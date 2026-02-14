Η Κύπρος ανακοίνωσε πως θα συμμετάσχει στο «Συμβούλιο για την Ειρήνη στη Γάζα» του Τραμπ ως παρατηρητής

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει και αποδεχθεί πρόσκληση για συμμετοχή, με καθεστώς Παρατηρητή, στην επικείμενη συνάντηση για τη Γάζα του Συμβουλίου για την Ειρήνη που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον στις 19 Φεβρουαρίου 2026, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

«Η συμμετοχή της χώρας μας εντάσσεται στον σταθερό και ενεργό περιφερειακό ρόλο που διαδραματίζει από την πρώτη στιγμή της κρίσης, με πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες προτάσεις προς διεθνείς εταίρους», επεσήμανε.

«Η Κύπρος, ως το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή, έχει παρουσία στις υπό διαμόρφωση εξελίξεις και συμβάλλει έμπρακτα στις προσπάθειες σταθερότητας και ειρήνευσης», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι στη συνάντηση θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα υλοποίησης του Σχεδίου του Προέδρου Τραμπ, όπως υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με το Ψήφισμα 2803, επί των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχε στη Σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ, στην τελετή υπογραφής της Συμφωνίας, κατά την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε σχετική πρόταση υλοποίησης του Ειρηνευτικού Σχεδίου, σε σχέση με τον μηχανισμό εφαρμογής του Σχεδίου και την περιφερειακή διάσταση στήριξής του.

Το επίπεδο εκπροσώπησης θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους διοργανωτές, κατέληξε.