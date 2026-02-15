Οι δυνάμεις του Ισραήλ στη Γάζα σκότωσαν τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιους σε 24 ώρες στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις

Ο αριθμός των ισραηλινών παραβιάσεων της εκεχειρίας έφτασε τις 1.260, με βάση ανακοίνωση του κυβερνητικού γραφείου Τύπου στη Γάζα.

Χαμάς: Το Ισραήλ «διέπραξε μια νέα σφαγή»

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ δήλωσε ότι το Ισραήλ «διέπραξε μια νέα σφαγή, στοχεύοντας τους εκτοπισμένους ανθρώπους στις σκηνές τους», χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως «σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Ο Κασέμ πρόσθεσε ότι «αυτή η εγκληματική κλιμάκωση έρχεται πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, σε μια σαφή προσπάθεια να επιβληθεί μια αιματηρή πραγματικότητα επί τόπου και να σταλεί το μήνυμα ότι όλες οι προσπάθειες και οι φορείς που ασχολούνται με την αποκατάσταση της ηρεμίας στη Γάζα είναι άσκοπες και ότι η κατοχή συνεχίζει την επιθετικότητά της παρά το γεγονός ότι όλα τα μέρη μιλούν για την ανάγκη τήρησης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Υπουργείο Υγείας στη Γάζα: Το πέρασμα στη Ράφα πρέπει να ανοίξει για τους ασθενείς σε «μόνιμη και τακτική βάση»

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας απαιτεί το «μόνιμο και τακτικό» άνοιγμα του χερσαίου συνοριακού σταθμού της Ράφα με την Αίγυπτο «με τρόπο που να εγγυάται την ελεύθερη μετακίνηση των ασθενών και των τραυματιών χωρίς περιορισμούς».

Περισσότεροι από 20.000 ασθενείς και τραυματίες περιμένουν να ταξιδέψουν για θεραπεία, και η μερική λειτουργία του συνοριακού σταθμού της Ράφα δεν ανταποκρίνεται στην κλίμακα της καταστροφής, σημειώνει.