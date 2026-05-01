Σκληρή γραμμή από Γκουτέρες: Δεν διαπραγματευόμαστε τα χρέη των ΗΠΑ

Με φόντο τις αυξανόμενες πιέσεις και τις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Ουάσινγκτον: τα δισεκατομμύρια δολάρια που οφείλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον διεθνή οργανισμό δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Η τοποθέτησή του έρχεται μετά από δημοσιεύματα που θέλουν τις ΗΠΑ να συνδέουν την καταβολή των οφειλών με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις.

Οι απαιτήσεις της Ουάσινγκτον και η απάντηση Γκουτέρες

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, αμερικανικά διπλωματικά έγγραφα περιλαμβάνουν μια λίστα με εννέα άμεσες παρεμβάσεις ως προϋπόθεση για την εκταμίευση κονδυλίων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται περικοπές δαπανών, αναδιάρθρωση του συνταξιοδοτικού συστήματος του ΟΗΕ, περιορισμοί στα επαγγελματικά ταξίδια υψηλόβαθμων στελεχών, καθώς και μείωση κατά 10% σε ειρηνευτικές αποστολές που θεωρούνται αναποτελεσματικές.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για προσπάθεια περιορισμού της επιρροής της Κίνας εντός του οργανισμού, μέσω φραγμών στη χρηματοδότηση ειδικών ταμείων, αναφέρει το Reuters.

«Δύο διαφορετικά ζητήματα»

Ο Γκουτέρες, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, υπογράμμισε ότι οι υποχρεωτικές εισφορές των κρατών-μελών είναι θεσμική υποχρέωση και όχι πολιτικό εργαλείο.

Oι υποχρεωτικές εισφορές των κρατών-μελών είναι θεσμική υποχρέωση και όχι πολιτικό εργαλείο

«Πρόκειται για δύο ξεχωριστά ζητήματα», σημείωσε, επιμένοντας ότι ο ΟΗΕ θα συνεχίσει να επιδιώκει μεταρρυθμίσεις για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, χωρίς όμως να συνδέει αυτές τις αλλαγές με την καταβολή των οφειλών.

Οικονομική πίεση και προειδοποιήσεις

Η χρηματοδοτική κατάσταση του ΟΗΕ παραμένει κρίσιμη. Ήδη από τον Ιανουάριο, ο Γενικός Γραμματέας είχε προειδοποιήσει για επικείμενη οικονομική κατάρρευση, λόγω καθυστερήσεων στις εισφορές.

Οι ΗΠΑ αποτελούν τον μεγαλύτερο οφειλέτη, με συνολικό χρέος που ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων μόλις ένα μικρό μέρος έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα.

Συνεχιζόμενη πίεση για μεταρρυθμίσεις

Την ίδια στιγμή, η Ουάσινγκτον διατηρεί σκληρή στάση, έχοντας ήδη αποχωρήσει από σειρά οργανισμών του ΟΗΕ και περιορίσει τη χρηματοδότησή της.

Παρά την απουσία επίσημου σχολίου για τις τελευταίες αποκαλύψεις, η στρατηγική πίεσης προς τον ΟΗΕ για εκσυγχρονισμό και περιορισμό δαπανών φαίνεται να συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Πηγή: ot.gr