Η γαλλική Πρωτομαγιά και η εξαίρεση των ανθοπωλείων και των αρτοποιείων

Μια μικρή παρέκκλιση έκανε φέτος η Γαλλία όσον αφορά την εργασιακή νομοθεσία που διέπει την Πρωτομαγιά, καθότι η κυβέρνηση επέτρεψε το άνοιγμα ανθοπωλείων και ζαχαρτοπλαστείων. Όμως τα κλαδάκια κρίνου που μοιράζονται παραδοσιακά σήμερα δεν είναι σίγουρο ότι θα φέρουν την απαραίτητη δόση τύχης και στο κυβερνών κόμμα.

Ευρισκόμενος στο τιμόνι μιας εύθραυστης κυβέρνησης μειοψηφίας, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ενέδωσε στις απαιτήσεις των εργατικών συνδικάτων και απέσυρε μια ευρύτερη μεταρρύθμιση, η οποία θα επέτρεπε σε περισσότερους τύπους επιχειρήσεων να παραμείνουν ανοιχτές την εν λόγω ημέρα.

Η πρωτοβουλία αυτή χαιρετίστηκε από κάποιους, αφού ξεκαθαρίζει το θολό τοπίο της νομοθεσίας για τη συγκεκριμένη ημέρα, ενώ δεν έλλειψαν και οι κριτικές.

Πώς όμως διαμορφώνεται η νομοθεσία στη Γαλλία αναφορικά με τις αργίες και την αργία της Πρωτομαγιάς ειδικότερα;

Θολά σημεία στον νόμο

Εν πρώτοις, η 1η Μαΐου αποτελεί από τις έντεκα εθνικές αργίες, για τις οποίες ο νόμος ορίζει πως οι εταιρείες ή τα ιδρύματα δεν μπορούν να απαιτήσουν από το προσωπικό τους να εργαστεί, εκτός εάν δραστηριοποιούνται σε έναν τομέα όπου λόγω της φύσης του δεν μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του.

Αλλά ο νόμος δεν διευκρίνισε ποιες επιχειρήσεις μπορούν να παραμείνουν ανοιχτές, με την ασάφεια να συνοδεύεται με τον κίνδυνο επιβολής προστίμων.

Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί ο ιδιοκτής της παριζιάνικη αλυσίδα αρτοποιείων Bo&Mie, στον οποίο επιβλήθηκε πέρσι πρόστιμο 78.750 ευρώ, διότι τα καταστήματα της επιχείρησης άνοιξαν την Πρωτομαγιά του 2021.

Πάντως, ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα εργασίας σε εθελοντική βάση, όπου και η αμοιβή διπλασιάζεται. Οι δε ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων είναι ελεύθεροι να εργάζονται όπως επιθυμούν.

Έπειτα, ορισμένες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν αρχίσει να ανοίγουν με ελάχιστο προσωπικό ασφαλείας και αυτόματα μηχανήματα στα ταμεία. Ως προς τα αρτοποιεία, στη Γαλλία αποτελούν

Η Νόρα Μπενσαΐντ, ιδιοκτήτρια ενός ανθοπωλείου στη Μονμάρτρη, είπε στο Reuters πως την Πρωτομαγιά ανοίγει ούτως ή άλλως, ήταν δε χαρούμενη που φέτος δεν υπάρχει ο φόβος των προστίμων. «Είναι πάντα μια καλή μέρα για πωλήσεις, καθώς ο κόσμος νιώθει τον ερχομό της άνοιξης», ανέφερε.

Σημείο τριβής η Πρωτομαγιά

Η εξαίρεση που επέτρεψε φέτος η κυβέρνηση διαμορφώνει μια ιδιότυπη «αρένα» όπου κονταροχτυπιούνται διαφορετικές οπτικές αναφορικά με τη λειτουργία των καταστημάτων και τη συνθήκη της εργασίας.

Αφενός, ο Ντομινίκ Ανράκτ, επικεφαλής της Γαλλικής Εθνικής Συνομοσπονδίας Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής (CNBPF), δικαιολόγησε την εξαίρεση που χορηγήθηκε στα αρτοποιεία με το εξής σκεπτικό: «Δεν αναγκάζουμε κανέναν να εργαστεί, από την πλευρά τους οι άνθρωποι θέλουν να αγοράσουν φρεσκοψημένα προϊόντα», εξήγησε ο ίδιος, παρομοιάζοντας τις πωλήσεις της Πρωτομαγιάς με κάτι σαν «μίνι Χριστούγεννα».

Αφετέρου, τα συνδικάτα, όπως το CGT, προσεγγίζουν τη φετινή εξαίρεση ως σύμπτωμα οπισθοδρόμησης. «Η διαμάχη για την 1η Μαΐου συμβολίζει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση θέλει να επεκτείνει τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ώστε να ευνοήσει την κατανάλωση με κάθε κόστος», δήλωσε ο Ντενίς Γκραβουίλ, μέλος του CGT.

Γαλλία: Δύσκολο να γίνουν μεταρρυθμίσεις

Στη Γαλλία, η απασχόληση έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,85 εκατομμύρια από τα τέλη του 2019, και δη πολύ ταχύτερα από ό,τι στη γειτονική Γερμανία.

Ωστόσο, το ποσοστό απασχόλησης για άτομα ηλικίας 15 έως 74 ετών ανέρχεται στο 59,9% – αρκετά χαμηλότερο από το 67,8% της Γερμανίας, για την ίδια ηλικιακή ομάδα.

Η διαφορά αυτή ενδεχομένως αντανακλά το καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης στη Γαλλία αλλά και το γεγονός ότι οι νέοι καθυστερούν να μπουν στην αγορά εργασίας, αναφέρει το Reuters.

Σε αυτή τη συνθήκη, η ενίσχυση του ποσοστού απασχόλησης και των ωρών εργασίας ίσως να βοηθούσε στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, καθώς και στη μείωση του ελλείματος (στο 5,1% 5,1% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025).

Ωστόσο, δεδομένου ότι η θητεία του Μακρόν λήγει σε έναν χρόνο, δεν φαίνεται να υπάρχει ο απαραίτητος χρονικός ορίζοντας για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Πηγή: ot.gr