Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
29.12.2025 | 15:49
Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών
Ελ Σαλβαδόρ: Δεν αποκλείει την παραμονή του στην εξουσία για άλλα 10 χρόνια ο πρόεδρος Μπουκέλε
Κόσμος 30 Δεκεμβρίου 2025 | 05:30

Ελ Σαλβαδόρ: Δεν αποκλείει την παραμονή του στην εξουσία για άλλα 10 χρόνια ο πρόεδρος Μπουκέλε

«Αν το αποφάσιζα εγώ, θα έμενα για ακόμη 10 χρόνια» στην προεδρία, δηλώνει ο Ναγίμπ Μπουκέλε, που για κάποια περίοδο αυτοχαρακτηριζόταν σαρκαστικά «ο πιο κουλ δικτάτορας στον κόσμο».

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε, ο οποίος αναδείχθηκε στο αξίωμα το 2019 και πλέον υπηρετεί για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, την οποία πολιτικοί αντίπαλοί του λένε πως εξασφάλισε κατά παραβίαση του Συντάγματος του κράτους της κεντρικής Αμερικής, δήλωσε χθες Δευτέρα ανοικτός στο ενδεχόμενο να παραμείνει στην εξουσία για άλλη μια δεκαετία (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Jose Cabezas, επάνω, ο Ναγίμπ Μπουκέλε).

«Αν το αποφάσιζα εγώ, θα έμενα (σ.σ. στην προεδρία) για ακόμη 10 χρόνια», είπε ο κ. Μπουκέλε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε δημοφιλή ισπανό YouTuber, τον «TheGrefg», που αναρτήθηκε χθες. Ο αρχηγός του κράτους είπε ακόμη πως είχε αρχικά συμφωνήσει με τη σύζυγό του να εγκαταλείψει την πολιτική το 2029.

«Αν το αποφάσιζα εγώ, θα έμενα για ακόμη 10 χρόνια» στην προεδρία, δηλώνει ο Μπουκέλε

Οι επόμενες προεδρικές εκλογές στο Ελ Σαλβαδόρ προγραμματίζεται πλέον να διεξαχθούν το 2027· ο νικητής πρόκειται να κυβερνήσει τη χώρα ως το 2033.

Ο κ. Μπουκέλε θα μπορεί να διεκδικήσει τρίτη συναπτή θητεία στο κορυφαίο αξίωμα της χώρας, καθώς το κοινοβούλιο, απόλυτα ελεγχόμενο από το κόμμα του, προώθησε την αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος τον Ιούλιο καταργώντας κάθε όριο ως προς τις προεδρικές θητείες, αυξάνοντας τη διάρκεια καθεμιάς από τα πέντε στα έξι χρόνια κι επισπεύδοντας το χρονοδιάγραμμα της επόμενης ψηφοφορίας.

Νομικοί τόσο στο Σαλβαδόρ όσο και διεθνώς αμφισβητούν ωστόσο τη νομιμότητα των κινήσεων του κ. Μπουκέλε για να παραταθεί η παραμονή του στην εξουσία. Ο θεμελιώδης νόμος ανέφερε ρητώς στα πρώτα έξι άρθρα του πως απαγορεύονται οι συναπτές θητείες στην προεδρία.

Στις αρχές του 2024 όμως, ο κ. Μπουκέλε εξασφάλιζε τη δεύτερη θητεία του με μεγάλη πλειοψηφία, παρά τη συνταγματική απαγόρευση.

Φυλακίστηκαν αθώοι

Ο 44χρονος πρώην ιδιοκτήτης εταιρείας δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης και πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας Σαν Σαλβαδόρ (2015-2018) παραμένει πολύ δημοφιλής στη χώρα, εξαιτίας του «πολέμου» που κήρυξε στις συμμορίες και είχε αποτέλεσμα να μειωθεί δραστικά ο δείκτης των ανθρωποκτονιών και η εγκληματικότητα.

Ομως επικριτές του και μη κυβερνητικές οργανώσεις τονίζουν πως η πολιτική του σημαδεύτηκε από κατάφωρες παραβιάσεις των αστικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επισημαίνοντας πως αθώοι φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και πέθαναν υπό κράτηση.

Ο Μπουκέλε — ο οποίος για κάποια περίοδο αυτοχαρακτηριζόταν σαρκαστικά στο προφίλ του στο X «ο πιο κουλ δικτάτορας στον κόσμο» — διαβεβαίωσε πάντως πως δεν έχει πρόθεση να προχωρήσει στην επιβολή δικτατορίας στο Ελ Σαλβαδόρ και ότι οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν αν θα είναι ο ίδιος ή κάποιος άλλος αυτός που θα ασκήσει την εξουσία, στις επόμενες εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ

