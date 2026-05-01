Το Τσερνόμπιλ είναι ο ραδιενεργός «Κήπος της Εδέμ» για τους γκρίζους λύκους

Εδώ και 40 χρόνια, η περιοχή του Τσερνόμπιλ έχει εκκενωθεί από ανθρώπους. Το πυρηνικό δυστύχημα στον ομώνυμο σταθμό στις 26 Απριλίου 1986, κοντά στην πόλη Πρίπιατ της Ουκρανίας, κατέστησε την περιοχή ακατάλληλη για κατοίκηση. Αλλά αυτό το γεγονός επέτρεψε σε πολλά ζώα να ζήσουν εκεί ανενόχλητα. Οι γκρίζοι λύκοι, μάλιστα, φαίνεται ότι έχουν ωφεληθεί μυστηριωδώς.

Οι γκρίζοι λύκοι (Canis lupus η επιστημονική ονομασία τους) είναι κορυφαίοι θηρευτές. Και ο πληθυσμός τους στη ζώνη του Τσερνόμπιλ έχει αυξηθεί από το 1986. Σύμφωνα με πρόσφατη γενετική μελέτη εξελικτικών βιολόγων, υπάρχει εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό.

Γενετικές διαφορές

Οι Κάρα Λαβ και Σέιν Κάμπελ-Στάτον, του Πανεπιστημίου Πρίνστον, διαπίστωσαν ότι οι γκρίζοι λύκοι έχουν γενετικές διαφορές από τους λύκους σε άλλα μέρη του κόσμου. Αυτά οι διαφορές υποδηλώνουν ότι μπορεί να αναπτύσσουν χαρακτηριστικά που τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν την ακτινοβολία της περιοχής.

Ο καθηγητής Κάμπελ-Στάτον ήδη από το 2024 δήλωνε ότι «μπορεί να υπάρχει γενετική ποικιλομορφία εντός του πληθυσμού» των λύκων στο Τσερνόμπιλ. Η οποία «μπορεί να επιτρέψει σε ορισμένα άτομα να είναι πιο ανθεκτικά ή ανθεκτικά απέναντι σε αυτήν την ακτινοβολία. Συνεπώς, μπορεί να νοσήσουν από καρκίνο με τον ίδιο ρυθμό, αλλά να μην επηρεάσει τη λειτουργία τους τόσο πολύ όσο θα επηρέαζε ένα άτομο εκτός της ζώνης αποκλεισμού».

Ζώνη Αποξένωσης

Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργεί αυτή η πιθανή αντίσταση ή ανθεκτικότητα. Απλώς, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι παρά την έκθεση στην ακτινοβολία, οι γκρίζοι λύκοι του Τσερνόμπιλ «δεν νοσούν τόσο συχνά από καρκίνο».

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν την πυρηνική καταστροφή, οι άνθρωποι στην περιοχή ήταν σπάνιοι.

Η Ζώνη Αποξένωσης του Πυρηνικού Εργοστασίου του Τσερνόμπιλ (Ουκρανία) και το Κρατικό Ραδιοοικολογικό Αποθεματικό Polesie (Λευκορωσία) έχουν κηρυχθεί εκτός ορίων για τους περισσότερους. Για την είσοδο απαιτούνται ειδικές άδειες, κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς.

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα είδος ραδιενεργού «Κήπου της Εδέμ», που ευνόησε τα ζώα.

Τα ζώα που ζουν σε αγέλες έχουν καταλάβει τα 4.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα που καλύπτονται από τα καταφύγια. Πρόκειται για ελάφια, βίσονες, αγριογούρουνα και λύκους. Αλλά και αγέλες σκύλων που κατάγονται από τα κατοικίδια ζώα που άφησαν πίσω τους οι χιλιάδες άνθρωποι που απομακρύνθηκαν υποχρεωτικά από την περιοχή του Τσερνόμπιλ.

Οι λύκοι αποδείχθηκαν το πιο ευνοημένο από όλα τα είδη. Σύμφωνα με την Τατιάνα Ντεριαμπίνα, οικολόγο άγριας ζωής στο Κρατικό Ραδιοοικολογικό Απόθεμα Πολέσιε: «Οι σχετικές αφθονίες ελαφιών, ζαρκαδιών, κόκκινων ελαφιών και αγριογούρουνων εντός της ζώνης αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ είναι παρόμοιες με εκείνες σε τέσσερα (μη μολυσμένα) φυσικά καταφύγια στην περιοχή».

Αλλά «η αφθονία των λύκων είναι πάνω από επτά φορές υψηλότερη».

Διαφορετικά γονίδια

Η έρευνα των Λαβ και Κάμπελ-Στάτον και των συναδέλφων τους, πριν από δύο χρόνια, προσπάθησε να απαντήσει στο ερώτημα γιατί οι πληθυσμοί των λύκων είχαν διογκωθεί. Και γιατί οι άλλοι ζωικοί πληθυσμοί παρέμειναν σχετικά σταθεροί.

Το 2024, εισήλθαν στη ζώνη αποκλεισμού και συνέλεξαν δείγματα αίματος από αρκετούς λύκους. Πήραν επίσης δείγματα αίματος από λύκους στη Λευκορωσία, όπου τα επίπεδα ακτινοβολίας είναι χαμηλότερα. Αλλά και από λύκους στο Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν στις ΗΠΑ, όπου η ακτινοβολία βρίσκεται στα κανονικά επίπεδα αναφοράς της Γης.

Οι γκρίζοι λύκοι του Τσερνόμπιλ είχαν 3.180 γονίδια που συμπεριφέρονται διαφορετικά σε σύγκριση με τους άλλους πληθυσμούς.

Στη συνέχεια, συνέκριναν αυτό το γενετικό σύνολο δεδομένων με ανθρώπινα γενετικά δεδομένα από τον Άτλαντα του Γονιδιώματος του Καρκίνου (TCGA), αναζητώντας δείκτες 10 τύπων όγκων που μοιράζονται οι άνθρωποι και τα σκυλιά.

Βρήκαν 23 γονίδια που σχετίζονται με τον καρκίνο και είναι πιο ενεργά στους λύκους του Τσερνόμπιλ. Αυτά τα γονίδια σχετίζονται με καλύτερα ποσοστά επιβίωσης για ορισμένους καρκίνους στους ανθρώπους. Οι ταχύτερα εξελισσόμενες περιοχές ήταν μέσα και γύρω από γονίδια που σχετίζονται με αντικαρκινικές αντιδράσεις στα θηλαστικά.

Το γενετικό προφίλ των λύκων του Τσερνόμπιλ πιθανότατα διαμορφώνεται από την παρατεταμένη έκθεση σε ακτινοβολία για πολλές γενιές, ανέφεραν οι ερευνητές. Αυτά τα ζώα ζουν σε ραδιενεργό περιοχή, τρώγοντας φυτοφάγα ζώα που έχουν εκτεθεί σε ακτινοβολία. Επίσης, τρώνε φυτά που έχουν εκτεθεί σε ακτινοβολία, η οποία συσσωρεύενται με την πάροδο του χρόνου.

Γιατί είναι χρήσιμο

Αυτή η ανακάλυψη ανοίγει προοπτικές για τους επιστήμονες. Σύμφωνα με τον Κάμπελ-Στάτον: «Οι γκρίζοι λύκοι προσφέρουν μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ευκαιρία για να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις της χρόνιας, χαμηλής δόσης, πολυγενεακής έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία λόγω του ρόλου που διαδραματίζουν στα οικοσυστήματά τους».

Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το γενετικό προφίλ στην πράξη. Οι λύκοι μπορεί να εμφανίζουν λιγότερο καρκίνο ή μπορεί να έχουν καλύτερα ποσοστά επιβίωσης από καρκίνο ή έναν συνδυασμό και των δύο.

«Έχουμε αρχίσει να συνεργαζόμαστε με βιολόγους καρκίνου και εταιρείες καρκίνου για να μας βοηθήσουν να ερμηνεύσουμε αυτά τα δεδομένα. Στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε εάν υπάρχουν άμεσα μεταφράσιμες διαφορές. Δηλαδή, αυτές που μπορεί να προσφέρουν, για παράδειγμα, νέους θεραπευτικούς στόχους για τον καρκίνο στους ανθρώπους», είπε ο Κάμπελ-Στάτον.

Πηγή: sciencealert.com