Καύσιμα σε ράλι τιμών: Το αμερικανικό road trip γίνεται πολυτέλεια

Ο θρυλικός δρόμος που συμβολίζει την ελευθερία και τα ατελείωτα ταξίδια, η Route 66, γιορτάζει τα 100 της χρόνια. Όμως φέτος οι οδηγοί που τη διασχίζουν πληρώνουν το «όνειρο» ακριβά. Στην Καλιφόρνια, η τιμή της βενζίνης εκτοξεύθηκε στα 6 δολάρια το γαλόνι, προκαλώντας σοκ στους καταναλωτές και μετατρέποντας την καθημερινή μετακίνηση σε οικονομικό βάρος.

Η άνοδος αυτή δεν είναι τυχαία. Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, περιορίζοντας τις ροές και αυξάνοντας το κόστος διεθνώς.

Για την Καλιφόρνια, μια πολιτεία με τεράστια εξάρτηση από εισαγωγές καυσίμων και αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς, οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα έντονες.

Η ενεργειακή εξάρτηση που κοστίζει στην Καλιφόρνια

Η πολιτεία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές από την Ασία για να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες. Ωστόσο, οι ασιατικές διυλιστικές μονάδες έχουν μειώσει την παραγωγή τους λόγω έλλειψης πρώτων υλών από τη Μέση Ανατολή, περιορίζοντας τις εξαγωγές τους προς την αμερικανική αγορά.

Ταυτόχρονα, το κλείσιμο διυλιστηρίων στην Καλιφόρνια τα τελευταία χρόνια έχει μειώσει την εγχώρια παραγωγή, καθιστώντας την πολιτεία ακόμη πιο ευάλωτη.

Τα αποθέματα καυσίμων έφτασαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τον Απρίλιο, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν δραματικά μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Όπως δήλωσε στο Reuters ο αναλυτής ενέργειας Ντέντον Σινκουεγκράνα, «η Καλιφόρνια είναι ίσως η πολιτεία που επηρεάζεται περισσότερο από τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, παρότι οι ΗΠΑ γενικά έχουν μείνει σχετικά ανεπηρέαστες».

Πολιτική σύγκρουση εν όψει εκλογών

Η εκτίναξη των τιμών έχει ήδη μετατραπεί σε κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Με τις προκριματικές εκλογές για τον κυβερνήτη να πλησιάζουν, οι υποψήφιοι συγκρούονται για το αν πρέπει να καταργηθεί ο φόρος καυσίμων, που φτάνει τα 0,61 δολάρια ανά γαλόνι — ο υψηλότερος στις ΗΠΑ.

Σε εθνικό επίπεδο, η κατάσταση δημιουργεί πίεση στην κυβέρνηση. Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, τρεις στους τέσσερις Αμερικανούς θεωρούν υπεύθυνη την κυβέρνηση Τραμπ για την αύξηση των τιμών, ενώ η πλειοψηφία αναμένει περαιτέρω επιδείνωση.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, επέριψε την ευθύνη στον πόλεμο στο Ιράν, δηλώνοντας στο Reuters: «Κάθε Αμερικανός που γεμίζει το ρεζερβουάρ του αυτή την εβδομάδα πληρώνει τον φόρο του πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν».

Οδηγοί σε απόγνωση

Για τους πολίτες, η κρίση δεν είναι απλώς πολιτικό ζήτημα αλλά καθημερινή πραγματικότητα.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κρουζ, ιδιοκτήτης επιχείρησης κηπουρικής, περιγράφει την κατάσταση: «Παλιά γέμιζα το φορτηγό μου με 50 δολάρια, τώρα χρειάζομαι 80», λέει στο Reuters, την ώρα που η αντλία συνέχιζε να ανεβαίνει.

«Δεν μπορώ να οδηγώ λιγότερο λόγω της δουλειάς μου. Κάθε φορά που αλλάζει ο πρόεδρος, ακούμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Αλλά τίποτα δεν αλλάζει — τώρα είναι χειρότερα λόγω του πολέμου στο Ιράν», πρόσθεσε.

Παρόμοια είναι και η εμπειρία της Αμάντα Μαρτίνεζ, η οποία μετακόμισε πρόσφατα από το Τέξας. «Δεν πιστεύω ότι η βενζίνη πρέπει να κοστίζει τόσο πολύ. Δεν μπορώ να το αντέξω», λέει προσθέτοντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να δουλεύει περισσότερο από το σπίτι ή να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Τα καλοκαιρινά ταξίδια υπό απειλή

Η αύξηση των τιμών έρχεται σε μια περίοδο που παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής σεζόν στις ΗΠΑ. Από τα τέλη Μαΐου έως τον Σεπτέμβριο, εκατομμύρια Αμερικανοί επιλέγουν οδικά ταξίδια, με τη Route 66 να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς.

Ωστόσο, το αυξημένο κόστος καυσίμων απειλεί να περιορίσει αυτές τις μετακινήσεις. Παρά το γεγονός ότι περίπου το 41% των Αμερικανών σχεδιάζει να επισκεφθεί τη διαδρομή για τα 100 χρόνια της, πολλοί ίσως αναγκαστούν να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους.

Μια κρίση με αβέβαιο τέλος

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί, ειδικά αν η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Με τις τιμές να πιέζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η ενεργειακή κρίση εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα επηρεάσουν τόσο την οικονομία όσο και την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

Η Route 66 μπορεί να παραμένει σύμβολο ελευθερίας, αλλά για πολλούς οδηγούς σήμερα, το ταξίδι σε αυτήν έχει γίνει πιο δύσκολο από ποτέ.

Πηγή: ΟΤ