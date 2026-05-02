Διάκριση των εξουσιών;
Opinion 02 Μαΐου 2026, 10:05

Αν όμως υπάρχουν κάποιοι που αντιλαμβάνονται και υπερασπίζονται α λα καρτ τη δικαιοσύνη, είναι οι κυβερνώντες που προ εβδομάδος, έκαναν επίθεση στον θεσμό και στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επειδή ακριβώς έκανε τη δουλειά της.

Αναστασία Γιάμαλη
Την περασμένη εβδομάδα, πλήθος στελεχών της κυβέρνησης επιτέθηκαν στην ευρωπαία εισαγγελέα αλλά και στον θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.  Αυτήν την εβδομάδα, οι ίδιοι κυβερνώντες υπερασπίζονται την Δικαιοσύνη και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα που αποφάσισε για δεύτερη φορά – ακολουθώντας τα βήματα της κ. Αδειλίνη και του κ. Ζήση- να βάλει στο αρχείο την διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών.

Aυτήν την εβδομάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς για την αρχειοθέτηση Τζαβέλλα ισχυρίστηκε πως δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις και στη συνέχεια οι γαλάζιοι βουλευτές συνέχισαν κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως «έχει α λά κάρτ σεβασμό στη δικαιοσύνη».  Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωνε πως «η δικαιοσύνη δεν είναι όπως μας συμφέρει, είναι μία και ενιαία» ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκης τόνιζε πως «πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης». «Εκείνο που αντιλαμβάνομαι είναι ότι στην Ελλάδα τοποθετούμαστε απέναντι στις όποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης ανάλογα με το εάν μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν. Πρέπει μετά από 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στον τόπο, να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό δεν ενισχύει ούτε τη δημοκρατία, ούτε τη δικαιοσύνη» ανέφερε το «νούμερο 2» της κυβέρνησης.

«Να ξέρετε ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός. Κρίνεται η ανανέωση της θητείας της και θέλει η κ. Παπανδρέου να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της» έλεγε ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας την αποστολή των δικογραφιών στη Βουλή για να του απαντήσει η ίδια ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι πως «το κύριο θέμα εδώ είναι για το τι πραγματικά συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ποιος είναι υπεύθυνος για τι;». Η ίδια πρόσθεσε για να απαντήσει και στους γαλάζιους ισχυρισμούς περί τυπικής κι αυτονόητης αρμοδιότητας που έχουν οι βουλευτές να προωθούν υποθέσεις των πολιτών πως: «Για εμένα, για τους συναδέλφους μου, ως εισαγγελείς, βλέπουμε διαφθορά, κατάχρηση εξουσίας, απάτη, εμπορία επιρροής. Αυτά είναι εγκλήματα. Ορίζονται ως έγκλημα στο ελληνικό δίκαιο. Αυτά ορίζονται ως εγκλήματα σχεδόν σε όλα τα άλλα μέλη της ΕΕ. Εντάξει; Λοιπόν, κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτές οι κατηγορίες είναι μέρος της περιγραφής της δουλειάς των πολιτικών εδώ στην Ελλάδα ή κάπου στην ΕΕ. Κανείς δεν θα με πείσει γι’ αυτό».

Σε ανάλογο μήκος κύματος είχε κινηθεί κι ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδης που για τις παρεμβάσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας υποστήριζε πως «Υπάρχει μια διαμορφωμένη αντίληψη από κάποιους στην Ελλάδα και ένα μέρος του πολιτικού συστήματος που αποτελεί έκφραση ραγιαδισμού: ότι θα έρθουν οι ξένοι “να μας κάνουν ντα” και να μας εξυγιάνουν, επειδή εμείς δεν μπορούμε». Ο ίδιος υπουργός όμως με το συγκεκριμένο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο, για το σκάνδαλο των υποκλοπών υπερασπίστηκε τον  εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα με όρους παλαιότητας και βαθμού ενώ υπογράμμισε – αναιρώντας επί της ουσίας την κριτική που ο ίδιος άσκησε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία πως  «η Δικαιοσύνη αποτελεί βασικό πυλώνα του δημοκρατικού πολιτεύματος και η αμφισβήτησή της δημιουργεί ευρύτερα ζητήματα για τη λειτουργία της Δημοκρατίας».

Ίσως βέβαια ο υπουργός, να αναγνωρίζει ως «Δικαιοσύνη» μόνο τους δικαστές που έχει προτείνει το υπουργικό Συμβούλιο του οποίου είναι μέλος. Είναι τέτοια η εμπιστοσύνη που έχουν οι κυβερνώντες στη Δικαιοσύνη  και στους εκπροσώπους της που δεν σχολίασαν καν το προφανές κόλλημα του εισαγγελέα που αποφάσισε την δεύτερη αρχειοθέτηση παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν ήταν εκείνος που υπέγραψε την παρακολούθηση από την ΕΥΠ του Θανάση Κουκάκη.

Σε «βλάβη» στον τρόπο σκέψης της αντιπολίτευσης, απέδωσε η κ. Βούλτεψη την αμφισβήτηση στον Άρειο Πάγο που είναι θεσμός που «μετρά 200 χρόνια» κι όχι στην «ευρωπαϊκή εισαγγελία που μετρά μόλις 5». Η ίδια, την περασμένη εβδομάδα, είχε εγκαλέσει την κ. Κοβέσι λόγω Ρουμάνικης καταγωγής καθώς «προέρχεται από μία χώρα η οποία δεν έχει παράδοση στη διάκριση των εξουσιών. Θα ήθελα η ΕΕ να είχε τοποθετήσει έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία που ξέρει τον Μοντεσκιέ».

Η πιο γνωστή αναφορά του Μοντεσκιέ πάντως, σχετικά με τη διάκριση των εξουσιών δεν είναι άλλη από την εξής:  «Όταν στο ίδιο πρόσωπο ή στο ίδιο σώμα η νομοθετική εξουσία έχει ενωθεί με την εκτελεστική εξουσία, τότε δεν υπάρχει καμιά ελευθερία». Ίσως λοιπόν, δεν είναι ιδιαίτερα σοφή η επίκληση του από τους γαλάζιους βουλευτές γιατί – όπως λέμε στην Ελλάδα- «στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάμε για σχοινί».

Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Η ανοιχτή πληγή που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο 

Ο Τραμπ λέει όχι σε «πρόωρο τέλος του πολέμου»

Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση
Editorial 02.05.26

Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Πρωθυπουργός ντελιβεράς ιδιωτικών συμφερόντων
Αγοραία λογική 30.04.26

Η παρουσία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου χρηματοδοτημένου από το fund CVC απλώς επιβεβαίωσε ότι αυτή η κυβέρνηση μόνο να εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα ξέρει

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Ο Τραμπ και η πολιτική πόλωση που «σκοτώνει» τη δημοκρατία στις ΗΠΑ
Τοξικό κλίμα 29.04.26

Οι εκ νέου διχαστικοί τόνοι του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ένοπλη επίθεση στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και η προεκλογική αναζωπύρωση της δημόσιας συζήτησης περί πολιτικής βίας

Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Editorial 28.04.26

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Ο Γκράμσι και το «παλιό που πεθαίνει» την ώρα που «το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί»
«Νοσηρά φαινόμενα» 27.04.26

Ο Αντόνιο Γκράμσι, που έφυγε σαν σήμερα το 1937, δεν μίλησε για «εποχή τεράτων», ωστόσο η συγκεκριμένη σημείωσή του διατηρεί εξαιρετική επικαιρότητα

Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Μουσολίνι από τα πανέρια – αλλά Μουσολίνι
Επικίνδυνες Απομιμήσεις 26.04.26

Η εμφάνιση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στη φιέστα του Σαλβίνι στο Μιλάνο ήταν αμήχανη και επιδητευμένη· ίσως αυτό δεν έχει σημασία.

Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Όσο οι επιθέσεις των κεντρικών στελεχών προς την Λάουρα Κοβέσι πληθαίνουν… τόσο η εκτίμηση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εμπνευστής αυτής της συντονισμένης επίθεσης πληθαίνουν. Θα διαφοροποιηθεί ο πρωθυπουργός ή μέσα από την σιωπηρή ανοχή θα ανάψει το πράσινο φως για περεταίρω κλιμάκωση;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το Σύνταγμα: Μια λεπτή ισορροπία
'Αποψη 25.04.26

Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το Σύνταγμα: Μια λεπτή ισορροπία

Η μόνη δυνατότητα μονομερούς αποδέσμευσης κράτους μέλους από ενωσιακό νομοθέτημα, έστω και στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, παραμένει η αποχώρησή του από την ΕΕ εν συνόλω.

Εξοργισμένες
Opinion 24.04.26

Κάποιοι ισχυρίζονται πως «ποινικοποιήθηκε το φλερτ», άλλοι μοιράζουν με το αζημίωτο συμβουλές για το πως θα μεταμορφωθεί κάποιος σε «κυρίαρχο αρσενικό», την ώρα που οι γυναίκες κυρίως... κινδυνεύουν ή φοβούνται.

Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Editorial 24.04.26

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Ρεαλιστικές προοπτικές του «ασυμβίβαστου»
Opinion 22.04.26

Το βαθύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πως το δίκτυο πολιτικών σχέσεων αποτελεί τρόπο πρόσβασης σε πόρους – είναι ένας «ανεπίσημος μηχανισμός κοινωνικής ασφάλειας» – που δεν μπορεί να καταργηθεί με ένα θεσμικό μέτρο.

Ο Βαλαντσιούνας, η πρόταση της Ζαλγκίρις και οι πιθανότητες για επιστροφή στη Euroleague
Euroleague 02.05.26

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι ο μεγάλος στόχος της Ζαλγκίρις, έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, αλλά ο Παναθηναϊκός «παραμονεύει» σε περίπτωση που επιστρέψει στην Ευρώπη.

Μωβ μέδουσες: Γιατί έχει αυξηθεί η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες – Σχέδιο με πλωτά πλέγματα σε παραλίες της Εύβοιας
Τι λένε ειδικοί 02.05.26

Επέστρεψαν οι μωβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες - «Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Οι μέδουσες υπάρχουν εδώ και εκατομμύρια χρόνια».

«Δεν είναι ύποπτος φυγής ο 89χρονος» – Αιχμές από τον δικηγόρο του για την ποινική μεταχείρισή του
Ένοπλες επιθέσεις 02.05.26

Ο 89χρονος πιστολέρο που άνοιξε πυρ στο ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, με αποτέλεσμα πέντε τραυματίες, έχει προφυλακιστεί με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα

NBA: Μυθικός Λεμπρόν Τζέιμς έστειλε τους Λέικερς στους ημιτελικούς της Δύσης – Δύο Game 7 στην Ανατολή (vids)
Μπάσκετ 02.05.26

Ο Λεμπρόν Τζέιμς -με μια ιστορική εμφάνιση- οδήγησε τους Λέικερς στο 4-2 επί των Ρόκετς και στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA, την ώρα που Ράπτορς και Πίστονς έστειλαν τις σειρές τους σε Game 7.

ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει
Social Europe 02.05.26

Οι εργοδότες πιέζουν για αποδυνάμωση της Οδηγίας της ΕΕ που στόχο έχει να αντιμετωπίσει το χάσμα αμοιβών. Και κύριος στόχος τους είναι το άρθρο για την αξιολόγηση της παροχής εργασίας ίσης αξίας.

Αλιβέρι: Θρίλερ με την εξαφάνιση του επιχειρηματία και πολύτεκνου πατέρα – Η μαρτυρία για το δεύτερο ταξί
Φως στο Τούνελ 02.05.26

«Όταν έφτασα στην παραλία, διαπίστωσα ότι ήταν ταξί», θυμάται ο μάρτυρας που είχε προσπεράσει το αυτοκίνητο στο Αλιβέρι, το οποίο δεν φαινόταν να είναι «της περιοχής»

Το συγκινητικό αντίο πιλότου στην τελευταία του προσγείωση – «Δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής»
Ελλάδα 02.05.26

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ο πιλότος θέλησε να πει το δικό του ευχαριστώ, στους επιβάτες τονίζοντας ότι δεν θα αλλάξει επάγγελμα, αλλά τρόπο ζωής

Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν την υπόθεση της εξαφάνισης της νεαρής γυναίκας 30 χρόνια μετά
Ελλάδα 02.05.26

Τριάντα χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου, η έρευνα του «Τούνελ» φέρνει στο φως νέες μαρτυρίες που φωτίζουν την σκοτεινή εξαφάνιση

Ο Τραμπ λέει όχι σε «πρόωρο τέλος του πολέμου» – Έξι στους δέκα Αμερικανούς θεωρούν λάθος την επέμβαση στο Ιράν
Κόσμος 02.05.26 Upd: 10:45

Ο Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος και με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν ενώ επέβαλε κυρώσεις σε πετρελαϊκό σταθμό στην Κίνα - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο

Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση
Editorial 02.05.26

Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Το «αθόρυβο» μοντέλο της QSI
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Η στρατηγική της Μπράγκα και το δίκτυο των Καταριανών - Μακριά από την επιθετική επενδυτική πολιτική άλλων πολυεθνικών ομίλων, ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί οικοδομεί στην Πορτογαλία ένα πρότυπο «ήπιας ισχύος».

Πολυτελή ακίνητα: Πωλείται το ιδιωτικό νησί του εκλιπόντος δισεκατομμυριούχου της Swarovski κοντά στη Βενετία
Οικονομικές Ειδήσεις 02.05.26

Ένα οικογενειακό καταπίστευμα για τον Gernot Langes-Swarovski, δισέγγονο του ιδρυτή της εταιρείας κρυστάλλων, πουλάει το νησί Isola Santa Cristina, έκτασης 72 στρεμμάτων για 24 εκ. ευρώ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

