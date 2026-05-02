Τα… κατορθώματα του Τραμπ στο μέτωπο του πληθωρισμού
Διεθνής Οικονομία 02 Μαΐου 2026, 00:30

Ο Τραμπ ζει ημέρες… Μπάιντεν: αυτοκόλλητα του προέδρου στις αντλίες των πρατηρίων στις ΗΠΑ δίπλα στην τιμή που γράφουν: «Εγώ το έκανα αυτό!»

Μελίνα Ζιάγκου
Μια μεγάλη -αν όχι η μεγαλύτερη- μερίδα των ψηφοφόρων των ΗΠΑ εξέλεξε τον Ντόναλντ Τραμπ πιστεύοντας τις διακηρύξεις του ότι θα βάλει τέλος στον πληθωρισμός, που τα προηγούμενα χρόνια εκτοξεύτηκε στην Αμερική. Στην πορεία, όμως, μέσα στους πρώτους 14 μήνες της θητείας του, ο αμερικανός πρόεδρος κατάφερε το ακριβώς αντίθετο: να κάνει τη ζωή στη χώρα πιο ακριβή.

Οι αριθμοί είναι αδυσώπητοι: τον Μάρτιο, ο πληθωρισμός ανήλθε σε υψηλό δύο ετών, στο 3,3% ωθούμενος από την άνοδο κατά 10,9% στο κόστος της ενέργειας, τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2005.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει καταρρεύσει, καθώς τα νοικοκυριά προετοιμάζονται για περαιτέρω αυξήσεις των τιμών. Σύμφωνα με οικονομολόγους, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν έχει περιθώρια να μειώσει τα επιτόκια την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να παραμένουν υψηλά και τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων και των επιχειρηματικών δανείων.

Η αποδοχή της πολιτικής Τραμπ έχει πέσει στο 40% μόλις, σύμφωνα με τον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων του Real Clear Politics, το χαμηλότερο ποσοστό που έχει σημειώσει μέχρι σήμερα. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση του Fox News έδειξε ότι επτά στους δέκα πιστεύουν ότι η οικονομία επιδεινώνεται, έναντι 55% πριν από ένα χρόνο.

«Είναι αυτό που ονομάζουμε ψήφος με βάση το πορτοφόλι», σχολίασε, μιλώντας στους FT, ο Πασά Μαχντάβι, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στη Σάντα Μπάρμπαρα πρόσθεσε. «Όλοι αυτοί οι παράγοντες λειτουργούν εναντίον του προέδρου αυτήν τη στιγμή».

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει εφαρμόσει μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών, «από μειώσεις φόρων και άρση ρυθμίσεων, που ανακουφίζουν την οικονομία στο σύνολό της έως στοχευμένες παρεμβάσεις σε προϊόντα πρώτης ανάγκης για τα νοικοκυριά, όπως τα αυγά, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και το βόειο κρέας».

Ο Τραμπ υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του να απελευθερώσει τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες γεωτρήσεων ώστε να αξιοποιήσουν τον «υγρό χρυσό» της χώρας και να μειώσουν τις τιμές της βενζίνης κάτω από τα 2 δολάρια ανά γαλόνι.

Ωστόσο, ο πόλεμος που εξαπέλυσε εναντίον του Ιράν είχε το αντίθετο αποτέλεσμα, προκαλώντας μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση που οδήγησε σε αύξηση του κόστους των καυσίμων σε όλες τις ΗΠΑ.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εκτόξευσαν τις τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι -σχεδόν 45% υψηλότερα- με αποτέλεσμα οι οδηγοί να πληρώνουν κατά μέσο όρο 4,11 δολάρια το γαλόνι για τη βενζίνη τους, από 2,98 δολάρια πριν τον πόλεμο.

«Αυτή ήταν η πραγματική πρόκληση για την κυβέρνηση, επειδή η τιμή [της βενζίνης] είναι ιδιαίτερα ορατή», δήλωσε ο Μαχντάβι. «Στην πραγματικότητα, είναι το πιο ορατό αγαθό στην οικονομία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να είναι τόσο εμφανές στους [αμερικανούς] καταναλωτές.

Η τιμή του ντίζελ, που αποτελεί τη ζωτική δύναμη της αμερικανικής οικονομίας, έχει αυξηθεί κατά 45% στα 5,45 δολάρια το γαλόνι. Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο στην οικονομία για μήνες, καθώς η κρίσιμη εισροή για τις μεταφορές με φορτηγά και για την αγροτική παραγωγή ωθεί προς τα πάνω τις τιμές άλλων αγαθών.

Η ραγδαία άνοδος των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών έχει διογκώσει το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, τα οποία τον Μάρτιο ήταν 15% πιο ακριβά από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, με τον CEO της Chevron, Mike Wirth, να δηλώνει δηλώνει ότι η αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων βρίσκεται μόνο στην αρχή.

Καταναλωτικά αγαθά

Ακόμη και πριν από τη σύγκρουση του Τραμπ με το Ιράν, οι εμπορικοί πόλεμοι του είχαν ήδη οδηγήσει σε αύξηση του κόστους πολλών εισαγόμενων αγαθών — ιδίως των καταναλωτικών προϊόντων.

Στις αρχές Απριλίου -έναν χρόνο μετά την «ημέρα της απελευθέρωσης», όταν ο Τραμπ κήρυξε τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο- το Budget Lab του Yale εκτιμά ότι ο πραγματικός δασμολογικός συντελεστής των ΗΠΑ ανήλθε στο 11%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1943, εξαιρουμένου του 2025.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι ξένοι εξαγωγείς θα «απορροφήσουν» τους δασμούς για να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, μελέτες δείχνουν ότι οι επιβαρύνσεις απορροφώνται από τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Ο πληθωρισμός έχει πλήξει προϊόντα όπως τα παιχνίδια, τα οποία συχνά εισάγονται. Η αντίδραση του Τραμπ πέρυσι ήταν να υποδείξει ότι τα παιδιά δεν χρειάζονται «30 κούκλες», όταν αρκούν «τρεις ή τέσσερις».

Ανάλυση του Budget Lab του Πανεπιστημίου Yale υποδηλώνει ότι οι δασμοί του Τραμπ πρόσθεσαν μεταξύ 0,5 και 0,7 ποσοστιαίες μονάδες στον ετήσιο πληθωρισμό τον Μάρτιο και αναφέρει την εκτίμηση ότι οι δασμοί θα αυξήσουν το κόστος των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά 4,2%, των ενδυμάτων και των υποδημάτων κατά 3,6% και των επίπλων και των διαρκών οικιακών ειδών κατά 1,6%, πριν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στραφούν σε άλλα προϊόντα.

«Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, οι δασμοί αύξησαν τις τιμές που αντιμετωπίζουν οι απλοί Αμερικανοί», δήλωσε ο Τζον Ίσελιν, αναπληρωτής διευθυντής οικονομικής ανάλυσης στο Budget Lab. «[Και] πραγματικά δεν γνωρίζουμε κατά πόσο θα αυξηθούν περαιτέρω οι τιμές στο μέλλον.»

Τρόφιμα

Στεκόμενος μπροστά από ένα τραπέζι με βασικά είδη διατροφής στο Νιου Τζέρσεϊ τον Αύγουστο του 2024, ο Τραμπ εξέφρασε την άποψη πολλών Αμερικανών: «οι τιμές των τροφίμων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη» και υποσχέθηκε ότι θα τις μείωνε «αμέσως» εάν ξαναγινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τον Μάρτιο, οι τιμές των τροφίμων ήταν 2,9% υψηλότερες σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Παρατηρούνται, επίσης, ακραίες διακυμάνσεις όπως επισημαίνουν οι FT: ο καφές και οι ντομάτες, για παράδειγμα, έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, ενώ η τιμή των αυγών έχει καταρρεύσει. Ο Λευκός Οίκος έχει επίσης ανακόψει την άνοδο των τιμών του βοείου κρέατος χαλαρώνοντας τους δασμούς στο βόειο κρέας από την Αργεντινή — προκαλώντας την οργή των αμερικανών κτηνοτρόφων.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι είναι πλέον πιθανή η περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού στα τρόφιμα, ως συνέπεια του πολέμου με το Ιράν, καθώς το υψηλότερο κόστος της ενέργειας και των λιπασμάτων ασκεί πίεση στους αγρότες, οι οποίοι ήδη βρίσκονται υπό πίεση λόγω των αντιποίνων από την Κίνα και άλλους αγοραστές.

Η τιμή των αζωτούχων λιπασμάτων, η οποία συνήθως μεταφέρεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με καθυστέρηση 3-6 μηνών, έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 30% από τα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την American Farm Bureau Federation. Η ουρία, άλλη κρίσιμη εισροή, έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 50%.

Κόστος στέγασης και ρεύμα

Το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 3% κατά τη διάρκεια των 12 μηνών έως τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία, εξαιτίας των δασμών και της καταστολής της μετανάστευσης.

Ο Λευκός Οίκος έχει χαλαρώσει τους κανονισμούς για να ενισχύσει την προσφορά, αγόρασε ομόλογα για να μειώσει τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων και περιόρισε την ιδιοκτησία ιδιωτικών κατοικιών από επενδυτές.

Ωστόσο, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων παραμένουν πάνω από 6%, απαγορευτικά ακριβά για πολλούς νεότερους αγοραστές.

Οι δασμοί έχουν ωθήσει προς τα πάνω το κόστος των δομικών υλικών, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας, του γύψου, του χάλυβα και του χαλκού, μέρος των οποίων εισάγεται.

Το Brookings εκτιμά ότι οι δασμοί θα προσθέσουν περίπου 30 δισ. δολάρια στο κόστος κατασκευής κατοικιών, κυρίως σε νέες κατοικίες.

Η αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής έχει περιορίσει την προσφορά εργατικού δυναμικού και έχει επίσης οδηγήσει σε αύξηση του κόστους για τις κατασκευαστικές εταιρείες.

Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να μειώσει κατά το ήμισυ, έχει επίσης εκτοξευθεί στα ύψη από την επανεκλογή του, καθώς η προσφορά δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση, μεταξύ άλλων και από τα κέντρα δεδομένων.

Η πολεμική του σε σχέση με τις ΑΠΕ προκάλεσε την ακύρωση ορισμένων νέων έργων ηλεκτροδότησης και στην απώλεια δανείων ύψους άνω των 83 δισ. δολαρίων που είχαν χορηγηθεί κατά την περίοδο Μπάιντεν για άλλα έργα.

ΗΠΑ: Πώς ο Τραμπ κατάφερε να αναζωπυρώσει την απειλή του πληθωρισμού

Wall Street: Nέο ρεκόρ για S&P 500 – Η Apple οδηγεί την άνοδο, το πετρέλαιο υποχωρεί

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Καλοκαίρι στον αέρα: Ακυρώσεις, ελλείψεις καυσίμων και ο εφιάλτης των πανάκριβων διακοπών
Με τις ελλείψεις καυσίμων να μειώνουν τις πτήσεις, το φετινό καλοκαίρι προμηνύεται εξαιρετικά ακριβό και δύσκολο για εκατομμύρια ανυπόμονους ταξιδιώτες

Η υγεία των εργαζομένων δεν είναι η μόνη που κινδυνεύει από την εργασιακή πίεση – Κινδυνεύει και η οικονομία
Καθώς η Ευρώπη γιορτάζει την Πρωτομαγιά, η εργασιακή πίεση έχει θανατηφόρες συνέπειες για τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο

ΟΠΕΚ: Η διάβρωση και ο κατακερματισμός του άλλοτε ισχυρού πετρελαϊκού καρτέλ
Υπό μία γενικότερη άποψη, η ισχύς του ΟΠΕΚ έχει περάσει φάσεις διάβρωσης τα τελευταία χρόνια, αφότου το αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο κατέκλυσε την αγορά

Eurostat: Στην κορυφή του κινδύνου φτώχειας η Ελλάδα – Ο πληθωρισμός γονατίζει τα νοικοκυριά στην ΕΕ
Πάνω από ένας στους τέσσερις διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, η οποία - σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025 - είναι δεύτερη στην ΕΕ πίσω από τη Βουλγαρία

Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες θα υποφέρουν περισσότερο από το πετρελαϊκό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος
Οι τιμές της ενέργειας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 24% φέτος, στο υψηλότερο επίπεδό τους από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοβαρό σοκ στις παγκόσμιες αγορές βασικών προϊόντων

ΕΚΤ: Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Η Κριστίν Λαγκάρντ απέρριψε τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα προκαλέσει μια παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανάπτυξη ενώ πληθαίνουν οι φωνές ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970.

AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Καύσιμα: Η αυστραλή ΥΠΕΞ χαιρετίζει ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα για τον ενεργειακό εφοδιασμό
«Η κινεζική κυβέρνηση εργάζεται για να διευκολύνει τις επαφές με τις αυστραλιανές εταιρίες για το θέμα της κηροζίνης», ανέφερε η αυστραλή ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα.

Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες
Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»
«Αγκαλιά» με την παραμονή της στην Premier League είναι η Λιντς μετά το 3-1 επί της ήδη υποβιβασμένης Μπέρνλι, χάρη στην οποία έφτασε στο +9 από την 18η Τότεναμ που παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη.

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»
Αν και χωρίς τον τραυματία Ταβάρες στη διάθεσή της, η Ρεάλ επικράτησε και στο 2ο παιχνίδι στην Ισπανία της Χάποελ Τελ Αβίβ (102-75) κι έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ. Σούπερ Γκαρούμπα και Καμπάτσο

Τραμπ προς Κογκρέσο: Οι εχθροπραξίες στο Ιράν «έχουν τερματιστεί» – Κρύβεται στην εκεχειρία για να αποφύγει έλεγχο
Σε μια κίνηση ρελάνς, ο Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή στο Κογκρέσο, ισχυρίζεται ότι λόγω της εκεχειρίας, οι εχθροπραξίες έχουν τερματιστεί. Έτσι προσπαθεί να ξεπεράσει τον σκόπελο της διορίας των 60 ημερών για να λάβει έγκριση.

«Μαγνήτης» ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ, τέσσερις οι μνηστήρες
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ιγκόρ Τιάγκο μπορεί να επέκτεινε τον Φεβρουάριο το συμβόλαιό του όμως τέσσερις ομάδες ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν και κοστολογείται 80 εκατ. ευρώ

Το Τσερνόμπιλ είναι ο ραδιενεργός «Κήπος της Εδέμ» για τους γκρίζους λύκους
Από το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ έχουν περάσει 40 χρόνια. Αυτό που διαπιστώνουν οι επιστήμονες είναι ότι οι λύκοι που ζουν εκεί προσαρμόστηκαν στην ακτινοβολία και τώρα ευδοκιμούν.

Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του
«Τέτοια ευγένεια, αύρα, προσωπικότητα, καλοσύνη σαν του Μπραντ Πιτ δεν έχω εισπράξει από κανέναν celebrity», είπε μεταξύ άλλων ο «παπαράτσι των σταρ», Νίκος Ζώτος

Ιταλία – Ελλάδα 11-15: Επιβλητική η Εθνική πόλο Γυναικών στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup
Νικηφόρα πρεμιέρα για την η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στα προκριματικά του World Cup που διεξάγονται στο Ρότερνταμ καθώς νίκησε σχετικά εύκολα την Ιταλία με 15-11. Από 3 γκολ Πλευρίτου και Σάντα.

Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη
Μπούμερανγκ στο Αδωνι Γεωργιάδη η διαδικτυακή λογόρροια ακόμη και τη μέρα της εργατικής πρωτομαγιάς με εξυπνακίστικη επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πληρωμένη απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, που καλεί τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει δημόσια τον υπουργό του για την απρέπεια.

Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας
Με ένα ιδιαίτερα επικριτικό άρθρο η Washington Post προειδοποιεί τις αρχές να σεβαστούν τον Λευκό Οίκο και τους «αισθητικούς κανόνες της δημοκρατίας», και να μην χτίσουν μια Ανατολική Πτέρυγα που θα ωφελεί τους Αμερικανούς ολιγάρχες.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα
Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης Χουλιάν Άλβαρες είναι πολύ κοντά στην απόφαση για το μέλλον του εκτός αν οι «μπλαουγκράνα» κάνουν την έκπληξη. Οι τρεις εναλλακτικές λύσεις της Μπαρτσελόνα

Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα
H Eλλάδα «σκοράρει» χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους έξι από τους επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας. Μόνη εξαίρεση το κοινωνικό περιβάλλον. Ουραγοί στις αποδοχές.

Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα
Η νέα αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει μια συμφωνία αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση από το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει μέτρα αποτροπής και ταυτόχρονα ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά.

Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη
Οι ειδικοί που ανέλαβαν την έρευνα για τη βύθιση του σούπεργιοτ του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Μάικ Λιντς, διαπιστώνουν ότι τα αίτια είναι διαφορετικά από ό,τι πιστευόταν στην αρχή. Το Bayesian δεν ανατράπηκε εξαιτίας της σπάνιας καταιγίδας.

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι
LIVE: Λιντς – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μπέρνλι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Τέλος εποχής για τους παραδοσιακούς φορτιστές
Υποχρεωτικό το USB-C σε όλα τα laptop στην ΕΕ: Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει την ενιαία θύρα φόρτισης για όλες τις φορητές συσκευές

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Είναι παλιοτόμαρο: Το «δεύτερο ημίχρονο» της μάχης Τραμπ – Κίμελ δεν έχει τέλος
Η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζίμι Κίμελ κλιμακώνεται, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τον αποκαλεί «άθλιο» και να πιέζει ξανά το ABC να τον βγάλει από τον αέρα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

