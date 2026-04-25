Σημαντική είδηση:
25.04.2026 | 08:08
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ το Σαββατοκύριακο
Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά
Κόσμος 25 Απριλίου 2026, 15:26

Τα τελευταία χρόνια, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενσωματώνοντας περισσότερα συστήματα ασφαλείας και μειώνοντας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας

Οστά: Πώς θα διασφαλίσουμε την υγεία τους;

Σαράντα χρόνια μετά την καταστροφή στο Τσερνόμπιλ, η παγκόσμια στάση απέναντι στην πυρηνική ενέργεια φαίνεται να αλλάζει ξανά. Το ατύχημα του 1986 είχε ενισχύσει τους φόβους και επιβράδυνε σημαντικά την ανάπτυξη της πυρηνικής τεχνολογίας, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.

Σήμερα όμως, η διεθνής κοινότητα δείχνει να επιστρέφει δυναμικά σε αυτήν τη μορφή ενέργειας, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να λειτουργεί ως επιταχυντής των εξελίξεων.

Περισσότεροι από 400 πυρηνικοί αντιδραστήρες λειτουργούν σε 31 χώρες, ενώ περίπου 70 ακόμη βρίσκονται υπό κατασκευή, σύμφωνα με το Reuters. Η πυρηνική ενέργεια καλύπτει περίπου το 10% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αντιστοιχώντας σχεδόν στο ένα τέταρτο των πηγών χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Τα τελευταία χρόνια, οι αντιδραστήρες έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενσωματώνοντας περισσότερα συστήματα ασφαλείας και μειώνοντας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας. Αν και καταστροφές όπως το Τσερνόμπιλ και η Φουκουσίμα το 2011 περιόρισαν τη διάθεση για επενδύσεις στον τομέα, πολλοί ειδικοί θεωρούν εδώ και καιρό πιθανή την επιστροφή της πυρηνικής ενέργειας.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, εμφανίζεται βέβαιος: «Είμαι 100% σίγουρος ότι η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει», τονίζοντας ότι θεωρείται πλέον ένα ασφαλές σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με ισχυρή δυναμική σε Αμερική, Ευρώπη και Ασία.

Ηγετικός ρόλος ΗΠΑ και Κίνας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο μεγαλύτερος παραγωγός πυρηνικής ενέργειας παγκοσμίως, με 94 αντιδραστήρες που καλύπτουν περίπου το 30% της συνολικής παραγωγής. Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει μάλιστα να τετραπλασιάσει την πυρηνική της ισχύ έως το 2050.

Από την πλευρά της, η Κίνα διαθέτει 61 αντιδραστήρες και ηγείται παγκοσμίως στην κατασκευή νέων μονάδων, με σχεδόν 40 υπό κατασκευή, στοχεύοντας να ξεπεράσει τις ΗΠΑ.

Η Ευρώπη επανεξετάζει τη στάση της

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει πλέον ότι η απομάκρυνση από την πυρηνική ενέργεια υπήρξε στρατηγικό λάθος, ενώ πλέον η πυρηνική ενέργεια αντιμετωπίζεται ως μέρος της «καθαρής» ενεργειακής μετάβασης, μαζί με τις ανανεώσιμες πηγές.

Το 1990, η πυρηνική ενέργεια κάλυπτε περίπου το ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης· σήμερα το ποσοστό αυτό ανέρχεται μόνο στο 15% περίπου, με την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν να παραδέχεται ότι η εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα τη θέτει σε μειονεκτική θέση.

«Πιστεύω ότι ήταν στρατηγικό λάθος εκ μέρους της Ευρώπης να γυρίσει την πλάτη σε μια αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή πηγή ενέργειας με χαμηλές εκπομπές», δήλωσε πρόσφατα. «Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε μια παγκόσμια αναβίωση της πυρηνικής ενέργειας. Και η Ευρώπη θέλει να συμμετέχει σε αυτήν».

Σημαντικό ρόλο στο μέλλον αναμένεται να παίξουν οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMRs), οι οποίοι θεωρούνται πιο ευέλικτοι, οικονομικοί και ταχύτεροι στην κατασκευή, με πιθανή λειτουργία στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν διχασμένες: η Γαλλία, η Σουηδία και η Φινλανδία στηρίζουν έντονα την πυρηνική ενέργεια, ενώ η Γερμανία, η Αυστρία και η Ιταλία την έχουν εγκαταλείψει.

Σε μια σημαντική αλλαγή πολιτικής πέρυσι, το Βέλγιο κατάργησε έναν νόμο που απαιτούσε το κλείσιμο των αντιδραστήρων του και παρέτεινε τη διάρκεια ζωής τους. Η Ισπανία, από την άλλη πλευρά, εξακολουθεί να σχεδιάζει τη σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής της δυναμικότητας και το κλείσιμο των επτά αντιδραστήρων που βρίσκονται σε λειτουργία μεταξύ του 2027 και του 2035.

Η Γαλλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πυρηνικής υπερδύναμης, με 57 αντιδραστήρες που καλύπτουν περίπου το 70% της ηλεκτρικής της ενέργειας. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει ήδη ανακοινώσει την κατασκευή έξι νέων αντιδραστήρων, στο πλαίσιο της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της μείωσης των εκπομπών.

Η πανδημία του COVID-19, σε συνδυασμό με την κρίση εφοδιασμού με φυσικό αέριο που προκάλεσε η σύγκρουση στην Ουκρανία, «αποκάλυψε τα όρια της αξιοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την εξάρτηση της Ευρώπης από το φυσικό αέριο», δήλωσε ο Νικολά Γκόλντμπεργκ, εταίρος της εταιρείας συμβούλων Colombus Consulting με έδρα το Παρίσι.

«Ως εκ τούτου, η Γαλλία επιβεβαίωσε τη στρατηγική της για τη διατήρηση των υφιστάμενων πυρηνικών σταθμών της, κάτι που σημαίνει την παράταση της διάρκειας ζωής τους όσο το δυνατόν περισσότερο», πρόσθεσε.

Αντίθετα, η Γερμανία έκλεισε τους τελευταίους τρεις αντιδραστήρες της το 2023, ολοκληρώνοντας μια πολιτική αποπυρηνικοποίησης που διήρκεσε δεκαετίες. Παρά κάποιες συζητήσεις για επιστροφή μέσω νέων τεχνολογιών, η απόφαση θεωρείται πλέον μη αναστρέψιμη.

Επέκταση του πυρηνικού τομέα της Ρωσίας και εξαγωγή αντιδραστήρων

Η Ρωσία επεκτείνει επιθετικά την πυρηνική της ισχύ, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Διαθέτει 34 αντιδραστήρες και κατασκευάζει 20 ακόμη σε Ευρώπη, Αφρική, Ασία και Μέση Ανατολή, ενώ προωθεί και καινοτόμες λύσεις όπως πλωτές μονάδες.

Παράλληλα, χώρες όπως η Ιαπωνία επανεκκινούν αντιδραστήρες μετά τη Φουκουσίμα, ενώ η Αφρική αρχίζει να εξερευνά την τεχνολογία, με έργα σε εξέλιξη στην Αίγυπτο.

Το αποτύπωμα του Τσερνόμπιλ παραμένει

Η έκρηξη στον αντιδραστήρα 4 του Τσερνόμπιλ στις 26 Απριλίου 1986 μόλυνε μεγάλες περιοχές και σκόρπισε ραδιενέργεια σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα, η Ουκρανία εξακολουθεί να βασίζεται στην πυρηνική ενέργεια για περίπου το ήμισυ της ηλεκτροπαραγωγής της, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Η παγκόσμια «αναγέννηση» της πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ανάγκη για αξιόπιστη και χαμηλών εκπομπών ηλεκτρική ενέργεια, ικανή να καλύψει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Παρά τις αντιδράσεις και τους κινδύνους, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας ενεργειακής στρατηγικής.

Οστά: Πώς θα διασφαλίσουμε την υγεία τους;

Κόσμος
Το Ιράν παρουσίασε στο Πακιστάν τα αιτήματά του και τις επιφυλάξεις του για τις ΗΠΑ – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο

inWellness
inTown
Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ
Κόσμος 25.04.26

Η ουκρανική επίθεση στην Ρωσία ακολουθεί τη μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και drones, κατά την οποία 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες έχουν τραυματισθεί

ΗΠΑ: Δικαστής αμφισβητεί τη συνταγματικότητα της προσφυγής του Τραμπ εναντίον της αμερικανικής εφορίας
Κόσμος 25.04.26

Ο Τραμπ προσέφυγε τον Ιανουάριο εναντίον της εφορίας των ΗΠΑ, ζητώντας 10 δισ. δολάρια ως αποζημίωση επειδή η τελευταία δεν κατάφερε να εμποδίσει τη διαρροή των φορολογικών δηλώσεών του κατά την πρώτη προεδρική θητεία του

World Press Photo 2024: Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας
World Press Photo 2024 25.04.26

Μια οικογένεια μεταναστών στις ΗΠΑ που χωρίζεται από πράκτορες της ICE, το νικητήριο κλικ της φωτογράφου Κάρολ Γκούζι - Από τη Γάζα και τη Γουατεμάλα οι δύο φιναλίστ του διαγωνισμού

Διονυσία Μαρίνου
«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Εγχειρίδιο αυταρχισμού 25.04.26

Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Το Ιράν παρουσίασε στο Πακιστάν τα αιτήματά του και τις επιφυλάξεις του για τις ΗΠΑ – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο
Διπλωματικό θρίλερ 25.04.26 Upd: 14:23

Στο Ισλαμαμπάντ βρίσκεται ο Αραγτσί ενώ εκεί αναμένεται να φτάσει αργότερα η αμερικανική αντιπροσωπεία - Δεν έχουν προγραμματιστεί άμεσες συνομιλίες, λέει το Ιράν - Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα

Φύλλια Πολίτη
Ρωσία: Οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει το διεθνές δίκαιο, ενδιαφέρονται μόνο για τα συμφέροντά τους, δηλώνει ο Λαβρόφ
«Εποχή αποικιοκρατίας» 25.04.26

Οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει το διεθνές δίκαιο, «ενδιαφέρονται μόνο για τη δική τους ευημερία, κι είναι έτοιμοι να την υπερασπίσουν με κάθε μέσο» τονίζει ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Ιράν – ΗΠΑ: Διπλωματικά παιχνίδια στο Ισλαμαμπάντ – Επισφαλής η εκεχειρία στον Λίβανο
Ισλαμαμπάντ 25.04.26

Εξαιρετικά επισφαλής φαντάζει η εκεχειρία στον Λίβανο, ενώ στο Ισλαμαμπάντ, όπου ήδη βρίσκεται ο ΥΠΕΞ του Ιράν, αναμένονται οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ.

The Lancet: Το κορυφαίο ιατρικό περιοδικό αρνείται να καταθέσει στη Γερουσία των ΗΠΑ για την Covid-19
Αρνείται να καταθέσει 25.04.26

«Λάβαμε ένα αίτημα να προσέλθουμε και να καταθέσουμε στοιχεία σε μια έρευνα της Γερουσίας (των ΗΠΑ για την Covid-19), κάτι που δεν πρόκειται να κάνουμε», ανακοινώνει η ιατρική επιθεώρηση The Lancet.

Βενεζουέλα και Κολομβία ανακοινώνουν στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες»
Στρατιωτική συνεργασία 25.04.26

Οι κυβερνήσεις της Βενεζουέλας και της Κολομβίας προχωρούν σε πολύ πιο στενή στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες» και τις «εγκληματικές συμμορίες» που δρουν στα σύνορά τους.

Γάζα: Νέες σφαγές, ακόμα και παιδιών, από τις ισραηλινές δυνάμεις – Σκότωσαν μητέρα με 2 παιδιά της
Γάζα 25.04.26

Γυναίκα 43 ετών με δυο παιδιά της, 4 και 11 ετών, και ένα ακόμα παιδί περίπου 12 ετών, βρίσκονται ανάμεσα στους 13 Παλαιστινίους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα.

Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»
Φυσάει κόντρα 24.04.26

Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι ο πρίγκιπας Χάρι «δεν μιλούσε εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου» όταν κάλεσε τις ΗΠΑ να επιδείξουν «ηγετικό ρόλο» σε ότι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άγιο κράξιμο στους παίκτες της Ρεάλ: «Ντροπή, δείξτε… καρύδια» (vid)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Μπέτις και μάλλον αποχαιρέτησε οριστικά το φετινό πρωτάθλημα, κάτι που εξόργισε μερίδα οπαδών της που «υποδέχθηκε» το πούλμαν της ομάδας μετά το ματς στη Σεβίλλη.

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ
Κόσμος 25.04.26

Η ουκρανική επίθεση στην Ρωσία ακολουθεί τη μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και drones, κατά την οποία 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες έχουν τραυματισθεί

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Νατάσα Ρουγγέρη
Euphoria: «Άκρως επικίνδυνες» οι σκηνές με «σεξουαλικοποιημένα βρέφη» — προειδοποιούν ειδικοί
Πιπίλες και OnlyFans; 25.04.26

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρίσκεται το Euphoria, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι αμφιλεγόμενες σκηνές ενδέχεται να κανονικοποιούν επικίνδυνες πρακτικές και να θολώνουν κρίσιμα όρια

Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Φούλαμ – Άστον Βίλα
Premier League 25.04.26

LIVE: Φούλαμ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Άστον Βίλα για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Σκάλα Ωρωπού: Μήνυση από τον δήμο για τα μπάζα σε θαλάσσια περιοχή Natura – «Δημιούργησαν δρόμο 60 μέτρων»
Περιβαλλοντικό έγκλημα 25.04.26

Για τα μπάζα σε περιοχή Natura κατατέθηκε μήνυση σε Λιμεναρχείο και Αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε η Κτηματική Υπηρεσία Αν. Αττικής - «Οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη» λέει ο δήμαρχος Ωρωπού

Λέκκας: Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό
Ελλάδα 25.04.26

Μιλώνταςγια τη σεισμική δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή της Κρήτης, ο Ευθύμης Λέκκας εκτίμησε ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε φάση εκτόνωσης και κατά πάσα πιθανότητα επρόκειτο για τον κύριο σεισμό

Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη
Διπλωματία 25.04.26

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε το βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική. Ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία αντέδρασε […]

Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής
Διπλωματία 25.04.26

«Η Γαλλία είναι πραγματικός σύμμαχος της Ελλάδας και ο Εμανουέλ Μακρόν φίλος της χώρας και μπορώ να πω και προσωπικός μου φίλος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, μάλιστα, πως «αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις […]

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα – Οι περιοχές
Καιρός 25.04.26

Τα μοντέλα δείχνουν ότι ο καιρός θα ψυχράνει μετά την Πρωτομαγιά - «Δεν έχει ακόμα κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα», λέει ο Θοδωρής Κολυδάς

Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)
Euroleague 25.04.26

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Μονακό και δεύτερη σερί χρονιά αναδείχθηκε MVP του μίνι τουρνουά της Euroleague.

Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
«Στα όρια μου» 25.04.26

Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν
Διπλωματία 25.04.26

Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, και μία συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

Άγιος Δημήτριος: Με αυτό το μαχαίρι δολοφονήθηκε ο 27χρονος στο Πάρκο Ασυρμάτου
Τραγωδία 25.04.26

Ο 20χρονος καθ' ομολογίαν δράστης που επιτέθηκε με το μαχαίρι και σκότωσε τον 27χρονο θα απολογηθεί στο Ναυτοδικείο την Τρίτη - Η δίκη των υπόλοιπων τριών συλληφθέντων αναβλήθηκε για τη Δευτέρα

Μάγια: Mια αίθουσα συμβουλίου αποκαλύπτει πώς άλλαξε η εξουσία πριν από 1.000 χρόνια
Νέα Έρευνα 25.04.26

Ανασκαφή στη Γουατεμάλα φέρνει στο φως χώρο όπου οι Μάγια φαίνεται να έπαιρναν συλλογικές αποφάσεις, σηματοδοτώντας στροφή από τη θεϊκή βασιλεία σε πιο συμμετοχική διακυβέρνηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το Σύνταγμα: Μια λεπτή ισορροπία
'Αποψη 25.04.26

Η μόνη δυνατότητα μονομερούς αποδέσμευσης κράτους μέλους από ενωσιακό νομοθέτημα, έστω και στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, παραμένει η αποχώρησή του από την ΕΕ εν συνόλω.

Νέα Αριστερά για επίσκεψη Μακρόν: Ο Μητσοτάκης πορεύεται για ακόμη μια φορά δουλοπρεπώς
Πολιτική 25.04.26

Όπως αναφέρει η Νέα Αριστερά, «ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμη μία φορά, πορεύεται δουλοπρεπώς και αγνοεί παντελώς το συμφέρον του ελληνικού λαού, το οποίο βρίσκεται μακριά από κάθε πόλεμο»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Οικονομία 25.04.26

Δυναμικό παρών για τέταρτη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

