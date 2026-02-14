Η Μελόνι «δεν συμμερίζεται» την κριτική του Μερτς στο MAGA – Η Ιταλία στο «Συμβούλιο Ειρήνης» ως παρατηρητής

Κατά την ομιλία του στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τοποθετήθηκε όσον αφορά την αμερικανική πολιτική και ξεκαθάρισε ότι «το MAGA δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογραμμίζοντας ότι η ελευθερία του λόγου δεν μπορεί να στρέφεται κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του συνταγματικού πλαισίου της ΕΕ.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρώπη απορρίπτει τον προστατευτισμό και τους δασμούς, στηρίζοντας το ελεύθερο εμπόριο, τις διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς – όπως είπε – οι παγκόσμιες προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο συλλογικά.

German Chancellor Merz slams JD Vance: The battle of cultures of MAGA in the U.S. is not ours. Freedom of speech here ends where the words spoken are directed against human dignity and our Basic Law. pic.twitter.com/kYoUm30M6m — Simon Gosden. Esq. #fbpe 3.5% 🇪🇺🐟🇬🇧🏴‍☠️🦠💙 (@g_gosden) February 13, 2026

Η απάντηση της Μελόνι

Κατόπιν των δηλώσεων του Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της.

«Όχι, θα έλεγα ότι δεν συμμερίζομαι τις κριτικές του Μερτς στην κουλτούρα του Maga. Πρόκειται για πολιτικές εκτιμήσεις, ο κάθε ηγέτης κάνει όποιες εκτιμήσεις νομίζει, αλλά δεν πρόκειται για υπόθεση που απασχολεί την ΕΕ», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Από την Αιθιοπία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διάσκεψη Ιταλίας-Αφρικής, η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια, με στόχο την επιπλέον ενίσχυση των σχέσεων της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι «η Ευρώπη πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με τον εαυτό της, ιδίως σε ό,τι αφορά το μέτωπο της ασφάλειας».

«Θεωρώ αναγκαίο να αξιοποιήσουμε περισσότερο όσα μας ενώνουν. Είναι βασικής σημασίας , ιδίως για τις ευρωπαϊκές χώρες και την Ιταλία» πρόσθεσε η Μελόνι, με αναφορά, πάντα, στις σχέσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί, με στόχο να μετατραπεί και πάλι σε πραγματικό γεωπολιτικό παίκτη», συμπλήρωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Σε σχέση με το «Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα», τέλος, η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η χώρα της θα πάρει μέρος στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά μόνο ως παρατηρητής.