Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε

Εκεί όπου κάποτε η καταστροφή του Τσερνόμπιλ σήμανε την απόλυτη οικολογική καταστροφή, σήμερα ξεδιπλώνεται ένα από τα πιο παράδοξα πειράματα της φύσης: μια απαγορευμένη ζώνη χωρίς ανθρώπους, που μετατράπηκε σταδιακά σε καταφύγιο άγριας ζωής.

Μια ιστορία που ξεκίνησε ως δυστοπία

Στο μυθιστόρημα When There Are Wolves Again της Ε. Τζ. Σουίφτ, η ιδέα ότι τα ζώα επιστρέφουν σε κατεστραμμένα τοπία μοιάζει με προειδοποίηση για το μέλλον. Όμως, στην περίπτωση του Τσερνόμπιλ, αυτή η «δυστοπία» εξελίχθηκε σε πραγματικότητα.

Γύρω από εγκαταλελειμμένους πυρηνικούς σταθμούς, η φύση φαίνεται να βρίσκει ξανά χώρο να αναπτυχθεί — ακόμη και κάτω από ακραίες συνθήκες.

Η καταστροφή που άλλαξε τα πάντα

Το 1986, η Καταστροφή του Τσερνόμπιλ εξελίχθηκε στο πιο σοβαρό πυρηνικό δυστύχημα σε καιρό ειρήνης, όταν τεράστιες ποσότητες ραδιενέργειας απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ένα νέφος που κάλυψε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και αναγκάζοντας περίπου 115.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σχεδόν αμέσως, 31 εργαζόμενοι και πυροσβέστες πέθαναν από οξεία έκθεση στη ραδιενέργεια. Δημιουργήθηκε μια ζώνη αποκλεισμού 2.600 τετραγωνικών χιλιομέτρων, στην οποία απαγορεύτηκαν η κατοίκηση, η οικονομική δραστηριότητα, η εκμετάλλευση φυσικών πόρων και η δημόσια πρόσβαση.

Από απαγορευμένη ζώνη σε «εργαστήριο» φύσης

Σαράντα χρόνια μετά, η Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ έχει μετατραπεί σε ένα ακμάζον, ακούσιο καταφύγιο άγριας ζωής και ένα τεράστιο «εργαστήριο» επαναγρίωσης.

Η απουσία ανθρώπινης δραστηριότητας —χωρίς κυνήγι, γεωργία ή ανάπτυξη— φαίνεται να έχει πιο θετική επίδραση στους πληθυσμούς των ζώων από ό,τι αρνητική η ραδιενέργεια.

Στη Λευκορωσία, οι πληθυσμοί μεγάλων θηλαστικών είναι συγκρίσιμοι ή και υψηλότεροι από εκείνους σε μη μολυσμένες προστατευόμενες περιοχές.

Η άγρια ζωή επιστρέφει

Οι πληθυσμοί λύκων, αλεπούδων, ευρασιατικών λύγκα, ελαφιών και αγριόχοιρων έχουν αυξηθεί σημαντικά. Παράλληλα, είδη όπως οι καφέ αρκούδες και οι ευρωπαϊκοί βίσονες έχουν επιστρέψει.

Πρόκειται για μια ακραία μορφή επαναγρίωσης, καθώς η εξέλιξη των οικοσυστημάτων γίνεται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και οδηγεί σε απρόβλεπτα αποτελέσματα.

Το «Κόκκινο Δάσος»

Η αρχική ζημιά ήταν εκτεταμένη. Στο «Κόκκινο Δάσος», μια περιοχή περίπου 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων κοντά στον αντιδραστήρα, τα πεύκα απορρόφησαν υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας, πέθαναν και πήραν κοκκινοκαφέ χρώμα.

Παρά την καταστροφή, οι μακροχρόνιες μελέτες δείχνουν ότι η βιοποικιλότητα αυξήθηκε σημαντικά όταν έπαψε η ανθρώπινη παρουσία.

Η επιστροφή σπάνιων ειδών

Η περιοχή λειτουργεί πλέον ως καταφύγιο για απειλούμενα είδη. Τα άλογα του Πρζεβάλσκι επανεισήχθησαν το 1998 και σήμερα αριθμούν πάνω από 150 ζώα.

Ο ευρασιατικός λύγκας και ο ευρωπαϊκός βίσονας έχουν επιστρέψει, ενώ έχουν καταγραφεί και σπάνια πτηνά, όπως μαύροι και λευκοί πελαργοί και θαλασσαετοί.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιστροφή του στικτού αετού, ενός παγκοσμίως απειλούμενου είδους που εξαρτάται από υγροτόπους και είναι πολύ ευαίσθητο στην ανθρώπινη παρουσία. Το είδος είχε εξαφανιστεί μετά το ατύχημα, αλλά το 2019 καταγράφηκαν τέσσερα ζευγάρια στην περιοχή και τουλάχιστον 13 στη Λευκορωσία — σήμερα πρόκειται για τη μοναδική περιοχή στον κόσμο όπου ο πληθυσμός του αυξάνεται.

Προσαρμογή στη ραδιενέργεια

Ορισμένα είδη φαίνεται να προσαρμόζονται στο περιβάλλον. Οι δενδρόβιοι βάτραχοι είναι πιο σκουρόχρωμοι, πιθανόν λόγω αυξημένης μελατονίνης που προσφέρει προστασία στη ραδιενέργεια.

Έρευνες σε λύκους δείχνουν πιθανές προσαρμογές που μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου.

Ένας μαύρος μύκητας που εντοπίστηκε το 1991 μέσα στον αντιδραστήρα φαίνεται να χρησιμοποιεί τη μελανίνη για να μετατρέπει τη γάμμα ακτινοβολία σε ενέργεια και να αναπτύσσεται ταχύτερα.

Τα φυτά, επίσης, εμφανίζουν μηχανισμούς επιδιόρθωσης DNA και αυξημένη ανθεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα και ραδιενέργεια.

Ένα οικοσύστημα που εξελίσσεται

Η ζώνη αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά καταφύγια της Ευρώπης και ένα σημαντικό πεδίο οικολογικής έρευνας για το πώς ανακάμπτουν τα οικοσυστήματα όταν δεν διαταράσσονται.

Ακόμη και τα κατοικίδια που εγκαταλείφθηκαν μετά την εκκένωση έχουν εξελιχθεί σε άγριους πληθυσμούς, με διακριτά γενετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλα σκυλιά στην Ουκρανία.

Τα όρια της ανάκαμψης

Παρά την εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης, δεν είναι όλα θετικά. Υπάρχουν ενδείξεις μειωμένης αναπαραγωγικής επιτυχίας και αυξημένων μεταλλάξεων, που προκαλούν προβλήματα υγείας σε ορισμένα είδη.

Παρόμοια εικόνα και αλλού

Η επιστροφή της άγριας ζωής δεν περιορίζεται στο Τσερνόμπιλ. Στη Φουκουσίμα, μεγάλα θηλαστικά όπως αρκούδες, ρακούν και αγριόχοιροι έχουν επίσης επιστρέψει σε εγκαταλελειμμένες περιοχές, μετατρέποντάς τες σε απρόσμενα καταφύγια.

Σε ορισμένους ενεργούς πυρηνικούς σταθμούς, μάλιστα, η άγρια ζωή ενισχύεται μέσω της δημιουργίας προστατευμένων, αδιατάρακτων περιοχών γύρω τους.

Το δύσκολο συμπέρασμα

Η εικόνα παραμένει σύνθετη. Δεν χρειάζεται μια πυρηνική καταστροφή για να σταματήσει ο άνθρωπος να πιέζει τα οικοσυστήματα — ούτε για να απειλήσει την ίδια την ύπαρξη άλλων ειδών.

Ωστόσο, το Τσερνόμπιλ δείχνει ότι, όταν ο άνθρωπος αποσύρεται, η φύση μπορεί να ανακάμψει — όχι πάντα ομαλά ή προβλέψιμα, αλλά με μια εντυπωσιακή ανθεκτικότητα που αμφισβητεί όσα θεωρούσαμε δεδομένα.

*Με πληροφορίες από: The Conversation, Kεντρική Φωτογραφία: unsplash.com @ Frida Lannerström