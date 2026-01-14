newspaper
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χιλή: Αθώωσαν τον αστυνομικό που πυροβόλησε και τύφλωσε διαδηλωτή στις μεγάλες κινητοποιήσεις το 2019
Κόσμος 14 Ιανουαρίου 2026

Χιλή: Αθώωσαν τον αστυνομικό που πυροβόλησε και τύφλωσε διαδηλωτή στις μεγάλες κινητοποιήσεις το 2019

Αθωώθηκε ο αστυνομικός που πυροβόλησε και τύφλωσε διαδηλωτή στη διάρκεια των μεγάλων κινητοποιήσεων το 2019 στη Χιλή, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι «ασκούσε νόμιμο δικαίωμα στην άμυνα».

Σύνταξη
Η δικαιοσύνη της Χιλής απάλλαξε χθες Τρίτη αστυνομικό που δικαζόταν επειδή πυροβόλησε εναντίον ενός από τα πιο εμβληματικά θύματα του ξεσηκωμού των πολιτών το 2019 στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, τυφλώνοντάς το (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ο διαδηλωτής μετά τον τραυματισμό του).

Τότε 21 ετών, ο Γουστάβο Γατίκα είχε τραυματιστεί σοβαρά στα μάτια από σκάγια, κατά τη διάρκεια επεισοδίων στο περιθώριο ογκώδους κινητοποίησης στο Σαντιάγο, την 8η Νοεμβρίου 2019.

O 21χρονος τότε διαδηλωτής είχε τραυματιστεί σοβαρά στα μάτια από σκάγια, κατά τη διάρκεια επεισοδίων

Η αστυνομία της Χιλής είχε επικριθεί έντονα την εποχή από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη μαζική χρήση κατασταλτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων δακρυγόνων και βλημάτων με περίβλημα από καουτσούκ, για τη διάλυση των διαδηλώσεων.

Τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι είχαν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια εκείνων των κινητοποιήσεων, από τον Οκτώβριο του 2019 ως τον Μάρτιο του 2020. Χιλιάδες άλλοι είχαν τραυματιστεί.

Ο πρώην αστυνομικός υποδιευθυντής Κλαούντιο Κρέσπο αντιμετώπιζε κατηγορίες για «παράνομη» άσκηση βίας και την πρόκληση ανήκεστων σωματικών βλαβών.

«Η συμπεριφορά του κατηγορουμένου, η οποία οδήγησε στον τραυματισμό που υπέστη το θύμα (…) αποτελούσε νόμιμη άσκηση του δικαιώματός του στην άμυνα έναντι παράνομης επίθεσης, δυνητικά θανατηφόρας», σημείωσε η δικαστής Κριστίνα Καμπέγιο, διαβάζοντας την ετυμηγορία της.

Θα ασκήσει έφεση

Η έδρα ωστόσο αναγνώρισε πως ο αστυνομικός υποδιευθυντής πράγματι είχε πυροβολήσει τον Γουστάβο Γατίκα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, αυτός ο τελευταίος επέκρινε την ετυμηγορία κι εξέφρασε την πρόθεση να ασκήσει έφεση.

Δήλωσε πάντως ανακουφισμένος διότι η δίκη αποκάλυψε ποιος τον τύφλωσε. «Δεν ήθελα να πεθάνω χωρίς να ξέρω ποιος με είχε πυροβολήσει», τόνισε σε δημοσιογράφους. Ο Γουστάβο Γατίκα εξελέγη βουλευτής τον Δεκέμβριο.

Από την πλευρά του, ο Κλαούντιο Κρέσπο εξήρε την ετυμηγορία. «Δεν είναι αποδεκτό το ότι, σε αυτήν τη χώρα, η εισαγγελία άσκησε διώξεις σε βάρος καραμπινιέρων (σ.σ. χιλιανών χωροφυλάκων)», είπε εξερχόμενος από τη δικαστική αίθουσα.

«Κατά τη διάρκεια της κοινωνικής έκρηξης, το μόνο πράγμα που είχαμε κάνει ήταν να υπερασπιστούμε τους κατοίκους, τα θύματα, και να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε την τάξη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, πάνω από 400 άνθρωποι χτυπήθηκαν στο πρόσωπο από τα μέσα καταστολής που χρησιμοποίησαν χιλιανοί αστυνομικοί και υπέστησαν οφθαλμικούς τραυματισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ

