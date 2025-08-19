Kίνα: Για πρώτη φορά ο κλάδος EV έκανε μεγαλύτερες επενδύσεις στο εξωτερικό παρά στο εσωτερικό

Ο κλάδος ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην Κίνα επένδυσε περισσότερα στο εξωτερικό από ό,τι στο εσωτερικό για πρώτη φορά το 2024, αν και τα ξένα έργα αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος, καθυστερήσεις και κινδύνους.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της αλυσίδας εφοδιασμού επένδυσαν περίπου 16 δισεκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό πέρυσι — κυρίως στην παραγωγή μπαταριών, και λίγο περισσότερο από τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν στο εσωτερικό, σύμφωνα με έκθεση της ερευνητικής εταιρείας Rhodium Group που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα. Τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν μια «ιστορική μετατόπιση» μετά από χρόνια κατεύθυνσης περίπου του 80% των επενδύσεων στο εσωτερικό, ανέφερε η Rhodium στην έκθεση.

Οι κινεζικές εταιρείες ωθούνται να επεκταθούν παγκοσμίως, καθώς η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και ο μακροχρόνιος πόλεμος τιμών στην εγχώρια αγορά συμπιέζουν τα περιθώρια κέρδους σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Επιδιώκουν επίσης να αποφύγουν τους τιμωρητικούς δασμούς στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ κατασκευάζοντας εγκαταστάσεις παραγωγής εκεί και υποκύπτοντας στις πιέσεις των ξένων πελατών για πιο τοπική παραγωγή.

«Το γεγονός ότι οι επενδύσεις στο εξωτερικό ξεπερνούν πλέον τις εγχώριες αντανακλά μια κορεσμένη κινεζική αγορά και τη στρατηγική ελκυστικότητα της επέκτασης στο εξωτερικό για υψηλότερες αποδόσεις», δήλωσε ο Armand Meyer, ανώτερος ερευνητικός αναλυτής στη Rhodium και συγγραφέας της έκθεσης.

Κίνα: Πού επένδυσε ο κλάδος ΕV

Περίπου τα τρία τέταρτα των εξερχόμενων επενδύσεων προήλθαν από κατασκευαστές μπαταριών, αντανακλώντας τον κεφαλαιακό χαρακτήρα του κλάδου. Σημαντικοί κατασκευαστές μπαταριών όπως η Contemporary Amperex Technology, η Envision Group και η Gotion High-Tech ακολούθησαν υφιστάμενους πελάτες όπως η Tesla και η BMW στο εξωτερικό, λόγω του υψηλού κόστους μεταφοράς και των αιτημάτων για τοπική προμήθεια, σύμφωνα με την έκθεση.

Η CATL, όπως είναι γνωστή η μεγαλύτερη κατασκευάστρια μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι καθιστά την επέκταση στο εξωτερικό την «νούμερο 1 προτεραιότητά» της, καθώς ο έντονος ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά αυτοκινήτων της Κίνας απειλεί την υγεία του κλάδου.

Η BYD, η κορυφαία σε πωλήσεις αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας, διαθέτει εργοστάσια στη Βραζιλία και την Ταϊλάνδη και σχεδιάζει εγκαταστάσεις στην Τουρκία και την Ινδονησία.

Τέλος, η Chery Automobile έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει ένα εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην Τουρκία.

Πηγή: ΟΤ