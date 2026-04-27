Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο ανοιχτά του Λασιθίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο καταγράφεται 13χλμ νότια του Γουδουρά Λασιθίου ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 5,1 χιλιόμετρα.

Λίγα λεπτά αργότερα καταγράφηκε νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.