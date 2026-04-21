Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε
21 Απριλίου 2026, 19:50

Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε

Σαράντα χρόνια μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, η απουσία ανθρώπων μετέτρεψε τη ζώνη αποκλεισμού σε ένα απρόσμενο καταφύγιο άγριας ζωής — με λύκους, βίσονες και σπάνια είδη να επιστρέφουν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εκεί όπου κάποτε η καταστροφή του Τσερνόμπιλ σήμανε την απόλυτη οικολογική καταστροφή, σήμερα ξεδιπλώνεται ένα από τα πιο παράδοξα πειράματα της φύσης: μια απαγορευμένη ζώνη χωρίς ανθρώπους, που μετατράπηκε σταδιακά σε καταφύγιο άγριας ζωής.

Μια ιστορία που ξεκίνησε ως δυστοπία

Στο μυθιστόρημα When There Are Wolves Again της Ε. Τζ. Σουίφτ, η ιδέα ότι τα ζώα επιστρέφουν σε κατεστραμμένα τοπία μοιάζει με προειδοποίηση για το μέλλον. Όμως, στην περίπτωση του Τσερνόμπιλ, αυτή η «δυστοπία» εξελίχθηκε σε πραγματικότητα.

Γύρω από εγκαταλελειμμένους πυρηνικούς σταθμούς, η φύση φαίνεται να βρίσκει ξανά χώρο να αναπτυχθεί — ακόμη και κάτω από ακραίες συνθήκες.

Η καταστροφή που άλλαξε τα πάντα

Το 1986, η Καταστροφή του Τσερνόμπιλ εξελίχθηκε στο πιο σοβαρό πυρηνικό δυστύχημα σε καιρό ειρήνης, όταν τεράστιες ποσότητες ραδιενέργειας απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ένα νέφος που κάλυψε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και αναγκάζοντας περίπου 115.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σχεδόν αμέσως, 31 εργαζόμενοι και πυροσβέστες πέθαναν από οξεία έκθεση στη ραδιενέργεια. Δημιουργήθηκε μια ζώνη αποκλεισμού 2.600 τετραγωνικών χιλιομέτρων, στην οποία απαγορεύτηκαν η κατοίκηση, η οικονομική δραστηριότητα, η εκμετάλλευση φυσικών πόρων και η δημόσια πρόσβαση.

Από απαγορευμένη ζώνη σε «εργαστήριο» φύσης

Σαράντα χρόνια μετά, η Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ έχει μετατραπεί σε ένα ακμάζον, ακούσιο καταφύγιο άγριας ζωής και ένα τεράστιο «εργαστήριο» επαναγρίωσης.

Η απουσία ανθρώπινης δραστηριότητας —χωρίς κυνήγι, γεωργία ή ανάπτυξη— φαίνεται να έχει πιο θετική επίδραση στους πληθυσμούς των ζώων από ό,τι αρνητική η ραδιενέργεια.

Στη Λευκορωσία, οι πληθυσμοί μεγάλων θηλαστικών είναι συγκρίσιμοι ή και υψηλότεροι από εκείνους σε μη μολυσμένες προστατευόμενες περιοχές.

Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ

Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ

Η άγρια ζωή επιστρέφει

Οι πληθυσμοί λύκων, αλεπούδων, ευρασιατικών λύγκα, ελαφιών και αγριόχοιρων έχουν αυξηθεί σημαντικά. Παράλληλα, είδη όπως οι καφέ αρκούδες και οι ευρωπαϊκοί βίσονες έχουν επιστρέψει.

Πρόκειται για μια ακραία μορφή επαναγρίωσης, καθώς η εξέλιξη των οικοσυστημάτων γίνεται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και οδηγεί σε απρόβλεπτα αποτελέσματα.

Το «Κόκκινο Δάσος»

Η αρχική ζημιά ήταν εκτεταμένη. Στο «Κόκκινο Δάσος», μια περιοχή περίπου 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων κοντά στον αντιδραστήρα, τα πεύκα απορρόφησαν υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας, πέθαναν και πήραν κοκκινοκαφέ χρώμα.

Παρά την καταστροφή, οι μακροχρόνιες μελέτες δείχνουν ότι η βιοποικιλότητα αυξήθηκε σημαντικά όταν έπαψε η ανθρώπινη παρουσία.

Η επιστροφή σπάνιων ειδών

Η περιοχή λειτουργεί πλέον ως καταφύγιο για απειλούμενα είδη. Τα άλογα του Πρζεβάλσκι επανεισήχθησαν το 1998 και σήμερα αριθμούν πάνω από 150 ζώα.

Άλογο του Πρζεβάλσκι

Άλογο του Πρζεβάλσκι

Ο ευρασιατικός λύγκας και ο ευρωπαϊκός βίσονας έχουν επιστρέψει, ενώ έχουν καταγραφεί και σπάνια πτηνά, όπως μαύροι και λευκοί πελαργοί και θαλασσαετοί.

Ευρασιατικός λύγκας

Ευρασιατικός λύγκας

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιστροφή του στικτού αετού, ενός παγκοσμίως απειλούμενου είδους που εξαρτάται από υγροτόπους και είναι πολύ ευαίσθητο στην ανθρώπινη παρουσία. Το είδος είχε εξαφανιστεί μετά το ατύχημα, αλλά το 2019 καταγράφηκαν τέσσερα ζευγάρια στην περιοχή και τουλάχιστον 13 στη Λευκορωσία — σήμερα πρόκειται για τη μοναδική περιοχή στον κόσμο όπου ο πληθυσμός του αυξάνεται.

Ευρωπαϊκός βίσονας

Ευρωπαϊκός βίσονας

Προσαρμογή στη ραδιενέργεια

Ορισμένα είδη φαίνεται να προσαρμόζονται στο περιβάλλον. Οι δενδρόβιοι βάτραχοι είναι πιο σκουρόχρωμοι, πιθανόν λόγω αυξημένης μελατονίνης που προσφέρει προστασία στη ραδιενέργεια.

Έρευνες σε λύκους δείχνουν πιθανές προσαρμογές που μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου.

Ένας μαύρος μύκητας που εντοπίστηκε το 1991 μέσα στον αντιδραστήρα φαίνεται να χρησιμοποιεί τη μελανίνη για να μετατρέπει τη γάμμα ακτινοβολία σε ενέργεια και να αναπτύσσεται ταχύτερα.

Τα φυτά, επίσης, εμφανίζουν μηχανισμούς επιδιόρθωσης DNA και αυξημένη ανθεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα και ραδιενέργεια.

Μαυροπελαργός

Μαυροπελαργός

Ένα οικοσύστημα που εξελίσσεται

Η ζώνη αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά καταφύγια της Ευρώπης και ένα σημαντικό πεδίο οικολογικής έρευνας για το πώς ανακάμπτουν τα οικοσυστήματα όταν δεν διαταράσσονται.

Ακόμη και τα κατοικίδια που εγκαταλείφθηκαν μετά την εκκένωση έχουν εξελιχθεί σε άγριους πληθυσμούς, με διακριτά γενετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλα σκυλιά στην Ουκρανία.

Δενδροβάτραχος

Δενδροβάτραχος

Τα όρια της ανάκαμψης

Παρά την εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης, δεν είναι όλα θετικά. Υπάρχουν ενδείξεις μειωμένης αναπαραγωγικής επιτυχίας και αυξημένων μεταλλάξεων, που προκαλούν προβλήματα υγείας σε ορισμένα είδη.

Παρόμοια εικόνα και αλλού

Η επιστροφή της άγριας ζωής δεν περιορίζεται στο Τσερνόμπιλ. Στη Φουκουσίμα, μεγάλα θηλαστικά όπως αρκούδες, ρακούν και αγριόχοιροι έχουν επίσης επιστρέψει σε εγκαταλελειμμένες περιοχές, μετατρέποντάς τες σε απρόσμενα καταφύγια.

Σε ορισμένους ενεργούς πυρηνικούς σταθμούς, μάλιστα, η άγρια ζωή ενισχύεται μέσω της δημιουργίας προστατευμένων, αδιατάρακτων περιοχών γύρω τους.

Θαλασσσαετός

Θαλασσσαετός

Το δύσκολο συμπέρασμα

Η εικόνα παραμένει σύνθετη. Δεν χρειάζεται μια πυρηνική καταστροφή για να σταματήσει ο άνθρωπος να πιέζει τα οικοσυστήματα — ούτε για να απειλήσει την ίδια την ύπαρξη άλλων ειδών.

Ωστόσο, το Τσερνόμπιλ δείχνει ότι, όταν ο άνθρωπος αποσύρεται, η φύση μπορεί να ανακάμψει — όχι πάντα ομαλά ή προβλέψιμα, αλλά με μια εντυπωσιακή ανθεκτικότητα που αμφισβητεί όσα θεωρούσαμε δεδομένα.

*Με πληροφορίες από: The Conversation, Kεντρική Φωτογραφία: unsplash.com @ Frida Lannerström

DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

Το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία αν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία αν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία
Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία

Το ντοκιμαντέρ της Zara McDermott «Ibiza: Secrets Of The Party Island» προβλήθηκε στο BBC, το 2024, με το σλόγκαν «Χρήματα, υπερβολή, πολυτέλεια – καθώς οι διάσημοι συγκεντρώνονται για να περάσουν καλά, μήπως το πάρτι τελειώνει;».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δημοπρασία του αιώνα: Πώς οι «σιωπηλοί μάρτυρες» της ζωής της Τζάκι Κένεντι Ωνάση καθήλωσαν τον πλανήτη
Η δημοπρασία του αιώνα: Πώς οι «σιωπηλοί μάρτυρες» της ζωής της Τζάκι Κένεντι Ωνάση καθήλωσαν τον πλανήτη

Όταν η ζωή της Τζάκι Κένεντι Ωνάση βγήκε στο σφυρί, ο κόσμος διεκδίκησε τα ίχνη της. Μια δημοπρασία-σταθμός που μετέτρεψε προσωπικά αντικείμενα σε σύμβολα μύθου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Έπιασε την αντάρτισσα και την έφερε στη νομιμότητα
Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Λευκή σημαία αντί για κόκκινο πανί

Ο Τριανταφυλλίδης κατώρθωσε να χαρίση στο έθνος του μια γλώσσα που είναι μέσα στους κανόνες της επιστήμης και συγχρόνως εναρμονισμένη με τη γλωσσική μας πραγματικότητα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες

Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε
Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε

«Πολέμησέ το — θα τους τελειώσεις. Απλώς αρνήσου τα πάντα και πολέμα» θα ήταν το δόγμα του Τραμπ στην επαγγελματική του ζωή, αλλά και στην προεδρική του συμπεριφορά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία
«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία

Ένα σκάνδαλο του 1885 αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών στη βικτωριανή Αγγλία, οδηγώντας σε αλλαγές στη νομοθεσία — χωρίς όμως να λογοδοτήσουν οι ισχυροί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς με ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο
O Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς με ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» – O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του
«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» - O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του

Ο Μάθιου Στάργκις εξερευνά τις ζωές του Γουίλι Oυάιλντ, της Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ και του Χάουαρντ Στάργκις -των λιγότερο γνωστών αδελφών τριών διάσημων προσωπικοτήτων της βικτοριανής εποχής, στο βιβλίο «Relative Failures».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια
Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια

Εκβιασμοί, όργια και κορσικανοί γκάνγκστερ: στο βιβλίο «Murder in Paris ’68», ο συγγραφέας Έντουαρντ Τσίσολμ διερευνά αν ο πιο «κουλ» σταρ του γαλλικού κινηματογράφου των 60s ήταν ένοχος για φόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημήτριος Ψαρρός: Εξετελέσθη, εδολοφονήθη μετά την μάχην, άνευ δίκης
Δημήτριος Ψαρρός: Ανακρίβειαι...

«Ο Ψαρρός επλήρωσε με την ζωήν του την πίστιν του προς την αληθινήν Δημοκρατίαν και τον πραγματικόν απελευθερωτικόν αγώνα»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel
Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel

Ένα βιβλίο φέρνει στο φως τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός καλλιτέχνης Άλμπερτ Σκόπιν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο καταφύγιο των καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης, το Chelsea Hotel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές για την 33η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι
LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Τσέλσι για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους
Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους

Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»
Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»

Ηχηρή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα με πολιτικό νόημα. Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την οικονομία, την ασφάλεια, την ίδια τη χώρα. Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση με ειδικό πολιτικό βάρος.

Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;
Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;

Οι αρχές στη Νότια Κορέα κινούν διαδικασίες για τη σύλληψη του Μπάνγκ Σι-Χιουκ, επικεφαλής της Hybe πίσω από την K-pop μπάντα BTS, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εξαπάτηση επενδυτών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας
Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας

Στο στόχαστρο της ρυθμιστικής αρχής για τα ΜΜΕ της Βρετανίας είναι και επισήμως το Telegram. Ξεκίνησε έρευνα καθώς αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.

Παγκόσμιος σάλος: Μπάλα, Formula 1, Ολυμπιονίκες, συνοδοί πολυτελείας και «ντόπα του γέλιου» σε Μιλάνο και Μύκονο!
Παγκόσμιος σάλος: Μπάλα, Formula 1, Ολυμπιονίκες, συνοδοί πολυτελείας και «ντόπα του γέλιου» σε Μιλάνο και Μύκονο!

Σοκάρουν οι συνεχείς αποκαλύψεις για το «χρυσό» δίκτυο εκατομμυρίων στο Μιλάνο, με συνοδούς πολυτελείας, πάνω από 70 αστέρες της Serie A, συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πιλότο της Formula 1, και συλλήψεις των ηγετών ενός άρτια δομημένου κυκλώματος που «έσπρωχνε» μέχρι και ναρκωτικά!

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Τροχαίο στη Λιοσίων: Οι καταθέσεις του 16χρονου και του 20χρονου για την παράσυρση της ανήλικης – «Ήθελα να αυτοκτονήσω»
Τροχαίο στη Λιοσίων: Οι καταθέσεις του 16χρονου και του 20χρονου για την παράσυρση της ανήλικης – «Ήθελα να αυτοκτονήσω»

Η 16χρονη δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ μετά το τροχαίο στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας

Πριν τη ψηφοφορία: Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου – Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί
Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου - Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί

Σε πανικό βρίσκεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη που προωθεί άρον άρον μέτρα στήριξης εκμεταλλευόμενη τις θυσίες του λαού για να «χτίσει» υπερμεγέθη πρωτογενή πλεονάσματα και να προλάβει (επικοινωνιακά) τυχόν αναταράξεις από τις άρσεις ασυλίας. Το πρώτο «αντάρτικο» στο Μαξίμου και η καθοδική τροχιά της «γαλάζιας» δημοσκοπικής βελόνας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δημοσκόπηση: «Χαστούκι» στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται
Δημοσκοπικό χαστούκι στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται

Αποδοκιμασία της κυβέρνησης σε συγκεκριμένους ποιοτικούς δείκτες σε νέα δημοσκόπηση. Απόρριψη του αφηγήματος που εξυφάνθηκε πρόσφατα από κυβερνητικούς αξιωματούχους για τον πολιτικά παράξενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε λάθος κατεύθυνση η χώρα. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα». Υποχωρεί ελαφρώς το «κόμμα Καρυστιανού».

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για τα play in της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Θρίλερ στην Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης – Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της
Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης - Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Οι Αρχές ερευνούν κάθε στοιχείο για τη διαδρομή που ακολούθησε η 43χρονη προτού εξαφανιστεί - Τι εξετάζεται για το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Μονακό: Οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες της για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Μονακό: Οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες της για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Ο προπονητής της Μονακό Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι έχει μόλις οκτώ παίκτες διαθέσιμους για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο των πλέι ιν. Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι.

Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης
Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης

Το Δικαστήριο της ΕΕ ορίζει ότι ο νόμος του 2021 που πέρασε η κυβέρνηση Όρμπαν για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι μεροληπτικός. Επίσης ότι είναι «αντίθετος με την ταυτότητα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι ψάχνει ήδη τον αντί-Μπενίτεθ
Ο Μπαλντίνι ψάχνει ήδη τον αντί-Μπενίτεθ

O Γιάννης Αλαφούζος έχει αποφασίσει την αντικατάσταση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Φράνκο Μπαλντίνι έχει αναλάβει την εύρεση του νέου προπονητή.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κόκκινο της φωτιάς – Οι εμφανίσεις από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»
Κόκκινο της φωτιάς – Οι εμφανίσεις από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»

H Aν Χάθαγουεϊ, η Μέριλ Στριπ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι, περπάτησαν στο κόκκινο χαλί μαζί με άλλους κορυφαίους αστέρες από τον κόσμο της μόδας και του κινηματογράφου στην πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών βρέθηκαν μέσα σε βόθρο κλεμμένες καραμπίνες και πινακίδες κυκλοφορίας - Αποξηλώθηκαν πάνω από 2.100 μέτρα καλώδια για ρευματοκλοπή

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισ

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

