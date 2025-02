Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έφυγε από το Ελ Σαλβαδόρ την Τρίτη με μια συμφωνία από τον προέδρο της χώρας προς τον Τραμπ, να δεχτεί απελαθέντες από τις ΗΠΑ οποιασδήποτε εθνικότητας -ακόμη και Αμερικανούς πολίτες- προσφέροντάς τους να κρατηθούν στις εκτεταμένες εγκαταστάσεις υψίστης ασφαλείας της χώρας, γνωστές ως CECOT ή Κέντρο Περιορισμού για την Τρομοκρατία, όπως περιγράφει το Newsweek.

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε «συμφώνησε στην πιο πρωτοφανή, εξαιρετική, έκτακτη μεταναστευτική συμφωνία οπουδήποτε στον κόσμο», δήλωσε ο Ρούμπιο αφού συναντήθηκε με τον Μπουκέλε στην εξοχική του κατοικία δίπλα στη λίμνη έξω από το Σαν Σαλβαδόρ για αρκετές ώρες αργά τη Δευτέρα. «Καμία χώρα δεν έχει κάνει ποτέ μια τέτοια προσφορά φιλίας», πρόσθεσε.

Το Ελ Σαλβαδόρ, μέχρι πρόσφατα μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο, έκλεισε το περασμένο έτος με ρεκόρ 114 ανθρωποκτονιών, πολύ ασφαλές για τα δεδομένα της χώρας, κάτι που έχει ωθήσει την εκρηκτική δημοτικότητα του Μπουκέλε στη μικρή χώρα της Κεντρικής Αμερικής των περίπου έξι εκατομμυρίων κατοίκων.

Χωρίς να πτοείται από τις διεθνείς επικρίσεις, ο Μπουκέλε διαμόρφωσε τις πολιτικές του για την εγκληματικότητα ως πρότυπο για άλλα έθνη που καταπολεμούν τη βία των συμμοριών. Το Ελ Σαλβαδόρ βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τον Μάρτιο του 2022, μετά από μια θανατηφόρα επιδρομή ισχυρών συμμοριών.

Since the implementation of the Regime of Exception, nearly 85,000 gang members have been captured and detained in various facilities across the country. However, CECOT stands out as a facility where no visitors are allowed, no communication to the outside world is permitted, and… pic.twitter.com/H2abDHIwMl — El Salvador Translated (@ESTRANSLATED) February 4, 2025

Αναστολή των πολιτικών δικαιωμάτων στο Ελ Σαλβαδόρ

Σε απάντηση, ο Μπουκέλε ανέστειλε θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε νομικό σύμβουλο, και οι αρχές έχουν συλλάβει περισσότερους από 83.000 ανθρώπους με ελάχιστη έως καθόλου χρήση της δέουσας διαδικασίας, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η φυλακή CECOT έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην επιθετική καταστολή της βίας των συμμοριών από τον Μπουκέλε από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2019. Η φυλακή, η οποία έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί έως και 40.000 κρατούμενους, πολλοί από τους οποίους είναι μαζικοί δολοφόνοι, έμποροι ναρκωτικών και μέλη διαβόητων συμμοριών όπως η MS-13 και η Barrio 18, έχει γίνει σύμβολο της σκληρής προσέγγισης του Μπουκέλε.

«Είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε μόνο καταδικασμένους εγκληματίες (συμπεριλαμβανομένων των καταδικασμένων πολιτών των ΗΠΑ) στη μεγα-φυλακή μας με αντάλλαγμα μια αμοιβή», επιβεβαίωσε ο Μπουκέλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σημείωσε ότι ενώ το κόστος για τις ΗΠΑ θα είναι ελάχιστο, τα έσοδα θα ενισχύσουν σημαντικά το σωφρονιστικό σύστημα του Ελ Σαλβαδόρ, καθιστώντας το οικονομικά αυτοσυντηρούμενο.

Το εκτεταμένο συγκρότημα που βρίσκεται στην Τεκολούκα, μια ώρα οδικώς από το Σαν Σαλβαδόρ, άνοιξε τον Ιανουάριο του 2023 και κατασκευάστηκε σε μόλις επτά μήνες. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της φυλακής αντικατοπτρίζουν μια ασυμβίβαστη φιλοσοφία απέναντι στον εγκλεισμό, με τους κρατούμενους να είναι κλεισμένοι σε μεγάλα κλουβιά χωρίς παράθυρα με ελάχιστη επίπλωση -μόνο κλιμακωτές μεταλλικές κουκέτες, μια ανοιχτή τουαλέτα και μια τσιμεντένια λεκάνη.

El Salvador and the United States have agreed on a plan to hold some of America’s worst criminals in El Salvador’s CECOT, for a reasonable fee, considered the least «FUN» prison in the world. Let’s see how the thugs of Chicago, Atlanta, New York, LA, etc, enjoy the vacation… pic.twitter.com/JPqob6DMUC — UltraMAGALinaka (@MAGALinaka) February 4, 2025

Η «αντικατάσταση της βίας των συμμοριών από την κρατική βία»

Παρά τις επιτυχίες του Μπουκέλε στον έλεγχο της εγκληματικότητας, η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε αυτό που αποκαλεί «σταδιακή αντικατάσταση της βίας των συμμοριών από την κρατική βία» στο Ελ Σαλβαδόρ.

Η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει επίσης ζητήσει τον τερματισμό της υπερδιετούς κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η οποία έχει αναστείλει θεμελιώδη πολιτικά δικαιώματα, καθώς η κυβέρνηση στοχεύει τις ισχυρές συμμορίες του δρόμου της χώρας.

Η Επιτροπή ανέφερε ως βασικές ανησυχίες τις αυθαίρετες συλλήψεις, την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων κατά των κρατουμένων, τις μαζικές ακροάσεις και την περιορισμένη πρόσβαση σε δικηγόρους υπεράσπισης. Άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν επισημάνει τον αυξανόμενο αριθμό θανάτων μεταξύ υπόπτων που κρατούνται στη φυλακή εν αναμονή της δίκης.

Ο Μπουκέλε, από την πλευρά του, απέρριψε αυτές τις επικρίσεις, αποδίδοντας στη σκληρή προσέγγισή του στο έγκλημα τη δημοτικότητά του και την επανεκλογή του τον περασμένο Φεβρουάριο με πάνω από 84% των ψήφων. Υπερασπίστηκε τη συνεχιζόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δηλώνοντας ότι ενώ τα κέρδη σε θέματα ασφάλειας θα μπορούσαν να διατηρηθούν και χωρίς αυτήν, έπρεπε να συλληφθούν περισσότερα μέλη συμμοριών για να αποτραπεί η ανασύνταξή τους.

Is this the new gitmo for violent criminals? This is CECOT located in El Salvador. Every prisoner in CECOT is a violent gang member. pic.twitter.com/AuEVJwyGFx — Jammles (@jammles9) February 4, 2025

Μπορεί ο Τραμπ να στείλει πολίτες των ΗΠΑ να φυλακιστούν στο εξωτερικό;

Το ισχύον προηγούμενο για τη φυλάκιση Αμερικανών πολιτών στο εξωτερικό βασίζεται στο αν έχουν διαπράξει εγκλήματα στο εξωτερικό ή αν έχουν υποβληθεί αιτήματα έκδοσης.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενημερώνει τους Αμερικανούς: «Κατανοήστε ότι υπόκειστε στους τοπικούς νόμους και κανονισμούς κατά την επίσκεψη ή τη διαμονή σας στη χώρα. Ακολουθήστε τους».

«Μία από τις υψηλότερες προτεραιότητες του υπουργείου Εξωτερικών και των πρεσβειών και προξενείων των ΗΠΑ στο εξωτερικό είναι η παροχή βοήθειας σε Αμερικανούς πολίτες που είναι φυλακισμένοι στο εξωτερικό», αναφέρει το υπουργείο στην ιστοσελίδα του, όπου απαριθμεί τις υπηρεσίες που παρέχει σε κρατούμενους Αμερικανούς πολίτες.

Αυτές περιλαμβάνουν τακτικές επισκέψεις στους κρατούμενους, την παροχή καταλόγου τοπικών δικηγόρων που μιλούν αγγλικά, την επικοινωνία με τους φίλους και την οικογένεια του κρατούμενου και την παροχή γενικής επισκόπησης του τοπικού συστήματος ποινικής δικαιοσύνης.

Σε περίπτωση που Αμερικανοί μεταφερθούν βίαια σε ξένες φυλακές, είναι πιθανό να πυροδοτηθεί μια σημαντική συνταγματική αμφισβήτηση, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη χρήση της βάσης της Δέκατης Τέταρτης Τροποποίησης, η οποία εμποδίζει τις πολιτείες να προβαίνουν σε αυθαίρετες ή άδικες μεταγωγές, και της Έκτης Τροποποίησης, η οποία κωδικοποιεί το δικαίωμα σε δικηγόρο και την πρόσβαση στα δικαστήρια.

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system. We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee. The fee would be relatively low for… pic.twitter.com/HTNwtp35Aq — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 4, 2025

Ένα «κολαστήριο» που συγκρίνεται με τα χειρότερα του κόσμου

Τα προσωπικά αντικείμενα, τα βιβλία ή ακόμη και τα γράμματα από την οικογένεια απαγορεύονται. Οι κρατούμενοι περνούν 23,5 ώρες την ημέρα κλεισμένοι στα κελιά τους, με ένα σύντομο, καθημερινό παράθυρο 30 λεπτών για άσκηση ή θρησκευτικές δραστηριότητες σε έναν κεντρικό διάδρομο. Τα γεύματα είναι απλά και αποτελούνται κυρίως από φασόλια, ρύζι και μπανάνες αντιλλών, χωρίς να σερβίρεται κρέας.

Η ασφάλεια στο CECOT έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε το συγκρότημα να είναι απαραβίαστο. Η εγκατάσταση περιβάλλεται από ηλεκτροφόρους φράχτες, 19 παρατηρητήρια και περιπολείται από 1.000 ένοπλους φρουρούς, αστυνομικούς και στρατιώτες.

Στο εσωτερικό, ένοπλοι φρουροί διατηρούν συνεχή επιτήρηση και τα φώτα παραμένουν αναμμένα 24 ώρες το 24ωρο. Η απομόνωση χρησιμοποιείται ως τιμωρία για τους κρατούμενους που διαπράττουν αδικήματα εντός της φυλακής, με τα κελιά απομόνωσης να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να είναι εντελώς σκοτεινά εκτός από ένα μικρό φως από μια τρύπα στην οροφή.

Ένα από τα χειρότερα σωφρονιστικά συστήματα που έχει υπάρξει

Από την εφαρμογή του Καθεστώτος Εξαίρεσης, σχεδόν 85.000 μέλη συμμοριών έχουν συλληφθεί και κρατούνται σε διάφορες εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Ωστόσο, το CECOT ξεχωρίζει ως μια εγκατάσταση όπου δεν επιτρέπονται επισκέπτες, δεν επιτρέπεται καμία επικοινωνία με τον έξω κόσμο και οι κρατούμενοι λαμβάνουν μόνο δύο γεύματα την ημέρα. Χωρίς πρόσβαση σε ανέσεις όπως τηλεόραση ή τηλεφωνήματα, όσοι εισέρχονται στο CECOT είναι πιθανό να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μέσα στους τοίχους του.

Ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπούκελε τόνισε ότι ο πρωταρχικός στόχος του CECOT είναι να δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια και την προστασία των αθώων πολιτών έναντι της άνεσης των εγκληματιών.

Παρά τις επικρίσεις που υποστηρίζουν ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν φυλακιστεί, ο Μπούκελε υποστήριξε ότι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν απελευθερωθεί από τη μέγγενη του φόβου και της βίας. Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών που τηρούν το νόμο γίνονται πλήρως σεβαστά, επιτρέποντάς τους να ζουν χωρίς φόβο και με αίσθημα ασφάλειας.