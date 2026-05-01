«Σαν μεγάλο αιλουροειδές» – Η ερωτική ζωή του Άιρτον Σένα πριν το τραγικό ατύχημα
«Σαν μεγάλο αιλουροειδές» – Η ερωτική ζωή του Άιρτον Σένα πριν το τραγικό ατύχημα

«Οι γυναίκες, πάντα μπλέκω μαζί τους, αλλά δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτές» είχε δηλώσει ο Άιρτον Σένα.

Έφη Αλεβίζου
Η σειρά έξι επεισοδίων του Netflix, «Senna», του 2024, με πρωταγωνιστή τον Γκαμπριέλ Λεόνε στον ρόλο του αείμνηστου αστέρα της Φόρμουλα 1 ξαναδιηγείται πολλά από τα πιο γνωστά επεισόδια της αγωνιστικής καριέρας του Άιρτον Σένα, από τα πρώτα του βήματα στο καρτ μέχρι την τελική του επιτυχία στη Φόρμουλα 1 ως τριπλός παγκόσμιος πρωταθλητής.

Αγγίζει επίσης τον θάνατο του Βραζιλιάνου οδηγού σε ηλικία 34 ετών στο Γκραν Πρι του Σαν Μαρίνο το 1994, μετά τη σύγκρουσή του με έναν τσιμεντένιο τοίχο.

Σοβαρές και μη σοβαρές σχέσεις

Η σειρά «Senna» εμβαθύνει επίσης στις ρομαντικές σχέσεις του οδηγού. Ο Σένα δεν είχε παιδιά, αλλά είχε αρκετές σοβαρές σχέσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του και κάμποσες μη σοβαρές.

Εκτός από τις σταθερές γυναικείες φιγούρες της μητέρας του Νείντ και της αδελφής του Βιβιέν, υπήρχαν «επισήμως» πέντε γυναίκες. Παράλληλα, υπήρχαν άλλες δύο φίλες στη ζωή του. Η μόνη σύζυγός του ήταν η Λίλιαν Βασκόνσελος Σούζα.


Στη συνέχεια, η προστατευόμενή του Αντριάν Γιαμίν. Οι πιο γνωστές σχέσεις του, με τις Βραζιλιάνες Σούσα Μενέγκελ και Αντριάνε Γκαλιστέου, πούλησαν εκατοντάδες σελίδες σε περιοδικά και εφημερίδες.

Ανάμεσά τους ήταν και η Κριστίν Φεράτσιου, η οποία αποτέλεσε το στήριγμα και την ισορροπία μετά την τρέλα της σχέσης με τη Σούσα. Ωστόσο, ενδιάμεσα, υπάρχουν δύο ακόμη γυναίκες που απασχόλησαν ερωτικά τον Άιρτον: η Αμερικανίδα Κάρολ Αν Άλτ και η Πορτογαλίδα Βέρα Πέρες.

«Δύο από τα μπροστινά του δόντια ήταν ελαφρώς στραβά, κάτι που πρόσθετε στη γοητεία του. Τα χείλη του ήταν γεμάτα και τέλεια σχηματισμένα. Και η μύτη του ήταν αριστοκρατικά μυτερή, έτσι ώστε στο προφίλ να φαίνεται διακεκριμένος»

Σύμβολο του σεξ

«Ο Άιρτον Σένα ήταν όμορφος σαν σταρ του κινηματογράφου. Τα μάτια του ήταν σχιστά, σαν μεγάλο αιλουροειδές έτοιμο να ορμήξει» έγραψε η Αμερικανίδα συγγραφέας Κάρολ Μάλορι, στις 21 Αυγούστου του 2011 στο The Wrap σε ένα άρθρο με τίτλο «Ο Άιρτον Σένα ήταν ένα πραγματικό σεξ σύμβολο»και συνέχισε:

«Δύο από τα μπροστινά του δόντια ήταν ελαφρώς στραβά, κάτι που πρόσθετε στη γοητεία του. Τα χείλη του ήταν γεμάτα και τέλεια σχηματισμένα. Και η μύτη του ήταν αριστοκρατικά μυτερή, έτσι ώστε στο προφίλ να φαίνεται διακεκριμένος.

»Όταν κοίταζες το πρόσωπό του, άκουγες ρυθμούς Μπόσα Νόβα. Ήταν Βραζιλιάνος. Η καρδιά και η ψυχή της Βραζιλίας. Γεννημένος στο Σάο Πάολο. Ο Άιρτον Σένα ήταν ένα σεξ σύμβολο.

»Παρά την καυτή ομορφιά του Σένα, υπάρχουν ελάχιστα βίντεο με αυτόν και τις κοπέλες του. Ήμουν περίεργη, καθώς η σεξουαλικότητα των οδηγών της Φόρμουλα 1 είναι συναρπαστική και εμπρηστική. Οι σπίθες τους πυροδοτούν το ενδιαφέρον για την προσωπική τους ζωή. Ήθελα να ακούσω τις γυναίκες του.

»Ζούσε μια ζωή κάπως σαν πλέιμποϊ, καθώς τον βλέπουμε να κάνει ιστιοπλοΐα και να οδηγεί μοτοσικλέτα με μια όμορφη ξανθιά και σε μια παράξενη βραζιλιάνικη χριστουγεννιάτικη εκπομπή να κάνει πλάκες με μια από τις κοπέλες του, την Σούσα».

Σύμφωνα με τη βιογραφία του Τομ Ρούμπιθον «The Life of Senna» (Η Ζωή του Σένα) του 2004, η Λίλιαν ντε Βασκόνσελος Σούζα καταγόταν από «πλούσια βραζιλιάνικη οικογένεια»

Ο σύντομος γάμος

Ο Σένα ήταν για σύντομο χρονικό διάστημα παντρεμένος με τη Λίλιαν ντε Βασκόνσελος Σούζα, την παιδική του φίλη

Στη σειρά του Netflix, ο Σένα και η σύντροφός του Λίλιαν (Άλις Βέγκμαν) μετακομίζουν από τη Βραζιλία στο Νόρφολκ της Αγγλίας, ώστε να μπορέσει να αγωνιστεί στη Φόρμουλα Φορντ, ένα πρωτάθλημα που συνήθως αποτελεί το πρώτο βήμα για τους οδηγούς της Φόρμουλα 1.

Καθώς ο Σένα εξελίσσεται ως οδηγός, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη ζωή στην Αγγλία. Όταν δε αθετεί την υπόσχεσή του και συνεχίζει να αγωνίζεται πέρα από το έτος που είχε συμφωνήσει, αυτός και η Λίλιαν χωρίζουν. Η σχέση τους εξελίχθηκε με παρόμοιο τρόπο και στην πραγματική ζωή.

Ο αθόρυβος χωρισμός

Σύμφωνα με τη βιογραφία του Τομ Ρούμπιθον «The Life of Senna» (Η Ζωή του Σένα) του 2004, η Λίλιαν ντε Βασκόνσελος Σούζα καταγόταν από «πλούσια βραζιλιάνικη οικογένεια».

Αυτή και ο Σένα ήταν παιδικοί φίλοι και παντρεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 1981 στο Σάο Πάολο, λίγο πριν μετακομίσουν στην Αγγλία.

Όπως απεικονίζεται στο δράμα του Netflix η Λίλιαν δεν είχε δική της ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κυρίως παρακολουθούσε τους αγώνες του Σένα και υποστήριζε την καριέρα του.

Όταν ο Σένα αποφάσισε να «τρέξει» στην Αγγλία για τη σεζόν του 1982, η Λίλιαν του είπε ότι ο γάμος τους θα τελείωνε. Το ζευγάρι χώρισε αθόρυβα και εκείνη παρέμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η «δεύτερή του αγάπη»

Σε μια συνέντευξη του 2010 στην βραζιλιάνικη ειδησεογραφική ιστοσελίδα G1, η ντε Βασκόνσελος Σούζα, η οποία τότε εργαζόταν ως σχεδιάστρια, αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Σένα και στην απουσία της από το ντοκιμαντέρ του Άσιφ Καπάντια «Senna: No Fear, No Limits, No Equal».

Είπε ότι ήταν «μια πολύ καλοφτιαγμένη ταινία», αλλά την «ενοχλούσε» το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτήν, δεδομένης της σχέσης της με τον οδηγό αγώνων της F1. Η Ντε Βασκόνσελος Σούζα είπε επίσης ότι πάντα ήξερε ότι «ήταν η δεύτερη του αγάπη» μετά τον αγώνα.

Η Λίλιαν αποκάλυψε ότι το μεγάλο πρόβλημα του Άιρτον ήταν αυτό που του έδινε το πλεονέκτημα στην πίστα, αλλά τον έκανε να παραστρατεί εκτός αυτής. Η οικογένεια Σένα δεν έδινε «άδεια να κάνει λάθη».

Η Λίλιαν είπε: «… πέρασε τη ζωή του επιβαρύνοντας τον εαυτό του. Χάσαμε πολλά και εκείνος έχασε ακόμη περισσότερα, λόγω της υπερβολικής επιβάρυνσης από υποχρεώσεις. Η επιτυχία του πατέρα του Μίλτον ανάγκασε τον Άιρτον να γίνει κι εκείνος πρότυπο. Μια ηθικά αυστηρή οικογένεια, με αρχές, σεβασμό προς τους ανθρώπους και δεσμεύσεις κάθε είδους τον σημάδεψε. Αλλά αυτό του στέρησε μεγάλο μέρος της φυσικότητάς του…».

Η αποβολή

Η Λίλιαν δήλωσε, επίσης, στο G1 ότι η διαφορετική άποψη που είχαν η ίδια και ο Σένα σχετικά με το αν θα έκαναν παιδιά στο μέλλον προκάλεσε τον χωρισμό τους.

Είπε ότι έμεινε ακούσια έγκυος με το παιδί του Σένα και ότι αυτός της είπε ότι το σχέδιο ήταν να μεγαλώσει το μωρό στη Βραζιλία, ενώ εκείνος θα παρέμενε στην Ευρώπη για να συνεχίσει την καριέρα του στις αγώνες. Η Λίλιαν απέβαλε τρεις μέρες αργότερα.

«Εκείνη τη στιγμή, κάτι έσπασε μέσα μου, γιατί ο στόχος του ήταν να μπει στη Φόρμουλα 1, ενώ ο δικός μου ήταν να έχω έναν σύζυγο που αγαπούσα και να δημιουργήσω μια οικογένεια» πρόσθεσε.

Δεν πήγε στην κηδεία

Μετά το διαζύγιό της από τον Σένα, ξαναπαντρεύτηκε και απέκτησε έναν γιο, το 1984. Η Ντε Βασκόνσελος Σούζα βρισκόταν στον τρίτο γάμο της όταν έμαθε για τον θάνατο του Σένα από την τηλεόραση.

Δεν παρευρέθηκε στην κηδεία του Σένα, αλλά πέρασε από το νεκροταφείο όπου είχε ταφεί. Επισκέφθηκε επίσης τη μητέρα του, Νέιντε Σένα, και πέρασε από το σπίτι του στο Σάο Πάολο.

Μόνο η Σούσα

Μετά το φλερτ με την Αντριάν Γιαμίν, ο Σένα είχε σχέσεις με μερικές άλλες γυναίκες – αν και καμία δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρή – μέχρι που γνώρισε τη Βραζιλιάνα τηλεπαρουσιάστρια, ηθοποιό και τραγουδίστρια Σούσα Μενέγκελ. Το ζευγάρι είχε μια σχέση με διαλείμματα για πέντε χρόνια, μεταξύ 1988 και 1992, αν και εκείνη σπάνια τον συνόδευε στους αγώνες του Γκραν Πρι λόγω του τηλεοπτικού της προγράμματος.

Η Σούσα ήταν η πιο διάσημη σχέση του λόγω της κάλυψής της από τα ταμπλόιντ. Ο Σένα ερωτεύτηκε σε τέτοιο βαθμό που έμοιαζε με ένα παιδί που δεν ενδιαφερόταν για τίποτα άλλο, ούτε καν για την καριέρα του. Έβλεπε μόνο τη Σούσα.

Ήταν εκτός σεζόν, μετά την κατάκτηση του πρώτου τίτλου στη Suzuka. Το μυστικό δεν κράτησε πολύ και όλα αποκαλύφθηκαν όταν ο Σένα πήγε να συναντήσει τη Σούσα στο Globo TV.

Απογοήτευση

Όποτε έβρισκε ευκαιρία πετούσε για το Ρίο, για να είναι μαζί της. Η πρώην σύζυγός του, Λίλιαν, ομολόγησε μετά τον θάνατο του Σένα: «Του άρεσε πολύ η Σούσα!» Το ζευγάρι δεν εμφανιζόταν δημόσια, ούτε καν για δείπνο. Ήταν πολύ διακριτικοί, λόγω του ότι ήταν δημόσια πρόσωπα.

Όμως ο Άιρτον περνούσε πολύ χρόνο πίσω από τα παρασκήνια του Globo, συνοδεύοντάς την στη δουλειά της. Την πήγε μάλιστα στην πίστα καρτ στο Ρίο για να οδηγήσει ένα καρτ.

Ήταν μια σχέση σε μόνιμη ένταση, με πολλά συναισθήματα στην επιφάνεια. Ο Σένα δεν ήταν ευχαριστημένος. Λέγονταν μάλιστα ότι η σχέση ήταν απλώς μια παράσταση.

Ο πρωταθλητής έλεγε ότι του άρεσε να αγαπά τις γυναίκες, όχι να τις επιδεικνύει στους άλλους. Θέμα στυλ. «Υπέφερε εσωτερικά» είπαν μετά οι κοντινοί του. Μέχρι τη μέρα που πέταξε στη Νέα Υόρκη για να τη συναντήσει.

Φτάνοντας στο διαμέρισμα, η Σούσα δεν άνοιξε την πόρτα. Και ο Σένα γύρισε πίσω. Μια ερωτική απογοήτευση που τελείωσε με την απόφαση της Σούσα, θεωρώντας ότι η επαγγελματική της ζωή ήταν ασυμβίβαστη αυτή του Σένα.

Η σχέση με τη Βραζιλιάνα Αντριάνε Γκαλιστέου τη στιγμή του θανάτου του

Τα δύο τελευταία επεισόδια της σειράς «Senna» απεικονίζουν τη σχέση του Σένα με τη Γκαλιστέου. Στη σειρά, γνωρίζονται επίσημα όταν ο Σένα γιορτάζει τη νίκη του στο Γκραν Πρι της Βραζιλίας σε ένα κλαμπ.

Στο τελευταίο επεισόδιο, εκείνη τηλεφωνεί στον Σένα, φοβισμένη και ανήσυχη, αφού έμαθε για το θανατηφόρο ατύχημα του οδηγού της Simtek, Ρόλαντ Ράτσενμπεργκερ, στην πίστα της Ίμολα κατά τη διάρκεια των προκριματικών.

Όταν ο Σένα πεθαίνει από σύγκρουση με τσιμεντένιο τοίχο την επόμενη μέρα κατά τη διάρκεια του αγώνα, τη βλέπουμε να παρακολουθεί την τραγωδία να εκτυλίσσεται στην τηλεόραση.

Η γνωριμία

Στην πραγματική ζωή, η Γκαλιστέου και ο Σένα είχαν σχέση από το 1993 μέχρι τον θάνατό του στο Γκραν Πρι του Σαν Μαρίνο στην Ιταλία.

Γνωρίστηκαν όταν αυτή εργαζόταν ως οικοδέσποινα για την πετρελαϊκή εταιρεία Shell στο Γκραν Πρι της Βραζιλίας το 1993. Αν και συναντήθηκαν στην σουίτα φιλοξενίας κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου, δεν είχαν την πρώτη τους επαφή μέχρι τον εορτασμό του Σένα για το Γκραν Πρι της Βραζιλίας στο Limelight Club.

Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, ταξίδεψαν μαζί σε όλο τον κόσμο, επισκεπτόμενοι το Μονακό, την Ουγγαρία και άλλους προορισμούς όπου διεξάγονταν αγώνες της F1.

Ρήξη με την οικογένειά του

Σύμφωνα με τη βιογραφία του Ρούμπιθον, ο Σένα σχεδίαζε να μείνει στην Πορτογαλία με τη Γκαλιστέου για πέντε μήνες κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής αγωνιστικής σεζόν του 1994 και να μην επιστρέψει στη Βραζιλία για αυτό το διάστημα, κάτι που ήταν συνηθισμένο για αυτόν.

Αυτό προκάλεσε ρήξη μεταξύ τους και της οικογένειας του Σένα, η οποία θεωρούσε ότι η Γκαλιστέου δεν ήταν αρκετά καλή για αυτόν.

Η Γκαλιστέου είδε τον Σένα για τελευταία φορά στις 3 Απριλίου 1994, λίγες εβδομάδες πριν από το θάνατό του. Παρακολουθούσε μαθήματα αγγλικών στη Βραζιλία, προκειμένου να προετοιμαστεί για τη διαμονή της στην Ευρώπη και τη συμβίωση με τον οδηγό αγώνων.

Τα σχέδιά του για το μέλλον

Σύμφωνα με τη βιογραφία, η Γκαλιστέου ανέφερε ότι ο Σένα της είχε πει ότι σκόπευε να την παντρευτεί κάποια μέρα, να μεταπηδήσει από τη Williams στη Ferrari και να ολοκληρώσει την καριέρα του με την ιταλική ομάδα.

Η Γκαλιστέου παρακολούθησε το Γκραν Πρι του Σαν Μαρίνο από την τηλεόραση στο σπίτι του Σένα στην Πορτογαλία. Ήταν μεταξύ των πενθούντων στην κηδεία του Σένα στη Βραζιλία τον Μάιο του 1994.

Τον τιμά

Μετά τον θάνατο του Σένα, η Γκαλιστέου παντρεύτηκε τον Βραζιλιάνο επιχειρηματία Ρομπέρτο Τζούστους από το 1998 έως το 1999. Από το 2010 είναι παντρεμένη με τον Αλεξάντρ Ιόντιτσε και έχουν έναν γιο που ονομάζεται Βιτόριο.

Εξακολουθεί να εργάζεται ως μοντέλο και είναι ενεργή στο Instagram, όπου δημοσιεύει φωτογραφίες από τις φωτογραφήσεις της, την οικογένειά της και αφιερώματα στον Σένα.

