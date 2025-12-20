Στα ταξίδια συχνά προκύπτουν απρόοπτα, μερικά εκ των οποίων προκαλούν αληθινή αναστάτωση. Ένα τέτοιο περιστατικό εκτυλίχθηκε την Παρασκευή (19/12) στο διεθνές αεροδρόμιο Benito Juarez της Πόλης του Μεξικού, όταν πιλότος εμπορικής πτήσης αρνήθηκε να απογειωθεί και κλείστηκε στο πιλοτήριο, διαμαρτυρόμενος για απλήρωτες αποδοχές, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο κυβερνήτης συνελήφθη, ενώ οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος

«Αυτό το αεροπλάνο δεν φεύγει μέχρι να μας πληρώσουν αυτά που μας χρωστούν», είπε ο πιλότος απευθυνόμενος στους δεκάδες επιβάτες που βρίσκονταν στο αεροσκάφος, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικαλούνται εφημερίδες όπως η Reforma.

Ο πιλότος υποστήριξε ότι του οφείλουν μισθούς πέντε μηνών

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πιλότος υποστήριξε ότι η αεροπορική εταιρεία τού οφείλει μισθούς πέντε μηνών, καθώς και έξοδα μετακίνησης. Στο βίντεο φέρεται να δηλώνει στους επιβάτες ότι λυπάται για την ταλαιπωρία, τονίζοντας πως εργάζεται στην εταιρεία σχεδόν τρία χρόνια χωρίς να έχει αρνηθεί ποτέ πτήση, ενώ ανέφερε επίσης ότι είναι πατέρας τριών παιδιών.

Αξιωματούχοι του αεροδρομίου επιβεβαίωσαν ότι οι αρχές πολιτικής αεροπορίας διερευνούν ένα «περιστατικό» που εκτυλίχθηκε περίπου στις 15:00 (τοπική ώρα), σε προγραμματισμένη πτήση με προορισμό το Κανκούν, δημοφιλές τουριστικό θέρετρο στην Καραϊβική.

Σύμφωνα με τα μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, ο κυβερνήτης συνελήφθη, ενώ οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος.