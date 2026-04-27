Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο καταγράφεται 13χλμ νότια του Γουδουρά Λασιθίου ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 5,1 χιλιόμετρα
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο καταγράφεται 13χλμ νότια του Γουδουρά Λασιθίου ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 5,1 χιλιόμετρα.
Λίγα λεπτά αργότερα καταγράφηκε νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.
- Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές – Πέπλο προστασίας της δικαστικής εξουσίας στο Μαξίμου
- «Βιολάντα»: Δύο διευθυντικά στελέχη καλούνται ενώπιον του ανακριτή – Ποιες είναι οι κατηγορίες
- Σοκ σε Τότεναμ και εθνική Ολλανδίας: Ρήξη χιαστού ο Τσάβι Σίμονς, χάνει το Μουντιάλ
- Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
- Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
- Εικόνες θλίψης: Άγνωστοι γέμισαν σημείο στα Κύθηρα με μπάζα και απορρίμματα-Τι είπε στο in ο Δήμαρχος Κυθήρων
- Ο γιατρός του Μάικλ Τζάκσον φυλακίστηκε για τον θάνατο του σταρ – Τώρα, άνοιξε νέο ιατρείο
- Ο ΟΦΗ φέρνει νέα δεδομένα στην Ευρώπη: Το σενάριο για 5/5 την επόμενη σεζόν
