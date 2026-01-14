Η δικαιοσύνη της Χιλής απάλλαξε χθες Τρίτη αστυνομικό που δικαζόταν επειδή πυροβόλησε εναντίον ενός από τα πιο εμβληματικά θύματα του ξεσηκωμού των πολιτών το 2019 στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, τυφλώνοντάς το (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ο διαδηλωτής μετά τον τραυματισμό του).

Τότε 21 ετών, ο Γουστάβο Γατίκα είχε τραυματιστεί σοβαρά στα μάτια από σκάγια, κατά τη διάρκεια επεισοδίων στο περιθώριο ογκώδους κινητοποίησης στο Σαντιάγο, την 8η Νοεμβρίου 2019.

Chile limita al centro de la injusticia… La Jueza Cristina Cabello del 4to Tribunal de juicio Oral en lo Penal Santiago, absuelve al exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, por el cegamiento del joven estudiante Gustavo Gatica, durante el Estallido Social de 2019. pic.twitter.com/5N4udhu4TM — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) January 13, 2026

Η αστυνομία της Χιλής είχε επικριθεί έντονα την εποχή από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη μαζική χρήση κατασταλτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων δακρυγόνων και βλημάτων με περίβλημα από καουτσούκ, για τη διάλυση των διαδηλώσεων.

Τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι είχαν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια εκείνων των κινητοποιήσεων, από τον Οκτώβριο του 2019 ως τον Μάρτιο του 2020. Χιλιάδες άλλοι είχαν τραυματιστεί.

Ο πρώην αστυνομικός υποδιευθυντής Κλαούντιο Κρέσπο αντιμετώπιζε κατηγορίες για «παράνομη» άσκηση βίας και την πρόκληση ανήκεστων σωματικών βλαβών.

«Η συμπεριφορά του κατηγορουμένου, η οποία οδήγησε στον τραυματισμό που υπέστη το θύμα (…) αποτελούσε νόμιμη άσκηση του δικαιώματός του στην άμυνα έναντι παράνομης επίθεσης, δυνητικά θανατηφόρας», σημείωσε η δικαστής Κριστίνα Καμπέγιο, διαβάζοντας την ετυμηγορία της.

Θα ασκήσει έφεση

Η έδρα ωστόσο αναγνώρισε πως ο αστυνομικός υποδιευθυντής πράγματι είχε πυροβολήσει τον Γουστάβο Γατίκα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, αυτός ο τελευταίος επέκρινε την ετυμηγορία κι εξέφρασε την πρόθεση να ασκήσει έφεση.

Gustavo Gatica por la absolución del ex Carabinero Claudio Crespo: “Me tranquiliza que se acreditó que él fue quien disparó y me dejó ciego, no quería morir sin saber quién me cegó. Ahora hay que cuestionarse; ¿Por qué una persona que le quita la visión a otro no es condenado?” pic.twitter.com/L5jffIiou9 — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) January 13, 2026

Δήλωσε πάντως ανακουφισμένος διότι η δίκη αποκάλυψε ποιος τον τύφλωσε. «Δεν ήθελα να πεθάνω χωρίς να ξέρω ποιος με είχε πυροβολήσει», τόνισε σε δημοσιογράφους. Ο Γουστάβο Γατίκα εξελέγη βουλευτής τον Δεκέμβριο.

Από την πλευρά του, ο Κλαούντιο Κρέσπο εξήρε την ετυμηγορία. «Δεν είναι αποδεκτό το ότι, σε αυτήν τη χώρα, η εισαγγελία άσκησε διώξεις σε βάρος καραμπινιέρων (σ.σ. χιλιανών χωροφυλάκων)», είπε εξερχόμενος από τη δικαστική αίθουσα.

«Κατά τη διάρκεια της κοινωνικής έκρηξης, το μόνο πράγμα που είχαμε κάνει ήταν να υπερασπιστούμε τους κατοίκους, τα θύματα, και να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε την τάξη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, πάνω από 400 άνθρωποι χτυπήθηκαν στο πρόσωπο από τα μέσα καταστολής που χρησιμοποίησαν χιλιανοί αστυνομικοί και υπέστησαν οφθαλμικούς τραυματισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ