«Ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη»: Η ζωή στη Γάζα έξι μήνες μετά την «εκεχειρία»
Κόσμος 13 Απριλίου 2026, 13:00

«Ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη»: Η ζωή στη Γάζα έξι μήνες μετά την «εκεχειρία»

Από τη συμφωνία του Οκτωβρίου του 2025, οι επιθέσεις συνεχίζονται, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ανεπαρκής και οι περιφερειακές συγκρούσεις επιδεινώνουν την αστάθεια στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Spotlight

Έξι μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στις 10 Οκτωβρίου 2025, η πραγματικότητα στην Γάζα παραμένει εύθραυστη.

Η ζωή στη Λωρίδα ταλαντεύεται μεταξύ σχετικής ηρεμίας και επαναλαμβανόμενης κλιμάκωσης, χωρίς καμία απτή βελτίωση στις ανθρωπιστικές συνθήκες ή τις συνθήκες ασφάλειας για τους Παλαιστίνιους.

Η συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της διεθνούς κοινότητας μετά από έναν καταστροφικό πόλεμο που διήρκεσε δύο χρόνια, με αποτέλεσμα περισσότερους από 72.000 νεκρούς Παλαιστίνιους και δεκάδες χιλιάδες τραυματίες, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Αναμενόταν να σηματοδοτήσει μια καμπή προς τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη μιας φάσης ανάκαμψης για τον πληθυσμό της Γάζας.

Θεωρητικά, η συμφωνία προέβλεπε άμεση και ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένης της παύσης όλων των χερσαίων και αεροπορικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, παράλληλα με τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από το εσωτερικό της Λωρίδας – ιδίως από κατοικημένες περιοχές – προκειμένου να μειωθεί η άμεση επαφή με τους πολίτες.

Περιλάμβανε επίσης διευρυμένες ανθρωπιστικές ρυθμίσεις, με πιο αξιοσημείωτη την τακτική άνοιξη συνοριακών διαβάσεων όπως η διάβαση της Ράφα, επιτρέποντας μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης για τα άτομα, καθώς και τη βελτιωμένη είσοδο βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων φορτηγών καθημερινά που μεταφέρουν τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα, με εγγυήσεις ότι η βοήθεια θα φτάνει σε όλες τις περιοχές της Λωρίδας χωρίς εμπόδια.

Παράλληλα, η συμφωνία περιγράφει ένα πλαίσιο ανασυγκρότησης υπό διεθνή εποπτεία με στόχο την αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών και κατοικιών, καθώς και τη σταδιακή ανταλλαγή κρατουμένων και κρατουμένων, και τη δημιουργία ενός διεθνούς μηχανισμού παρακολούθησης για την εποπτεία της εφαρμογής αυτής.

Πενθούντες μεταφέρουν τη σορό του Παλαιστίνιου Αμπντουλραχμάν Αλ-Χουντάρι, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής την Κυριακή, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, κατά τη διάρκεια της κηδείας του στην πόλη της Γάζας, στις 6 Απριλίου 2026.

Από την θεωρία στην πράξη

Ωστόσο, έξι μήνες αργότερα, τα δεδομένα από το πεδίο και οι εκθέσεις διεθνών οργανισμών δείχνουν ότι αυτές οι δεσμεύσεις δεν έχουν εκπληρωθεί όπως είχε υποσχεθεί.

Δεν έχει επιτευχθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός, δεν έχει πραγματοποιηθεί ολοκληρωτική απόσυρση, η βοήθεια παρέμεινε κάτω από τα συμφωνηθέντα επίπεδα και τα συνοριακά περάσματα συνέχισαν να λειτουργούν κατά διαστήματα υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες ασφάλειας και πολιτικές συνθήκες.

Εν μέσω αυτής της αμφιλεγόμενης συμφωνίας, οι κάτοικοι της Γάζας παραμένουν παγιδευμένοι στην αβεβαιότητα και τον κίνδυνο, εν μέσω συνεχιζόμενων ισραηλινών παραβιάσεων και καθημερινής αστάθειας σε όλους τους τομείς της ζωής.

Αυτό μετέτρεψε την εκεχειρία από ένα σταθερό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου σε μια μερική, προσωρινή, κατ’ όνομα εκεχειρία που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και όχι για την επίλυση της κρίσης.

Πενθούντες προσεύχονται κατά τη διάρκεια της κηδείας Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν, σύμφωνα με ιατρικό προσωπικό, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, στο Νοσοκομείο Μαρτύρων της Αλ-Ακσά στο Ντεϊρ αλ-Μπαλάχ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, στις 11 Απριλίου 2026. REUTERS/Mahmoud Issa

Σύγκρουση: Τουλάχιστον 700 νεκροί στη Γάζα κατά τη διάρκεια της «εκεχειρίας»

Κατά τη διάρκεια των μηνών που ισχύει η συμφωνία, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τις επιθέσεις του, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο των μεσολαβητών στην επιβολή των όρων της.

Το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης της Γάζας έχει καταγράψει περισσότερες από 2.073 παραβιάσεις μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Μαρτίου 2026, συμπεριλαμβανομένων ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων, πυροβολισμών και εισβολών.

Μόνο κατά τις πρώτες εβδομάδες της εκεχειρίας, καταγράφηκαν περίπου 497 παραβιάσεις, με αποτέλεσμα 342 θανάτους Παλαιστινίων, ενώ μέχρι τον Δεκέμβριο ο απολογισμός είχε φτάσει τους 379 νεκρούς και 992 τραυματίες, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας.

Τους επόμενους μήνες, οι παραβιάσεις συνεχίστηκαν με μικρότερη ένταση – αλλά δεν σταμάτησαν.

Αναφορές από το πεδίο κατέγραψαν συστηματικά θανάτους που προκλήθηκαν από αεροπορικές επιδρομές και πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων κοντά σε σχολεία και κατοικημένες περιοχές.

Μέχρι τον Απρίλιο, ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την έναρξη της εκεχειρίας έχει ξεπεράσει τους 700 Παλαιστινίους, σύμφωνα με επίσημες πηγές.

Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η συμφωνία στερείται αποτελεσματικού μηχανισμού επιβολής ή παρακολούθησης, καθώς και εγγυητή ικανό να διασφαλίσει τη συμμόρφωση επί τόπου.

Στην πράξη, η εκεχειρία δεν σταμάτησε τις δολοφονίες· τις μετέτρεψε σε ένα χαμηλότερης έντασης αλλά συνεχές μοτίβο.

Άνθρωποι στέκονται κοντά σε ένα καμένο όχημα μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που, σύμφωνα με ιατρικό προσωπικό, στοίχισε τη ζωή του δημοσιογράφου του Al Jazeera Μοχάμαντ Βεσάχ, στην πόλη της Γάζας στις 8 Απριλίου 2026. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Ανθρωπιστικές ανάγκες: Υψηλό κόστος, χαμηλή προσφορά

Η περίοδος που ακολούθησε την εκεχειρία του Οκτωβρίου σηματοδοτήθηκε από μια σχετική βελτίωση στην είσοδο της επισιτιστικής βοήθειας στη Γάζα, αλλά αυτή ήταν περιορισμένη, εύθραυστη και ανεπαρκής για την κάλυψη των συσσωρευμένων ανθρωπιστικών αναγκών.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA), η συμφωνία προέβλεπε την είσοδο περίπου 600 φορτηγών βοήθειας την ημέρα· ωστόσο, οι πραγματικές παραδόσεις παρέμειναν σημαντικά κάτω από αυτό το όριο τις πρώτες εβδομάδες και έκτοτε παρουσιάζουν συνεχείς διακυμάνσεις.

Οι εκτιμήσεις του ΟΗΕ δείχνουν ότι αυτά τα επίπεδα δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν τη σοβαρή κατάρρευση των προμηθειών κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου, πράγμα που σημαίνει ότι οι αγορές τροφίμων και οι τιμές δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί.

Εκθέσεις του ΟΗΕ και ανθρωπιστικών οργανώσεων επισημαίνουν επίσης ότι οι αυστηροί περιορισμοί στην είσοδο τροφίμων οδήγησαν σε κατάρρευση της επισιτιστικής ασφάλειας, σε πείνα και ακόμη και σε συνθήκες λιμού κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αυτές οι επιπτώσεις έχουν παραμείνει και μετά την εκεχειρία.

Παρά τις ορισμένες παραδόσεις τροφίμων, λόγω της ασταθούς ροής φορτηγών και των προκλήσεων στη διανομή τους τους τελευταίους μήνες, οι ποσότητες παραμένουν κάτω από τις ελάχιστες απαιτήσεις, οδηγώντας σε συνεχιζόμενη έλλειψη και απότομες αυξήσεις των τιμών.

Ο ΟΗΕ έχει επανειλημμένα ζητήσει ανεμπόδιστη πρόσβαση της βοήθειας, προειδοποιώντας ότι οι περιορισμοί στα σημεία διέλευσης και στα συστήματα διανομής εμποδίζουν την πρόσβαση των πιο ευάλωτων ανθρώπων.

Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται για να παραλάβουν τρόφιμα από μια κουζίνα φιλανθρωπικού οργανισμού, στο Χαν Γιούνις στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στις 24 Μαρτίου 2026.

Πόλεμος στο Ιράν: Περιφερειακές επιπτώσεις στη Γάζα

Τους τελευταίους μήνες, η ανθρωπιστική κατάσταση έχει επηρεαστεί περαιτέρω από τις περιφερειακές εντάσεις που συνδέονται με τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και διήρκεσε 40 ημέρες έως ότου ανακοινώθηκε εκεχειρία δύο εβδομάδων στις 8 Απριλίου.

Η περιφερειακή κλιμάκωση διέκοψε τη διέλευση και τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες μέσω προσωρινών κλεισιμάτων και μειωμένης μετακίνησης φορτίων. Επίσημες πηγές αναφέρουν ότι αυτή η διαταραχή επηρέασε εν μέρει την εφαρμογή των διατάξεων της εκεχειρίας στη Γάζα, όπως η είσοδος της βοήθειας και η διακίνηση μέσω των συνοριακών διαβάσεων.

Σε ανθρωπιστικό και υλικοτεχνικό επίπεδο, μόνο 4.999 φορτηγά με βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα από τα 23.400 που είχαν προγραμματιστεί (21% συμμόρφωση), ενώ μόνο 625 άτομα από τα 7.800 είχαν τη δυνατότητα να περάσουν από τις διαβάσεις (8% συμμόρφωση).

Αυτή η μείωση της ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας προκάλεσε περαιτέρω αύξηση των τιμών των τροφίμων λόγω των περιορισμένων προμηθειών και των υψηλότερων μεταφορικών και εφοδιαστικών εξόδων, επιδεινώνοντας την επισιτιστική ανασφάλεια για τους περισσότερους κατοίκους της Γάζας που συνεχίζουν να αγωνίζονται για την επιβίωσή τους.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα συνεχίστηκαν.

Το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης της Γάζας κατέγραψε 434 παραβιάσεις από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με αποτέλεσμα 104 νεκρούς και 341 τραυματίες.

Αυτά τα στοιχεία αντανακλούν μια κατάρρευση στην εφαρμογή της συμφωνίας κατά τη διάρκεια της περιφερειακής κλιμάκωσης, υπογραμμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι εξωτερικές συγκρούσεις συνέχισαν να επηρεάζουν την εσωτερική κατάσταση στη Γάζα.

Διαδηλωτές παρελαύνουν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ενάντια στη σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, καθώς και ενάντια στις συγκρούσεις στο Λίβανο και τη Γάζα, στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, στις 8 Απριλίου 2026. REUTERS/Adam Gray

Συνοριακοί διάδρομοι: Διακοπή της βοήθειας, της περίθαλψης και των προμηθειών

Μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου, ο συνοριακός διάδρομος της Ράφα έγινε ένα από τα βασικά σημεία διαμάχης, καθώς οι διατάξεις της συμφωνίας σχετικά με το άνοιγμα των συνοριακών διαδρόμων και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας δεν εφαρμόστηκαν πλήρως στην πράξη.

Μετά το μερικό άνοιγμα της Ράφα τον Φεβρουάριο στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της εκεχειρίας, η κυκλοφορία παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό περιορισμένη. Παρά τις διατάξεις που προέβλεπαν πλήρη ανθρωπιστική και εμπορική πρόσβαση και ανασυγκρότηση, οι δραστηριότητες ήταν περιορισμένες και υπό αυστηρό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και άλλους οργανισμούς του ΟΗΕ, μόνο μερικές εκατοντάδες ασθενείς μπόρεσαν να εγκαταλείψουν τη Γάζα τις πρώτες εβδομάδες, ενώ εκτιμάται ότι περισσότεροι από 20.000 χρειάζονται επείγουσα θεραπεία εκτός της Λωρίδας.

Ο ΠΟΥ επισημαίνει επίσης ότι τα ποσοστά εκκένωσης παραμένουν πολύ κάτω από τις ελάχιστες απαιτήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι η διαδικασία θα χρειαστεί χρόνια για να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες.

Αυτό μετέτρεψε τη Ράφα σε ένα σημείο διέλευσης με αυστηρούς περιορισμούς και επιλεκτική πρόσβαση, με ιατρικούς καταλόγους που υπόκεινται σε πολλαπλές εγκρίσεις ασφαλείας και πολύπλοκους μηχανισμούς προτεραιοποίησης, αφήνοντας χιλιάδες κρίσιμες περιπτώσεις να περιμένουν εντός της Γάζας.

Εν τω μεταξύ, οι περιορισμοί επεκτάθηκαν στα υλικά ανασυγκρότησης, με το OCHA να αναφέρει συνεχιζόμενες απαγορεύσεις ή αυστηρούς ελέγχους σε είδη «διπλής χρήσης», όπως χάλυβας, τσιμέντο και βαρύς εξοπλισμός, καθυστερώντας σοβαρά τις προσπάθειες ανασυγκρότησης.

Οι παραδόσεις βοήθειας επηρεάστηκαν επίσης από τις διαδικασίες επιθεώρησης και την αλλαγή διαδρομής μεταξύ των διαβάσεων, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα ακόμη και όταν επιτρεπόταν η είσοδος.

Ως αποτέλεσμα, τα σημεία διέλευσης, ειδικά η Ράφα, μετατράπηκαν από πύλη που προοριζόταν να αντανακλά την εφαρμογή της εκεχειρίας σε έναν αυστηρά ελεγχόμενο πολιτικό και ασφαλιστικό μηχανισμό, περιορίζοντας την κυκλοφορία, επιβραδύνοντας την ιατρική διακομιδή και παγώνοντας την ανασυγκρότηση.

Παλαιστίνιοι κάθονται σε λεωφορείο καθώς ετοιμάζονται να φύγουν από τη Γάζα μέσω του συνοριακού σταθμού της Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου, ο οποίος άνοιξε από το Ισραήλ την Πέμπτη για περιορισμένο αριθμό ατόμων, στο Χαν Γιούνις στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στις 19 Μαρτίου 2026. REUTERS/Ramadan Abed

Κίτρινη γραμμή: Εδραίωση του ισραηλινού ελέγχου

Στο έδαφος, ο ισραηλινός στρατός δεν αποσύρθηκε στις προπολεμικές γραμμές.

Αντ’ αυτού, καθιερώθηκε η λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή» ως διαχωριστικό όριο που χωρίζει τη Γάζα σε ζώνες ελέγχου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε στρατιωτικούς χάρτες και αναλύσεις που συνδέονται με τον ΟΗΕ, το Ισραήλ διατηρεί τον αποτελεσματικό έλεγχο περίπου του 50–55 τοις εκατό της Λωρίδας, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων περιοχών της Ράφα, του Χαν Γιούνις και της βόρειας Γάζας, πράγμα που σημαίνει ότι η πλήρης απόσυρση που οριζόταν στη συμφωνία δεν υλοποιήθηκε.

Το OCHA και οι εκθέσεις από το πεδίο περιγράφουν αυτή τη γραμμή όχι ως σταθερό σύνορο αλλά ως μεταβαλλόμενη ζώνη ασφαλείας, που μερικές φορές σηματοδοτείται από κίτρινους δείκτες ή προσωρινά εμπόδια, και συχνά δεν είναι σαφής στο έδαφος, δημιουργώντας επικίνδυνη αμφιβολία για τους πολίτες που επιστρέφουν στα σπίτια ή στα χωράφια τους.

Αυτή η αμφιβολία συνοδεύτηκε από άμεσους κινδύνους: εκθέσεις του ΟΗΕ και ιατρικές εκθέσεις κατέγραψαν δεκάδες θανατηφόρα περιστατικά κοντά στην Κίτρινη Γραμμή κατά τις πρώτες φάσεις της, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 90 θανάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω της εγγύτητας ή των προσπαθειών διέλευσης, εκτός από εκατοντάδες τραυματισμούς.

Οι εκθέσεις αναφέρουν επίσης την αυξημένη χρήση drone στην περιοχή, τα οποία συμβάλλουν στην επιτήρηση και τις επιθέσεις που περιορίζουν περαιτέρω την κίνηση των αμάχων, ιδίως για τους αγρότες.

Τι σημαίνουν έξι μήνες εκεχειρίας;

Πριν από έξι μήνες, δεκάδες πολιτικοί, ένα διεθνές Συμβούλιο Ειρήνης και μια διαδικασία με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών συνέβαλαν στην επίτευξη εκεχειρίας επί χάρτου.

Ωστόσο, για τους ανθρώπους που βρίσκονται στη Γάζα, η κατάσταση είναι διαφορετική. Βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα στον πόλεμο και την ειρήνη.

Η ένταση της βίας έχει μειωθεί, ωστόσο οι επιθέσεις δεν έχουν σταματήσει, ενώ δεν έχει επιτευχθεί καμία ουσιαστική πολιτική ή ανθρωπιστική σταθεροποίηση. Ταυτόχρονα, δεν έχει ξεκινήσει καμία ολοκληρωμένη ανασυγκρότηση, οι συνθήκες διαβίωσης έχουν βελτιωθεί ελάχιστα και περισσότερα από δύο εκατομμύρια άτομα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν βαθιά αβεβαιότητα.

Επιπρόσθετα, μετά την υποτιθέμενη εκεχειρία υπήρχε και ένας τομέας που χειροτέρευσε.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρατηρήθηκε μια αξιοσημείωτη μείωση της διεθνούς κάλυψης της Γάζας από τα μέσα ενημέρωσης, καθώς η παγκόσμια προσοχή στράφηκε προς την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν το 2026.

Αυτή η μετατόπιση αναδιαμόρφωσε τις προτεραιότητες των ειδήσεων, ακόμη και αν οι συνθήκες εντός της Γάζας παρέμειναν αμετάβλητες.

Και αυτό φαίνεται πως ίσως να ήταν και ένας από τους πολλούς στόχους του Ισραήλ με την επίθεση στο Ιράν.

Οι μελετητές των μέσων ενημέρωσης υποδεικνύουν ότι οι μεγάλες συγκρούσεις συχνά υπερισχύουν της κάλυψης άλλων κρίσεων, ακόμη και όταν η ένταση των τελευταίων παραμένει αμετάβλητη επί τόπου.

Μέχρι στιγμής, η κατάπαυση του πυρός δεν έχει επιφέρει βιώσιμη μεταμόρφωση και παραμένει πιο κοντά σε μια προσωρινή εκεχειρία παρά σε μια τελική λύση για τους ανθρώπους της Γάζας.

Τράπεζες
Κόσμος
Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Κανένα λιμάνι στον Περσικό δεν θα είναι ασφαλές, απαντά το Ιράν

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Κανένα λιμάνι στον Περσικό δεν θα είναι ασφαλές, απαντά το Ιράν

Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη
Απάντηση 13.04.26

Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη

«Δεν νομίζω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου προορίζεται να κακοποιηθεί με τον τρόπο που το κάνουν μερικοί άνθρωποι», ανέφερε ο πάπας Λέων, απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας μετά τη νίκη του Μαγιάρ στις εκλογές
Δείτε βίντεο 13.04.26

Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας στην Ουγγαρία - Ξεσάλωσε μετά τη νίκη του Μαγιάρ

Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει βίντεο με τον μελλοντικό υπουργό Υγείας της Ουγγαρίας, ο οποίος χορεύει πανηγυρίζοντας την εκλογική νίκη του Μαγιάρ

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί έχουν δύο εβδομάδες προθεσμία να σταματήσουν τον Τραμπ
Υπάρχει λύση 13.04.26

Οι Αμερικανοί έχουν δύο εβδομάδες προθεσμία να σταματήσουν τον Τραμπ

«Το μόνο που είναι απαραίτητο για να τερματιστεί ο αντισυνταγματικός και εγκληματικός πόλεμος επιθετικότητας του Τραμπ κατά του Ιράν είναι το Κογκρέσο να κάνει τη δουλειά του»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Καλλίπολη του Νετανιάχου: Από τον Μπίμπι στον επίδοξο Τσώρτσιλ, μια λανθασμένη εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή
Μέση Ανατολή 13.04.26

Η Καλλίπολη του Νετανιάχου: Από τον Μπίμπι στον επίδοξο Τσώρτσιλ, μια λανθασμένη εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή

Σε άρθρο γνώμης της εφημερίδας Haaretz η σχέση Νετανιάχου με τον Τραμπ είναι ζωτικής σημασίας για την προεκλογική του εκστρατεία και τις προσπάθειές να ακυρώσει τη δίκη του, αλλά ο αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ευχαριστημένος με τον προστατευόμενό του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το… τερμάτισε: Μετά την επίθεση στον Πάπα ο Τραμπ εμφανίζεται ως… Χριστός
Κόσμος 13.04.26

Το… τερμάτισε: Μετά την επίθεση στον Πάπα ο Τραμπ εμφανίζεται ως… Χριστός

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είναι... αλλεργικός στην όποια κριτική  που αφορά στον πόλεμο κατά του Ιράν, ακόμη και αν αυτή προέρχεται από έναν ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, όπως ο πάπας Λέων

Σύνταξη
Οι νέοι στην Ουγγαρία έδιωξαν τον Όρμπαν από την εξουσία – Ο λόγος που έχασε τις εκλογές
Κόσμος 13.04.26

Οι νέοι στην Ουγγαρία έδιωξαν τον Όρμπαν από την εξουσία - Ο λόγος που έχασε τις εκλογές

Ο μεγάλος λαϊκιστής Όρμπαν, είχε χάσει την λαϊκή του πινελιά και δεν είχε κατανοήσει ότι υπονομευόταν από μερικές από τις ίδιες αποτυχίες που έχουν αποδυναμώσει τους ισχυρούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Axios: Το παράθυρο για συνομιλίες δεν έχει ακόμα κλείσει, ενώ η αντιπαράθεση μεταφέρεται στα Στενά του Ορμούζ
Στενά του Ορμούζ 13.04.26 Upd: 12:48

Axios: Το παράθυρο για συνομιλίες δεν έχει ακόμα κλείσει, ενώ η αντιπαράθεση μεταφέρεται στα Στενά του Ορμούζ

Μετά την αποτυχία των συνομιλιών, η απειλή Τραμπ για μπλόκο στα ιρανικά λιμάνια μπορεί να προκαλέσει κλιμάκωση της σύγκρουσης - Ταυτόχρονα το Ισραήλ σφυροκοπά ασταμάτητα τον Λίβανο - Δείτε live στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Τραμπ καταφέρεται εναντίον του πάπα Λέοντα – Είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος»
Πόλεμος 13.04.26

Επίθεση του Τραμπ στον πάπα Λέοντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον πάπα Λέοντα, λέγοντας πως δεν είναι «μέγας θαυμαστής» του, έπειτα από σφοδρή αντιπολεμική παρέμβαση του Ποντίφικα.

Σύνταξη
Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα με στόχο τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ
Αεροπορικά πλήγματα 13.04.26

Μακελειό με δεκάδες νεκρούς στη Νιγηρία

Καταδίωξη τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων από αεροπορικά πλήγματα στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Σύνταξη
Περού: Η υποψήφια της δεξιάς Φουχιμόρι προηγείται στις προεδρικές εκλογές
Περού 13.04.26

Μπροστά η δεξιά Φουχιμόρι στις προεδρικές εκλογές

Η δεξιά Κέικο Φουχιμόρι έχει το προβάδισμα στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Περού, και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα απαιτηθεί δεύτερος γύρος προκειμένου να αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος.

Σύνταξη
Ουγγαρία: Το Tisza εξασφαλίζει υπερπλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο
Ουγγαρία 13.04.26

Το Tisza εξασφαλίζει πλειοψηφία 2/3 στο κοινοβούλιο

Το δεξιό κόμμα Tisza του νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μάγκιαρ, εξασφαλίζει την υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, βάσει των επίσημων σχεδόν τελικών αποτελεσμάτων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ελαβε τέλος και επισήμως η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία
Και επισήμως 13.04.26

Τέλος η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός Ουκρανίας - Ρωσίας

Η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία έληξε τα μεσάνυχτα χθες Κυριακή προς σήμερα Δευτέρα και επισήμως, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για την παραβίασή της.

Σύνταξη
Ο Λίβανος εργάζεται για να επιτύχει «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός του»
Λίβανος 13.04.26

«Εργαζόμαστε» για να επιτύχουμε «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός μας»

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να επιτύχουμε την ισραηλινή αποχώρηση από το σύνολο του εδάφους μας», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ενώ ο ισραηλινός ομόλογός του μετέβη στα νότια της χώρας.

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός: «Θυσιάζουν τη Λέσβο για να σωθεί η υπόλοιπη Ελλάδα»
Ελλάδα 13.04.26

Αφθώδης πυρετός: «Θυσιάζουν τη Λέσβο για να σωθεί η υπόλοιπη Ελλάδα»

Ο αφθώδης πυρετός εξακολουθεί να πλήττει την κτηνοτροφία στη Λέσβο ενώ όλα τα βασικά ζητήματα παραμένουν «στον αέρα» - Μιλούν στο in ο κτηνίατρος Γιάννης Τσακίρης, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής και ο αντιπρόεδρος του αγροτοκτηνοτροφικού συλλόγου Μανταμάδου, Νίκος Αψώκαρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Scale AI 13.04.26

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση
Γονίδια 13.04.26

Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση

Ο Μπίγκι «Μπλάνκετ» και ο Πρινς Τζάκσον, έκαναν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με την οικογένειά τους για να προωθήσουν τη νέα, βιογραφική ταινία για τον αποθανόντα πατέρα τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΕ: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε τιμές ακινήτων το 2025
Διεθνής Οικονομία 13.04.26

Τιμές ακινήτων σε όλη την Ευρώπη: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις το 2025;

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% στην ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ισχυρότερη άνοδο σε ορισμένες χώρες με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ισπανία

Σύνταξη
Πώς αντιλαμβάνεται η γάτα τον χρόνο;
Γατίσιο «ρολόι» 13.04.26

Η γάτα έχει την αίσθηση του χρόνου;

Αν νομίζετε ότι η γάτα σας δεν καταλαβαίνει πόση ώρα λείψατε από το σπίτι, ξεγελιέστε. Ποια η σχέση της με τον χρόνο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Over Half of Greek Pensioners Receive Under €1,000
English edition 13.04.26

Over Half of Greek Pensioners Receive Under €1,000

New data shows the average pension remains relatively low despite recent increases, with more than half of recipients earning below €1,000 and significant differences between private and public sector payouts

Σύνταξη
