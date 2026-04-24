Εξοργισμένες

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream
Σημαντική είδηση:
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Opinion 24 Απριλίου 2026, 12:32

Κάποιοι ισχυρίζονται πως «ποινικοποιήθηκε το φλερτ», άλλοι μοιράζουν με το αζημίωτο συμβουλές για το πως θα μεταμορφωθεί κάποιος σε «κυρίαρχο αρσενικό», την ώρα που οι γυναίκες κυρίως... κινδυνεύουν ή φοβούνται.

Αναστασία Γιάμαλη
ΆποψηΑναστασία Γιάμαλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Spotlight

Από τη μία ο αλγόριθμος από την άλλη η πραγματική ζωή, με έχουν βάλει στο στόχαστρο, με αποτέλεσμα να δέχομαι από διάφορους κυρίους επιχειρήματα του τύπου «ναι αλλά έχουμε φτάσει να φοβόμαστε να φλερτάρουμε», «έχουν γίνει πολύ επικίνδυνα τα πράγματα», «φοβάσαι πως θα μιλήσεις πια».

Στην πραγματική ζωή, οι κύριοι εκφράζουν την αγωνία τους. Στη διαδικτυακή ζωή διάφοροι απίθανοι τύποι, κακέκτυπα του Andrew Tate και των συν αυτώ, μοιράζονται «γνώση» και «συμβουλές» για το πως οι στρέιτ άνδρες θα γίνουν ακαταμάχητοι, θα αποκτήσουν σεξουαλικές εμπειρίες, θα μετατραπούν σε άνδρες «υψηλής αξίας» με λεφτά και με συντρόφους – τρόπαια, ενώ παράλληλα αραδιάζουν επιστημονικοφανείς μπούρδες περί ιδανικών ποσοστών τεστοστερόνης και συμβουλές για «επενδύσεις». Όλα με το αζημίωτο.

Η ελληνική ανδρόσφαιρα και το «ποινικοποιημένο φλέρτ»

Η εγχώρια «ανδρόσφαιρα» (manosphere) όπως και το πιο άρτια δομημένο διεθνές αδερφάκι της δεν κρύβεται μόνο σε γυμναστηριακό περιεχόμενο. Πλέον έχει πάρει τη μορφή «αντροπαρέας» που κάνει vidcast ή αυτόκλητων «συμβούλων» που υπόσχονται να γιατρέψουν τη μοναξιά και τη φτώχεια. Η συνταγή δεν είναι για όλους, απευθύνεται μόνο στους ικανούς, μόνο σε εκείνους που στοχεύουν να γίνουν άνδρες «υψηλής αξίας». Ως τέτοιοι θα «πετυχαίνουν» χωρίς κόπο να πηγαίνουν με πολλές, εκατοντάδες ιδανικά, αλλά οι άλλες πρέπει να έχουν πάει με λίγους και τουλάχιστον κάτω από δέκα. Μαθηματικό παράδοξο.

Όπως μαθηματικό παράδοξο είναι ότι θα γίνουν πλούσιοι όταν «αυξηθεί η τεστοστερόνη» τους και «το πάρουν απόφαση» με τρόπο νόμιμο χωρίς όμως να εργάζονται σε «κανονικές δουλειές», παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αρκετά τυχεροί ώστε να γεννηθούν σε εύπορες οικογένειες. Μάλιστα, αυτοί οι σύγχρονοι μάγοι που πουλάνε συνδρομές και σεμινάρια, υπόσχονται ότι όλοι «αν δουν το φως το αληθινό» μπορούν να τα καταφέρουν. Δεν προκαλεί εντύπωση πως γι΄αυτούς ο ύστερος καπιταλισμός, παρουσιάζεται ως ευκαιρία.

Ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν πράγματι πιστέψει πως έχει «ποινικοποιηθεί» το φλερτ και σε τσαρλατάνους του διαδικτύου που υπόσχονται να μετατρέψουν μοναχικούς ή ντροπαλούς ή δυσκολεμένους άνδρες σε «alpha males» ή «κυρίαρχα αρσενικά» η απόσταση δεν μοιάζει (δυστυχώς) τόσο μεγάλη.

Μετά το εγχώριο «metoo» δεν είναι λίγοι οι άνδρες που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας και ξεβολεύτηκαν, αυτό το ξεβόλεμα το βάφτισαν «ποινικοποίηση» του φλερτ. Το φλερτ όμως καθόλου ποινικοποιημένο δεν είναι, αν κάτι ποινικοποιήθηκε είναι η παραβιαστική συμπεριφορά. Αν θεωρεί κανείς την παραβιαστική συμπεριφορά «φλερτ», τότε είναι πρόβλημα ο ορισμός που δίνει στο φλερτ. Αν νιώθει κάποιος ότι το «metoo» ή ο φεμινισμός ή ο φόβος μιας καταγγελίας του στέρησε το φλερτ, μάλλον δεν φλέρταρε. Κατανοώ ότι αυτό που σοκάρει ή στρεσάρει πολλούς άνδρες είναι ότι μετά το “metoo” περιορίζεται ένα τεράστιο προνόμιο που είχαν που δεν ήταν άλλο από τον μηδενικό έλεγχο ή επερώτηση ποτέ και πουθενά για τον τρόπο που φέρονταν στις γυναίκες. Ας το ξεπεράσουν.

Τρεις γυναίκες θύματα σε δέκα μέρες

Όλα αυτά τα συζητάμε, την ώρα που αποκαλύφθηκε ότι μια ακόμη γυναίκα -αρχικά εξαφανισμένη- βρήκε φρικτό θάνατο στα χέρια του πρώην συντρόφου της. Ο γυναικοκτόνος όταν ένιωσε ότι ο κλοιός στένεψε γύρω του, αυτοκτόνησε. Το όνομα της ήταν Ελευθερία Γιακουμάκη.

Την ίδια περίοδο, η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το κατά πόσο ένα 19χρονο κορίτσι άξιζε να πεθάνει επειδή «πήγαινε γυρεύοντας», καθώς όπως προκύπτει από τη δημοσιογραφική έρευνα έκλεισε ένα δωμάτιο και βρέθηκε εκεί με κάποιους κάνοντας μεταξύ άλλων χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Όταν η Μυρτώ ένιωσε έντονη αδιαθεσία κι έχασε τις αισθήσεις της, την άφησαν στον δρόμο «για να μην μπλέξουν».

Αντίστοιχα, μια 30χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, στην οδό Κολοκοτρώνη 62. Είχε πέσει από το μπαλκόνι διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης όπου όπως όλα δείχνουν είχε δώσει ραντεβού με 45χρονο τον οποίο γνώρισε μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

Η «Ακαδημία Βιασμού» της διπλανής πόρτας

Πριν λίγες εβδομάδες προκάλεσε παγκόσμιο σοκ η αποκάλυψη του CNN για την «Ακαδημία Βιασμού». Το σοκ βέβαια δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο εκείνο που προκάλεσε προ διετίας η υπόθεση της γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, της γυναίκας που όπως αποκαλύφθηκε νάρκωνε ο πλέον πρώην σύζυγος της, ώστε να την βιάζει εκείνος και τουλάχιστον ακόμη πενήντα άνδρες οι οποίοι καταδικάστηκαν για βιασμό ή σεξουαλική επίθεση.

Η Ακαδημία Βιασμού ξύπνησε μνήμες καθώς αφορά σε βιασμούς ναρκωμένων γυναικών και στον τρόπο που επικοινωνούσαν οι διάφοροι βιαστές μέσω πλατφορμών ανταλλάσσοντας συμβουλές και ιδέες για το πως να ναρκώσουν και να βιάσουν τις συντρόφους τους. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε και σελίδα πορνογραφικού περιεχομένου όπου κάποιοι εκ των βιαστών διοχέτευαν τα βίντεο των βιασμών των συντρόφων τους ενώ εκείνες ήταν αναίσθητες, φυσικά χωρίς τη συναίνεση τους.

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα βρέθηκαν πάνω από 20.000 βίντεο με αναίσθητες γυναίκες στην κατηγορία «sleep» ενώ δεν έλειπαν και τα «eyecheck» clips, όπου άνδρες σηκώνουν τα βλέφαρα γυναικών για να αποδείξουν ότι δεν έχουν τις αισθήσεις τους, με πάνω από 50.000 προβολές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είχε 62 εκατομμύρια μοναδικές επισκέψεις τον Φεβρουάριο και 82 εκατομμύρια τον Μάρτιο. Οι συγκεκριμένοι κακοποιητές κι εκείνοι που κατανάλωναν το συγκεκριμένο περιεχόμενο που δεν ήταν προϊόν συναίνεσης, είναι μάλλον άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Κάποιοι ίσως αν ερωτηθούν να απαντήσουν πως νιώθουν πως έχει δυσκολέψει και το φλερτ.

Στη Γερμανία, την Τετάρτη ο Dirk Peglow, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών σε ομοσπονδιακό επίπεδο, κληθείς να σχολιάσει την αύξηση κατά 8,5% σε σύγκριση με πέρυσι στις σεξουαλικές επιθέσεις και τους βιασμούς και το γεγονός ότι το 2024 τουλάχιστον δύο γυναίκες ημερησίως έπεφταν θύματα απόπειρας ή γυναικοκτονίας, υποστήριξε πως ίσως οι γυναίκες θα ήταν καλύτερο «να μην κάνουν σχέσεις με άνδρες». Η «συμβούλη» του αυτή προκάλεσε μεγάλη συζήτηση αφού πάλι η ευθύνη μετατοπίστηκε στα θύματα.

Κι αν θεωρούμε πως υπάρχουν περιθώρια να είμαστε αισιόδοξες, η πραγματικότητα έρχεται να μας προσγειώσει. Σύμφωνα με έρευνα της Ipsos και του Global Institute for Women’s Leadership του King’s College London η οποία δημοσιεύθηκε προ μηνός στον Guardian, σχεδόν ένας στους τρεις άνδρες της Gen Z (32%) θεωρεί ότι η σύζυγος πρέπει να υπακούει στον άνδρα της. Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι το 33% των ανδρών της ίδιας γενιάς πιστεύει πως ο σύζυγος πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο στις σημαντικές αποφάσεις.

Λυπάμαι εκείνους που αισθάνονται ότι δεν μπορούν να φλερτάρουν αλλά ανησυχώ πολύ περισσότερο για εκείνες που κινδυνεύουν μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Όσο πιο γρήγορα γίνει αντιληπτό από τους άνδρες της διπλανής πόρτας ότι οι διάφοροι αυτοαποκαλούμενοι «ειδικοί» τους πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες κι όσο πιο γρήγορα κατανοήσουν ότι ο καπιταλισμός και η πατριαρχία πληγώνει και τους ίδιους, τόσο πιο απλό θα είναι να απολαύσουν το φλερτ, ένα ραντεβού με μια γυναίκα ή να συνυπάρξουν και να εξελιχθούν μέσα από σχέσεις αμοιβαίας συναινετικής απόλαυσης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέτρα στήριξης: Σε…δόσεις και στο βάθος ΔΕΘ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Το Ισραήλ ανατινάζει σπίτια στον νότιο Λίβανο – Επικοινωνία Αραγτσί με τον πακιστανό ομόλογό του

Το Ισραήλ ανατινάζει σπίτια στον νότιο Λίβανο – Επικοινωνία Αραγτσί με τον πακιστανό ομόλογό του

inWellness
inTown
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Opinion
Editorial 24.04.26

Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Editorial 22.04.26

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Opinion 22.04.26

Ρεαλιστικές προοπτικές του «ασυμβίβαστου»

Το βαθύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πως το δίκτυο πολιτικών σχέσεων αποτελεί τρόπο πρόσβασης σε πόρους – είναι ένας «ανεπίσημος μηχανισμός κοινωνικής ασφάλειας» – που δεν μπορεί να καταργηθεί με ένα θεσμικό μέτρο.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ασκήσεις Απανθρωπιάς 17.04.26

Victim Blaming: όταν κακοποιείς το θύμα για δεύτερη φορά

Ο αδόκητος θάνατος του 19χρομου κοριτσιού στην Κεφαλονιά μας υπενθυμίζει πόσο σκληροί και κακοποιητικοί μπορούμε να γίνουμε εις βάρος μιας νεκρής κοπέλας και γενικώς κάθε θύματος

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Το δράμα 16.04.26

Δώρο Δαναών

Η εναντίον των πραττομένων μεταβολή

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Editorial 16.04.26

Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Editorial 15.04.26

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Opinion 15.04.26

Καταρρέει η πολιτική;

Ο μόνος τρόπος αποκοπής της πολιτικής από τον ομφάλιο λώρο σύνδεσής της με τη ρουσφετολογία και τη διαφθορά είναι η κατάργηση του σταυρού προτίμησης

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Editorial 14.04.26

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Editorial 10.04.26

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή

Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Editorial 09.04.26

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη

Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο παραγραφής αδικημάτων, αλλά ήδη σπαταλάται -εσκεμμένα;-πολύτιμος χρόνος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Media 24.04.26

Η Μεγάλη Εικόνα έβαλε στο μικροσκόπιο τη σχέση παιδιών και social media - «Το πιο επικίνδυνο πείραμα πάνω στον ανθρώπινο εγκέφαλο»

Ο διαδικτυακός εθισμός και ο ολοένα αυξανόμενος αντίκτυπος των social media και της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή των παιδιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Μεγάλη Εικόνα στο MEGA

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Σε εμπόλεμη εσωκομματική ζώνη το Μαξίμου – Το «γαλάζιο» αντάρτικο ξεκίνησε

Σε κλοιό το Μαξίμου, το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο των πυρών πολλών βουλευτών της ΝΔ, με αφορμή την ανάρτηση Σκέρτσου και με κεντρικό ζήτημα το θέμα της απαξίωσης των βουλευτών από το πρωθυπουργικό Κέντρο. Στην επιφάνεια η συσσωρευμένη οργή της «γαλάζιας» Κ.Ο. Τα «καρφιά» Κατσανιώτη, Βορίδη, Πέτσα. Αιχμές ακόμα και από τον υφυπουργό Γ. Μπούγα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φαμίλια 24.04.26

Η ιστορία των 4 παιδιών της Κέιτ Μπλάνσετ και του Άντριου Άπτον - Η Έντιθ, ο Ντάσιελ, ο Ρόμαν και ο Ιγνάτιους

Η βραβευμένη με Όσκαρ, Κέιτ Μπλάνσετ, έχει τρεις γιους -τον Ντάσιελ, 24 ετών, τον Ρόμαν, 22 ετών, τον Ιγνάτιους, 18 ετών- και μια κόρη, την Έντιθ, 11 ετών, με τον σύζυγό της Άντριου Άπτον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Made in Greece 24.04.26

«Τιτανικός Ωκεανός» - Στις Κάννες με την πρώτη της ταινία η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της πολυβραβευμένης σκηνοθέτριας, Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, θα κάνει επίσημη πρώτη στο Ένα Κάποιο Βλέμμα του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών.

Σύνταξη
English edition 24.04.26

Wiretapping: Intellexa of Dillian, based in Athens, advertised spyware to “Law Enforcement Authorities”

In.gr presented two promotional brochures attributed to the company at the center of the wiretapping scandal, Intellexa, which are addressed to “law enforcement authorities” and security and intelligence agencies. These materials confirm the claims of Tal Dillian that the company works only with governments and law enforcement authorities, while increasing the incriminating evidence concerning Kyriakos Mitsotakis and his then right-hand man, nephew and secretary-general of the Prime Minister’s office, Grigoris Dimitriadis.

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Betsson: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, έρχεται με σούπερ αποδόσεις και κορυφαίες αγορές

Όλα δείχνουν ότι ο αυριανός τελικός έχει όλα τα στοιχεία για να προσφέρει ένταση, ρυθμό και δυνατές στιγμές, σε ένα παιχνίδι που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Σε ένα γήπεδο με τον κόσμο και των δύο ομάδων και τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ να παλεύουν για την κούπα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Σύνταξη
Μουσική ιστορία 24.04.26

Από την κιθάρα του Slash στο τελευταίο αυτόγραφο του Τζον Λένον: Είναι αυτή η πιο rock δημοπρασία της άνοιξης;

Στις 30 Απριλίου, ο οίκος Propstore βγάζει στο «σφυρί» αντικείμενα που έχουν συνδεθεί με τη rock ιστορία - και καλλιτέχνες όπως οι Τζον Λένον, Φρέντι Μέρκιουρι και Slash

Σύνταξη
Τέμπη 24.04.26

Διεκόπη η δίκη για τη «Σύμβαση 717» προκειμένου να προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου του ελεγκτή

«Tο δικαστήριο δεν μπορεί να παύσει τη δίωξη χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου», λέει η δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίδη εκφράζοντας φόβους για «μεθόδευση αναβολής ή διακοπής» της δίκης για τη «Σύμβαση 717»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γαλλία 24.04.26

Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος

Ο Εμάνουελ Μακρόν σε δήλωσή του εν όψει της επίσκεψης υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός»

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Cookies