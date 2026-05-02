Δυο μέτρα και δυο σταθμά; Θα αστειεύεστε…

Τα κυβερνητικά στελέχη μπλέκουν την υπόθεση των υποκλοπών με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για να συσκοτίσουν… και τις δυο υποθέσεις. Μπερδεύουν μια δολοφονία χαρακτήρα ενός δικαστικού που έκανε έρευνα με τον σάλο που προκάλεσε… η άρνηση έρευνας για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Με ένα σμπάρο δυο… τρυγόνια.

Μετά την πρωτοφανή απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών για το σκέλος της κατασκοπείας από το αρχείο, η κυβέρνηση επιχειρεί την δική της αντεπίθεση.

Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε την αρχή υποστηρίζοντας πως δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις. «Έχουμε απόλυτο σεβασμό στη Δικαιοσύνη και αυτονόητο σεβασμό σε κάθε απόφασή της» είπε ενώ χαρακτήρισε «επικίνδυνη» τη λογική που διαχωρίζει τις δικαστικές αποφάσεις σε εκείνες «που μας αρέσουν και αποθεώνουμε» και σε εκείνες που αμφισβητούμε. Μάλιστα, επεσήμανε ότι «ειδικά το ΠΑΣΟΚ δεν είχε δώσει στο παρελθόν τέτοια δείγματα γραφής, είχε δώσει δείγματα συνέπειας και σοβαρότητας». Την γραμμή του Παύλου Μαρινάκη ακολούθησαν οι γαλάζιοι υπουργοί και βουλευτές έδωσαν συνέχεια κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως «έχει αλά κάρτ σεβασμό στη δικαιοσύνη».

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε χαρακτηριστικά πως «η δικαιοσύνη δεν είναι όπως μας συμφέρει, είναι μία και ενιαία» ενώ ο Κώστας Χατζηδάκης τόνισε πως «πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης». «Εκείνο που αντιλαμβάνομαι είναι ότι στην Ελλάδα τοποθετούμαστε απέναντι στις όποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης ανάλογα με το εάν μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν. Πρέπει μετά από 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στον τόπο, να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό δεν ενισχύει ούτε τη δημοκρατία, ούτε τη δικαιοσύνη» είπε χαρακτηριστικά.

Η κυβερνητική γραμμή άμυνας φαίνεται έχει έναν διττό στόχο. Ο πρώτος είναι η συσκότιση του πραξικοπήματος των υποκλοπών που οργάνωσε το Μαξίμου και εκτέλεσε ο Άρειος Πάγος και το δεύτερο η… νομιμοποίηση της δολοφονίας χαρακτήρα της Πόπης Παπανδρέου και της Λάουρα Κοβέσι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό ωστόσο που έχει ιδιαίτερη σημασία δεν τα όσα λένε αλλά αυτά που αποκρύπτουν τα κυβερνητικά στελέχη. Στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση “στοχοποιεί” την ευρωπαία εισαγγελέα επειδή έριξε φως σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο και όταν προσέκρουσε σε πολιτικά πρόσωπα έστειλε την δικογραφία στη Βουλή. Στην περίπτωση των υποκλοπών, αντίθετα, ο Άρειος Πάγος κατηγορείται όχι επειδή ελέγχει ένα σκάνδαλο αλλά επειδή αρνείται να το ελέγξει επιλέγοντας τον δρόμο της αρχειοθέτησης. Πέραν όμως της προφανούς διαφοράς μεταξύ του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και του σκανδάλου των υποκλοπών υπάρχουν και μια σειρά άλλων παραγόντων που συσκοτίζονται σκόπιμα από την κυβέρνηση.

Πρώτον, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, ο κύριος Τζαβέλλας παραβιάζοντας κάθε έννοια νομικής βάσης αποφάσισε να ακυρώσει την δικαστική απόφαση του πλημμελειοδικείου και να κρατήσει τον φάκελο των υποκλοπών στο αρχείο.

Δεύτερον, αποφάσισε να κρατήσει τον φάκελο ο ίδιος παρά να αναθέσει την έρευνα σε έναν αντιεισαγγελέα όπως είθισται.

Τρίτον, όπως καταγγέλλει και ο Ζαχαρίας Κεσσές, είχε εμφανές κόλλημα να ερευνήσει την απόφαση από τη στιγμή που ο ίδιος ήταν αυτός που έβαλε την υπογραφή του στις παρακολουθήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφορίων και συγκεκριμένα του Θανάση Κουκάκη.

Τέταρτον, ο κύριος Τζαβέλλας αρνήθηκε να διεξάγει έρευνα. Έκλεισε πεισματικά τα αυτιά τους στις δημόσιες παρεμβάσεις του Ταλ Ντίλιαν, δεν κάλεσε τον mr. Intellexa να καταθέσει στον Άρειο Πάγο και φυσικά δεν κάλεσε ούτε ένα εκ των θυμάτων των υποκλοπών να καταθέσει για το τι περιείχε το κινητό του την εποχή που έπεσε θύμα παρακολούθησης.

Κοινώς, ο κύριος Τζαβέλλας δεν μοιάζει σε τίποτα ούτε με την Πόπη Παπανδρέου ούτε με την Λάουρα Κοβέσι. Αντίθετα, με τους ευρωπαίους εισαγγελείς που ελέγχουν την κυβέρνηση, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου βιάστηκε να κλείσει μια έρευνα πριν καν την ξεκινήσει.

Αν το πραξικόπημα κυβέρνησης και Αρείου Πάγου προκαλεί οργή και αγανάκτηση, η εικόνα των κυβερνητικών στελεχών που πανηγυρίζουν για το γεγονός πως οι… παρακολουθητές τους μπήκαν στο αρχείο προκαλεί θλίψη.

Πρώτος και καλύτερος ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο «Στόχος 5046c» που αρνήθηκε να καταθέσει μήνυση για την παρακολούθηση του κάλεσε τους πάντες να σεβαστούν την αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Απαντώντας μάλιστα στο απολύτως φυσιολογικό ερώτημα του αν μάθει ποιος έδωσε την εντολή να παρακολουθηθεί ο ίδιος, ο κ. Χατζηδάκης έκανε το… άσπρο μαύρο: “Προφανώς. Και αυτό το λόγο έγινε και η δίκη, βασιζόμενη όλη η διαδικασία σε πρωτοβουλία του Αρείου Πάγου” είπε. Στην ίδια γραμμή και η κύρια Αλεξάνδρα Σδούκου η οποία όταν της τέθηκε πως ενώ έπεσε θύμα του Predator δεν έκανε ούτε μήνυση για να μάθει ποιος την παρακολουθούσε… πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα.