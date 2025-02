Ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν την επίσκεψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο οι ΗΠΑ αποσύρονται από μια σειρά οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UNHRC). Αποχωρούν επίσης από την χρηματοδότηση τόσο της UNESCO όσο και από τον μηχανισμό οικονομικής βοήθειας του ΟΗΕ.

Με το εκτελεστικό διάταγμα αποσύρει τις ΗΠΑ από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ , ανακοινώνει την απόσυρση από την UNHRC και την κύρια υπηρεσία αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους (UNRWA) και θα επανεξετάσει τη συμμετοχή στον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO).

Η χρηματοδότηση των ΗΠΑ προς την Unrwa είχε ανασταλεί το 2024 από την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, αφού πρώτα το Ισραήλ κατηγόρησε μερικούς υπαλλήλους της Unrwa ότι συμμετείχαν στις επιθέσεις της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

U.S. President Donald J. Trump has signed an Executive Order withdrawing the United States from the U.N. Human Rights Council, and halting all further funding to both the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) and the United Nations Educational, Scientific and Cultural… pic.twitter.com/8mbSo4RnbI

