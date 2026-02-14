newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Η Μελόνι «δεν συμμερίζεται» την κριτική του Μερτς στο MAGA – Η Ιταλία στο «Συμβούλιο Ειρήνης» ως παρατηρητής
Κόσμος 14 Φεβρουαρίου 2026, 17:54

Η Μελόνι «δεν συμμερίζεται» την κριτική του Μερτς στο MAGA – Η Ιταλία στο «Συμβούλιο Ειρήνης» ως παρατηρητής

Κατόπιν των δηλώσεων του Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της απέναντι στην αμερικανική κουλτούρα των MAGA

Σύνταξη
Κατά την ομιλία του στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τοποθετήθηκε όσον αφορά την αμερικανική πολιτική και ξεκαθάρισε ότι «το MAGA δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογραμμίζοντας ότι η ελευθερία του λόγου δεν μπορεί να στρέφεται κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του συνταγματικού πλαισίου της ΕΕ.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρώπη απορρίπτει τον προστατευτισμό και τους δασμούς, στηρίζοντας το ελεύθερο εμπόριο, τις διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς – όπως είπε – οι παγκόσμιες προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο συλλογικά.

Η απάντηση της Μελόνι

Κατόπιν των δηλώσεων του Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της.

«Όχι, θα έλεγα ότι δεν συμμερίζομαι τις κριτικές του Μερτς στην κουλτούρα του Maga. Πρόκειται για πολιτικές εκτιμήσεις, ο κάθε ηγέτης κάνει όποιες εκτιμήσεις νομίζει, αλλά δεν πρόκειται για υπόθεση που απασχολεί την ΕΕ», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Από την Αιθιοπία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διάσκεψη Ιταλίας-Αφρικής, η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια, με στόχο την επιπλέον ενίσχυση των σχέσεων της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι «η Ευρώπη πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με τον εαυτό της, ιδίως σε ό,τι αφορά το μέτωπο της ασφάλειας».

«Θεωρώ αναγκαίο να αξιοποιήσουμε περισσότερο όσα μας ενώνουν. Είναι βασικής σημασίας , ιδίως για τις ευρωπαϊκές χώρες και την Ιταλία» πρόσθεσε η Μελόνι, με αναφορά, πάντα, στις σχέσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί, με στόχο να μετατραπεί και πάλι σε πραγματικό γεωπολιτικό παίκτη», συμπλήρωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Σε σχέση με το «Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα», τέλος, η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η χώρα της θα πάρει μέρος στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά μόνο ως παρατηρητής.

Ηλεκτρισμός
Ηλεκτρικό ρεύμα: Ιστορικό χαμηλό στην τιμή του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Ηλεκτρικό ρεύμα: Ιστορικό χαμηλό στην τιμή του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Ο γιός του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί, καλεί τις ΗΠΑ να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν
Αντιπολίτευση 14.02.26

Ο γιός του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί, καλεί τις ΗΠΑ να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν

Η ιρανική αντιπολίτευση είναι πολωμένη ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές φράξιες, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται οι βασιλικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν τον Παχλαβί

Σύνταξη
Ποιες είναι οι χώρες που έχουν απαγορεύσει τους εορτασμούς της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου
Κόντρα στη Δύση 14.02.26

Ποιες είναι οι χώρες που έχουν απαγορεύσει τους εορτασμούς της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου θεωρείται παγκοσμίως γιορτή της αγάπης, όμως σε ορισμένες χώρες αντιμετωπίζεται ως αμφιλεγόμενο πολιτισμικό φαινόμενο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να σπάσει τα ταμπού – Να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της
Διάσκεψη Μονάχου 14.02.26

«Η Ευρώπη να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της - Ήρθε η ώρα να σπάσουμε τα ταμπού» λέει η Λάιεν

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είπε ότι η ήρθε η ώρα η Ευρώπη να απελευθερωθεί από τα ταμπού αναφέροντας τη «ρήτρα αμοιβαίας άμυνας»

Σύνταξη
ΕΕ: Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα
Ταλαιπωρία επιβατών 14.02.26

Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ

Η ΕΕ προτρέπει τις αρχές να σταματήσουν τους ελέγχους EES εάν χρειαστεί, για να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε αεροδρόμια και συνοριακές διελεύσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ναβάλνι: Η Ρωσία τον δολοφόνησε χρησιμοποιώντας τοξίνη από δηλητηριώδη βάτραχο
Κόσμος 14.02.26

Η Ρωσία δολοφόνησε τον Αλεξέι Ναβάλνι χρησιμοποιώντας τοξίνη από δηλητηριώδη βάτραχο

Δεν είναι σαφές πώς το δηλητήριο του βατράχου χορηγήθηκε στον κ. Ναβάλνι, ο οποίος βρισκόταν σε σωφρονιστικό κατάστημα στη Σιβηρία όταν πέθανε πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Αισθάνεται πίεση από τον Τραμπ, ζητά κατάπαυση πυρός και υπόσχεται εκλογές
Διάσκεψη Ασφαλείας 14.02.26

Αισθάνεται πίεση από τον Τραμπ, ζητά κατάπαυση πυρός και υπόσχεται εκλογές - Η ομιλία Ζελένσκι στο Μόναχο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία διαρκώς για παραχωρήσεις και ζήτησε από την Ευρώπη να διατηρήσει την ενότητά της

Σύνταξη
Στάρμερ: Θα αναπτύξει αεροπλανοφόρο στον Βόρειο Ατλαντικό – Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο, αν χρειαστεί
Συνδιάσκεψη Μονάχου 14.02.26

Αεροπλανοφόρο στον Βόρειο Ατλαντικό στέλνει η Βρετανία - Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο, λέει ο Στάρμερ

Ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, τόνισε στη Διάσκεψη του Μονάχου ότι οι ΗΠΑ παραμένουν αναντικατάστατος σύμμαχος και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της

Σύνταξη
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Στο πλευρό της 100 προσωπικότητες της τέχνης και των γραμμάτων – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κόσμος 14.02.26

Στο πλευρό της Φραντσέσκα Αλμπανέζε ο Γιώργος Λάνθιμος - Πάνω από 100 προσωπικότητες υπογράφουν κείμενο στήριξης

Την παραίτηση της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, έχουν ζητήσει η Γαλλία και η Γερμανία μετά από δηλώσεις της για το Ισραήλ

Σύνταξη
Ρούμπιο από διάσκεψη Μονάχου: Μαζί με την ΕΕ για ένα νέο Δυτικό αιώνα αλλά και επίθεση σε ΟΗΕ, μετανάστες
Διάσκεψη στο Μόναχο 14.02.26

Μαζί με την ΕΕ για ένα «νέο Δυτικό αιώνα» αλλά και επίθεση σε ΟΗΕ, μετανάστες και «παρηκμασμένες αξίες» από Ρούμπιο

Η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου φαίνεται πως καθησύχασε τους Ευρωπαίους ηγέτες μιας και ο αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να είναι μαζί με την ΕΕ - Ωστόσο δεν έλειψαν τα ανησυχητικά μηνύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ιράν: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία
Και οι συνομιλίες συνεχίζονται... 14.02.26

Αποκάλυψη Reuters: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Γενεύη - Ο Τραμπ αυξάνει την πίεση στέλνοντας δεύτερο αεροπλανοφόρο και απειλώντας ανοιχτά την Τεχεράνη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START
Νέα επικίνδυνη εποχή 14.02.26

Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START

Έως και 40 χώρες έχουν την τεχνική ικανότητα, και σε ορισμένες περιπτώσεις το απαραίτητο υλικό, για να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα. Η λήξη της συμφωνίας New START δεν προμηνύει τίποτα καλό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Στραγγαλίζοντας» την Κούβα – Η επόμενη πράξη της αμερικανικής ηγεμονίας Τραμπ 2.0
Στρατηγική χάους 14.02.26

«Στραγγαλίζοντας» την Κούβα – Η επόμενη πράξη της αμερικανικής ηγεμονίας Τραμπ 2.0

Εμπάργκο, πετρελαϊκός αποκλεισμός, οικονομική κατάρρευση: η κυβέρνηση Τραμπ επιβάλλει συλλογική τιμωρία στον λαό στην Κούβα, αξιώνοντας άνευ όρων συνθηκολόγηση της ηγεσίας στην Αβάνα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Διάσκεψη του Μονάχου: Οι άμαχοι μετατρέπονται πλέον συστηματικά σε στόχους κατά τις ένοπλες συρράξεις
Διάσκεψη του Μονάχου 14.02.26

«Οι άμαχοι μετατρέπονται πλέον συστηματικά σε στόχους»

«Καταγράφουμε σήμερα διπλάσιες ένοπλες συρράξεις απ’ ό,τι πριν 15 χρόνια και τετραπλάσιες απ’ ό,τι πριν 30 χρόνια», στηλιτεύει ο ΔΕΕΣ, τονίζοντας ότι οι άμαχοι γίνονται πλέον πιο συχνά στόχοι.

Σύνταξη
Φάμελλος: Δεν αποτελεί λύση καμία κομματική περιχαράκωση – Δεν αποτελεί λύση η κομματική αυτονομία
Προοδευτική συμπόρευση 14.02.26

Φάμελλος: Δεν αποτελεί λύση καμία κομματική περιχαράκωση – Δεν αποτελεί λύση η κομματική αυτονομία

«Πιστεύουμε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο πολιτικός και προγραμματικός διάλογος πρέπει να επιταχυνθεί. Δεν υπάρχει χρόνος. Είμαστε έτοιμοι για αυτήν την επιλογή και ζητάμε να πάρουν όλοι καθαρά θέση για την αναγκαιότητα συνεργασίας», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας
Ελλάδα 14.02.26

Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας

Εικόνες εγκατάλειψης καταγράφονται στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας, όπου πλημμυρισμένοι χώροι, διαρροές και φθορές στο μουσείο προκαλούν έντονη ανησυχία για την κατάσταση ενός μνημείου με κορυφαία ιστορική σημασία.

Σύνταξη
Δούκας: Η προγραμματική συμφωνία προϋποθέτει προγραμματικό διάλογο – Αυτόν που έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει χθες
Μυτιλήνη 14.02.26

Δούκας: Η προγραμματική συμφωνία προϋποθέτει προγραμματικό διάλογο – Αυτόν που έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει χθες

Ο Χάρης Δούκας ζήτησε τη συμπόρευση των κομμάτων της Κεντροαριστεράς, λέγοντας ότι ο σχετικός διάλογος έχει αργήσει και «σκοντάφτει σε ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες»

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΟ Αμύντας 92-57: Με 30 ασίστ, 52,6% στο τρίποντο και 5 διψήφιες οι «ερυθρόλευκες»
Μπάσκετ 14.02.26

Ολυμπιακός – ΑΟ Αμύντας 92-57: Με 30 ασίστ, 52,6% στο τρίποντο και 5 διψήφιες οι «ερυθρόλευκες»

Μία ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα Γυναικών πέτυχε ο Ολυμπιακός, καθώς με 30 ασίστ, πρώτη σκόρερ τη Τζόνσον και ακόμη τέσσερις διψήφιες, νίκησε εύκολα τον Αμύντα με 92-57.

Σύνταξη
Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα
Η εμπορική οδός 14.02.26

Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα

Η «Σιωπή των Αμνών» αποτέλεσε μια ριψοκίνδυνη πρόταση σε μια εποχή που λίγοι ήθελαν να συνδεθούν με μια ιστορία serial killer που θα αποτυπωνόταν στην οθόνη με έναν «οικείο» τρόπο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λούτσα: Στο in οι γονείς και η αδερφή του 15χρονου φερόμενου ως οδηγού στο μοιραίο τροχαίο δυστύχημα
Τραγωδία 14.02.26

Λούτσα: Στο in οι γονείς και η αδερφή του 15χρονου φερόμενου ως οδηγού στο μοιραίο τροχαίο δυστύχημα

«Ο γιος μου δεν ήξερε να οδηγεί, του είπε ο φίλος του να πάρουν τα κλειδιά. Εγώ θέλω να βρεθούν βίντεο για να αποδειχθεί ότι δεν ήταν το δικό μου παιδί που οδηγούσε».

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ο γιός του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί, καλεί τις ΗΠΑ να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν
Αντιπολίτευση 14.02.26

Ο γιός του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί, καλεί τις ΗΠΑ να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν

Η ιρανική αντιπολίτευση είναι πολωμένη ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές φράξιες, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται οι βασιλικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν τον Παχλαβί

Σύνταξη
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης – Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα
Ραγδαίες εξελίξεις 14.02.26

Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»- Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα

Η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας της «Βιολάντα» μετατρέπεται από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Σύνταξη
Ποιες είναι οι χώρες που έχουν απαγορεύσει τους εορτασμούς της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου
Κόντρα στη Δύση 14.02.26

Ποιες είναι οι χώρες που έχουν απαγορεύσει τους εορτασμούς της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου θεωρείται παγκοσμίως γιορτή της αγάπης, όμως σε ορισμένες χώρες αντιμετωπίζεται ως αμφιλεγόμενο πολιτισμικό φαινόμενο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χαρίτσης: Η νησιωτικότητα δεν είναι σύνθημα, είναι εθνική υποχρέωση – Η κυβέρνηση έχει σχέδιο καταστροφικό
Ημερίδα 14.02.26

Χαρίτσης: Η νησιωτικότητα δεν είναι σύνθημα, είναι εθνική υποχρέωση – Η κυβέρνηση έχει σχέδιο καταστροφικό

Η νησιωτικότητα «θα μπορούσε να αποτελέσει και την αφορμή και το εφαλτήριο ακριβώς για να υπάρξει μια πιο ουσιαστική και σε βάθος συζήτηση και συνδιαμόρφωση προτάσεων από τις δυνάμεις της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης», δήλωσε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι
Bundesliga 14.02.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι

LIVE: Λεβερκούζεν - Ζανκτ Πάουλι. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν - Ζανκτ Πάουλι για το πρωτάθλημα της Bundesliga.

Σύνταξη
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να σπάσει τα ταμπού – Να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της
Διάσκεψη Μονάχου 14.02.26

«Η Ευρώπη να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της - Ήρθε η ώρα να σπάσουμε τα ταμπού» λέει η Λάιεν

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είπε ότι η ήρθε η ώρα η Ευρώπη να απελευθερωθεί από τα ταμπού αναφέροντας τη «ρήτρα αμοιβαίας άμυνας»

Σύνταξη
AI: Δραματική προειδοποίηση ότι σε 18 μήνες θα έχει αντικαταστήσει τα «λευκά κολάρα»
«Κόκκινος συναγερμός» 14.02.26

Δραματική προειδοποίηση ότι σε 18 μήνες η AI θα έχει αντικαταστήσει τα «λευκά κολάρα»

Οι περισσότερες δουλειές «μπροστά σε έναν υπολογιστή» θα έχουν πλήρως αυτοματοποιηθεί, σύμφωνα με τον επικεφαλής της AI της Microsoft, Μουσταφά Σουλεϊμάν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕΕ: Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα
Ταλαιπωρία επιβατών 14.02.26

Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ

Η ΕΕ προτρέπει τις αρχές να σταματήσουν τους ελέγχους EES εάν χρειαστεί, για να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε αεροδρόμια και συνοριακές διελεύσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 14.02.26

LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός

LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε στις 16:00 live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Ολυμπιακός για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Ναβάλνι: Η Ρωσία τον δολοφόνησε χρησιμοποιώντας τοξίνη από δηλητηριώδη βάτραχο
Κόσμος 14.02.26

Η Ρωσία δολοφόνησε τον Αλεξέι Ναβάλνι χρησιμοποιώντας τοξίνη από δηλητηριώδη βάτραχο

Δεν είναι σαφές πώς το δηλητήριο του βατράχου χορηγήθηκε στον κ. Ναβάλνι, ο οποίος βρισκόταν σε σωφρονιστικό κατάστημα στη Σιβηρία όταν πέθανε πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης 26-15: Διαφορά κλάσης για τους «ερυθρόλευκους»
Άλλα Αθλήματα 14.02.26

Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης 26-15: Διαφορά κλάσης για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε πρόβλημα ούτε απέναντι στον πολύ καλό φέτος Απόλλωνα Σμύρνης, με τους «ερυθρόλευκους» να νικούν 26-15 και να φτάνουν τις 14 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Water Polo League.

Σύνταξη
Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει
ΥΠΕΘΑ 14.02.26

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει

«Η Θράκη είναι ένα μοναδικό υβρίδιο για την Ελλάδα. Γιατί εδώ έχουμε τη ζώσα απόδειξη που είναι και ένα ευρωπαϊκό πρότυπο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας», επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος
Σαν σήμερα 14.02.26

Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος

Σαν σήμερα, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2013, ο άλλοτε χρυσός Παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους πυροβόλησε και σκότωσε τη φίλη του Ρίβα Στίνκαμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

Φάμελλος: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης

«Η απάντηση πρέπει να έρθει από τον προοδευτικό χώρο. Μόνο αν είμαστε όλοι ενωμένοι στον προοδευτικό χώρο μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση που δίνει κυβέρνηση», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
