Διάκριση των εξουσιών;

Την περασμένη εβδομάδα, πλήθος στελεχών της κυβέρνησης επιτέθηκαν στην ευρωπαία εισαγγελέα αλλά και στον θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτήν την εβδομάδα, οι ίδιοι κυβερνώντες υπερασπίζονται την Δικαιοσύνη και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα που αποφάσισε για δεύτερη φορά – ακολουθώντας τα βήματα της κ. Αδειλίνη και του κ. Ζήση- να βάλει στο αρχείο την διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών.

Aυτήν την εβδομάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς για την αρχειοθέτηση Τζαβέλλα ισχυρίστηκε πως δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις και στη συνέχεια οι γαλάζιοι βουλευτές συνέχισαν κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως «έχει α λά κάρτ σεβασμό στη δικαιοσύνη». Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωνε πως «η δικαιοσύνη δεν είναι όπως μας συμφέρει, είναι μία και ενιαία» ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκης τόνιζε πως «πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης». «Εκείνο που αντιλαμβάνομαι είναι ότι στην Ελλάδα τοποθετούμαστε απέναντι στις όποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης ανάλογα με το εάν μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν. Πρέπει μετά από 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στον τόπο, να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό δεν ενισχύει ούτε τη δημοκρατία, ούτε τη δικαιοσύνη» ανέφερε το «νούμερο 2» της κυβέρνησης.

Αν όμως υπάρχουν κάποιοι που αντιλαμβάνονται και υπερασπίζονται α λα καρτ τη δικαιοσύνη, είναι οι κυβερνώντες που προ εβδομάδος, έκαναν επίθεση στον θεσμό και στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επειδή ακριβώς έκανε τη δουλειά της.

«Να ξέρετε ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός. Κρίνεται η ανανέωση της θητείας της και θέλει η κ. Παπανδρέου να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της» έλεγε ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας την αποστολή των δικογραφιών στη Βουλή για να του απαντήσει η ίδια ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι πως «το κύριο θέμα εδώ είναι για το τι πραγματικά συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ποιος είναι υπεύθυνος για τι;». Η ίδια πρόσθεσε για να απαντήσει και στους γαλάζιους ισχυρισμούς περί τυπικής κι αυτονόητης αρμοδιότητας που έχουν οι βουλευτές να προωθούν υποθέσεις των πολιτών πως: «Για εμένα, για τους συναδέλφους μου, ως εισαγγελείς, βλέπουμε διαφθορά, κατάχρηση εξουσίας, απάτη, εμπορία επιρροής. Αυτά είναι εγκλήματα. Ορίζονται ως έγκλημα στο ελληνικό δίκαιο. Αυτά ορίζονται ως εγκλήματα σχεδόν σε όλα τα άλλα μέλη της ΕΕ. Εντάξει; Λοιπόν, κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτές οι κατηγορίες είναι μέρος της περιγραφής της δουλειάς των πολιτικών εδώ στην Ελλάδα ή κάπου στην ΕΕ. Κανείς δεν θα με πείσει γι’ αυτό».

Σε ανάλογο μήκος κύματος είχε κινηθεί κι ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδης που για τις παρεμβάσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας υποστήριζε πως «Υπάρχει μια διαμορφωμένη αντίληψη από κάποιους στην Ελλάδα και ένα μέρος του πολιτικού συστήματος που αποτελεί έκφραση ραγιαδισμού: ότι θα έρθουν οι ξένοι “να μας κάνουν ντα” και να μας εξυγιάνουν, επειδή εμείς δεν μπορούμε». Ο ίδιος υπουργός όμως με το συγκεκριμένο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο, για το σκάνδαλο των υποκλοπών υπερασπίστηκε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα με όρους παλαιότητας και βαθμού ενώ υπογράμμισε – αναιρώντας επί της ουσίας την κριτική που ο ίδιος άσκησε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία πως «η Δικαιοσύνη αποτελεί βασικό πυλώνα του δημοκρατικού πολιτεύματος και η αμφισβήτησή της δημιουργεί ευρύτερα ζητήματα για τη λειτουργία της Δημοκρατίας».

Ίσως βέβαια ο υπουργός, να αναγνωρίζει ως «Δικαιοσύνη» μόνο τους δικαστές που έχει προτείνει το υπουργικό Συμβούλιο του οποίου είναι μέλος. Είναι τέτοια η εμπιστοσύνη που έχουν οι κυβερνώντες στη Δικαιοσύνη και στους εκπροσώπους της που δεν σχολίασαν καν το προφανές κόλλημα του εισαγγελέα που αποφάσισε την δεύτερη αρχειοθέτηση παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν ήταν εκείνος που υπέγραψε την παρακολούθηση από την ΕΥΠ του Θανάση Κουκάκη.

Σε «βλάβη» στον τρόπο σκέψης της αντιπολίτευσης, απέδωσε η κ. Βούλτεψη την αμφισβήτηση στον Άρειο Πάγο που είναι θεσμός που «μετρά 200 χρόνια» κι όχι στην «ευρωπαϊκή εισαγγελία που μετρά μόλις 5». Η ίδια, την περασμένη εβδομάδα, είχε εγκαλέσει την κ. Κοβέσι λόγω Ρουμάνικης καταγωγής καθώς «προέρχεται από μία χώρα η οποία δεν έχει παράδοση στη διάκριση των εξουσιών. Θα ήθελα η ΕΕ να είχε τοποθετήσει έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία που ξέρει τον Μοντεσκιέ».

Η πιο γνωστή αναφορά του Μοντεσκιέ πάντως, σχετικά με τη διάκριση των εξουσιών δεν είναι άλλη από την εξής: «Όταν στο ίδιο πρόσωπο ή στο ίδιο σώμα η νομοθετική εξουσία έχει ενωθεί με την εκτελεστική εξουσία, τότε δεν υπάρχει καμιά ελευθερία». Ίσως λοιπόν, δεν είναι ιδιαίτερα σοφή η επίκληση του από τους γαλάζιους βουλευτές γιατί – όπως λέμε στην Ελλάδα- «στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάμε για σχοινί».