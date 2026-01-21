Χιλή: Υπουργεία σε δύο άλλοτε δικηγόρους του δικτάτορα Πινοτσέτ ανέθεσε ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος
Το χαρτοφυλάκιο της Αμυνας και της Δικαιοσύνης και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέθεσε ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος της Χιλής σε δύο άλλοτε δικηγόρους του δικτάτορα Πινοτσέτ.
- Παράδοση εναντίον αριθμών - Η αρχαιότερη ζυθοποιία του κόσμου αλλάζει χέρια
- Αυτή είναι η «πρωταθλήτρια» των παραβάσεων του ΚΟΚ – Βροχή τα πρόστιμα των 350 ευρώ
- Περισσότερες απορίες, παρά απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την παραίτηση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ
- 14χρονος μαθητής πήγε στο σχολείο με πιστόλι - Συνελήφθη και ο πατέρας του
Ο εκλεγμένος πρόεδρος της άκρας δεξιάς στη Χιλή, ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, ονόμασε χθες Τρίτη δυο άλλοτε δικηγόρους του θανόντα δικτάτορα Αουγκούστο Πινοτσέτ υπουργούς της κυβέρνησής του, που θα αναλάβει την εξουσία σε μερικές εβδομάδες, αναθέτοντας στον έναν το χαρτοφυλάκιο της Αμυνας και στον άλλον αυτό της Δικαιοσύνης και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (φωτογραφία του Reuters/Diego Reyes, επάνω, με τον Αντόνιο Καστ στην παρουσίαση των υπουργών του).
Ο ένας από τους άλλοτε δικηγόρους του δικτάτορα ανέλαβε το υπουργείο Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
🔴José Antonio Kast anuncia a Fernando Barros en Defensa y Fernando Rabat en Justicia
EN VIVO https://t.co/8EOrClSahu pic.twitter.com/dxjwNVzIc6
— CNN Chile (@CNNChile) January 21, 2026
«Σας παρουσιάζω σήμερα τη σύνθεση κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης (…) είναι μεγάλη ομάδα για τους δύσκολους καιρούς» που αντιμετωπίζει η χώρα, δήλωσε ο υπερσυντηρητικός πολιτικός, ο οποίος θα αναλάβει την εξουσία την 11η Μαρτίου, αναφερόμενος στο σχήμα στο οποίο κατέληξε, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στο Σαντιάγο.
Ο Φερνάντο Μπάρος, 68 ετών, θα αναλάβει το υπουργείο Αμυνας. Ο Φερνάντο Ραμπάτ, 53 ετών, θα αναλάβει υπουργός Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Δολοφονίες και εξαφανίσεις
Και οι δυο τους ήταν μέλη της ομάδας δικηγόρων του δικτάτορα, που πέθανε το 2006, αφού κυβέρνησε τη Χιλή από το πραξικόπημα του 1973 ως το 1990. Ο εκλεγμένος πρόεδρος είναι δηλωμένος θαυμαστής του.
Το καθεστώς Πινοτσέτ θεωρείται υπεύθυνο για πάνω από 3.000 δολοφονίες και εξαναγκαστικές εξαφανίσεις.
Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ εξελέγη πρόεδρος τον Δεκέμβριο με το 58% των ψήφων, κερδίζοντας την υποψήφια συμμαχίας της αριστεράς Γιανέτ Χάρα, αφού καβάλησε το κύμα απόρριψης της εγκληματικότητας και της μετανάστευσης.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ανατολική Ιερουσαλήμ: Μπουλντόζες του Ισραήλ κατεδαφίζουν κτίρια στην έδρα της UNRWA
- Φειδίας Παναγιώτου: Φερόμενη έρευνα σε βάρος του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Ο ίδιος δηλώνει άγνοια
- Χιλή: Υπουργεία σε δύο άλλοτε δικηγόρους του δικτάτορα Πινοτσέτ ανέθεσε ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος
- Μεξικό: Εξέδωσε στις ΗΠΑ 37 φερόμενα ως μέλη συμμοριών
- Νίγηρας: Σφαγή 31 αμάχων σε επίθεση που αποδίδεται στους τζιχαντιστές
- Ισραήλ: «Σε υψηλή ετοιμότητα» για το Ιράν και σε «συντονισμό» με τις ΗΠΑ
- ΕΕ – ΗΠΑ: «Στοίχημα με ρίσκο» αποκαλεί ο CEO της UBS την αποεπένδυση από την αμερικανική οικονομία
- Ο Τραμπ είχε μια «πολύ σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Ερντογάν που «συμπαθεί πολύ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις