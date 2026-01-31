Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Χιλής Καστ στο Σαλβαδόρ για να «μελετήσει» το μοντέλο των φυλακών

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Χιλής, ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, επισκέφθηκε χθες Παρασκευή γιγαντιαία φυλακή υψίστης ασφαλείας στην οποία οδηγούνται μέλη συμμοριών στο Ελ Σαλβαδόρ, δηλώνοντας πως θέλει να «μελετήσει» το μοντέλο που εφαρμόζει ο πρόεδρος της χώρας αυτής, ο Ναγίμπ Μπουκέλε.

Οι επισκέψεις στο λεγόμενο «κέντρο περιορισμού της τρομοκρατίας» (CECOT) είναι πλέον μέρος του πρωτοκόλλου για τους προσκεκλημένους του προέδρου Μπουκέλε, καθώς έχει μετατρέψει τη φυλακή αυτή, η οποία ανεγέρθηκε το 2023, σε σύμβολο του «πολέμου» του εναντίον των συμμοριών.

Ο πρόεδρος Μπουκέλε πιστώνεται ότι μείωσε δραστικά τη βία στη χώρα με την πολιτική του. Όμως, παρότι η εγκληματικότητα υποχώρησε θεαματικά, η μέθοδος του κ. Μπουκέλε επικρίνεται έντονα από μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες κάνουν λόγο για αυθαίρετες συλλήψεις και φυλακίσεις, κακομεταχειρίσεις, βασανιστήρια και εκατοντάδες θανάτους στις φυλακές της χώρας της κεντρικής Αμερικής.

«Είναι ποινικό σύστημα διαφορετικό από το δικό μας, το οποίο θέλουμε να μελετήσουμε, να γνωρίσουμε, όχι κατ’ ανάγκη για να το μεταφέρουμε στη χώρα μας με τον ίδιο τρόπο», είπε ο ακροδεξιός εκλεγμένος πρόεδρος.

Οι συνθήκες στις φυλακές του Ελ Σαλβαδόρ θεωρούνται τραγικές

Ο κ. Καστ επισκέφθηκε κελιά και πτέρυγα όπου κρατούμενοι, με ξυρισμένα κεφάλια, λευκά κοντά παντελόνια και μπλουζάκια, τον χαιρέτισαν με μια φωνή, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Φύλακες διέταξαν ορισμένους να σηκώσουν τις μπλούζες για να επιδείξουν τατουάζ στα σώματά τους, ένδειξη πως ανήκουν στις συμμορίες Barrio 18 ή Mara Salvatrucha, που έχουν πλέον χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές» οργανώσεις οι ΗΠΑ.

Ο Ναγίμπ Μπουκέλε επέβαλε καθεστώς έκτακτης ανάγκης τον Μάρτιο του 2022, που παρατείνεται αδιαλείπτως έκτοτε· το μέτρο επέτρεψε ιδίως συλλήψεις χωρίς εντάλματα και την ανάπτυξη του στρατού στο εσωτερικό.

Τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια συνελήφθησαν κάπου 91.000 άνθρωποι, από τους οποίους 8.000 αφέθηκαν ελεύθεροι αφού αθωώθηκαν, κατά επίσημους αριθμούς. Κατά την οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Socorro Jurídico Humanitario, τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν πεθάνει στις φυλακές αφότου επιβλήθηκε η κατάσταση εξαίρεσης.