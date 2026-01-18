Φθηνότερα αυτοκίνητα ή ακριβότερα καύσιμα; Το στοίχημα Τραμπ διχάζει την αγορά

Το αυτοκίνητο μετατρέπεται ξανά σε πολιτικό πεδίο μάχης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με φόντο τις υψηλές τιμές και την πίεση των καταναλωτών, η κυβέρνηση Τραμπ αλλάζει πορεία, χαλαρώνοντας τους κανόνες για τις εκπομπές και βάζοντας τα ηλεκτρικά οχήματα σε δεύτερο πλάνο.

Το μήνυμα Τραμπ από το Ντιτρόιτ Auto Show

Η παρουσία κορυφαίων αξιωματούχων στο ετήσιο Auto Show δεν ήταν απλώς συμβολική. Ήταν μια πολιτική δήλωση με αποδέκτη τον μέσο Αμερικανό οδηγό που βλέπει τις τιμές των αυτοκινήτων να σκαρφαλώνουν σε ιστορικά υψηλά.

Η υπόσχεση: λιγότεροι κανόνες, χαμηλότερες τιμές

‘Oπως αναφέρει το Reuters, o Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι είπε ότι η χαλάρωση των κανονισμών για τις εκπομπές ρύπων θα επιτρέψει στις αυτοκινητοβιομηχανίες να κατασκευάζουν «αυτό που πραγματικά θέλει να αγοράσει ο κόσμος».

Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν διεξάγει πόλεμο κατά των ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά αντιτίθεται στη χρήση κρατικών κινήτρων που, όπως λέει, ευνοούν μια τεχνολογία εις βάρος των παραδοσιακών κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Πολιτική πίεση και οικονομική πραγματικότητα

Έναν χρόνο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο και με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με το μεγάλο στοίχημα της ακρίβειας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μέση τιμή αγοράς καινούργιου αυτοκινήτου έφτασε τα 50.326 δολάρια τον Δεκέμβριο, κυρίως λόγω της στροφής των καταναλωτών σε μεγαλύτερα και ακριβότερα οχήματα, αλλά και της μείωσης των οικονομικών μοντέλων.

Τι αλλάζει στη νομοθεσία

Η κυβέρνηση έχει ήδη καταργήσει την ομοσπονδιακή φοροαπαλλαγή των 7.500 δολαρίων για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ακύρωσε αυστηρούς κανόνες που ίσχυαν στην Καλιφόρνια και χαλάρωσε τις ποινές για τις εταιρείες που δεν πετυχαίνουν στόχους κατανάλωσης καυσίμου.

Παράλληλα, προωθείται η πλήρης κατάργηση των ορίων εκπομπών από την εξάτμιση, μια κίνηση που αναμένεται να οριστικοποιηθεί σύντομα.

Οι αριθμοί και οι αντιφάσεις

Το υπουργείο Μεταφορών εκτιμά ότι οι αλλαγές θα μειώσουν το αρχικό κόστος αγοράς κατά περίπου 930 δολάρια ανά όχημα.

Ωστόσο, το ίδιο σχέδιο προβλέπει αύξηση της κατανάλωσης καυσίμων έως και 100 δισεκατομμύρια γαλόνια μέχρι το 2050, επιβαρύνοντας τους οδηγούς με επιπλέον κόστος που μπορεί να φτάσει τα 185 δισ. δολάρια.

Αντιδράσεις και φόβοι

Οι Δημοκρατικοί και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Υποστηρίζουν ότι η πολιτική αυτή ωφελεί κυρίως τη βιομηχανία πετρελαίου και θα οδηγήσει σε υψηλότερα έξοδα καυσίμων για τα νοικοκυριά. «Οι καταναλωτές θα πληρώνουν λιγότερα στην αγορά, αλλά περισσότερα στο πρατήριο», σημειώνουν χαρακτηριστικά στο Reuters.

Η αγορά συνεχίζει να κινείται

Παρά τις αλλαγές και τους νέους δασμούς στα εισαγόμενα οχήματα και ανταλλακτικά, οι πωλήσεις αυτοκινήτων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν το 2025 κατά 2,4%, φτάνοντας τα 16,2 εκατομμύρια.

Το ερώτημα που παραμένει είναι αν η στρατηγική Τραμπ θα φέρει πραγματική ανάσα στις τσέπες των οδηγών ή αν το κόστος απλώς θα μεταφερθεί από την αντιπροσωπεία στην αντλία βενζίνης.

Πηγή: ΟΤ