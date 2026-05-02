02.05.2026 | 11:50
Νέα σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ στο Λασίθι
Δυο μέτρα και δυο σταθμά; Θα αστειεύεστε…
Opinion 02 Μαΐου 2026, 12:07

Η κυβερνητική γραμμή άμυνας φαίνεται έχει έναν διττό στόχο

Κυριάκος Δημάγγελος
Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Spotlight

Τα κυβερνητικά στελέχη μπλέκουν την υπόθεση των υποκλοπών με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για να συσκοτίσουν… και τις δυο υποθέσεις. Μπερδεύουν μια δολοφονία χαρακτήρα ενός δικαστικού που έκανε έρευνα με τον σάλο που προκάλεσε… η άρνηση έρευνας για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Με ένα σμπάρο δυο… τρυγόνια.

Μετά την πρωτοφανή απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών για το σκέλος της κατασκοπείας από το αρχείο, η κυβέρνηση επιχειρεί την δική της αντεπίθεση.

Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε την αρχή υποστηρίζοντας πως δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις. «Έχουμε απόλυτο σεβασμό στη Δικαιοσύνη και αυτονόητο σεβασμό σε κάθε απόφασή της» είπε ενώ χαρακτήρισε «επικίνδυνη» τη λογική που διαχωρίζει τις δικαστικές αποφάσεις σε εκείνες «που μας αρέσουν και αποθεώνουμε» και σε εκείνες που αμφισβητούμε. Μάλιστα, επεσήμανε ότι «ειδικά το ΠΑΣΟΚ δεν είχε δώσει στο παρελθόν τέτοια δείγματα γραφής, είχε δώσει δείγματα συνέπειας και σοβαρότητας». Την γραμμή του Παύλου Μαρινάκη ακολούθησαν οι γαλάζιοι υπουργοί και βουλευτές έδωσαν συνέχεια κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως «έχει αλά κάρτ σεβασμό στη δικαιοσύνη».

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε χαρακτηριστικά πως «η δικαιοσύνη δεν είναι όπως μας συμφέρει, είναι μία και ενιαία» ενώ ο Κώστας Χατζηδάκης τόνισε πως «πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης». «Εκείνο που αντιλαμβάνομαι είναι ότι στην Ελλάδα τοποθετούμαστε απέναντι στις όποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης ανάλογα με το εάν μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν. Πρέπει μετά από 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στον τόπο, να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό δεν ενισχύει ούτε τη δημοκρατία, ούτε τη δικαιοσύνη» είπε χαρακτηριστικά.

Η κυβερνητική γραμμή άμυνας φαίνεται έχει έναν διττό στόχο. Ο πρώτος είναι η συσκότιση του πραξικοπήματος των υποκλοπών που οργάνωσε το Μαξίμου και εκτέλεσε ο Άρειος Πάγος και το δεύτερο η… νομιμοποίηση της δολοφονίας χαρακτήρα της Πόπης Παπανδρέου και της Λάουρα Κοβέσι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό ωστόσο που έχει ιδιαίτερη σημασία δεν τα όσα λένε αλλά αυτά που αποκρύπτουν τα κυβερνητικά στελέχη. Στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση “στοχοποιεί” την ευρωπαία εισαγγελέα επειδή έριξε φως σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο και όταν προσέκρουσε σε πολιτικά πρόσωπα έστειλε την δικογραφία στη Βουλή. Στην περίπτωση των υποκλοπών, αντίθετα, ο Άρειος Πάγος κατηγορείται όχι επειδή ελέγχει ένα σκάνδαλο αλλά επειδή αρνείται να το ελέγξει επιλέγοντας τον δρόμο της αρχειοθέτησης. Πέραν όμως της προφανούς διαφοράς μεταξύ του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και του σκανδάλου των υποκλοπών υπάρχουν και μια σειρά άλλων παραγόντων που συσκοτίζονται σκόπιμα από την κυβέρνηση.

Πρώτον, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, ο κύριος Τζαβέλλας παραβιάζοντας κάθε έννοια νομικής βάσης αποφάσισε να ακυρώσει την δικαστική απόφαση του πλημμελειοδικείου και να κρατήσει τον φάκελο των υποκλοπών στο αρχείο.

Δεύτερον, αποφάσισε να κρατήσει τον φάκελο ο ίδιος παρά να αναθέσει την έρευνα σε έναν αντιεισαγγελέα όπως είθισται.

Τρίτον, όπως καταγγέλλει και ο Ζαχαρίας Κεσσές,  είχε εμφανές κόλλημα να ερευνήσει την απόφαση από τη στιγμή που ο ίδιος ήταν αυτός που έβαλε την υπογραφή του στις παρακολουθήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφορίων και συγκεκριμένα του Θανάση Κουκάκη.

Τέταρτον, ο κύριος Τζαβέλλας αρνήθηκε να διεξάγει έρευνα. Έκλεισε πεισματικά τα αυτιά τους στις δημόσιες παρεμβάσεις του Ταλ Ντίλιαν, δεν κάλεσε τον mr. Intellexa να καταθέσει στον Άρειο Πάγο και φυσικά δεν κάλεσε ούτε ένα εκ των θυμάτων των υποκλοπών να καταθέσει για το τι περιείχε το κινητό του την εποχή που έπεσε θύμα παρακολούθησης.
Κοινώς, ο κύριος Τζαβέλλας δεν μοιάζει σε τίποτα ούτε με την Πόπη Παπανδρέου ούτε με την Λάουρα Κοβέσι. Αντίθετα, με τους ευρωπαίους εισαγγελείς που ελέγχουν την κυβέρνηση, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου βιάστηκε να κλείσει μια έρευνα πριν καν την ξεκινήσει.

Αν το πραξικόπημα κυβέρνησης και Αρείου Πάγου προκαλεί οργή και αγανάκτηση, η εικόνα των κυβερνητικών στελεχών που πανηγυρίζουν για το γεγονός πως οι… παρακολουθητές τους μπήκαν στο αρχείο προκαλεί θλίψη.

Πρώτος και καλύτερος ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο «Στόχος 5046c» που αρνήθηκε να καταθέσει μήνυση για την παρακολούθηση του κάλεσε τους πάντες να σεβαστούν την αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Απαντώντας μάλιστα στο απολύτως φυσιολογικό ερώτημα του αν μάθει ποιος έδωσε την εντολή να παρακολουθηθεί ο ίδιος, ο κ. Χατζηδάκης έκανε το… άσπρο μαύρο: “Προφανώς. Και αυτό το λόγο έγινε και η δίκη, βασιζόμενη όλη η διαδικασία σε πρωτοβουλία του Αρείου Πάγου” είπε. Στην ίδια γραμμή και η κύρια Αλεξάνδρα Σδούκου η οποία όταν της τέθηκε πως ενώ έπεσε θύμα του Predator δεν έκανε ούτε μήνυση για να μάθει ποιος την παρακολουθούσε… πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα.

Ακίνητα
Real Estate: Το τουρκικό κεφάλαιο «ψηφίζει» Ελλάδα – Τριπλασίασαν τις επενδύσεις σε τρία χρόνια

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Κόσμος
Ο Τραμπ λέει όχι σε «πρόωρο τέλος του πολέμου»

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Opinion
Διάκριση των εξουσιών;
Opinion 02.05.26

Αν όμως υπάρχουν κάποιοι που αντιλαμβάνονται και υπερασπίζονται α λα καρτ τη δικαιοσύνη, είναι οι κυβερνώντες που προ εβδομάδος, έκαναν επίθεση στον θεσμό και στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επειδή ακριβώς έκανε τη δουλειά της.

Αναστασία Γιάμαλη
Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση
Editorial 02.05.26

Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πρωθυπουργός ντελιβεράς ιδιωτικών συμφερόντων
Αγοραία λογική 30.04.26

Η παρουσία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου χρηματοδοτημένου από το fund CVC απλώς επιβεβαίωσε ότι αυτή η κυβέρνηση μόνο να εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα ξέρει

Παναγιώτης Σωτήρης
Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Τραμπ και η πολιτική πόλωση που «σκοτώνει» τη δημοκρατία στις ΗΠΑ
Τοξικό κλίμα 29.04.26

Οι εκ νέου διχαστικοί τόνοι του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ένοπλη επίθεση στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και η προεκλογική αναζωπύρωση της δημόσιας συζήτησης περί πολιτικής βίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Editorial 28.04.26

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Γκράμσι και το «παλιό που πεθαίνει» την ώρα που «το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί»
«Νοσηρά φαινόμενα» 27.04.26

Ο Αντόνιο Γκράμσι, που έφυγε σαν σήμερα το 1937, δεν μίλησε για «εποχή τεράτων», ωστόσο η συγκεκριμένη σημείωσή του διατηρεί εξαιρετική επικαιρότητα

Παναγιώτης Σωτήρης
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μουσολίνι από τα πανέρια – αλλά Μουσολίνι
Επικίνδυνες Απομιμήσεις 26.04.26

Η εμφάνιση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στη φιέστα του Σαλβίνι στο Μιλάνο ήταν αμήχανη και επιδητευμένη· ίσως αυτό δεν έχει σημασία.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Όσο οι επιθέσεις των κεντρικών στελεχών προς την Λάουρα Κοβέσι πληθαίνουν… τόσο η εκτίμηση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εμπνευστής αυτής της συντονισμένης επίθεσης πληθαίνουν. Θα διαφοροποιηθεί ο πρωθυπουργός ή μέσα από την σιωπηρή ανοχή θα ανάψει το πράσινο φως για περεταίρω κλιμάκωση;

Κυριάκος Δημάγγελος
Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το Σύνταγμα: Μια λεπτή ισορροπία
'Αποψη 25.04.26

Η μόνη δυνατότητα μονομερούς αποδέσμευσης κράτους μέλους από ενωσιακό νομοθέτημα, έστω και στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, παραμένει η αποχώρησή του από την ΕΕ εν συνόλω.

Κωνταντίνα Γεωργάκη
Εξοργισμένες
Opinion 24.04.26

Κάποιοι ισχυρίζονται πως «ποινικοποιήθηκε το φλερτ», άλλοι μοιράζουν με το αζημίωτο συμβουλές για το πως θα μεταμορφωθεί κάποιος σε «κυρίαρχο αρσενικό», την ώρα που οι γυναίκες κυρίως... κινδυνεύουν ή φοβούνται.

Αναστασία Γιάμαλη
Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Editorial 24.04.26

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών
Κόσμος 02.05.26

Για τις μελλοντικές μας αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με την Ομάδα των Πέντε (Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία), «πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο υπουργός Αμυνας της Γερμανίας

Πολυτελείς κατοικίες: Πώς κινείται η αγορά του real estate – Στον παγκόσμιο χάρτη και η Κέρκυρα
Wealth Report 2026 02.05.26

Το 2025, η Πράγα ηγήθηκε της αγοράς στις πολυτελείς κατοικίες στην Ευρώπη, ενώ το Λονδίνο κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, σύμφωνα με τον Prime International Residential της Knight Frank

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)
Euroleague 02.05.26

Χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια αγώνα προημιτελικής φάσης του σερβικού πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Ζλάτιμπορ, όταν ο Νίκολα Κάλινιτς επιτέθηκε σε αντίπαλό του με χτυπήματα που παραπέμπουν σε... κλουβί UFC και όχι παρκέ μπάσκετ.

Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία
Λίστα 02.05.26

Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας κινήθηκαν συντηρητικά για τον τρέχοντα μήνα στα τιμολόγια ρεύματος - Η χονδρεμπορική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας έκλεισε τον Απρίλιο οριακά χαμηλότερα

Χρήστος Κολώνας
O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)
Euroleague 02.05.26

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ επιλέχθηκε στην 12άδα και στα δύο ματς με τη Μονακό, ήταν για ακόμη μια φορά εξαιρετικός και έδειξε γιατί τον εμπιστεύεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας - Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του και τα «θέλω» του Αμερικανού.

Γιώργος Πανταζόγλου
Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία
Και 7 τραυματίες 02.05.26

«Τέτοιου είδους επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας συστηματικής πολιτικής τρομοκρατίας κατά του άμαχου πληθυσμού», κατήγγειλε ο συνήγορος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς

Να αποφύγει την… σκούπα θέλει ο Ιτούδης
Euroleague 02.05.26

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του δεν θέλει να… σκουπιστεί από του Ισπανούς.

Ο Βαλαντσιούνας, η πρόταση της Ζαλγκίρις και οι πιθανότητες για επιστροφή στη Euroleague
Euroleague 02.05.26

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι ο μεγάλος στόχος της Ζαλγκίρις, έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, αλλά ο Παναθηναϊκός «παραμονεύει» σε περίπτωση που επιστρέψει στην Ευρώπη.

Μωβ μέδουσες: Γιατί έχει αυξηθεί η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες – Σχέδιο με πλωτά πλέγματα σε παραλίες της Εύβοιας
Τι λένε ειδικοί 02.05.26

Επέστρεψαν οι μωβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες - «Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Οι μέδουσες υπάρχουν εδώ και εκατομμύρια χρόνια».

«Δεν είναι ύποπτος φυγής ο 89χρονος» – Αιχμές από τον δικηγόρο του για την ποινική μεταχείρισή του
Ένοπλες επιθέσεις 02.05.26

Ο 89χρονος πιστολέρο που άνοιξε πυρ στο ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, με αποτέλεσμα πέντε τραυματίες, έχει προφυλακιστεί με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα

NBA: Μυθικός Λεμπρόν Τζέιμς έστειλε τους Λέικερς στους ημιτελικούς της Δύσης – Δύο Game 7 στην Ανατολή (vids)
Μπάσκετ 02.05.26

Ο Λεμπρόν Τζέιμς -με μια ιστορική εμφάνιση- οδήγησε τους Λέικερς στο 4-2 επί των Ρόκετς και στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA, την ώρα που Ράπτορς και Πίστονς έστειλαν τις σειρές τους σε Game 7.

Διάκριση των εξουσιών;
Opinion 02.05.26

Αν όμως υπάρχουν κάποιοι που αντιλαμβάνονται και υπερασπίζονται α λα καρτ τη δικαιοσύνη, είναι οι κυβερνώντες που προ εβδομάδος, έκαναν επίθεση στον θεσμό και στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επειδή ακριβώς έκανε τη δουλειά της.

ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει
Social Europe 02.05.26

Οι εργοδότες πιέζουν για αποδυνάμωση της Οδηγίας της ΕΕ που στόχο έχει να αντιμετωπίσει το χάσμα αμοιβών. Και κύριος στόχος τους είναι το άρθρο για την αξιολόγηση της παροχής εργασίας ίσης αξίας.

Αλιβέρι: Θρίλερ με την εξαφάνιση του επιχειρηματία και πολύτεκνου πατέρα – Η μαρτυρία για το δεύτερο ταξί
Φως στο Τούνελ 02.05.26

«Όταν έφτασα στην παραλία, διαπίστωσα ότι ήταν ταξί», θυμάται ο μάρτυρας που είχε προσπεράσει το αυτοκίνητο στο Αλιβέρι, το οποίο δεν φαινόταν να είναι «της περιοχής»

Το συγκινητικό αντίο πιλότου στην τελευταία του προσγείωση – «Δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής»
Ελλάδα 02.05.26

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ο πιλότος θέλησε να πει το δικό του ευχαριστώ, στους επιβάτες τονίζοντας ότι δεν θα αλλάξει επάγγελμα, αλλά τρόπο ζωής

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

