Αναγκαστική προσγείωση για Boeing 777 στην Ουάσινγκτον – Γνωστό το πρόβλημα με το κάλυμμα του κινητήρα

Η πτήση 803 της United Airlines, ένα Boeing 777-200 (N78004) με προορισμό το Τόκιο, επέστρεψε με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον Ντάλες το Σάββατο, πραγματοποιώντας αναγκαστική προσγείωση μετά από απώλεια ισχύος σε έναν κινητήρα λίγο μετά την απογείωση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κινητήρας του 777 εμφανίζει προβλήματα και βρίσκεται σε διαδικασία ανασχεδιασμού.

Ευτυχώς όλα τα αεροπλάνα μπορούν να απογειωθούν με ασφάλεια με απώλεια κινητήρα και να πάρουν το απαιτούμενο ύψος. Η διαδικασία ασφαλείας ορίζει πως μετά από βλάβη στον κινητήρα και αφού το αεροπλάνο πάρει ύψος, μπορεί να ξεκινήσει την αναγκαστική προσγείωση στον αεροδιάδρομο από όπου απογειώθηκε κατά προτεραιότητα, απορρίπτοντας καύσιμα εφόσον μπορεί να το κάνει μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Το πρόβλημα στον κινητήρα κατά την απογείωση προκάλεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, μια μικρή πυρκαγιά σε θαμνώδη έκταση κατά μήκος του αεροδιαδρόμου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις του αεροδρομίου να ανταποκρίνονται αμέσως και να παραμένουν στον τόπο του συμβάντος ως προληπτικό μέτρο.

Το αεροσκάφος παρατηρήθηκε να ρίχνει καύσιμα για λόγους ασφαλείας, κάνοντας κύκλους για 45 λεπτά, πριν πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ντάλες. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 275 επιβάτες και 15 μέλη πληρώματος. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή άλλα περιστατικά υγείας των επιβατών.

Making this ABUNDANTLY clear – a plane did not crash at Dulles International Airport. A United Airlines 777-200 made an emergency landing after experiencing engine failure during departure. The smoke you see was caused by a brush fire, which is now out. pic.twitter.com/z3IHP1kYyD — Joseph Olmo (@ReporterJoseph) December 13, 2025

Η αναγκαστική προσγείωση θα ερευνηθεί από την Ομοσπονδία Πολιτικής Αεροπορίας

Η United Airlines επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας ότι η πτήση επέστρεψε λίγο μετά την απογείωση για να αντιμετωπιστεί η απώλεια ισχύος του κινητήρα και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Για να βοηθήσει τους επιβάτες που επηρεάστηκαν από το περιστατικό, η United Airlines έκλεισε προσωρινά το lounge United Club στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντάλες, ενώ εργάστηκε για να κλείσει εκ νέου εισιτήρια για τους πελάτες της προς τους προορισμούς τους.

Η Ομοσπονδία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ FAA, επιβεβαίωσε το περιστατικό, σημειώνοντας ότι η πτήση 803 επέστρεψε στο Ντάλες γύρω στις 1:20 μ.μ. τοπική ώρα, μετά από βλάβη στον κινητήρα κατά την αναχώρηση. Η Ομοσπονδία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανέφερε πως έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Αποκολλήθηκε το κάλυμμα του κινητήρα – Αστοχία σχεδιασμού

Σε δήλωση που δημοσίευσε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι , η πτήση 803 της United από το Ντάλες προς την Ιαπωνία άλλαξε πορεία μετά την αποκόλληση και την ανάφλεξη ενός τμήματος του καλύμματος του κινητήρα.

Οι εταιρείες Pratt & Whitney (P&W) και Boeing ζήτησαν πρόσφατα από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) περισσότερο χρόνο και ρυθμιστικές εξαιρέσεις στο πλαίσιο των αλλαγών που πραγματοποιούν στο σχεδιασμό των στροβιλοκινητήρων PW4000-112 και των αεροσκαφών 777 που τροφοδοτούν. Δεν είναι γνωστό αν το αεροσκάφος της United Airlines έφερε το προβληματικό μοντέλο κινητήρα.

Οι εταιρείες αναπτύσσουν τις αλλαγές ως απάντηση σε αρκετές βλάβες των πτερυγίων του ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια της πτήσης που επηρέασαν τους στροβιλοκινητήρες PW4000-112 – την παραλλαγή που τροφοδοτεί τα 777. Τα περιστατικά προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στους κινητήρες και στις γύρω κατασκευές. Τουλάχιστον ένα περιστατικό προκάλεσε πυρκαγιά στον κινητήρα.

Στο πλαίσιο των εργασιών επανασχεδιασμού, η P&W ζήτησε στις 25 Αυγούστου από την FAA κανονιστική εξαίρεση από έναν συγκεκριμένο κανόνα δοκιμών πτερυγίων. Το πρόβλημα είναι γνωστό και απασχολεί τις αρχές εδώ και χρόνια. Πλέον η FAA θα πρέπει να αποφασίσει αν θα καθηλώσει τα 777 στις ΗΠΑ μέχρι να διορθωθεί η πιθανή αστοχία στον σχεδιασμό.