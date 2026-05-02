«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών
Για τις μελλοντικές μας αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με την Ομάδα των Πέντε (Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία), «πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο υπουργός Αμυνας της Γερμανίας
- Γιατί έχει αυξηθεί η παρουσία μωβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες - Σχέδιο με πλωτά πλέγματα σε παραλίες της Εύβοιας
- Το συγκινητικό αντίο πιλότου στην τελευταία του προσγείωση – «Δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής»
- Πωλητήριο στο ιδιωτικό νησί του κληρονόμου της Swarovski - Πόσο κοστίζει
- Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν την υπόθεση 30 χρόνια μετά - Το άγνωστο πρόσωπο που κάλεσε πριν χαθεί
«Αναμενόμενη» χαρακτήρισε ο γερμανός υπουργός ‘Αμυνας Μπόρις Πιστόριους την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από βάσεις τους επί γερμανικού εδάφους, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στη Γερμανία εξυπηρετούν και τα συμφέροντα των ίδιων των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.
Για τις μελλοντικές μας αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με την Ομάδα των Πέντε (Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία), «πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο Πιστόριους.
«Η παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Γερμανία, είναι προς το συμφέρον μας και προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεργαζόμαστε στενά με τους Αμερικανούς στο Ράμσταϊν, στο Γκράφενβερ, στη Φρανκφούρτη και αλλού, για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, για την Ουκρανία και για την κοινή αποτροπή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώνουν επίσης άλλες στρατιωτικές λειτουργίες εδώ, π.χ. για τα συμφέροντά τους στην πολιτική ασφαλείας στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή», δήλωσε πριν από λίγο ο Πιστόριους, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Πενταγώνου για απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών οι οποίοι σταθμεύουν σε βάσεις στη Γερμανία.
«Είναι σαφές», τόνισε ο Πιστόριους, «πρέπει να γίνουμε πιο Ευρωπαίοι εντός του ΝΑΤΟ, προκειμένου να μπορούμε να παραμείνουμε διατλαντικοί, με άλλα λόγια, εμείς οι Ευρωπαίοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας».
Η Γερμανία βρίσκεται στον σωστό δρόμο, σημείωσε, αναφερόμενος στον εν εξελίξει εκσυγχρονισμό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων: «Αναπτυσσόμαστε: Οι ένοπλες δυνάμεις μας επεκτείνονται, προμηθεύουμε περισσότερο εξοπλισμό πιο γρήγορα και εστιάζουμε στην καινοτομία, κατασκευάζουμε περισσότερες υποδομές».
Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απέσυραν στρατεύματα από την Ευρώπη, αλλά και από τη Γερμανία, ήταν αναμενόμενο, συνέχισε ο υπουργός ‘Αμυνας και εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αναφορές για 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τους συνολικά σχεδόν 40.000 που σταθμεύουν σήμερα στη Γερμανία.
«Για όλες τις μελλοντικές αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με τους συμμάχους μας, για παράδειγμα στο πλαίσιο της Ομάδας των Πέντε, δηλαδή με τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Πολωνία και την Ιταλία», τόνισε ο Μπόρις Πιστόριους στην ανακοίνωσή του.
- Φυλακές Δομοκού: 33χρονος τραυμάτισε συγκρατούμενό του για «λόγους τιμής»
- Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη κρίνεται η συμμετοχή του Ιράν
- Ολλανδικό μουσείο ανακάλυψε αρχαίο, ρωμαϊκό φαλλό μήκους 20 εκατοστών σε ξεχασμένο κιβώτιο
- Κρήτη: Στη ΜΕΘ εκτός κινδύνου ο 4χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση σκύλου – Εκτεταμένα τα τραύματά του
- Γερμανία: Ελεύθερος ο «Τίμι», η φάλαινα που είχε παγιδευτεί σε αβαθή στη Βαλτική για 29 ημέρες
- «Ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για τον Ράστοντερ» (pic, vid)
- Eurostat: Αρνητική «πρωταθλήτρια» η Ελλάδα στην εργασία τα Σαββατοκύριακα (πίνακες)
- Eldorado Gold Posts Strong Q1 2026 Results; Skouries Project Advances
