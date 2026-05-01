Το Τσερνόμπιλ είναι ο ραδιενεργός «Κήπος της Εδέμ» για τους γκρίζους λύκους
Περιβάλλον 01 Μαΐου 2026, 23:15

Το Τσερνόμπιλ είναι ο ραδιενεργός «Κήπος της Εδέμ» για τους γκρίζους λύκους

Από το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ έχουν περάσει 40 χρόνια. Αυτό που διαπιστώνουν οι επιστήμονες είναι ότι οι λύκοι που ζουν εκεί προσαρμόστηκαν στην ακτινοβολία και τώρα ευδοκιμούν.

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Spotlight

Εδώ και 40 χρόνια, η περιοχή του Τσερνόμπιλ έχει εκκενωθεί από ανθρώπους. Το πυρηνικό δυστύχημα στον ομώνυμο σταθμό στις 26 Απριλίου 1986, κοντά στην πόλη Πρίπιατ της Ουκρανίας, κατέστησε την περιοχή ακατάλληλη για κατοίκηση. Αλλά αυτό το γεγονός επέτρεψε σε πολλά ζώα να ζήσουν εκεί ανενόχλητα. Οι γκρίζοι λύκοι, μάλιστα, φαίνεται ότι έχουν ωφεληθεί μυστηριωδώς.

Οι γκρίζοι λύκοι (Canis lupus η επιστημονική ονομασία τους) είναι κορυφαίοι θηρευτές. Και ο πληθυσμός τους στη ζώνη του Τσερνόμπιλ έχει αυξηθεί από το 1986. Σύμφωνα με πρόσφατη γενετική μελέτη εξελικτικών βιολόγων, υπάρχει εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό.

Γενετικές διαφορές

Οι Κάρα Λαβ και Σέιν Κάμπελ-Στάτον, του Πανεπιστημίου Πρίνστον, διαπίστωσαν ότι οι γκρίζοι λύκοι έχουν γενετικές διαφορές από τους λύκους σε άλλα μέρη του κόσμου. Αυτά οι διαφορές υποδηλώνουν ότι μπορεί να αναπτύσσουν χαρακτηριστικά που τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν την ακτινοβολία της περιοχής.

Ο καθηγητής Κάμπελ-Στάτον ήδη από το 2024 δήλωνε ότι «μπορεί να υπάρχει γενετική ποικιλομορφία εντός του πληθυσμού» των λύκων στο Τσερνόμπιλ. Η οποία «μπορεί να επιτρέψει σε ορισμένα άτομα να είναι πιο ανθεκτικά ή ανθεκτικά απέναντι σε αυτήν την ακτινοβολία. Συνεπώς, μπορεί να νοσήσουν από καρκίνο με τον ίδιο ρυθμό, αλλά να μην επηρεάσει τη λειτουργία τους τόσο πολύ όσο θα επηρέαζε ένα άτομο εκτός της ζώνης αποκλεισμού».

Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργεί αυτή η πιθανή αντίσταση ή ανθεκτικότητα. Απλώς, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι παρά την έκθεση στην ακτινοβολία, οι γκρίζοι λύκοι του Τσερνόμπιλ «δεν νοσούν τόσο συχνά από καρκίνο».

Ζώνη Αποξένωσης

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν την πυρηνική καταστροφή, οι άνθρωποι στην περιοχή ήταν σπάνιοι.

Η Ζώνη Αποξένωσης του Πυρηνικού Εργοστασίου του Τσερνόμπιλ (Ουκρανία) και το Κρατικό Ραδιοοικολογικό Αποθεματικό Polesie (Λευκορωσία) έχουν κηρυχθεί εκτός ορίων για τους περισσότερους. Για την είσοδο απαιτούνται ειδικές άδειες, κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς.

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα είδος ραδιενεργού «Κήπου της Εδέμ», που ευνόησε τα ζώα.

Τα ζώα που ζουν σε αγέλες έχουν καταλάβει τα 4.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα που καλύπτονται από τα καταφύγια. Πρόκειται για ελάφια, βίσονες, αγριογούρουνα και λύκους. Αλλά και αγέλες σκύλων που κατάγονται από τα κατοικίδια ζώα που άφησαν πίσω τους οι χιλιάδες άνθρωποι που απομακρύνθηκαν υποχρεωτικά από την περιοχή του Τσερνόμπιλ.

Οι λύκοι αποδείχθηκαν το πιο ευνοημένο από όλα τα είδη. Σύμφωνα με την Τατιάνα Ντεριαμπίνα, οικολόγο άγριας ζωής στο Κρατικό Ραδιοοικολογικό Απόθεμα Πολέσιε: «Οι σχετικές αφθονίες ελαφιών, ζαρκαδιών, κόκκινων ελαφιών και αγριογούρουνων εντός της ζώνης αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ είναι παρόμοιες με εκείνες σε τέσσερα (μη μολυσμένα) φυσικά καταφύγια στην περιοχή».

Αλλά «η αφθονία των λύκων είναι πάνω από επτά φορές υψηλότερη».

Διαφορετικά γονίδια

Η έρευνα των Λαβ και Κάμπελ-Στάτον και των συναδέλφων τους, πριν από δύο χρόνια, προσπάθησε να απαντήσει στο ερώτημα γιατί οι πληθυσμοί των λύκων είχαν διογκωθεί. Και γιατί οι άλλοι ζωικοί πληθυσμοί παρέμειναν σχετικά σταθεροί.

Το 2024, εισήλθαν στη ζώνη αποκλεισμού και συνέλεξαν δείγματα αίματος από αρκετούς λύκους. Πήραν επίσης δείγματα αίματος από λύκους στη Λευκορωσία, όπου τα επίπεδα ακτινοβολίας είναι χαμηλότερα. Αλλά και από λύκους στο Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν στις ΗΠΑ, όπου η ακτινοβολία βρίσκεται στα κανονικά επίπεδα αναφοράς της Γης.

Οι γκρίζοι λύκοι του Τσερνόμπιλ είχαν 3.180 γονίδια που συμπεριφέρονται διαφορετικά σε σύγκριση με τους άλλους πληθυσμούς.

Στη συνέχεια, συνέκριναν αυτό το γενετικό σύνολο δεδομένων με ανθρώπινα γενετικά δεδομένα από τον Άτλαντα του Γονιδιώματος του Καρκίνου (TCGA), αναζητώντας δείκτες 10 τύπων όγκων που μοιράζονται οι άνθρωποι και τα σκυλιά.

Βρήκαν 23 γονίδια που σχετίζονται με τον καρκίνο και είναι πιο ενεργά στους λύκους του Τσερνόμπιλ. Αυτά τα γονίδια σχετίζονται με καλύτερα ποσοστά επιβίωσης για ορισμένους καρκίνους στους ανθρώπους. Οι ταχύτερα εξελισσόμενες περιοχές ήταν μέσα και γύρω από γονίδια που σχετίζονται με αντικαρκινικές αντιδράσεις στα θηλαστικά.

Το γενετικό προφίλ των λύκων του Τσερνόμπιλ πιθανότατα διαμορφώνεται από την παρατεταμένη έκθεση σε ακτινοβολία για πολλές γενιές, ανέφεραν οι ερευνητές. Αυτά τα ζώα ζουν σε ραδιενεργό περιοχή, τρώγοντας φυτοφάγα ζώα που έχουν εκτεθεί σε ακτινοβολία. Επίσης, τρώνε φυτά που έχουν εκτεθεί σε ακτινοβολία, η οποία συσσωρεύενται με την πάροδο του χρόνου.

Γιατί είναι χρήσιμο

Αυτή η ανακάλυψη ανοίγει προοπτικές για τους επιστήμονες. Σύμφωνα με τον Κάμπελ-Στάτον: «Οι γκρίζοι λύκοι προσφέρουν μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ευκαιρία για να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις της χρόνιας, χαμηλής δόσης, πολυγενεακής έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία λόγω του ρόλου που διαδραματίζουν στα οικοσυστήματά τους».

Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το γενετικό προφίλ στην πράξη. Οι λύκοι μπορεί να εμφανίζουν λιγότερο καρκίνο ή μπορεί να έχουν καλύτερα ποσοστά επιβίωσης από καρκίνο ή έναν συνδυασμό και των δύο.

«Έχουμε αρχίσει να συνεργαζόμαστε με βιολόγους καρκίνου και εταιρείες καρκίνου για να μας βοηθήσουν να ερμηνεύσουμε αυτά τα δεδομένα. Στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε εάν υπάρχουν άμεσα μεταφράσιμες διαφορές. Δηλαδή, αυτές που μπορεί να προσφέρουν, για παράδειγμα, νέους θεραπευτικούς στόχους για τον καρκίνο στους ανθρώπους», είπε ο Κάμπελ-Στάτον.

Πηγή: sciencealert.com

Η στάθμη ανεβαίνει, η γη υποχωρεί – Εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται καθώς οι εκβολές των ποταμών βυθίζονται
Περιβάλλον 29.04.26

Η στάθμη ανεβαίνει, η γη υποχωρεί – Εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται καθώς οι εκβολές των ποταμών βυθίζονται

Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις προκαλούν καθίζηση στις εκβολές των μεγαλύτερων ποταμών, ενώ παράλληλα η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νέα μελέτη: Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την κύηση συνδέεται με μειωμένη ανάπτυξη των μωρών
Περιβάλλον 29.04.26

Νέα μελέτη: Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την κύηση συνδέεται με μειωμένη ανάπτυξη των μωρών

Η εισπνοή ατμοσφαιρικών ρύπων αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου θανάτου για τα παιδιά κάτω των πέντε ετών παγκοσμίως, μετά τον υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση «State of Global Air Report»

Σύνταξη
Στο έλεος των γεωτρήσεων η Αλάσκα: Νομιμοποιείται ο θάνατος απειλούμενων ειδών για τις πετρελαϊκές
Για το πετρέλαιο 22.04.26

«Drill, baby, drill»: Ο Τραμπ ανοίγει «παράθυρο» θανάτωσης των πολικών αρκούδων στην Αλάσκα

Νέοι κανονισμοί της κυβέρνησης Τραμπ για γεωτρήσεις στην Αλάσκα προσφέρουν νομική ασυλία στις ενεργειακές εταιρείες σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου πολικών αρκούδων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
H ωκεάνια κυκλοφορία στον Ατλαντικό «οδεύει προς κατάρρευση» – Απειλή για το κλίμα της Ευρώπης
Κλιματική αλλαγή 17.04.26

H ωκεάνια κυκλοφορία στον Ατλαντικό «οδεύει προς κατάρρευση» – Απειλή για το κλίμα της Ευρώπης

Το σύστημα AMOC στον Ατλαντικό περιλαμβάνει το γνωστό Ρεύμα του Κόλπου, το οποίο κρατά θερμή τη Βορειοδυτική Ευρώπη. Αν καταρρεύσει, η Βρετανία θα γίνει ψυχρή σαν τη Σουηδία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά ΥΠΕΝ για την πολεοδόμηση σε περιοχές Natura
«Ασκός του Αιόλου» 16.04.26

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά ΥΠΕΝ για την πολεοδόμηση σε περιοχές Natura

To υπουργείο διαβεβαιώνει ότι η πολεοδόμηση σε περιοχές Natura 2000 απαιτεί ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, ωστόσο οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι το μέτρο είναι προσχηματικό.

Σύνταξη
Η «αποικία» του πλαστικού: Η αόρατη απειλή που «κυλάει» στις αρτηρίες μας
Σοκαριστική έρευνα 15.04.26

Η «αποικία» του πλαστικού: Η αόρατη απειλή που «κυλάει» στις αρτηρίες μας

Ξεχάστε τις χελώνες και τη ρύπανση των ωκεανών. Μια ιστορική ιατρική μελέτη αποκαλύπτει τη νέα, τρομακτική πραγματικότητα: τα μικροπλαστικά δεν βρίσκονται πλέον απλώς στο περιβάλλον, αλλά έχουν εισβάλει στα κύτταρα και τις αρτηρίες μας, τετραπλασιάζοντας τον κίνδυνο για εμφράγματα και εγκεφαλικά.

Σύνταξη
Σε θανάτωση θα οδηγηθούν 80 από τους διαβόητους «ιπποπόταμους του Εσκομπάρ» στην Κολομβία
Περιβάλλον 14.04.26

Οι «ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ» ζουν και βασιλεύουν στην Κολομβία – Τώρα όμως μπαίνουν στο στόχαστρο

O βαρόνος των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ εισήγαγε τέσσερις ιπποτάμους για το ράντσο του τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, ο πληθυσμός φτάνει τα 200 ζώα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» επέστρεψε στη Δαδιά και ανανέωσε την ελπίδα
Ελλάδα 13.04.26

Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» επέστρεψε στη Δαδιά και ανανέωσε την ελπίδα

Την ώρα που ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» αναζητούσε τη φωλιά και το ταίρι του, οι άνθρωποι που τον φρόντισαν και τον έσωσαν, επιβεβαίωναν στο έδαφος ότι αυτή ήταν «μια διαφορετική επανένταξη»

Σύνταξη
Είναι τα αιολικά και ηλιακά πάρκα απειλή για τις μέλισσες; Τι λέει το υπουργείο Περιβάλλοντος
«Ηλεκτρονέφος» 12.04.26

Είναι τα αιολικά και ηλιακά πάρκα απειλή για τις μέλισσες; Τι λέει το υπουργείο Περιβάλλοντος

Η δημοσίευση από το ΥΠΕΝ του προσχέδιου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αναστροφή της μείωσης των πληθυσμών των επικονιαστών θέτει αιολικά και ηλιακά πάρκα στις δυνητικές απειλές για τις μέλισσες.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ προς Κογκρέσο: Οι εχθροπραξίες στο Ιράν «έχουν τερματιστεί» – Κρύβεται στην εκεχειρία για να αποφύγει έλεγχο
Πόλεμος στο Ιράν 01.05.26

Τραμπ προς Κογκρέσο: Οι εχθροπραξίες στο Ιράν «έχουν τερματιστεί» – Κρύβεται στην εκεχειρία για να αποφύγει έλεγχο

Σε μια κίνηση ρελάνς, ο Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή στο Κογκρέσο, ισχυρίζεται ότι λόγω της εκεχειρίας, οι εχθροπραξίες έχουν τερματιστεί. Έτσι προσπαθεί να ξεπεράσει τον σκόπελο της διορίας των 60 ημερών για να λάβει έγκριση.

Σύνταξη
«Μαγνήτης» ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ, τέσσερις οι μνηστήρες
Ποδόσφαιρο 01.05.26

«Μαγνήτης» ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ, τέσσερις οι μνηστήρες

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ιγκόρ Τιάγκο μπορεί να επέκτεινε τον Φεβρουάριο το συμβόλαιό του όμως τέσσερις ομάδες ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν και κοστολογείται 80 εκατ. ευρώ

Βάιος Μπαλάφας
Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του
Νίκος Ζώτος 01.05.26

Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του

«Τέτοια ευγένεια, αύρα, προσωπικότητα, καλοσύνη σαν του Μπραντ Πιτ δεν έχω εισπράξει από κανέναν celebrity», είπε μεταξύ άλλων ο «παπαράτσι των σταρ», Νίκος Ζώτος

Σύνταξη
Ιταλία – Ελλάδα 11-15: Επιβλητική η Εθνική πόλο Γυναικών στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup
Πόλο 01.05.26

Επιβλητική η Εθνική Γυναικών στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup (15-11)

Νικηφόρα πρεμιέρα για την η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στα προκριματικά του World Cup που διεξάγονται στο Ρότερνταμ καθώς νίκησε σχετικά εύκολα την Ιταλία με 15-11. Από 3 γκολ Πλευρίτου και Σάντα.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη
Επικαιρότητα 01.05.26

Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη

Μπούμερανγκ στο Αδωνι Γεωργιάδη η διαδικτυακή λογόρροια ακόμη και τη μέρα της εργατικής πρωτομαγιάς με εξυπνακίστικη επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πληρωμένη απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, που καλεί τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει δημόσια τον υπουργό του για την απρέπεια.

Σύνταξη
Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας
Ξέσπασμα Washington Post 01.05.26

Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας

Με ένα ιδιαίτερα επικριτικό άρθρο η Washington Post προειδοποιεί τις αρχές να σεβαστούν τον Λευκό Οίκο και τους «αισθητικούς κανόνες της δημοκρατίας», και να μην χτίσουν μια Ανατολική Πτέρυγα που θα ωφελεί τους Αμερικανούς ολιγάρχες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα

Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης Χουλιάν Άλβαρες είναι πολύ κοντά στην απόφαση για το μέλλον του εκτός αν οι «μπλαουγκράνα» κάνουν την έκπληξη. Οι τρεις εναλλακτικές λύσεις της Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα
Έρευνα Εurofound 01.05.26

Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα

H Eλλάδα «σκοράρει» χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους έξι από τους επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας. Μόνη εξαίρεση το κοινωνικό περιβάλλον. Ουραγοί στις αποδοχές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 01.05.26

Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα

Η νέα αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει μια συμφωνία αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση από το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει μέτρα αποτροπής και ταυτόχρονα ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη
Ναυάγιο στη Σικελία 01.05.26

Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη

Οι ειδικοί που ανέλαβαν την έρευνα για τη βύθιση του σούπεργιοτ του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Μάικ Λιντς, διαπιστώνουν ότι τα αίτια είναι διαφορετικά από ό,τι πιστευόταν στην αρχή. Το Bayesian δεν ανατράπηκε εξαιτίας της σπάνιας καταιγίδας.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 01.05.26

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μπέρνλι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τέλος εποχής για τους παραδοσιακούς φορτιστές
Επίσημα σε όλη την ΕΕ 01.05.26

Τέλος εποχής για τους παραδοσιακούς φορτιστές

Υποχρεωτικό το USB-C σε όλα τα laptop στην ΕΕ: Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει την ενιαία θύρα φόρτισης για όλες τις φορητές συσκευές

Γεώργιος Μαζιάς
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 01.05.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Είναι παλιοτόμαρο: Το «δεύτερο ημίχρονο» της μάχης Τραμπ – Κίμελ δεν έχει τέλος
«Αρχεία Τραμπ-Έπσταϊν»; 01.05.26

Είναι παλιοτόμαρο: Το «δεύτερο ημίχρονο» της μάχης Τραμπ – Κίμελ δεν έχει τέλος

Η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζίμι Κίμελ κλιμακώνεται, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τον αποκαλεί «άθλιο» και να πιέζει ξανά το ABC να τον βγάλει από τον αέρα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραμπ εναντίον Μερτς ή είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα
Ανήθικη μεταστροφή; 01.05.26

Τραμπ εναντίον Μερτς ή είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα

Αυτό που φαίνεται να προκάλεσε τη φαινομενική μεταστροφή του Μερτς δεν είναι μια κρίση συνείδησης του Διεθνούς Δικαίου, αλλά ότι κατάλαβε ότι δεν εξελίχθηκαν όλα σύμφωνα με το σχέδιο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η γεωπολιτική ανακατεύει την τράπουλα της Formula 1
Άλλα Αθλήματα 01.05.26

Η γεωπολιτική ανακατεύει την τράπουλα της Formula 1

Αγώνας δρόμου στη Formula 1 για το χαμένο «Ελντοράντο» του Κόλπου - Η ακύρωση των Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία προκαλεί οικονομική τρύπα 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παγκόσμια επιφυλακή για χολέρα και Mpox
Κανείς εφησυχασμός 01.05.26

Παγκόσμια επιφυλακή για χολέρα και Mpox

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει πτώση σε χολέρα και ευλογιά των πιθήκων (Mpox), προειδοποιεί όμως για σύνθετες κρίσεις λόγω πολέμων, κλιματικής αλλαγής και μετακινήσεων πληθυσμών

Γεώργιος Μαζιάς
Επενδυτικό «ριμπάουντ» από τα private equity: Το NBA Europe προ των πυλών
Μπάσκετ 01.05.26

Επενδυτικό «ριμπάουντ» από τα private equity: Το NBA Europe προ των πυλών

Η μετάβαση από το ρομαντικό σπορ στη βαριά βιομηχανία θεάματος προσελκύει διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, που βλέπουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μια υποτιμημένη ευκαιρία με προοπτική δισεκατομμυρίων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας απαγγέλλει κατηγορίες για επίθεση με βόμβα σε μέλος του Νέου IRA
Έξω από τμήμα 01.05.26

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας απαγγέλλει κατηγορίες για επίθεση με βόμβα σε μέλος του Νέου IRA

Την Παρασκευή ανακοινώθηκε από τις αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας ότι ένας 66χρονος άνδρας -φερόμενο μέλος του Νέου IRA- αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, ανάμεσά τους απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

