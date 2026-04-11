«Καλή πίστη» από Ιράν και ΗΠΑ ζητά ο Γκουτέρες ώστε να κινηθούν προς μια «διαρκή και συνολική συμφωνία»
Κόσμος 11 Απριλίου 2026, 06:30

«Καλή πίστη» από Ιράν και ΗΠΑ ζητά ο Γκουτέρες ώστε να κινηθούν προς μια «διαρκή και συνολική συμφωνία»

Να αδράξουν την ευκαιρία και να κλείσουν συμφωνία που θα βάλει διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ζητά από ΗΠΑ και Ιράν ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Πριν από τις σχεδιαζόμενες συνομιλίες αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν στο Πακιστάν, ενόψει των οποίων ούτε η μια ούτε η άλλη πλευρά κρύβει τη δυσπιστία της, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες παρότρυνε τις δυο χώρες, ορκισμένους εχθρούς, να αδράξουν την ευκαιρία να κλείσουν συμφωνία που θα βάλει διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Γκουτέρες κρίνει πως τα μέρη πρέπει να αξιοποιήσουν τις διαπραγματεύσεις αυτές, να δείξουν «καλή πίστη» και να κινηθούν προς «διαρκή και συνολική συμφωνία» που θα επιτρέψει «αποκλιμάκωση των εντάσεων» και θα «προλαμβάνει την επάνοδο στις εχθροπραξίες», ανέφερε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Στις συνομιλίες που σχεδιάζεται να γίνουν σήμερα Σάββατο στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Ωστόσο δεν είναι και δεν αναμένεται να γίνει σαφές την τελευταία στιγμή αν η ιρανική αντιπροσωπεία θα διεξαγάγει πράγματι διαπραγματεύσεις, καθώς η Τεχεράνη θέτει ως προϋπόθεση να σταματήσουν οι ολοένα πιο αιματηρές στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά στον Λίβανο.

Μέχρι τώρα, η ισραηλινή κυβέρνηση αψηφά την αξίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας και συνεχίζει τις επιθέσεις.

Η παράταση των εχθροπραξιών στον Λίβανο θέτει υπό αμφισβήτηση την ίδια την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσαν η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη, καταρχήν για δύο εβδομάδες.

Της μεγάλης ιρανικής αντιπροσωπείας που ταξίδεψε στο Ισλαμαμπάντ ηγείται ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ενώ παρών είναι επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Πολύ μεγάλη απόσταση

Το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ που απαιτούν οι Αμερικανοί, το ποια θα είναι η συνέχεια στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και όσον αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου του Ιράν, το ιρανικό πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων, οι διεθνείς κυρώσεις, το πάγωμα ιρανικών πόρων, οι επανορθώσεις που απαιτεί η Τεχεράνη για τον πόλεμο συγκαταλέγονται στα πιο ακανθώδη ζητήματα που αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι, με τις θέσεις των δυο πλευρών για αυτά και άλλα ζητήματα να βρίσκονται ακόμη σε πολύ μεγάλη απόσταση.

Bruegel: Μπορεί ένα «διόδιο» στα Στενά του Ορμούζ να λύσει την πετρελαϊκή κρίση – Ποιος θα πληρώσει

Wall Street: Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Δυτική Οχθη: Ανησυχούν οι Παλαιστίνιοι για την έγκριση ανοικοδόμησης άλλων 34 οικισμών από το Ισραήλ
«Είμαστε τελειωμένοι» 11.04.26

Ανησυχία Παλαιστινίων για τους νέους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Οχθη

Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ αποφάσισε κρυφά να ανοικοδομηθούν 34 νέοι οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, προκαλώντας ανησυχία στους Παλαιστινίους καθώς «δεν θα μας μείνει ούτε χωράφι».

Σύνταξη
Λίβανος: «Ερευνα σε βάθος» απαιτεί η Ινδονησία για τον θάνατο 3 κυανοκράνων της
Λίβανος 11.04.26

Ερευνα σε βάθος απαιτεί η Ινδονησία για τον θάνατο των κυανοκράνων της

«Η ασφάλεια των κυανοκράνων του ΟΗΕ είναι αδιαπραγμάτευτη», τονίζει η Ινδονησία στο ΣΑ του ΟΗΕ, απαιτώντας να διεξαχθεί έρευνα σε βάθος για τον θάνατο τριών κυανοκράνων της στον Λίβανο.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικά drones σε «αρκετές» χώρες, δηλώνει ο Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι 11.04.26

Ουκρανικές δυνάμεις καταρρίπτουν ιρανικά drones στη Μέση Ανατολή

«Καταρρίφθηκαν Shahed», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στα drones ιρανικού σχεδιασμού, τα οποία εξουδετέρωσαν ουκρανικές δυνάμεις σε αρκετές χώρες, σύμφωνα με τον ίδιο, της Μέσης Ανατολής.

Σύνταξη
Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 10.04.26

Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο

Πρέπει να ελπίζουμε ότι ο Νετανιάχου δεν μιλά για διαπραγματεύσεις απλώς για να εκπληρώσει μια υποχρέωση, ενώ ταυτόχρονα ενεργεί για να σαμποτάρει την κατάπαυση του πυρός, σημειώνει η Haaretz.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Τραμπ ακύρωσε ό,τι ονειρεύεται κάθε λογικός πρόεδρος: Καλούς πράκτορες και ακριβείς πληροφορίες για το Ιράν
Ήξερε τα πάντα 10.04.26

Ο Τραμπ ακύρωσε ό,τι ονειρεύεται κάθε λογικός πρόεδρος: Καλούς πράκτορες και ακριβείς πληροφορίες για το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεχόταν εκθέσεις και πληροφορίες για το στρατιωτικό δυναμικό του Ιράν και στη συνέχεια τις διαστρέβλωνε. Οι πράκτορες των πιο ακριβοπληρωμένων μυστικών υπηρεσιών μάταια δούλευαν

Βαγγέλης Γεωργίου
Η αναβίωση της αυτοκρατορίας: Πώς ο υπερεθνικισμός διαλύει την παγκόσμια τάξη
Η έπαρση της εξουσίας 10.04.26

Η αναβίωση της αυτοκρατορίας: Πώς ο υπερεθνικισμός διαλύει την παγκόσμια τάξη

Πώς ο αναδυόμενος υπερεθνικισμός και η συστηματική περιφρόνηση των διεθνών κανόνων οδηγούν την παγκόσμια τάξη πραγμάτων σε μια επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη αποσύνθεση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Washington Post: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει τους κρατούμενους Αμερικανούς
Κόσμος 10.04.26

Washington Post: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει τους κρατούμενους Αμερικανούς

Ο Κίραν Ράμσεϊ της Global Reach, μίας ΜΚΟ για την απελευθέρωση Αμερικανών ομήρων, δήλωσε στην Washington Post ότι η απελευθέρωση των Αμερικανών από το Ιράν θα ήταν ένας «απλός και χωρίς απώλειες τρόπος για να βγούμε από τις εχθροπραξίες»

Το Ισραήλ απέβαλε την Ισπανία από το κέντρο παρακολούθησης της εκεχειρίας στη Γάζα
Κόσμος 10.04.26

Το Ισραήλ απέβαλε την Ισπανία από το κέντρο παρακολούθησης της εκεχειρίας στη Γάζα

«Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται. Η Ισπανία έχει δυσφημίσει τους ήρωές μας, τους στρατιώτες των IDF, τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

