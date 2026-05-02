Νέα σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ στο Λασίθι

Η Κρήτη εξακολουθεί να βρίσκεται σε έντονη σεισμική δραστηριότητα. Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε στην ίδια περιοχή που έδωσε και τις προηγούμενες δονήσεις, στα ανοιχτά του Λασιθίου.

Ο σεισμός των 3,9 Ρίχτερ έγινε ιδιαίτερα αισθητός, καθώς το εστιακό του βάθος ήταν μόλις 6 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 20 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου.