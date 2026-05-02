«Δεν είναι ύποπτος φυγής ο 89χρονος» – Αιχμές από τον δικηγόρο του για την ποινική μεταχείρισή του
Ελλάδα 02 Μαΐου 2026, 10:14

«Δεν είναι ύποπτος φυγής ο 89χρονος» – Αιχμές από τον δικηγόρο του για την ποινική μεταχείρισή του

Ο 89χρονος πιστολέρο που άνοιξε πυρ στο ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, με αποτέλεσμα πέντε τραυματίες, έχει προφυλακιστεί με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα

Αντίθετος με την απόφαση να προφυλακιστεί ο 89χρονος, την οποία έλαβαν χθες ομόφωνα ανακρίτρια και εισαγγελέας μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του κατηγορουμένου για τις ένοπλες επιθέσεις στο ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο, εμφανίστηκε ο δικηγόρος του, Βασίλης Νουλέζας.

«Η ανακρίτρια είχε και άλλες επιλογές – Δεν ήταν η μόνη δυνατή λύση η προφυλάκιση» λέει ο δικηγόρος του 89χρονου

Υπενθυμίζεται ότι κατά την απολογία του στο γραφείο της ανακρίτριας επανέλαβε τα όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά – ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση – και επιχείρησε να δικαιολογήσει τις πράξεις του λέγοντας πως ό,τι έκανε το έκανε για να προκαλέσει «ντόρο». «Δεν ήθελα να τους κάνω κακό, το έκανα για εσάς, για να λειτουργήσει Δικαιοσύνη και ο ΕΦΚΑ σωστά για τις συντάξεις σας» επαναλάμβανε διαρκώς σύμφωνα με πληροφορίες.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν κατέστησαν ικανοί να του εξασφαλίσουν ήπια ποινική μεταχείριση, δεδομένου ότι το κατηγορητήριο ήταν βαρύτατο περιλαμβάνοντας τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα. Μεταξύ αυτών, το σοβαρότερο είναι αυτό της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των πέντε υπαλλήλων – ενός συμβασιούχου υπαλλήλου στον ΕΦΚΑ και άλλων τεσσάρων γυναικών που εργάζονταν στο Πρωτοδικείο.

«Εκτίθεται σε άμεσο κίνδυνο η υγεία και η ζωή του»

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Νουλέζας αναφέρθηκε στην «μαραθώνια» απολογία που είχε ο 89χρονος ενώπιον της ανακρίτριας, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του κατηγορουμένου και αφήνοντας αιχμές για την απόφαση να προφυλακιστεί.

Υπογράμμισε ότι ο 89χρονος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως με το πεπτικό του σύστημα, και ότι όταν τον αντίκρισε στη ΓΑΔΑ είδε έναν άνθρωπο «πολύ εξασθενημένο, αδύναμο και καταβεβλημένο».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η παραμονή του σε συνθήκες κράτησης δεν συνάδει ούτε με τις αρχές του Δικαίου ούτε με τις επιταγές του ανθρωπισμού. «Θεωρώ ότι εκτίθεται σε άμεσο κίνδυνο η υγεία και η ζωή του», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες σε κρατητήρια ή σωφρονιστικά καταστήματα δεν είναι κατάλληλες για έναν άνθρωπο της ηλικίας και της κατάστασής του.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι υπήρχαν – νομικά – εναλλακτικές αντί της προσωρινής κράτησης, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ειδική μεταχείριση για κατηγορουμένους που έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε – σύμφωνα με τον συνήγορο του 89χρονου – να επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός ή ακόμα και νοσηλεία σε κατάλληλο θεραπευτικό ίδρυμα, ιδίως δεδομένων των προβλημάτων υγείας αλλά και της επιβαρυμένης ψυχικής κατάστασης του κατηγορουμένου.

«Η ανακρίτρια είχε στη νομική της φαρέτρα και άλλες επιλογές», συμπλήρωσε εκφράζοντας τη θέση ότι η προσωρινή κράτηση δεν ήταν η μόνη δυνατή λύση.

Νουλέζας: Δεν δικαιολογείται η προσωρινή κράτηση

Αναφερόμενος στη νομική διάσταση της υπόθεσης, ο κ. Νουλέζας υπογράμμισε ότι η σοβαρότητα της αποδιδόμενης κατηγορίας δεν αρκεί από μόνη της για να δικαιολογήσει την επιβολή του αυστηρότερου δικονομικού μέτρου, δηλαδή της προσωρινής κράτησης. Όπως σημείωσε, στον εντολέα του αποδίδεται η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, ωστόσο, κατά την υπερασπιστική του γραμμή, τα πραγματικά περιστατικά δεν στοιχειοθετούν ανθρωποκτόνο πρόθεση.

«Αποδεικνύεται ότι πυροβόλησε προς το δάπεδο», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η πράξη του συνιστούσε μια ακραία, ανορθόδοξη και ασφαλώς αξιόποινη έκφραση διαμαρτυρίας, αγανάκτησης και απελπισίας για την «πολυετή αντιμετώπιση που είχε από τον ΕΦΚΑ επί σχεδόν δύο δεκαετίες».

Ο συνήγορος υπεράσπισης εκτίμησε ότι δεν συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την επιβολή προσωρινής κράτησης, καθώς ο 89χρονος δεν είναι ύποπτος φυγής ούτε υπάρχει κίνδυνος τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων. «Ο κατηγορούμενος έχει πλέον αφοπλιστεί, δεν έχει πρόσβαση σε όπλα και μπορεί να τεθεί υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους, όπως η αφαίρεση διαβατηρίου και ο κατ’ οίκον περιορισμός» συνέχισε ο κ. Νουλέζας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον στη Θεσσαλία πρόθυμο να αναλάβει τη φιλοξενία και τη φροντίδα του, εφόσον αντικατασταθεί η προσωρινή κράτηση με ηπιότερα μέτρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Νουλέζας στη στάση που τήρησε ο εντολέας του κατά το τέλος της απολογίας του. Όπως αποκάλυψε, ο 89χρονος εξέφρασε ειλικρινή μεταμέλεια για όσα συνέβησαν.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι εύχεται να μην είχε συμβεί τίποτα από όλα αυτά, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη προς τους τραυματίες και ζήτησε συγγνώμη από τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις πράξεις του. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, εξέφρασε και την επιθυμία να συμβάλει οικονομικά στην αποκατάσταση των τραυματιών, προτείνοντας να διαθέσει συνολικά το ποσό των 10.000 ευρώ για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και αποθεραπείας τους.

Ο Βασίλης Νουλέζας άφησε αιχμές και για τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, επηρεάζεται ορισμένες φορές η κρίση της Δικαιοσύνης από τη δημοσιότητα που λαμβάνουν υποθέσεις υψηλού ενδιαφέροντος. Όπως είπε, η προσωρινή κράτηση δεν θα πρέπει να επιβάλλεται υπό την πίεση της κοινής γνώμης ή της υπερβολικής προβολής από ορισμένα μέσα ενημέρωσης.

Τόνισε, τέλος, ότι η υπεράσπιση θα κινηθεί άμεσα για την υποβολή αίτησης αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης με ηπιότερους περιοριστικούς όρους, με βασικό επιχείρημα την ηλικία, την κατάσταση της υγείας και την απουσία κινδύνου φυγής ή υποτροπής. «Έκανε ένα σοβαρό λάθος και το έχει συνειδητοποιήσει. Όμως η Δικαιοσύνη οφείλει να λειτουργεί με γνώμονα όχι μόνο τον νόμο, αλλά και τον ανθρωπισμό», κατέληξε.

