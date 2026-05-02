Οι ΗΠΑ θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το Πεντάγωνο, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Jason Reed, επάνω, το αμερικανικό Πεντάγωνο).

Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά τη διαμάχη με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος τη Δευτέρα υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Σον Παρνέλ δήλωσε πως η απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 6 έως 12 μηνών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Αναφερόμενος στο ίδιο θέμα, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ είχε δηλώσει όλο νόημα προχθές Πέμπτη ότι «Δεν είναι άλλωστε μυστικό» πως οι ΗΠΑ θέλουν να επικεντρωθούν περισσότερο στην περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού και στην Κίνα.

«Δεν αμφισβητούνται»

Οι μεγάλες (αμερικανικές) βάσεις δεν αμφισβητούνται, είναι εξίσου σημαντικές για τις ΗΠΑ και για τη Γερμανία, πρόσθεσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ, επισημαίνοντας ότι, παρόλες τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, δεν αναμένει να κλείσει οποιαδήποτε σημαντική αμερικανική στρατιωτική βάση επί γερμανικού εδάφους.