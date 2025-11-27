newspaper
Ασφάλεια πτήσεων: «Υψηλότατος κίνδυνος» για το «Ελ. Βενιζέλος»
Ελλάδα 27 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Ασφάλεια πτήσεων: «Υψηλότατος κίνδυνος» για το «Ελ. Βενιζέλος»

Το επίσημο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ» για την ασφάλεια πτήσεων λόγω του παρακείμενου ελικοδρομίου

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
A
A
Spotlight

Πλήρη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ» στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 για τους κινδύνους στις πτήσεις των επιβατικών αεροσκαφών στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω των κινήσεων ελικοπτέρων σε γειτονικά ελικοδρόμια αποτελεί τρισέλιδο έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) που συντάχθηκε στις 14 Νοεμβρίου.

Στο επίμαχο έγγραφο περιλαμβάνονται αναφορές για αύξηση των περιστατικών επικίνδυνης προσέγγισης στον αέρα

Στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, το οποίο παραδόθηκε και στην ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών, γίνεται λόγος για «κατάσταση που θέτει την ασφάλεια των πτήσεων στην τελική προσέγγιση στο ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ σε υψηλότατο κίνδυνο» και ζητείται η λήψη άμεσων αποτρεπτικών μέτρων προτού γίνει δυστύχημα!

Μάλιστα στο συγκεκριμένο έγγραφο που έχει τον χαρακτήρα του «εμπιστευτικού» και «επείγοντος» γίνεται αναφορά για αύξηση των περιστατικών επικίνδυνης προσέγγισης στον αέρα αεροπλάνων και ελικοπτέρων που είχαν επισημανθεί και στο ρεπορτάζ προ δύο μηνών.

Ο έλεγχος του επιθεωρητή

Στο δημοσίευμα περιλαμβάνονταν οι αναφορές – είχαν παραδοθεί στις αρχές του 2025 – ενός επιθεωρητή πτητικής λειτουργίας (με 30ετή εμπειρία ως πιλότου) ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος σύγκρουσης επιβατικών αεροσκαφών που προσγειώνονται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με ελικόπτερα που απογειώνονται από γειτονικό ελικοδρόμιο που δεν βρίσκεται, όπως μνημονευόταν, σε απόσταση ασφαλείας.

Ο επιθεωρητής είχε πραγματοποιήσει έλεγχο σε ελικοδρόμια και είχε επισημάνει ότι «κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης διαπίστωσα πόσο χαμηλά και ακριβώς πάνω από το ελικοδρόμιο (λιγότερο των 1.000 ποδών – δηλαδή περίπου 305 μέτρα) και με μεγάλη συχνότητα πετούν τα αεροσκάφη που κατευθύνονται για προσγείωση στον εν χρήσει διάδρομο 03L του ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’».

Ο έμπειρος επιθεωρητής στο έγγραφό του είχε επισυνάψει και δεδομένα για 54 ενεργοποιήσεις του Συστήματος Ειδοποίησης Κυκλοφορίας και Αποφυγής Σύγκρουσης (TCAS – Traffic Alert and Collision Avoidance System) στο αεροδρόμιο της Αθήνας ύστερα από αναφορές πιλότων πολιτικών αεροσκαφών. Ενας αριθμός που θεωρείται «ιδιαίτερα μεγάλος για διεθνές αεροδρόμιο».

Επισημαίνεται ότι οι σχετικοί «συναγερμοί» καταγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ECCAIRS2 και υπάρχει ενημέρωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας αλλά προσφάτως και του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

Ετσι ο Οργανισμός που ασχολήθηκε και με τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη προχώρησε στη σύνταξη του εγγράφου, όπου σημειώνεται ότι «η αυξητική τάση των περιστατικών TCAS αναδεικνύει την ανάγκη αλλά και την υποχρέωση άμεσων ενεργειών και λήψη προληπτικών μέτρων ώστε να επέλθει μείωση αυτών για να επιτευχθεί η ασφάλεια των πτήσεων».

«Επικίνδυνες διασταυρώσεις»

Ανάμεσα στα άλλα, στο έγγραφο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ διαπιστώνεται «διασταύρωση ιχνών κατερχομένων αεροσκαφών με ελικόπτερα απογειούμενα με ίχνη μη διαχωρισμένα, ελικόπτερα που περνούν μπροστά από αεροσκάφη σε πολύ μικρή απόσταση, ελικόπτερα που περνούν πίσω από κατερχόμενα αεροσκάφη για προσγείωση, τα οποία δημιουργούν αεροδίνες που μπορεί να παγιδέψουν τα ελικόπτερα και να τα οδηγήσουν σε απώλεια στήριξης».

Οπως εξάλλου και «ελικόπτερα που διασταυρώνονται με αεροπλάνα πάνω από κατοικημένες περιοχές σε ύψος χαμηλότερο των 1.000 ποδών (περίπου 300 μέτρα) όπως προβλέπει η νομοθεσία».

Ακόμη προσδιορίζεται ότι «υπάρχει απειροελάχιστος χρόνος αποφυγής του μοιραίου σε περίπτωση προσέγγισης αεροσκάφους από ελικόπτερο: ο πιλότος του αεροσκάφους που βρίσκεται σε χαμηλό ύψος έχει αρχικά 5 δευτερόλεπτα για να αντιληφθεί, να εντοπίσει, να αποφασίσει και να ενεργήσει».

Τέλος, στο πόρισμα του Οργανισμού σημειώνεται ότι «οποιαδήποτε εκτίμηση κινδύνου πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε μέθοδο θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα, την ανώτατη κατηγορία κινδύνου. Η κατηγορία αυτή έχει σαν πρόληψη την άμεση παύση δραστηριοτήτων μέχρι να ποριστούν διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας που θα μετριάσουν τον κίνδυνο σε αποδεκτά επίπεδα.

Προτείνεται λοιπόν να υπάρχουν 5 ναυτικά μίλια απόσταση ανάμεσα στα ελικόπτερα και στα αφικνούμενα αεροσκάφη στο ‘Ελ. Βενιζέλος’. Ο διαχωρισμός των 5 ναυτικών μιλίων να τηρείται σε όλες τις απογειώσεις, προσγειώσεις, διασταυρώσεις των διερχόμενων ελικοπτέρων στο ‘Ελ. Βενιζέλος’».

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Συλλογικές συμβάσεις: Τι σημαίνει η μετενέργεια και η επεκτασιμότητα

Συλλογικές συμβάσεις: Τι σημαίνει η μετενέργεια και η επεκτασιμότητα

