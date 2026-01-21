Ο εκλεγμένος πρόεδρος της άκρας δεξιάς στη Χιλή, ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, ονόμασε χθες Τρίτη δυο άλλοτε δικηγόρους του θανόντα δικτάτορα Αουγκούστο Πινοτσέτ υπουργούς της κυβέρνησής του, που θα αναλάβει την εξουσία σε μερικές εβδομάδες, αναθέτοντας στον έναν το χαρτοφυλάκιο της Αμυνας και στον άλλον αυτό της Δικαιοσύνης και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (φωτογραφία του Reuters/Diego Reyes, επάνω, με τον Αντόνιο Καστ στην παρουσίαση των υπουργών του).

Ο ένας από τους άλλοτε δικηγόρους του δικτάτορα ανέλαβε το υπουργείο Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

🔴José Antonio Kast anuncia a Fernando Barros en Defensa y Fernando Rabat en Justicia EN VIVO https://t.co/8EOrClSahu pic.twitter.com/dxjwNVzIc6 — CNN Chile (@CNNChile) January 21, 2026

«Σας παρουσιάζω σήμερα τη σύνθεση κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης (…) είναι μεγάλη ομάδα για τους δύσκολους καιρούς» που αντιμετωπίζει η χώρα, δήλωσε ο υπερσυντηρητικός πολιτικός, ο οποίος θα αναλάβει την εξουσία την 11η Μαρτίου, αναφερόμενος στο σχήμα στο οποίο κατέληξε, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στο Σαντιάγο.

Ο Φερνάντο Μπάρος, 68 ετών, θα αναλάβει το υπουργείο Αμυνας. Ο Φερνάντο Ραμπάτ, 53 ετών, θα αναλάβει υπουργός Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Δολοφονίες και εξαφανίσεις

Και οι δυο τους ήταν μέλη της ομάδας δικηγόρων του δικτάτορα, που πέθανε το 2006, αφού κυβέρνησε τη Χιλή από το πραξικόπημα του 1973 ως το 1990. Ο εκλεγμένος πρόεδρος είναι δηλωμένος θαυμαστής του.

Το καθεστώς Πινοτσέτ θεωρείται υπεύθυνο για πάνω από 3.000 δολοφονίες και εξαναγκαστικές εξαφανίσεις.

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ εξελέγη πρόεδρος τον Δεκέμβριο με το 58% των ψήφων, κερδίζοντας την υποψήφια συμμαχίας της αριστεράς Γιανέτ Χάρα, αφού καβάλησε το κύμα απόρριψης της εγκληματικότητας και της μετανάστευσης.

Πηγή: ΑΠΕ