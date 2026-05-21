Μια ιστορική πρωτοβουλία, ιδρύθηκε το πρώτο Διεθνές Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο στη Μέση Ανατολή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε μια στιγμή ιστορικής σημασίας για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής, η Αυτού Μακαριότης ο Θεόφιλος Γ΄ Ιεροσολύμων και η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας εγκαινίασαν τη Δευτέρα ένα νέο πανεπιστήμιο, το Baptism Site International Orthodox University (BIO uni). Το νέο αυτό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, το πρώτο του είδους του, με ακαδημαϊκό, πολιτιστικό και διαθρησκειακό χαρακτήρα, βρίσκεται στο Αλ-Μαγκτάς, τον ιερό τόπο της βάπτισης στην ανατολική όχθη του ποταμού Ιορδάνη, ο οποίος έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Παρουσία μελών της Βασιλικής Οικογένειας, όλων των Πατριαρχών και Προκαθημένων των Εκκλησιών των Ιεροσολύμων, ανώτερων κρατικών αξιωματούχων, διπλωματών, κληρικών, πανεπιστημιακών και διακεκριμένων προσκεκλημένων που εκπροσωπούσαν διαφορετικές χριστιανικές παραδόσεις και διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες, η Αυτού Μακαριότης υπογράμμισε ότι αυτό το ιερό εγχείρημα ανταποκρίνεται σε μια βαθιά ανάγκη της περιοχής μας να ενωθούν το πνευματικό βάθος με την ακαδημαϊκή αριστεία, η πίστη με τη γνώση και η παραδεδομένη αλήθεια με την υπεύθυνη υπηρεσία προς την ανθρωπότητα.

Το Baptism Site International Orthodox University δεν αποτελεί απλώς ένα νέο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Αποτελεί μια ιστορική πρωτοβουλία της Ορθοδοξίας σε έναν από τους ιερότερους τόπους του χριστιανικού κόσμου, σε μια περιοχή με τεράστιο θρησκευτικό, ιστορικό και γεωπολιτικό βάρος όπου το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επιχειρεί να δημιουργήσει έναν νέο διεθνή κόμβο γνώσης, έρευνας και διαλόγου.

Το νέο αυτό πανεπιστήμιο οραματίζεται ως ελεύθερος τόπος συνάντησης για πανεπιστημιακούς, θρησκευτικούς ηγέτες και νέους άνδρες και γυναίκες από όλη τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής. Με σημαντικές νέες υποδομές ιδρύεται ένα μόνιμο κέντρο ακαδημαϊκής αριστείας, χριστιανο-μουσουλμανικού διαλόγου, ανθρώπινης συνάντησης και πολιτισμικής ανταλλαγής ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση.

Η σημασία του εγχειρήματος είναι ξεχωριστή και για έναν ακόμη λόγο: δεν πρόκειται για μια στενά θεολογική σχολή. Πρόκειται για ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο ανθρωπιστικών σπουδών και κοινωνικών επιστημών, με διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση. Στον πυρήνα του βρίσκονται η φιλοσοφία, το δίκαιο, οι γλώσσες, η ιστορία της Μέσης Ανατολής, ο χριστιανοϊσλαμικός διάλογος και η Ορθόδοξη θεολογία και πνευματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, η Ορθόδοξη παράδοση δεν αντιμετωπίζεται ως μουσειακή μνήμη, αλλά ως ζωντανή πνευματική και ακαδημαϊκή δύναμη που μπορεί να συνομιλήσει με τον σύγχρονο κόσμο.

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή προέρχεται από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, έναν από τους αρχαιότερους θεσμούς της Χριστιανοσύνης, με αδιάλειπτη παρουσία στους Αγίους Τόπους. Μέσα από το νέο πανεπιστήμιο, η ιστορική αποστολή του Πατριαρχείου αποκτά μια σύγχρονη διάσταση: τη διαφύλαξη της χριστιανικής κληρονομιάς της Μέσης Ανατολής μέσα από την παιδεία, την έρευνα, την ακαδημαϊκή εξωστρέφεια και τον διάλογο ανάμεσα σε θρησκείες και πολιτισμούς.

Η επιλογή της Ιορδανίας δεν είναι τυχαία. Η χώρα έχει αναδειχθεί σε παράγοντα σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, με παράδοση θρησκευτικής μετριοπάθειας και σεβασμού προς τις χριστιανικές κοινότητες. Σε μια περιοχή που συχνά δοκιμάζεται από συγκρούσεις, εντάσεις και βαθιές θρησκευτικές ευαισθησίες, η δημιουργία ενός πανεπιστημίου αφιερωμένου στη γνώση, στη συνύπαρξη και στον διαθρησκειακό διάλογο αποκτά ευρύτερο μήνυμα. Το BIO University φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στον Χριστιανισμό και το Ισλάμ, ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, ανάμεσα στην παράδοση και τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής.

Καθοριστική είναι και η ελληνική διάσταση του εγχειρήματος. Η ελληνική γλώσσα, η ελληνική φιλοσοφία και ο ελληνικός πολιτισμός αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητας του πανεπιστημίου. Τα ελληνικά γράμματα στο λογότυπο, η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, η έμφαση στην ελληνική φιλοσοφία και ειδικά στον Πλάτωνα, η συμμετοχή Ελλήνων καθηγητών και προσωπικοτήτων, καθώς και η ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου Ελληνικής Φιλοσοφίας και Γλώσσας αναδεικνύουν το βαθύ ελληνικό αποτύπωμα της πρωτοβουλίας.

Αυτό το στοιχείο έχει ιδιαίτερη σημασία. Το πανεπιστήμιο δεν υπηρετεί μόνο την Ορθόδοξη εκπαίδευση. Αναδεικνύει και τη διαχρονική σχέση της Ορθοδοξίας με τον ελληνικό πνευματικό κόσμο, τη γλώσσα των Πατέρων της Εκκλησίας, την ελληνική φιλοσοφική παράδοση και τον ρόλο του Ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε έναν τόπο τόσο φορτισμένο ιστορικά και θρησκευτικά, η ελληνική διάσταση προσδίδει στο εγχείρημα βάθος, συνέχεια και διεθνή ακτινοβολία.

Η ουσία της πρωτοβουλίας βρίσκεται ακριβώς σε αυτό: από τον τόπο της Βάπτισης, σε μια περιοχή όπου η θρησκεία, η ιστορία και η γεωπολιτική συνυπάρχουν με έντονο τρόπο, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επιχειρεί να δημιουργήσει έναν θεσμό που κοιτάζει προς το μέλλον. Έναν θεσμό που ενώνει την πίστη με τη γνώση, την Ορθόδοξη παράδοση με τη σύγχρονη έρευνα, τον Ελληνισμό με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και τη χριστιανική κληρονομιά της Μέσης Ανατολής με τον διαθρησκειακό διάλογο.