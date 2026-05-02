Στην αγορά για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια με τιμή πώλησης 24 εκατομμύρια ευρώ πρόκειται να βγει ένα ιταλικό ιδιωτικό νησί που ανήκε στον Ζερνό Λανζ – Σβαρόφσκι κληρονόμο της περιουσίας των κρυστάλλων Swarovski σύμφωνα με πληροφορίες της Mansion Global.

Η νήσος Santa Cristina βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της λιμνοθάλασσας της Βενετίας, περίπου 40 λεπτά με το πλοίο από τη Βενετία. Σαγηνευμένος από την αλιευτική παράδοση της περιοχής, ο Ζερνό Λανζ-Σβαρόφσκ, δισέγγονος του ιδρυτή της Swarovski, Ντάνιελ Σβαρόφσκι, απέκτησε το νησί το 1986, σύμφωνα με την Venice Sotheby’s International Realty, η οποία διαχειρίζεται το ακίνητο.

Το νησί των περίπου 320 στρεμμάτων έγινε καταφύγιο για τον Ζερνό Λανζ – Σβαρόφσκι, ο οποίος εκτιμούσε τη βιωσιμότητα και τη φύση και συντήρησε το νησί με σεβασμό σε αυτές τις ανησυχίες. Μάλιστα, η ιχθυοκαλλιέργεια του νησιού έχει ανακατασκευαστεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari της Βενετίας, σύμφωνα με την Sotheby’s International Realty.

«Το πάθος του Ζερνό Λανζ – Σβαρόφσκι για τη γεωργία, την κληρονομιά και την οικολογία έκανε τη διαχείριση της Isola Santa Cristina εξαιρετικά προσωπική, σφυρηλατώντας σχέσεις με τοπικά κέντρα αριστείας, όπως το Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari, που συμμερίζονταν το πάθος και την άποψή του», δήλωσε ο Δρ. Κριστόφ Φολκ, πρόεδρος των επιτρόπων του SEGNAL Privatstiftung, του ιδιωτικού οικογενειακού trust που πουλάει το νησί.

Σήμερα, το τοπίο του νησιού εξακολουθεί να περιλαμβάνει μεγάλο μέρος των προσθηκών του Λανζ-Σβαρόφσκι: οπωρώνες με βερίκοκα και δαμασκηνιές, έναν ελαιώνα, περίπου 50 στρέμματα αμπελώνων που παράγουν σταφύλια Merlot, Chardonnay και Cabernet, έναν λαχανόκηπο και κυψέλες που παράγουν βιολογικό μέλι.

Εκτός από τη συμμετοχή του στην οικογενειακή επιχείρηση, ο Ζερνό Λανζ-Σβαρόφσκι συνίδρυσε την εταιρεία διαχείρισης επιχειρηματικών τζετ Tyrolean Jet Services. Το 2014, το Forbes εκτίμησε ότι η καθαρή του περιουσία ανερχόταν σε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Πέθανε το 2021 σε ηλικία 77 ετών.

Το ακίνητο του Νανζ – Σβαρόφσκι προς πώληση

Πριν από τον θάνατό του, η ιδιοκτησία του νησιού μεταβιβάστηκε σε οικογενειακό καταπίστευμα και το ακίνητο λειτουργούσε προηγουμένως από τον θετό γιο του Ζερνό Λανζ-Σβαρόφσκι, Ρενέ Ντόιτς, και τη σύζυγό του, Σάντρα, ως πολυτελές καταφύγιο με «περιορισμένο αριθμό κρατήσεων ετησίως», σύμφωνα με την ιστοσελίδα του νησιού.

Η ιστορική βίλα εκτείνεται σε 860 τετραγωνικά μέτρα σε τέσσερις ορόφους και περιλαμβάνει εννέα υπνοδωμάτια, εννέα μπάνια, δύο χώρους υποδοχής, μια επίσημη τραπεζαρία και μια κουζίνα σεφ, καθώς και κλιματισμό σε όλους τους χώρους. Ένας κρυστάλλινος πολυέλαιος παραμένει στη βίλα ως ένδειξη της διαχείρισης του νησιού από τον Λανζ-Σβαρόφσκι.

Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια βεράντα με μεγάλο χώρο τραπεζαρίας και μια ψησταριά με ανοιχτή φωτιά και μπάρμπεκιου, μια altana – παραδοσιακή βενετσιάνικη βεράντα στον τελευταίο όροφο, και θερμαινόμενη πισίνα με θαλασσινό νερό. Ένα μονοπάτι από τη βίλα οδηγεί σε μια αποβάθρα και ένα σπίτι για σκάφη, και υπάρχει επίσης χώρος πρόσδεσης για έως και πέντε σκάφη.

Απέναντι από μια λίμνη από το κυρίως σπίτι, υπάρχει μια αγροικία 585 τετραγωνικών μέτρων με δύο υπνοδωμάτια, δύο μπάνια, κουζίνα, σαλόνι και στούντιο γιόγκα, καθώς και ένα αυτόνομο διαμέρισμα, επίσης με δύο υπνοδωμάτια, δύο μπάνια και κουζίνα.

Το οικογενειακό trust συνέχισε να επενδύει στο νησί σύμφωνα με τα οικολογικά ιδανικά του Λανζ-Σβαρόφσκι, σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε η χρηματιστηριακή εταιρεία. Πιο πρόσφατα, σχεδίασαν την εγκατάσταση ενός νέου Centro Tecnologico αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, μιας εγκατάστασης που θα υποστηρίζει τις τεχνικές υπηρεσίες του νησιού, τη διαχείριση των υδάτων και την αποθήκευση γεωργικού εξοπλισμού.

«Ήρθε η κατάλληλη στιγμή η διαχείριση της Νήσου Σάντα Κριστίνα να περάσει σε έναν νέο θεματοφύλακα», δήλωσε ο Φολκ, «ο οποίος εκτιμά τη μοναδικότητα της τοποθεσίας και του οποίου το πάθος για την οικολογία και τη λιμνοθάλασσα θα διασφαλίσει το μέλλον της».

