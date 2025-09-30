newspaper
30.09.2025 | 20:09
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Μια «Όμορφη Καταστροφική Χρονιά» για τα EV στις ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:43

Μια «Όμορφη Καταστροφική Χρονιά» για τα EV στις ΗΠΑ

Αναμένεται κάθετη πτώση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων μετά τον τερματισμό των φορο-κινήτρων από την κυβέρνηση Τραμπ

Αλέξανδρος Καψύλης
ΡεπορτάζΑλέξανδρος Καψύλης
Στις 30 Σεπτεμβρίου τερματίστηκε η λεγόμενη «φορολογική πίστωση» των 7.500 δολαρίων που έκανε η αμερικανική κυβέρνηση σε όσους αγόραζαν ηλεκτρικό αυτοκίνητο (EV). Πολλοί καταναλωτές έσπευσαν με βάση τη λογική «ή τώρα ή ποτέ» να επωφεληθούν για να αποκτήσουν «τώρα» ένα EV και έτσι οι πωλήσεις εκτινάχθηκαν τους τελευταίους μήνες εκτινάχθηκαν στα ύψη. Τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 18% στα 146.332 οχήματα και οι αναλυτές αναμένουν να καταγραφεί μια ακόμη μεγάλη αύξηση τον Σεπτέμβριο.

Το ερώτημα που τίθεται εν προκειμένω είναι αν όσοι δεν πρόλαβαν να πάρουν ηλεκτρικό θα μείνουν στο «ποτέ». Προοπτική καταστροφική για τον ευρύτερο κλάδο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κατασκευής και λιανικών πωλήσεων, που θα σημάνει το «τέλος του πάρτι», όπως γράφει χαρακτηριστικά στους «New York Times» ο ειδικευμένος σε θέματα αυτοκινήτου συντάκτης Νιλ Μπουντέτ.

Θυμίζουμε ότι στην πρώτη κατηγορία των κατασκευαστών ανήκει και η περιβόητη Tesla του πρώην φίλου του Ντόναλντ Τραμπ, Ίλον Μασκ. Και ευλόγως υποθέτει κανείς ότι η όλη ανατροπή θα επηρεάσει τον κλάδο στη Wall Street και θα απομακρύνει ακόμα περισσότερο τον Μασκ από την κορυφή της λίστας των «κροίσων» του περιοδικού «Forbes», την οποία προσφάτως έχασε.

Το «αόρατο χέρι»

Οι τραπεζικοί αναλυτές θεωρούν ότι το περίφημο «αόρατο χέρι» της αγοράς θα φέρει την ισορροπία στον ευρύτερο κλάδο. Η αγορά δηλαδή θα αυτορρυθμιστεί, αλλά όχι αναίμακτα. Έτσι, οι πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων αναμένεται να μειωθούν κατακόρυφα τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους που διανύουμε και στη συνέχεια να παραμείνουν υποτονικές για κάποιο χρονικό διάστημα το 2026.

«Η επόμενη χρονιά θα μπορούσε να είναι μια αρκετά άσχημη χρονιά για τα ηλεκτρικά οχήματα σε αυτή τη χώρα», δήλωσε πρόσφατα σε συνέδριο που διοργάνωσε η Morgan Stanley ο Άνταμ Τζόνας, ειδικός αναλυτής σε θέματα αυτοκινητοβιομηχανιών για λογαριασμό της τράπεζας.

«Προετοιμαζόμενες για αυτό το νέο περιβάλλον οι αυτοκινητοβιομηχανίες επιβραδύνουν την παραγωγή αυτοκινήτων με μπαταρία, αναβάλλοντας την παραγωγή ή αποσύροντας νέα μοντέλα και μεταφέροντας κεφάλαια και άλλους πόρους σε άλλους τομείς, δηλαδή στην κατασκευή βενζινοκίνητων και υβριδικών οχημάτων», γράφει ο ρεπόρτερ των «ΝΥΤ».

Επιστροφή στο μέλλον

Όλα αυτά φέρνουν κατά νου μια επιστροφή στις δύσκολες μέρες που πέρασε ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας πριν από λίγα χρόνια, όταν πολλές εταιρείες πίστευαν ότι τα ηλεκτρικά οχήματα ήταν έτοιμα να απογειωθούν, αλλά διαψεύστηκαν.

«Αυτή η νέα εποχή χαμηλότερων πωλήσεων είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα των αλλαγών πολιτικής που έκαναν ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί υποστηριτές του στο Κογκρέσο, οι οποίοι εδώ και καιρό αντιτίθενται στις επιδοτήσεις για ηλεκτρικά οχήματα. Ο κ. Τραμπ συχνά αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή ως ‘φάρσα’ ή ‘απάτη’ και έχει χαρακτηρίσει τις πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια του προκατόχου του, Τζό Μπάιντεν, ως τη ‘νέα πράσινη απάτη’», εξηγεί ο Νιλ Μπουντέτ των «ΝΥΤ».

«Οι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες έχουν επίσης αναστείλει τις κυρώσεις για τις αυτοκινητοβιομηχανίες που δεν επιτυγχάνουν τους ομοσπονδιακούς στόχους οικονομίας καυσίμων και ο κ. Τραμπ έχει αυξήσει τους δασμούς στα εισαγόμενα αυτοκίνητα. Όλες αυτές οι αλλαγές σημαίνουν ότι οι κατασκευαστές βρίσκονται πλέον υπό πολύ λιγότερη πίεση να πουλήσουν περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα. Και επειδή οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες εκτός από την Tesla δεν κερδίζουν ακόμη χρήματα από αυτά τα αυτοκίνητα, οι χαμηλότερες πωλήσεις θα πρέπει επίσης να σημαίνουν μικρότερες απώλειες», συμπληρώνει ο ρεπόρτερ.

Υδρογονάνθρακες ο θησαυρός

Το μέλλον του κλάδου αυτοκινήτου στις ΗΠΑ αρχίζει πλέον να διαγράφεται καθαρότερα στον ορίζοντα. «Πολλές καθιερωμένες αυτοκινητοβιομηχανίες θα καταβάλουν πλέον μεγαλύτερη προσπάθεια στην κατασκευή και πώληση βενζινοκίνητων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των υβριδικών που χρησιμοποιούν κινητήρες εσωτερικής καύσεως σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρες και μπαταρίες», σημειώνει η νεοϋορκέζικη εφημερίδα.

Ο οικονομικός διευθυντής της General Motors Πολ Τζέικομπσον δήλωσε στους «ΝΥΤ» ότι η εταιρεία του μετατοπίζει πλέον το ενδιαφέρον της σε ό,τι αφορά τη γκάμα των μοντέλων της εταιρείας, από την προσθήκη περισσότερων ηλεκτρικών μοντέλων και την αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, στη μείωση του κόστους κατασκευής αυτών των οχημάτων.

«Η πραγματικότητα είναι ότι πιθανότατα θα αναπτυχθούμε πολύ πιο αργά τα επόμενα χρόνια», δήλωσε προ ημερών σε επενδυτικό συνέδριο ο Τζέικομπσον, για να προσθέσει: «Ωστόσο βρισκόμαστε τώρα σε μια θέση όπου έχουμε την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε το κεφάλαιο σε ηλεκτρικά οχήματα όχι για να πολλαπλασιάσουμε το χαρτοφυλάκιο, αλλά μάλλον για να επικεντρωθούμε σε διαρθρωτικές μειώσεις του κόστους κατασκευής των ηλεκτρικών οχημάτων».

Plug off

Τον Σεπτέμβριο η General Motors έθεσε εκτός λειτουργίας ένα εργοστάσιο κατασκευής ηλεκτρικών μοντέλων στο Χάμτραμκ του Μίτσιγκαν. Η παραγωγή σε ένα άλλο εργοστάσιο στο Τενεσί έχει προγραμματιστεί να κατεβάζει τους διακόπτες για μία εβδομάδα τους επόμενους δύο μήνες (Οκτώβριο και Νοέμβριο) και επίσης για ολόκληρο το μήνα Δεκέμβριο. Όταν ανοίξει ξανά τον Ιανουάριο, θα λειτουργεί με μία βάρδια εργαζομένων αντί για δύο.

Παρόμοια μέτρα λαμβάνουν και άλλοι κατασκευαστές στις ΗΠΑ. Η ιαπωνική Honda έχει ήδη καταργήσει την παραγωγή ενός ηλεκτρικού Acura στο εργοστάσιό της στις ΗΠΑ. Η ιταλο-γαλλο-αμερικανική Stellantis ακύρωσε την κατασκευή ενός νέου ελαφρού φορτηγού Ram που επρόκειτο να κινείται με μπαταρία. Και η επίσης ιαπωνική Nissan δεν θα εισάγει πλέον το ηλεκτρικό SUV Ariya από την Ιαπωνία.

Η Ford Motor, της οποίας το τμήμα ηλεκτρικών οχημάτων χάνει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, αναθεωρεί τη στρατηγική της και σχεδιάζει να προσφέρει πολλά νέα, προσιτά βενζινοκίνητα μοντέλα, αλλά όχι πριν από το 2027. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι στοχεύει να πουλήσει ένα νέο ελαφρύ φορτηγάκι στην τιμή των 30.000 δολάρια περίπου, πολύ χαμηλότερα δηλαδή από τα ηλεκτρικά μοντέλα που πουλάει τώρα.

Οι «αμιγώς ηλεκτρικές»

Όσοι κατασκευαστές έχουν αναγκαστικά όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι, αντιμετωπίζουν όπως είναι φυσικό μεγαλύτερα προβλήματα. Διότι εάν οι παλαιές αυτοκινητοβιομηχανίες μπορούν να προσαρμοστούν σε μια μικρότερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, οι νεότερες εταιρείες κατασκευής αποκλειστικά ηλεκτρικών οχημάτων, όπως η Tesla και η Rivian, μη διαθέτοντας βενζινοκίνητα οχήματα για να βασιστούν, αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση.

Η κατάργηση των φοροκινήτρων από τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς είναι καταδικαστική γι’ αυτές. Παρά ταύτα, έχουν κάποιες πηγές εσόδων στις οποίες θα βασίζονται ίσως πολύ περισσότερο από όσο στο παρελθόν.

«Για χρόνια, εταιρείες όπως η G.M., η Stellantis, η BMW και άλλες δεν πουλούσαν αρκετά οχήματα μηδενικών εκπομπών και για να συμμορφώνονται με τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς για τις εκπομπές ρύπων αγοράζουν πιστώσεις από εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων. Η πώληση πιστώσεων αποφέρει κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για την Tesla κάθε χρόνο», εξηγεί ο ρεπόρτερ των «ΝΥΤ».

Ο Νιλ Μπουντέτ σημειώνει ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 η Tesla είχε έσοδα 439 εκατ. δολαρίων από πωλήσεις κανονιστικών πιστώσεων, ανεβάζοντας τα κέρδη της για το συγκεκριμένο τρίμηνο στα 1,2 δισ. δολάρια.

Στόχος τα 30.000 δολάρια

Ωστόσο, τα περισσότερα στελέχη της βιομηχανίας πιστεύουν ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων τελικά θα αποκατασταθούν, ειδικά εάν οι αυτοκινητοβιομηχανίες καταφέρουν να μειώσουν το κόστος κατασκευής και να παραδίδουν στην αγορά που θα πωλούνται για περίπου 30.000 δολάρια.

Αναλυτές της J.D. Power σημείωσαν πρόσφατα ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων μειώθηκαν απότομα στη Γερμανία και τον Καναδά μετά την παύση των επιδοτήσεων της ηλεκτροκίνησης στις χώρες αυτές τον Δεκέμβριο του 2023 και τον Ιανουάριο του 2025 αντίστοιχα. Αλλά τελικά οι πωλήσεις άρχισαν να αυξάνονται ξανά. «Ένα παρόμοιο μοτίβο θα μπορούσε να επικρατήσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες», κατά τους «ΝΥΤ».

«Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αρέσουν στον κόσμο», δήλωσε στην εφημερίδα ο εκτελεστικός διευθυντής της «Ένωσης Μεταφορών Μηδενικών Ρύπων» (Zero Emission Transportation Association) Άλμπερτ Άρνολντ Γκορ.

«Είναι υπερσύγχρονα και είναι απολαυστικά στην οδήγηση. Μερικοί κατασκευαστές έχουν αποφασίσει να μειώσουν τον ρυθμό τους, αλλά πιστεύω ότι όσοι συνεχίσουν να φέρνουν συναρπαστικά, οικονομικά προσιτά ηλεκτρικά οχήματα σε μεγάλο όγκο θα ανταμειφθούν πλουσιοπάροχα», συμπλήρωσε ο γιος του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ και γνωστού ακτιβιστή για το κλίμα, Αλ Γκορ.

Πηγή: ΟΤ

