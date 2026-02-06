Ο ακροδεξιός εκλεγμένος πρόεδρος της Χιλής, ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, δήλωσε χθες Πέμπτη ότι σκοπεύει να «εμπνευστεί» από τις πολιτικές της Ιταλίας για την αντιμετώπιση της μαφίας, της Αργεντινής για την τιθάσευση του πληθωρισμού και της Ουγγαρίας για την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης, αναφερόμενος σε προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η χώρα του και στις οποίες εννοεί να δώσει έμφαση αφού αναλάβει την εξουσία.

Ο Καστ εκφράστηκε μετά τη συνάντηση που είχε με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζiα Μελόνι στη Ρώμη, στο πλαίσιο περιοδείας του στην Ευρώπη που είχε πει πως θα συμπεριλάμβανε επίσης σταθμούς στις Βρυξέλλες και στη Βουδαπέστη, για συνομιλίες με τον δεξιό εθνικιστή Oύγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Καστ αναλαμβάνει την 11η Μαρτίου

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικός της άκρας δεξιάς αναλαμβάνει το κορυφαίο αξίωμα στη Χιλή την 11η Μαρτίου και σκοπεύει να υιοθετήσει σκληρή γραμμή για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης, όπως εξήγγειλε προεκλογικά.

Ο Καστ κατήγαγε καθαρή νίκη στις εκλογές του Δεκεμβρίου και θα ορκιστεί τον Μάρτιο αρχηγός του κράτους της Χιλής, χώρας όπου η δικτατορία του θανόντα στρατηγού Αουγκούστο Πινοτσέτ άφησε πίσω βαθιές πληγές.

Ερωτηθείς αν θα εμπνευστεί περισσότερο από τον τρόπο που ασκεί την εξουσία η Μελόνι ή ο Όρμπαν, ο κ. Καστ απάντησε «θα μπορούσαμε να αντλήσουμε έμπνευση από παραδείγματα που έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικά σε διάφορες χώρες, όπως από τον αγώνα κατά του πληθωρισμού στην Αργεντινή, τον αγώνα εναντίον των μαφιών εδώ στην Ιταλία, τον αγώνα εναντίον της παράνομης μετανάστευσης στην Ουγγαρία ή στη Δομινικανή Δημοκρατία, τον αγώνα εναντίον των συμμοριών στο Σαλβαδόρ».

«Δεν θα αντιγράψουμε επακριβώς αυτά τα μοντέλα κατ’ ανάγκη, αλλά θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε πολιτικές της κάθε χώρας» από αυτές, πρόσθεσε.

Κατά δημοσκοπήσεις, το 60% και πλέον των πολιτών της Χιλής θεωρεί την ασφάλεια το σημαντικότερο πρόβλημα στη χώρα. Αφού εξελέγη, ο μελλοντικός αρχηγός του κράτους υποσχέθηκε να σχηματίσει κυβέρνηση «εθνικής ενότητας».

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Μελόνι, οι δυο τους συζήτησαν χθες για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας όσον αφορά τις επενδύσεις, την πάταξη της εγκληματικότητας και την αύξηση της γεννητικότητας.

Προχθές Τετάρτη οι Καστ και Όρμπαν συζήτησαν για τη μετανάστευση και την υποστήριξη της παραδοσιακής οικογένειας.