Εξοργισμένες

Από τη μία ο αλγόριθμος από την άλλη η πραγματική ζωή, με έχουν βάλει στο στόχαστρο, με αποτέλεσμα να δέχομαι από διάφορους κυρίους επιχειρήματα του τύπου «ναι αλλά έχουμε φτάσει να φοβόμαστε να φλερτάρουμε», «έχουν γίνει πολύ επικίνδυνα τα πράγματα», «φοβάσαι πως θα μιλήσεις πια».

Στην πραγματική ζωή, οι κύριοι εκφράζουν την αγωνία τους. Στη διαδικτυακή ζωή διάφοροι απίθανοι τύποι, κακέκτυπα του Andrew Tate και των συν αυτώ, μοιράζονται «γνώση» και «συμβουλές» για το πως οι στρέιτ άνδρες θα γίνουν ακαταμάχητοι, θα αποκτήσουν σεξουαλικές εμπειρίες, θα μετατραπούν σε άνδρες «υψηλής αξίας» με λεφτά και με συντρόφους – τρόπαια, ενώ παράλληλα αραδιάζουν επιστημονικοφανείς μπούρδες περί ιδανικών ποσοστών τεστοστερόνης και συμβουλές για «επενδύσεις». Όλα με το αζημίωτο.

Η ελληνική ανδρόσφαιρα και το «ποινικοποιημένο φλέρτ»

Η εγχώρια «ανδρόσφαιρα» (manosphere) όπως και το πιο άρτια δομημένο διεθνές αδερφάκι της δεν κρύβεται μόνο σε γυμναστηριακό περιεχόμενο. Πλέον έχει πάρει τη μορφή «αντροπαρέας» που κάνει vidcast ή αυτόκλητων «συμβούλων» που υπόσχονται να γιατρέψουν τη μοναξιά και τη φτώχεια. Η συνταγή δεν είναι για όλους, απευθύνεται μόνο στους ικανούς, μόνο σε εκείνους που στοχεύουν να γίνουν άνδρες «υψηλής αξίας». Ως τέτοιοι θα «πετυχαίνουν» χωρίς κόπο να πηγαίνουν με πολλές, εκατοντάδες ιδανικά, αλλά οι άλλες πρέπει να έχουν πάει με λίγους και τουλάχιστον κάτω από δέκα. Μαθηματικό παράδοξο.

Όπως μαθηματικό παράδοξο είναι ότι θα γίνουν πλούσιοι όταν «αυξηθεί η τεστοστερόνη» τους και «το πάρουν απόφαση» με τρόπο νόμιμο χωρίς όμως να εργάζονται σε «κανονικές δουλειές», παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αρκετά τυχεροί ώστε να γεννηθούν σε εύπορες οικογένειες. Μάλιστα, αυτοί οι σύγχρονοι μάγοι που πουλάνε συνδρομές και σεμινάρια, υπόσχονται ότι όλοι «αν δουν το φως το αληθινό» μπορούν να τα καταφέρουν. Δεν προκαλεί εντύπωση πως γι΄αυτούς ο ύστερος καπιταλισμός, παρουσιάζεται ως ευκαιρία.

Ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν πράγματι πιστέψει πως έχει «ποινικοποιηθεί» το φλερτ και σε τσαρλατάνους του διαδικτύου που υπόσχονται να μετατρέψουν μοναχικούς ή ντροπαλούς ή δυσκολεμένους άνδρες σε «alpha males» ή «κυρίαρχα αρσενικά» η απόσταση δεν μοιάζει (δυστυχώς) τόσο μεγάλη.

Μετά το εγχώριο «metoo» δεν είναι λίγοι οι άνδρες που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας και ξεβολεύτηκαν, αυτό το ξεβόλεμα το βάφτισαν «ποινικοποίηση» του φλερτ. Το φλερτ όμως καθόλου ποινικοποιημένο δεν είναι, αν κάτι ποινικοποιήθηκε είναι η παραβιαστική συμπεριφορά. Αν θεωρεί κανείς την παραβιαστική συμπεριφορά «φλερτ», τότε είναι πρόβλημα ο ορισμός που δίνει στο φλερτ. Αν νιώθει κάποιος ότι το «metoo» ή ο φεμινισμός ή ο φόβος μιας καταγγελίας του στέρησε το φλερτ, μάλλον δεν φλέρταρε. Κατανοώ ότι αυτό που σοκάρει ή στρεσάρει πολλούς άνδρες είναι ότι μετά το “metoo” περιορίζεται ένα τεράστιο προνόμιο που είχαν που δεν ήταν άλλο από τον μηδενικό έλεγχο ή επερώτηση ποτέ και πουθενά για τον τρόπο που φέρονταν στις γυναίκες. Ας το ξεπεράσουν.

Τρεις γυναίκες θύματα σε δέκα μέρες

Όλα αυτά τα συζητάμε, την ώρα που αποκαλύφθηκε ότι μια ακόμη γυναίκα -αρχικά εξαφανισμένη- βρήκε φρικτό θάνατο στα χέρια του πρώην συντρόφου της. Ο γυναικοκτόνος όταν ένιωσε ότι ο κλοιός στένεψε γύρω του, αυτοκτόνησε. Το όνομα της ήταν Ελευθερία Γιακουμάκη.

Την ίδια περίοδο, η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το κατά πόσο ένα 19χρονο κορίτσι άξιζε να πεθάνει επειδή «πήγαινε γυρεύοντας», καθώς όπως προκύπτει από τη δημοσιογραφική έρευνα έκλεισε ένα δωμάτιο και βρέθηκε εκεί με κάποιους κάνοντας μεταξύ άλλων χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Όταν η Μυρτώ ένιωσε έντονη αδιαθεσία κι έχασε τις αισθήσεις της, την άφησαν στον δρόμο «για να μην μπλέξουν».

Αντίστοιχα, μια 30χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, στην οδό Κολοκοτρώνη 62. Είχε πέσει από το μπαλκόνι διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης όπου όπως όλα δείχνουν είχε δώσει ραντεβού με 45χρονο τον οποίο γνώρισε μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

Η «Ακαδημία Βιασμού» της διπλανής πόρτας

Πριν λίγες εβδομάδες προκάλεσε παγκόσμιο σοκ η αποκάλυψη του CNN για την «Ακαδημία Βιασμού». Το σοκ βέβαια δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο εκείνο που προκάλεσε προ διετίας η υπόθεση της γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, της γυναίκας που όπως αποκαλύφθηκε νάρκωνε ο πλέον πρώην σύζυγος της, ώστε να την βιάζει εκείνος και τουλάχιστον ακόμη πενήντα άνδρες οι οποίοι καταδικάστηκαν για βιασμό ή σεξουαλική επίθεση.

Η Ακαδημία Βιασμού ξύπνησε μνήμες καθώς αφορά σε βιασμούς ναρκωμένων γυναικών και στον τρόπο που επικοινωνούσαν οι διάφοροι βιαστές μέσω πλατφορμών ανταλλάσσοντας συμβουλές και ιδέες για το πως να ναρκώσουν και να βιάσουν τις συντρόφους τους. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε και σελίδα πορνογραφικού περιεχομένου όπου κάποιοι εκ των βιαστών διοχέτευαν τα βίντεο των βιασμών των συντρόφων τους ενώ εκείνες ήταν αναίσθητες, φυσικά χωρίς τη συναίνεση τους.

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα βρέθηκαν πάνω από 20.000 βίντεο με αναίσθητες γυναίκες στην κατηγορία «sleep» ενώ δεν έλειπαν και τα «eyecheck» clips, όπου άνδρες σηκώνουν τα βλέφαρα γυναικών για να αποδείξουν ότι δεν έχουν τις αισθήσεις τους, με πάνω από 50.000 προβολές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είχε 62 εκατομμύρια μοναδικές επισκέψεις τον Φεβρουάριο και 82 εκατομμύρια τον Μάρτιο. Οι συγκεκριμένοι κακοποιητές κι εκείνοι που κατανάλωναν το συγκεκριμένο περιεχόμενο που δεν ήταν προϊόν συναίνεσης, είναι μάλλον άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Κάποιοι ίσως αν ερωτηθούν να απαντήσουν πως νιώθουν πως έχει δυσκολέψει και το φλερτ.

Στη Γερμανία, την Τετάρτη ο Dirk Peglow, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών σε ομοσπονδιακό επίπεδο, κληθείς να σχολιάσει την αύξηση κατά 8,5% σε σύγκριση με πέρυσι στις σεξουαλικές επιθέσεις και τους βιασμούς και το γεγονός ότι το 2024 τουλάχιστον δύο γυναίκες ημερησίως έπεφταν θύματα απόπειρας ή γυναικοκτονίας, υποστήριξε πως ίσως οι γυναίκες θα ήταν καλύτερο «να μην κάνουν σχέσεις με άνδρες». Η «συμβούλη» του αυτή προκάλεσε μεγάλη συζήτηση αφού πάλι η ευθύνη μετατοπίστηκε στα θύματα.

Κι αν θεωρούμε πως υπάρχουν περιθώρια να είμαστε αισιόδοξες, η πραγματικότητα έρχεται να μας προσγειώσει. Σύμφωνα με έρευνα της Ipsos και του Global Institute for Women’s Leadership του King’s College London η οποία δημοσιεύθηκε προ μηνός στον Guardian, σχεδόν ένας στους τρεις άνδρες της Gen Z (32%) θεωρεί ότι η σύζυγος πρέπει να υπακούει στον άνδρα της. Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι το 33% των ανδρών της ίδιας γενιάς πιστεύει πως ο σύζυγος πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο στις σημαντικές αποφάσεις.

Λυπάμαι εκείνους που αισθάνονται ότι δεν μπορούν να φλερτάρουν αλλά ανησυχώ πολύ περισσότερο για εκείνες που κινδυνεύουν μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Όσο πιο γρήγορα γίνει αντιληπτό από τους άνδρες της διπλανής πόρτας ότι οι διάφοροι αυτοαποκαλούμενοι «ειδικοί» τους πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες κι όσο πιο γρήγορα κατανοήσουν ότι ο καπιταλισμός και η πατριαρχία πληγώνει και τους ίδιους, τόσο πιο απλό θα είναι να απολαύσουν το φλερτ, ένα ραντεβού με μια γυναίκα ή να συνυπάρξουν και να εξελιχθούν μέσα από σχέσεις αμοιβαίας συναινετικής απόλαυσης.