετά τη συνάντηση του Αμερικανού απεσταλμένου με υψηλόβαθμα μέλη της ομάδας διαπραγμάτευσης της Χάμας για την κατάπαυση του πυρός, μαζί με τον συνάδελφό του και σύμβουλο του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, λίγες ώρες πριν από την υπογραφή της συμφωνίας στην Αίγυπτο στις 9 Οκτωβρίου.

Η ακριβής ημερομηνία που ο Γουίτκοφ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον αλ-Χάγια δεν έχει ξεκαθαρίσει, σύμφωνα με τις πηγές των NYT που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Είναι επίσης πιθανό τα σχέδια να αλλάξουν, σημειώνει η αμερικάνικη εφημερίδα.

Το ρεπορτάζ των New York Times αναμεταδίδουν και ισραηλινά ΜΜΕ:

Κανένα σχόλιο από το γραφείο του Γουίτκοφ

Εκπρόσωπος του Στιβ Γουίτκοφ αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, όπως και αξιωματούχοι της Χαμάς.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε σχετικό ερώτημα, όπως τονίζουν οι NYT.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Γουίτκοφ και αλ-Χάγια πρόκειται να συζητήσουν για την εκεχειρία στη Γάζα, με τους Παλαιστίνιους να κατηγορούν το Ισραήλ ότι την παραβιάζει διαρκώς και έχει σκοτώσει τουλάχιστον 260 ανθρώπους από τις 10 Οκτωβρίου και μετά.