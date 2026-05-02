Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να δώσει στο υπουργείο Δικαιοσύνης τη δυνατότητα να αξιοποιήσει στρατιωτικούς δικαστικούς λειτουργούς σε διώξεις πολιτών για αδικήματα που δεν σχετίζονται με τις ένοπλες δυνάμεις δεν παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία, αποφάνθηκε χθες Παρασκευή δικαστής στη Μινεσότα.

Η δικαστής Σάνον Eλκινς από τη Μινεάπολη κατέληξε σε αυτήν την ετυμηγορία σε μια υπόθεση που έχει προσελκύσει τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς ένας κατηγορούμενος αμφισβήτησε τη νομιμότητα της δίωξής του από στρατιωτικό δικαστικό λειτουργό.

Πολίτης είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη αμφισβητώντας τη νομιμότητα της δίωξής του από στρατιωτικό δικαστικό λειτουργό

Ο Πολ Τζόνσον, κάτοικος της Μινεσότα, κατηγορήθηκε για επίθεση σε πράκτορα της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) τον Ιανουάριο, όταν η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επεδίωκε την αυστηρή επιβολή της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της σε αρκετές αμερικανικές πολιτείες (στην κεντρική φωτογραφία αρχείου του Reuters/Patrick T. Fallon, επάνω, αστυνομικοί της CBP).

Εκείνη την εποχή, το υπουργείο Aμυνας ανέθεσε σε δικαστικούς λειτουργούς που ανήκουν στο Δικαστικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων (JAG) να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα στη Μινεσότα, αφότου είχε κάνει το ίδιο σε διώξεις εγκλημάτων στην Ουάσιγκτον και στο Τενεσί.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Τζόνσον υποστήριξαν ότι η δίωξη πολιτών από στρατιωτικούς δικαστικούς λειτουργούς σε υποθέσεις που δεν σχετίζονται με τις ένοπλες δυνάμεις παραβιάζει νόμο του 1878 (Posse Comitatus Act) – ο οποίος απαγορεύει τη συμμετοχή στρατιωτικών στην επιβολή του νόμου σε πολίτες – καθώς και τους κανονισμούς του υπουργείου Aμυνας.

Υπάρχουν «εξαιρέσεις»

Ο Τζόνσον ζήτησε την απομάκρυνση του στρατιωτικού δικαστικού λειτουργού, σε μια υπόθεση που προσέλκυσε τα φώτα της δημοσιότητας στις ΗΠΑ, καθώς 11 πρώην μέλη του JAG κατέθεσαν υπόμνημα προς υποστήριξή του, υποστηρίζοντας πως «η κυβέρνηση έχει υπερβεί τα εσκαμμένα».

Ωστόσο, η Eλκινς αποφάνθηκε υπέρ της κυβέρνησης, κρίνοντας πως υπάρχουν εξαιρέσεις στον συγκεκριμένο νόμο (Posse Comitatus Act) που δίνουν στο υπουργείο Δικαιοσύνης τη δυνατότητα να αναθέτει σε στρατιωτικούς δικαστικούς λειτουργούς τη δίωξη πολιτών, ως ειδικοί βοηθοί εισαγγελέων.

Ο Κέβιν Ράιαχ, δικηγόρος του Πολ Τζόνσον, προανήγγειλε πως θα ασκήσει έφεση.

Πηγή: ΑΠΕ