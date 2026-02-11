Η άνοδος του «Μερτσόνι»: Πώς η αναπάντεχη συμμαχία Γερμανίας και Ιταλίας αναδιαμορφώνει την Ευρώπη

Το «Μερτσόνι» δεν είναι ένας νεολογισμός που προφέρεται εύκολα και δεν έχει καθιερωθεί πλήρως στον κόσμο της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Ωστόσο, εδώ και μήνες, μια ρεαλιστική συμμαχία μεταξύ του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτςκαι της Ιταλίδας πρωθυπουργού Giorgia Μελόνι έχει αρχίσει να χτίζεται.

Και παρά το γεγονός ότι οι δύο πολιτικοί είναι, από πολλές απόψεις, απίθανοι εταίροι, η ένωση έχει επαναπροσδιορίσει σιωπηλά την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη.

Στην πιο πρόσφατη επίδειξη αυτής της δυναμικής, ένα κοινό έγγραφο πολιτικής που συντάχθηκε από τον Μερτς και τη Μελόνι πρόκειται να παραδοθεί στους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια άτυπη σύνοδο κορυφής στις 12 Φεβρουαρίου 2026, προτρέποντας σε μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του μπλοκ.

Όπως γράφει η Julia Khrebtan-Hörhager, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κριτικών Πολιτισμικών και Διεθνών Σπουδών σε άρθρο της στο The Conversation, η ένωση γεννήθηκε από ανάγκη, αλλά εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο μερών – και πιθανώς και αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προχωρώντας πέρα από το «Μερκρόν»

Η μεταπολεμική ευρωπαϊκή πολιτική έχει δει το κέντρο βάρους της να μετατοπίζεται στο παρελθόν, αλλά σε μεγάλο βαθμό περιστρεφόταν γύρω από μετατοπίσεις προς και από τη Γαλλία ή τη Γερμανία, τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ένωσης σήμερα.

Η ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να κυριαρχεί στην πολιτική της ΕΕ παρεμποδιζόταν πάντα από την καθυστέρηση του να ενταχθεί στο «ευρωπαϊκό εγχείρημα» και την αμφιθυμία στο εσωτερικό του.

Και τερματίστηκε οριστικά με το δημοψήφισμα του 2016, που οδήγησε στην έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

Για σχεδόν μια δεκαετία μετά την έξοδο της Βρετανίας, η Ευρώπη περιστράφηκε γύρω από τον άξονα της Άνγκελα Μέρκελ της Γερμανίας και του Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας, μια συμμαχία που έλαβε το παρατσούκλι «Merkron»: η αδέξια γοητεία και ο προσεκτικός πραγματισμός της Μέρκελ σε συνδυασμό με το χάρισμα και τον σαρωτικό ευρωπαϊκό ιδεαλισμό του Μακρόν.

Η διπλή ηγεσία τους βοήθησε να οδηγήσουν την ΕΕ μέσα από το Brexit, την πρώτη προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ και την πανδημία.

Αλλά οι καιροί έχουν αλλάξει.

Η Μέρκελ έφυγε και ο Μακρόν, εν τω μεταξύ, αντιμετωπίζει πολιτικές δυσκολίες στη χώρα του και μοιάζει όλο και περισσότερο με αυτό που διπλωμάτες και δημοσιογράφοι περιγράφουν ως «ευρωπαϊκή Κασσάνδρα»: έχει δίκιο στις προειδοποιήσεις του για την παγκόσμια αστάθεια, αλλά είναι λιγότερο ικανός να κινητοποιήσει υποστήριξη στο εσωτερικό της χώρας ή σε ολόκληρη την ήπειρο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Το τέλος της εποχής «Μερκρον» συνέπεσε με μια πληθώρα κρίσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όπως ο συνεχιζόμενος πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, η τρέχουσα απρόβλεπτη στάση των ΗΠΑ, οι αυξανόμενες κλιματικές πιέσεις, οι αδιάκοπες μεταναστευτικές εντάσεις και η κατάρρευση των καθεστώτων ελέγχου των όπλων.

Η παρηγορητική υπόθεση της μεταψυχροπολεμικής περιόδου ότι η ειρήνη στην Ευρώπη ήταν μόνιμη έχει εξαφανιστεί.

Μια απίθανη συνεργασία

Σε αυτό το κενό μπήκαν ο Μερτς και η Μελόνι. Με την πρώτη ματιά, ο συνδυασμός φαίνεται παράξενος.

Ο Μερτς είναι ένας συντηρητικός υπέρμαχος της ατλαντικής συμμαχίας και αμετανόητα οικονομικά φιλελεύθερος.

Το μήνυμά του, και ο τίτλος του βιβλίου του του 2008, «Dare More Capitalism» (Τολμήστε περισσότερο καπιταλισμό), σηματοδοτεί μια στροφή προς μια επιθετική φιλο-αγοραία ατζέντα μετά από χρόνια προσεκτικού κεντρισμού υπό τη Μέρκελ.

Ο Μερτς επιμένει ότι η Γερμανία πρέπει να ανοικοδομήσει τη στρατιωτική της ικανότητα – μια στροφή από δεκαετίες γερμανικής και ευρωπαϊκής επιφυλακτικότητας απέναντι σε μια τέτοια κίνηση.

Η Μελόνι, από την άλλη πλευρά, ανέβηκε στην εξουσία από την εθνικιστική δεξιά της Ιταλίας.

Η καταγωγή του κόμματός της, Fratelli d’Italia, ή Αδελφοί της Ιταλίας, ανατρέχει στους απογόνους των φασιστών του Μουσολίνι.

Ωστόσο, στην εξουσία, έχει αποδείξει την πολιτική της ευελιξία, επανατοποθετώντας τον εαυτό της ως αρκετά επιτυχημένη ευρωπαϊκή ηγέτιδα.

Η Μελόνι ως πρωθυπουργός έχει διατηρήσει την υποστήριξή της προς την Ουκρανία και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση – αγνοώντας τις ανησυχίες και για τα δύο θέματα πριν την άνοδό της στην εξουσία.

Έχει καλλιεργήσει εξίσου επιδέξια ισχυρούς δεσμούς με την Ουάσιγκτον – συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού στρατοπέδου του Τραμπ – και συνολικά έχει επιδείξει επιτυχημένη στρατηγική χαμαιλεοντοσύνη.

Οι επικριτές την αποκαλούν καιροσκόπο, ενώ οι θαυμαστές της την αποκαλούν πραγματίστρια.

Σε κάθε περίπτωση, η Μελόνι έχει κατακτήσει την τέχνη της πολιτικής μεταμόρφωσης, γινόμενη γέφυρα μεταξύ της εθνικιστικής και της κυρίαρχης Ευρώπης.

Αυτό που ενώνει τον Μερτς και τη Μελόνι είναι λιγότερο η ιδεολογία και περισσότερο η αναγκαιότητα.

Η Γερμανία παραμένει η οικονομική μηχανή της Ευρώπης, αλλά χρειάζεται εταίρους για να ωθήσει την Ευρώπη προς μεγαλύτερη αμυντική ικανότητα και οικονομική ανταγωνιστικότητα.

Η Ιταλία επιδιώκει μεγαλύτερη επιρροή και αξιοπιστία στον πυρήνα της Ευρώπης.

Και οι δύο κυβερνήσεις μιλούν πλέον τη γλώσσα της στρατηγικής αυτονομίας: η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να προστατεύσει τα συμφέροντά της, ακόμη και αν οι ΗΠΑ γίνουν αναξιόπιστες.

Όπως αναφέρει το κοινό έγγραφο που φέρεται να έχει υποβληθεί σε άλλους εταίρους της ΕΕ: «Η συνέχιση της τρέχουσας πορείας δεν αποτελεί επιλογή. Η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα».

Η Ευρώπη ενώνεται ενάντια σε έναν εχθρό-φίλο

Ειρωνικά, η ενότητα της Ευρώπης έχει συχνά αναδυθεί ως απάντηση σε κρίσεις.

Το Brexit ενίσχυσε το φιλοευρωπαϊκό κλίμα στην ηπειρωτική Ευρώπη. Ομοίως, η εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία αναζωογόνησε τη συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Τώρα, ο Τραμπ – με το φλερτ του να εγκαταλείψει τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ, τις απειλές για δασμούς και την αμφισβήτηση των εδαφικών ρυθμίσεων σε μέρη όπως η Γροιλανδία – έχει προκαλέσει σοκ στην ευρωπαϊκή πολιτική συνείδηση.

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν συντριπτική ευρωπαϊκή υποστήριξη για ισχυρότερη αμυντική συνεργασία της ΕΕ και μεγαλύτερη ενότητα ενάντια στις παγκόσμιες απειλές.

Για ηγέτες όπως ο Μερτς και η Μελόνι, αυτό δημιουργεί πολιτικό χώρο για πολιτικές που θα φαινόταν αδιανόητες, ή σίγουρα πιο δύσκολες, πριν από μια δεκαετία, όπως η στρατιωτική ενίσχυση, η αμυντική ολοκλήρωση, η βιομηχανική προστασία και οι αυστηρότερες μεταναστευτικές πολιτικές.

Άμυνα και στρατιωτικοποίηση

Η πιο δραματική αλλαγή συμβαίνει, αναμφισβήτητα, στη Γερμανία. Για δεκαετίες, το Βερολίνο απέφευγε την στρατιωτική ηγεσία, στοιχειωμένο από την ιστορία του και προστατευμένο από τις εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ.

Αυτή η εποχή τελειώνει. Οι Γερμανοί αξιωματούχοι μιλούν όλο και περισσότερο για επανεξοπλισμό, ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα και μακροπρόθεσμο στρατηγικό ανταγωνισμό.

Η συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι πιο επείγουσα.

Ο Μερτς, χαρακτηρίζοντας τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Μόσχας ως άμεση επίθεση στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και ενότητα, δήλωσε τον Σεπτέμβριο του 2025 ότι «δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά δεν είμαστε πλέον ούτε σε ειρήνη».

Το νέο γερμανο-ιταλικό σχέδιο δράσης ενισχύει ρητά τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας, της κυβερνοασφάλειας και των στρατηγικών βιομηχανιών.

Και οι δύο κυβερνήσεις τονίζουν την πίστη τους στο ΝΑΤΟ, ενώ ταυτόχρονα πιέζουν για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατιωτικής ικανότητας.

Η ιδέα μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής αμυντικής δύναμης, που κάποτε απορρίφθηκε ως φαντασίωση, κυκλοφορεί τώρα σοβαρά στους πολιτικούς κύκλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρώμη σχεδιάζει μια σημαντική συμφωνία προμηθειών με τον γερμανικό κατασκευαστή όπλων Rheinmetall, αξίας έως 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων (20 δισεκατομμύρια ευρώ).

Περιλαμβάνοντας εκατοντάδες θωρακισμένα οχήματα και άρματα μάχης νέας γενιάς, θα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοινά αμυντικά έργα της Ευρώπης.

Η κίνηση αυτή αντανακλά την κοινή προσπάθεια του Βερολίνου και της Ρώμης να ενισχύσουν τη στρατιωτική ικανότητα της Ευρώπης, ενώ παράλληλα να εδραιώσουν τον επανεξοπλισμό σε ευρωπαϊκές βιομηχανικές συνεργασίες.

🇮🇹🇩🇪🇺🇦 Meloni and Merz stressed the importance of supporting diplomatic efforts and achieving a just and lasting peace in the interests of all of Europe. They noted the need for reliable security guarantees as a key element of European and transatlantic stability. pic.twitter.com/BcX8sXprl3 — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) November 21, 2025

Τι κερδίζουν η Μελόνι και ο Μερτς;

Για τη Μελόνι, η συνεργασία με το Βερολίνο προσφέρει νομιμότητα.

Η Ιταλία παραδοσιακά ταλαντεύεται μεταξύ της ευρωπαϊκής ηγεσίας και της περιφερειακής απογοήτευσης. Με την ευθυγράμμιση με τη Γερμανία, η Ρώμη επανέρχεται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής λήψης αποφάσεων.

Ταυτόχρονα, η Μελόνι μπορεί να παρουσιάσει τον εαυτό της ως εθνικίστρια στην πατρίδα της και απαραίτητη για την Ευρώπη.

Οι πολιτικές της θέσεις της επιτρέπουν να διατηρήσει τους διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, παραμένοντας παράλληλα εντός της συναίνεσης της ΕΕ – μια ισορροπία που λίγοι Ευρωπαίοι ηγέτες μπορούν να επιτύχουν.

Η Γερμανία, από την άλλη πλευρά, κερδίζει πολιτική ευελιξία και έναν εταίρο που ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τη γενική πολιτική της ΕΕ.

Η φιλόδοξη ομοσπονδιακή όραση του Μακρόν έχει κατά καιρούς αποξενώσει τους πιο επιφυλακτικούς εταίρους του μπλοκ.

Η Ιταλία προσφέρει ένα ρεαλιστικό αντίβαρο για τον Μερτς, εστιάζοντας στην ανταγωνιστικότητα, τον έλεγχο της μετανάστευσης και την βιομηχανική πολιτική, αντί για μια μεγαλεπήβολη αναδιαμόρφωση της Ευρώπης.

Ο Μακρόν δεν έχει αποκλειστεί εντελώς. Η Γαλλία εξακολουθεί να ηγείται στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής και σε πολλές διπλωματικές πρωτοβουλίες.

Ωστόσο, η πολιτική δυναμική μετατοπίζεται και τώρα βρίσκεται στα χέρια κυβερνήσεων που είναι πρόθυμες να δώσουν προτεραιότητα στην οικονομική ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια έναντι της θεσμικής μεταρρύθμισης.

Θα λειτουργήσει;

Η συνεργασία αντιμετωπίζει σημαντικές δοκιμασίες.

Η οικονομία της Ιταλίας παραμένει ευάλωτη και το μοντέλο εξαγωγών της Γερμανίας αντιμετωπίζει δυσκολίες εν μέσω των παγκόσμιων οικονομικών μεταβολών.

Τα ακροδεξιά και λαϊκιστικά κινήματα εξακολουθούν να αμφισβητούν τη συνοχή της ΕΕ. Και η αμυντική ολοκλήρωση παραμένει πολιτικά ευαίσθητο θέμα σε όλα τα κράτη μέλη.

Ωστόσο, η αναγκαιότητα συχνά οδηγεί την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και καθώς οι κρίσεις συσσωρεύονται, η συνεργασία γίνεται λιγότερο προαιρετική.

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν η Ευρώπη μπορεί να περάσει από την αντιδραστική διαχείριση κρίσεων σε μια προληπτική γεωπολιτική στρατηγική.

Προς το παρόν, η απίθανη γερμανο-ιταλική συνεργασία υποδηλώνει ότι ο πολιτικός χάρτης της Ευρώπης αναδιαμορφώνεται – όχι μέσω μεγαλεπήβολων ομοσπονδιακών οραμάτων, αλλά μέσω ρεαλιστικών συμμαχιών που διαμορφώνονται από τον φόβο, την αναγκαιότητα και την ευκαιρία.